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175 лет назад 2016
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Коннор Макдэвид
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

100 очков Макдэвида, гол Соботки и все пары плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко установил новый рекорд результативности, Макдэвид выиграл «Арта Росса», а все участники плей-офф узнали своих соперников.
10 апреля 2017, понедельник. 09:35. Хоккей
В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Марафон из 1230 матчей, начавшийся ещё в октябре, подошёл к концу, и впереди у нас самое лакомое блюдо – розыгрыш Кубка Стэнли, который стартует 12 апреля.

100 очков и «Арт Росс Трофи» для Макдэвида


В споре самых результативных хоккеистов сезона сюрпризов не случилось: лидировавший с надёжным отрывом капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид завершил чемпионат на первом месте с символической цифрой 100 очков. В домашнем матче с «Ванкувером» молодой феномен отдал две голевые передачи и стал единственным игроком в лиге, кто добрался до отметки в сотню баллов. Кроме этого, 20-летний Макдэвид – самый молодой обладатель «Арт Росс Трофи» за последние 10 лет (Кросби стал лучшим бомбардиром в 19 лет в сезоне-2006/07).
Остановить капитана Коннора не смогли даже российские богатыри «Кэнакс» Никита Трямкин и Николай Голдобин. Оба наших легионера отметились заброшенными шайбами, которые, впрочем, не помогли «Ванкуверу» избежать восьмого поражения подряд. Голдобин в начале второго периода забросил свою третью шайбу в сезоне, замкнув на дальней штанге прекрасный пас Даниэля Седина.
Трямкин отличился более привычным для габаритного защитника способом – дальним броском, но к моменту его гола «Ванкувер» уже уступал с разницей в четыре шайбы.
Таким образом, «Ванкувер» занял предпоследнее место в Западной конференции, обогнав только развалившийся «Колорадо», и в следующем сезоне руководству «Кэнакс» предстоит продолжить трудный путь строительства новой команды. Что же касается «Эдмонтона», то «нефтяники» не смогли порадовать болельщиков колоссальной интригой, которую привнесла бы в первый раунд плей-офф «Битва при Альберте». Победителем Тихоокеанского дивизиона стал «Анахайм», обыгравший дома «Лос-Анджелес», и именно «уткам» предстоит биться со злейшими врагами «Ойлерз» из «Калгари».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2017, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
5 : 2 1:0, 2:1, 2:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Эберле (Драйзайтль, Клефбом) – 18:46 (5x3), 1:1 – Голдобин (Седин, Седин) – 22:00 (5x5), 2:1 – Эберле – 24:10 (5x5), 3:1 – Каджула (Макдэвид) – 34:46 (5x5), 4:1 – Эберле (Ньюджент-Хопкинс, Лучич) – 40:31 (5x5), 5:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 41:50 (5x5), 5:2 – Трямкин (Хорват) – 42:35 (5x5)

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Новый рекорд Тарасенко, первый гол Соботки


«Блюзмены» завершили регулярный чемпионат на звучной ноте, одержав три победы подряд. Финальный аккорд был сделан в домашней игре с «Колорадо», и эта игра отметилась двумя главными событиями. Чешский нападающий Владимир Соботка, выступавший последние сезоны за омский «Авангард», триумфально вернулся в составе «Блюз», сумев забить в своём первом же матче.
Вторым памятным моментом стала шайба Владимира Тарасенко, ставшая победной для «Сент-Луиса» и рекордным набранным очком для самого нападающего. Россиянин на один балл улучшил собственное личное достижение, установленное в прошлом году: регулярный чемпионат-2016/17 Тарасенко завершил на цифре 75 (39+36) баллов, разделив четвёртое место в списке лучших снайперов с Брэдом Маршаном из «Бостона».
На вопрос о том, как Соботка выглядит, Тарасенко ответил с юмором: «Вы имеете в виду в жизни или на льду? На самом деле, он отлично выглядит и там, и там», — сказал с улыбкой россиянин. В первом раунде плей-офф «Сент-Луису» предстоит играть с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2017, понедельник. 01:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2 1:0, 0:2, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Сэнфорд (Яшкин) – 19:37 (5x5), 1:1 – Бошмен (Маккиннон, Рантанен) – 24:03 (5x5), 1:2 – Рантанен (Джонсон) – 35:02 (5x5), 2:2 – Соботка (Лехтеря, Пяаярви) – 43:20 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Барбашев) – 44:39 (5x5)

