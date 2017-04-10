100 очков Макдэвида, гол Соботки и все пары плей-офф НХЛ

100 очков и «Арт Росс Трофи» для Макдэвида
В споре самых результативных хоккеистов сезона сюрпризов не случилось: лидировавший с надёжным отрывом капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид завершил чемпионат на первом месте с символической цифрой 100 очков. В домашнем матче с «Ванкувером» молодой феномен отдал две голевые передачи и стал единственным игроком в лиге, кто добрался до отметки в сотню баллов. Кроме этого, 20-летний Макдэвид – самый молодой обладатель «Арт Росс Трофи» за последние 10 лет (Кросби стал лучшим бомбардиром в 19 лет в сезоне-2006/07).
Остановить капитана Коннора не смогли даже российские богатыри «Кэнакс» Никита Трямкин и Николай Голдобин. Оба наших легионера отметились заброшенными шайбами, которые, впрочем, не помогли «Ванкуверу» избежать восьмого поражения подряд. Голдобин в начале второго периода забросил свою третью шайбу в сезоне, замкнув на дальней штанге прекрасный пас Даниэля Седина.
Трямкин отличился более привычным для габаритного защитника способом – дальним броском, но к моменту его гола «Ванкувер» уже уступал с разницей в четыре шайбы.
Таким образом, «Ванкувер» занял предпоследнее место в Западной конференции, обогнав только развалившийся «Колорадо», и в следующем сезоне руководству «Кэнакс» предстоит продолжить трудный путь строительства новой команды. Что же касается «Эдмонтона», то «нефтяники» не смогли порадовать болельщиков колоссальной интригой, которую привнесла бы в первый раунд плей-офф «Битва при Альберте». Победителем Тихоокеанского дивизиона стал «Анахайм», обыгравший дома «Лос-Анджелес», и именно «уткам» предстоит биться со злейшими врагами «Ойлерз» из «Калгари».
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Новый рекорд Тарасенко, первый гол Соботки
«Блюзмены» завершили регулярный чемпионат на звучной ноте, одержав три победы подряд. Финальный аккорд был сделан в домашней игре с «Колорадо», и эта игра отметилась двумя главными событиями. Чешский нападающий Владимир Соботка, выступавший последние сезоны за омский «Авангард», триумфально вернулся в составе «Блюз», сумев забить в своём первом же матче.
Вторым памятным моментом стала шайба Владимира Тарасенко, ставшая победной для «Сент-Луиса» и рекордным набранным очком для самого нападающего. Россиянин на один балл улучшил собственное личное достижение, установленное в прошлом году: регулярный чемпионат-2016/17 Тарасенко завершил на цифре 75 (39+36) баллов, разделив четвёртое место в списке лучших снайперов с Брэдом Маршаном из «Бостона».
На вопрос о том, как Соботка выглядит, Тарасенко ответил с юмором: «Вы имеете в виду в жизни или на льду? На самом деле, он отлично выглядит и там, и там», — сказал с улыбкой россиянин. В первом раунде плей-офф «Сент-Луису» предстоит играть с «Миннесотой Уайлд».
Кросби выиграл «приз Овечкина», Зайцев получил травму
«Питтсбург» не стал упускать возможность поберечь своих лидеров в последнем матче «регулярки» и в выездной игре с «Рейнджерс» оставил в запасе сразу 9 хоккеистов основного состава. Лучший снайпер сезона Кросби на лёд не вышел, но это не помешало капитану «Пингвинз» завоевать «Морис Ришар Трофи», который последние годы стабильно выигрывал Александр Овечкин: от Сидни (44 гола) Александр отстал на 11 шайб и занял 13-е место. «Не думаю, что у меня будет когда-нибудь ещё один шанс взять этот приз. Шайбы сами находили сетку ворот. Обычно 44 голов недостаточно, чтобы стать лучшим, но в этом году получилось именно так», — скромно сказал Кросби.
Соперником «Вашингтона» по первому раунду судьба определила «Торонто», который не сумел забраться на третье место в Атлантическом дивизионе и рухнул на позицию второй «уайлд-кард». Поражение от «Коламбуса» стало для «кленовых листьев» весьма тревожным моментом, поскольку сразу два игрока обороны «Мэйпл Лифс» получили травмы. В конце первого периода Никита Зайцев попал под мощный силовой приём Ника Фолиньо, затем смог провести одну «тестовую» смену в начале второй двадцатиминутки, но после этого на лёд уже не выходил. Чуть позже «Торонто» потерял и Романа Полака, который, впрочем, вернулся на скамейку запасных.
Видео эпизода с травмой Зайцева доступно на Youtube.
Несмотря на поражение от «Блю Джекетс», болельщики «Торонто» полны оптимизма перед встречей с Овечкиным и компанией. Самым результативным новичком сезона стал Остон Мэттьюс, опередивший Патрика Лайне из «Виннипега» на 5 очков (69 против 64).
Прощание с «Джо Луис-Ареной»
За океаном очень трепетно относятся к старым стадионам, по праву считая их большой частью той культуры, которая окружает любой профессиональный спорт. Матч между «Детройтом» и «Нью-Джерси» стал последним, проведённым на льду легендарной «Джо Луис Арены» — стадиона, на котором ковалась вся слава «Ред Уингз». Именно на этой арене выступала знаменитая «Русская пятёрка» Скотти Боумэна, здесь применял свои силовые приёмы Владимир Константинов и радовал финтами Павел Дацюк. В заключительном матче на «Джо» «Детройт» не имел права проиграть. Победа над «Нью-Джерси», соперником по ставшему классическим финалу Кубка Стэнли 1995 года, стала мостиком к новому сезону, в котором «красные крылья» будут выступать уже на новенькой «Литтл Сизарс Арене».
«Мы всё время говорили о том, как нам повезло работать в «Детройте» и быть на этом стадионе. Да, мы переезжаем на новую красивую арену, но этот день был особенным. Никогда не испытывал ничего подобного. Считаю, что этот стадион прожил очень хорошую жизнь и получил достойное её окончание», — заявил главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блашилл. В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занял третье место с конца, отстав от зоны плей-офф на 14 очков.
Впереди – первый раунд плей-офф
Регулярный чемпионат завершился, и 12 апреля стартует главная часть хоккейного сезона – розыгрыш Кубка Стэнли. Пары первого раунда в Восточной конференции выглядят так: «Вашингтон» — «Торонто», «Питтсбург» — «Коламбус», «Монреаль» — «Рейнджерс»», «Оттава» — «Бостон». На Западе болельщики лишились и калифорнийского дерби, и «битвы при Альберте», получив следующие противостояния: «Чикаго» — «Нэшвилл», «Миннесота» — «Сент-Луис», «Анахайм» — «Калгари», «Эдмонтон» — «Сан-Хосе».