Кучеров и Василевский усилят сборную, а в Новокузнецке аншлаг на матче МХЛ

«Тампа» без плей-офф, Кучеров и Василевский — в сборную

Шипачёву дали 5+20, штрафы Ковальчука и Осалы оставлены без изменений

Накажут ли Санталу, как и Шипачёва?

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал нападающему СКА Вадиму Шипачёву большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф.

Юниорская сборная России обыграла Канаду в выставочном матче

«Красная армия» — первый финалист Кубка Харламова

Победа «Торонто» над «Питтсбургом» лишила «Тампу» шансов попасть в первую «восьмёрку» Восточнойконференции. Как только стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли, Федерация хоккея России вызвала в сборную игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратаряи форварда«В связи с завершением регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги актуализируется вопрос о вызове кандидатов в национальную сборную России, выступающих за океаном, для подготовки к чемпионату мира — 2017.На текущий момент в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира в Германии и Франции вызваны игроки «Филадельфии» — защитники нападающий, а также хоккеисты «Тампа-Бэй» — вратарьи нападающий. Федерация хоккея России продолжит следить за развитием серий плей-офф НХЛ с участием кандидатов в сборную России», — сообщается на официальном сайте ФХР.Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал нападающему СКАбольшой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20) за удар клюшкой в пах форварду магнитогорского «Металлурга»в третьем периоде первого матча финала Кубка Гагарина.СДК оставил без изменений наложенное наказание на нападающего «Магнитки». Аналогичное решение было принято по отношению к форварду СКАГлавный арбитр КХЛзаявил, что судьи первого финального матча Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА пропустили не только эпизод с ударом нападающего «армейцев» Вадима Шипачёва между ног Владиславу Калетнику, но и аналогичный фол форварда хозяев Томми Санталы на Никите Гусеве.«Момент с нарушением Шипачёва рассмотрели сразу после игры, поскольку в трансляции было много повторов. Сразу признали, что пропустили. Все игры плей-офф мы пересматриваем после их окончания, чтобы увидеть нюансы и нарушения, не зафиксированные по ходу игры. Заметили, что аналогичное нарушение было в начале третьего периода, когда Сантала ударил Гусева. Запись эпизода отправили в судейско-экспертную комиссию, которая примет решение по штрафу.Будет ли вердикт по Сантале аналогичным? Не хочу опережать события насчёт последствий. В судейско-экспертной комиссии решат, дать ли за это 5+20, после чего могут отправить на рассмотрение СДК. По тяжести наказаний существует определённая вилка», — рассказал Анисимов.Юниорская сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира — U18 сыграла в Братиславе второй, и заключительный, выставочный матч. Россияне одержали победу над сборной Канады со счётом 5:4.В серии буллитов (привычной для товарищеских матчей) Кирилл Максимов показал два шикарных броска. В серии послематчевых россияне также одержали победу.Первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России U18 проведёт в Спишска-Нова-Вес 13 апреля со Швецией.Московская «Красная Армия» стала первым участником финала плей-офф розыгрыша Кубка Харламова.В третьем матче серии против «Кузнецких Медведей» команда Бориса Миронова обыграла соперника со счётом 2:4 и обеспечила себе четвертую финальную серию в истории. В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились. У новокузнечан отличились. «Кузнецкие Медведи» стали обладателями бронзовых наград. Третий матч полуфинала в Новокузнецке собрал аншлаг – встречу посетило 7533 зрителя.