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Хоккей. Итоги дня. 9 апреля 2017 года. Кучеров вызваны в сборную
Фото: Андрей Чудаев, metallurg-nk.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Кучеров и Василевский усилят сборную, а в Новокузнецке аншлаг на матче МХЛ

Кучеров и Василевский вызваны в сборную России, Шипачёву выписали 5+20 за удар клюшкой в пах, а юниорская сборная России обыграла Канаду.
9 апреля 2017, воскресенье. 23:00. Хоккей

«Тампа» без плей-офф, Кучеров и Василевский — в сборную


Победа «Торонто» над «Питтсбургом» лишила «Тампу» шансов попасть в первую «восьмёрку» Восточной
конференции. Как только стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли, Федерация хоккея России вызвала в сборную игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратаря Андрея Василевского и форварда Никиту Кучерова.

«В связи с завершением регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги актуализируется вопрос о вызове кандидатов в национальную сборную России, выступающих за океаном, для подготовки к чемпионату мира — 2017.

На текущий момент в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки «Филадельфии» — защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов, а также хоккеисты «Тампа-Бэй» — вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Федерация хоккея России продолжит следить за развитием серий плей-офф НХЛ с участием кандидатов в сборную России», — сообщается на официальном сайте ФХР.

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Шипачёву дали 5+20, штрафы Ковальчука и Осалы оставлены без изменений


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал нападающему СКА Вадиму Шипачёву большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20) за удар клюшкой в пах форварду магнитогорского «Металлурга» Владиславу Калетнику в третьем периоде первого матча финала Кубка Гагарина.

СДК оставил без изменений наложенное наказание на нападающего «Магнитки» Оскара Осалу. Аналогичное решение было принято по отношению к форварду СКА Илье Ковальчуку.
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Накажут ли Санталу, как и Шипачёва?


Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судьи первого финального матча Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА пропустили не только эпизод с ударом нападающего «армейцев» Вадима Шипачёва между ног Владиславу Калетнику, но и аналогичный фол форварда хозяев Томми Санталы на Никите Гусеве.

«Момент с нарушением Шипачёва рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов. Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры. Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал нападающему СКА Вадиму Шипачёву большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф.
Будет ли вердикт по Сантале аналогичным? Не хочу опережать события насчёт последствий. В судейско-экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определённая вилка», — рассказал Анисимов.

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Юниорская сборная России обыграла Канаду в выставочном матче


Юниорская сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира — U18 сыграла в Братиславе второй, и заключительный, выставочный матч. Россияне одержали победу над сборной Канады со счётом 5:4.

В серии буллитов (привычной для товарищеских матчей) Кирилл Максимов показал два шикарных броска. В серии послематчевых россияне также одержали победу.

Первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России U18 проведёт в Спишска-Нова-Вес 13 апреля со Швецией.

«Красная армия» — первый финалист Кубка Харламова


Московская «Красная Армия» стала первым участником финала плей-офф розыгрыша Кубка Харламова.

В третьем матче серии против «Кузнецких Медведей» команда Бориса Миронова обыграла соперника со счётом 2:4 и обеспечила себе четвертую финальную серию в истории. В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Иван Силаев, Семён Кошелев и Егор Филин. У новокузнечан отличились Егор Жданов и Кирилл Зиновьев. «Кузнецкие Медведи» стали обладателями бронзовых наград. Третий матч полуфинала в Новокузнецке собрал аншлаг – встречу посетило 7533 зрителя.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК Металлург Мг ХК СКА Андрей Василевский Вадим Шипачёв Никита Кучеров U18 — Хоккей Обзор главных хоккейных событий дня
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