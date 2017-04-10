Кто из НХЛ может усилить сборную Россию на ЧМ? В ожидании 1-го раунда

Нападающий «Тампы» уже был вызван под знамёна национальной сборной, и, судя по его выступлению в текущем сезоне, он способен стать потрясающим усилением для российской команды.

Роман Любимов («Филадельфия»)

Переход в стан «койотов» однозначно сказался положительно на воспитаннике «Ак Барса». Здесь он обрёл постоянное место в составе, хороших партнёров, и, что самое главное, у него наконец-то пошли голы.

Куликов уверенно сыграл на Кубке мира, но вот сезон в новой для него команде не задался.

Возможные кандидаты после первого раунда плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы» уже был вызван под знамёна национальной сборной, и, судя по его выступлению в текущем сезоне, он способен стать потрясающим усилением для российской команды. Лучший бомбардир среди всех россиян в «регулярке» в этом году побил своё снайперское достижение, а также идёт на втором месте по количеству заброшенных шайб в лиге. Можно, конечно, сказать, что бремя лидерства в составе «молний» досталось ему отчасти из-за травмы Стивена Стэмкоса, но, во-первых, с увеличившимся количеством игрового времени и возлагаемых надежд нужно было ещё справиться, а во-вторых, он сумел трансформировать свою игру, начав больше забивать из круга вбрасывания, что пошло ему на пользу. Для Кучерова, который дебютировал в сборной на Кубке мира, это будет первое первенство планеты в карьере.В отличие от своего старшего партнёра по команде, Василевский на чемпионатах мира уже играл. Было это на победном для россиян форуме в 2014 году. В этом сезоне Андрей, похоже, расстался с ролью сменщика и окончательно превратился в основного вратаря своей команды. Ростки будущего успеха проклюнулись ещё в прошлом чемпионате, когда молодой уфимец здорово провёл плей-офф. Также этому поспособствовал обмен Бена Бишопа, от чьего большого контракта руководству «Тампы» было необходимо избавиться. Вратарская бригада сборной России на турнире, скорее всего, будет довольно молодой, и Василевский в ней видится самым опытным голкипером.В этом сезоне Иван стал одним из лучших молодых игроков лиги. Более удачный дебют для защитника сложно представить: перед началом чемпионата от Проворова ожидали, что он лишь будет бороться за место в основном составе, но он не только закрепился в нём, но и начал выходить на лёд в ведущих парах.С игрой в зоне у уроженца Ярославля всё в порядке, полезен он и при атакующих действиях. Молодой защитник действительно заслужил вызов на чемпионат мира, а тренерский штаб сборной получил шанс познакомиться с человеком, которому вполне по силам стать будущим российского хоккея.Любимов провёл не лучший сезон для новичка, набрав в 47 играх 6 очков. Но тренерский штаб сборной России давно знает Романа, и все прекрасно помнят, как он пробился на прошлогодний чемпионат мира из олимпийской сборной. Год в Северной Америке позволил нападающему получить новый опыт, нужно лишь вернуть былую уверенность в собственных силах.Нынешний сезон за океаном получился для Влада не столь успешным, как предыдущий, но по его позициям в команде это ударить не должно. Пользу он приносит исправно. Как и его вышеперечисленные товарищи по «Тампе», Наместников уже получил вызов в сборную. Аналогично с Кучеровым первый опыт игры за национальную команду Наместников получил на Кубке мира, где главной ударной силой не выглядел, но и картины не испортил. Во многом и это наверняка заставило тренерский штаб сборной сделать выбор в пользу Владислава.«Островитянам» до попадания в плей-офф не хватило всего одного очка, а значит Николаю, как и всей его команде, должно быть крайне обидно из-за того, что они не смогут принять участие в баталиях Кубка Стэнли. Во всём нашем списке игроков Кулёмин – самый опытный. Магнитогорец гипотетически вряд ли подойдёт для игры в первом звене, но в условной третьей пятёрке его страсть к физической игре и скорость могут серьёзно пригодиться.Команда из Денвера полностью провалила чемпионат. Она закончила его на последнем месте в сводной турнирной таблице НХЛ, но даже при этом Григоренко время от времени забивал, что по окончании «регулярки» позволило ему быть в числе лидеров коллектива. Вполне вероятен вариант, при котором Михаил в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович уже говорил, что был бы не прочь пригласить форварда в стан «армейцев», но всё осложняется тем, что у игрока в Америке родился второй ребёнок. Будущее форварда, у которого скоро заканчивается контракт, пока остаётся туманным, а ехать на первенство планеты без нового соглашения несёт под собой риск получить там травму и подставить под серьёзные сомнения следующий сезон.Переход в стан «койотов» однозначно сказался положительно на воспитаннике «Ак Барса». Здесь он обрёл постоянное место в составе, хороших партнёров, и, что самое главное, у него наконец-то пошли голы. Как у Григоренко, у Бурмистрова нет контракта на следующий сезон, но, думается, своей игрой он убедил клубных боссов в целесообразности продолжения сотрудничества, так что его появление на чемпионате будет мира вполне объяснимо и реально. Ждать в первой пятёрке его вряд ли приходится, но на остальных позициях он может принести пользу.Куликов уверенно сыграл на Кубке мира, но вот сезон в новой для него команде не задался. Дмитрий всегда был известен своими атакующими навыками, но в этом году набор очков ему удавался с большим трудом. Всю «регулярку» шли разговоры, что он может войти в число тех игроков, которых отдадут в «Лас-Вегас», но по ним принимать окончательное решение по поводу того, брать ли Дмитрия в команду, наверное, было бы неправильно, ведь в стане сборной он всегда проявлял себя должным образом.Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ. Борьбу за кубок Стэнли поведут «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» от Востока, а также «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз» от Запада.«Вашингтон» — «Торонто»«Питтсбург» — «Коламбус»«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»«Оттава» — «Бостон».На Востоке Овечкин, Орлов, Кузнецов сыграют против Сошникова, Зайцева и Марченко, Малкин против Бобровского, а Марков, Нестеров, Емелин и Радулов против Бучневича.«Вашингтон»/«Торонто» — «Питтсбург»/«Коламбус»«Монреаль»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава»/«Бостон».«Чикаго» — «Нэшвилл»«Миннесота» — «Сент-Луис»«Анахайм» — «Калгари»«Эдмонтон» — «Сан-Хосе».«Чикаго»/«Нэшвилл» — «Миннесота»/«Сент-Луис»«Анахайм»/«Калгари» — «Эдмонтон»/«Сан-Хосе».На Западе всё внимание тренерского штаба сборной России будет приковано к «Чикаго» (Панарин, Анисимов) и «Сент-Луису» (Тарасенко, Барбашев), у которых, правда, есть хорошие шансы пробиться вместе со своими командами во второй раунд.