Кросби выиграл «приз Овечкина», Зайцев получил травму


«Питтсбург» не стал упускать возможность поберечь своих лидеров в последнем матче «регулярки» и в выездной игре с «Рейнджерс» оставил в запасе сразу 9 хоккеистов основного состава. Лучший снайпер сезона Кросби на лёд не вышел, но это не помешало капитану «Пингвинз» завоевать «Морис Ришар Трофи», который последние годы стабильно выигрывал Александр Овечкин: от Сидни (44 гола) Александр отстал на 11 шайб и занял 13-е место. «Не думаю, что у меня будет когда-нибудь ещё один шанс взять этот приз. Шайбы сами находили сетку ворот. Обычно 44 голов недостаточно, чтобы стать лучшим, но в этом году получилось именно так», — скромно сказал Кросби.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 3 1:1, 1:1, 3:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Каллен, Кюнхакль) – 06:10 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Бозак, Полак) – 06:40 (5x5), 2:1 – Бозак (Нюландер, Гардинер) – 23:30 (5x4), 2:2 – Кросби (Гюнцель, Шульц) – 27:55 (5x4), 2:3 – Гюнцель – 46:51 (5x5), 3:3 – Капанен (Ханвик, Мэттьюс) – 54:30 (5x5), 4:3 – Браун (Гардинер, Ханвик) – 57:12 (5x5), 5:3 – Мэттьюс – 59:56 (en)

Соперником «Вашингтона» по первому раунду судьба определила «Торонто», который не сумел забраться на третье место в Атлантическом дивизионе и рухнул на позицию второй «уайлд-кард». Поражение от «Коламбуса» стало для «кленовых листьев» весьма тревожным моментом, поскольку сразу два игрока обороны «Мэйпл Лифс» получили травмы. В конце первого периода Никита Зайцев попал под мощный силовой приём Ника Фолиньо, затем смог провести одну «тестовую» смену в начале второй двадцатиминутки, но после этого на лёд уже не выходил. Чуть позже «Торонто» потерял и Романа Полака, который, впрочем, вернулся на скамейку запасных.

Видео эпизода с травмой Зайцева доступно на Youtube.

Несмотря на поражение от «Блю Джекетс», болельщики «Торонто» полны оптимизма перед встречей с Овечкиным и компанией. Самым результативным новичком сезона стал Остон Мэттьюс, опередивший Патрика Лайне из «Виннипега» на 5 очков (69 против 64).

Прощание с «Джо Луис-Ареной»

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2017, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Шихэн (Нильсен, Хельм) – 07:09 (5x5), 2:0 – Татар (Нюквист, Зеттерберг) – 11:19 (5x5), 3:0 – Зеттерберг (Нюквист) – 30:18 (5x5), 3:1 – Мур (Юсефсон, Каммальери) – 41:15 (5x5), 4:1 – Шихэн (Нильсен, Ларкин) – 57:27 (5x4)

За океаном очень трепетно относятся к старым стадионам, по праву считая их большой частью той культуры, которая окружает любой профессиональный спорт. Матч между «Детройтом» и «Нью-Джерси» стал последним, проведённым на льду легендарной «Джо Луис Арены» — стадиона, на котором ковалась вся слава «Ред Уингз». Именно на этой арене выступала знаменитая «Русская пятёрка» Скотти Боумэна, здесь применял свои силовые приёмы Владимир Константинов и радовал финтами Павел Дацюк. В заключительном матче на «Джо» «Детройт» не имел права проиграть. Победа над «Нью-Джерси», соперником по ставшему классическим финалу Кубка Стэнли 1995 года, стала мостиком к новому сезону, в котором «красные крылья» будут выступать уже на новенькой «Литтл Сизарс Арене».
«Мы всё время говорили о том, как нам повезло работать в «Детройте» и быть на этом стадионе. Да, мы переезжаем на новую красивую арену, но этот день был особенным. Никогда не испытывал ничего подобного. Считаю, что этот стадион прожил очень хорошую жизнь и получил достойное её окончание», — заявил главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блашилл. В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занял третье место с конца, отстав от зоны плей-офф на 14 очков.

Впереди – первый раунд плей-офф


Регулярный чемпионат завершился, и 12 апреля стартует главная часть хоккейного сезона – розыгрыш Кубка Стэнли. Пары первого раунда в Восточной конференции выглядят так: «Вашингтон» — «Торонто», «Питтсбург» — «Коламбус», «Монреаль» — «Рейнджерс»», «Оттава» — «Бостон». На Западе болельщики лишились и калифорнийского дерби, и «битвы при Альберте», получив следующие противостояния: «Чикаго» — «Нэшвилл», «Миннесота» — «Сент-Луис», «Анахайм» — «Калгари», «Эдмонтон» — «Сан-Хосе».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Владимир Соботка Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Никита Зайцев Сидни Кросби
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