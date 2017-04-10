Перелом позвоночника и посмертный орден. Судьба чемпионов «Локомотива»-2003

Андрей Малков

Егор Подомацкий

Алексей Васильев

Сергей Жуков

Илья Горохов

Фото: photo.khl.ru

Денис Гребешков

Александр Гуськов

Дмитрий Красоткин

Евгений Королёв

Андрей Первышин

Карел Рахунек

Фото: photo.khl.ru

Андрей Стонкус

Стонкус получил перелом позвоночника со смещением и чудом избежал поражения нервной системы.

Радик Тесаржик

Дмитрий Фахрутдинов

Андрей Соболев

Мартин Штрбак

Владимир Антипов

Антипов владеет большим автосервисом в Ярославле, занимается детьми-хоккеистами, а год назад выиграл чемпионат мира среди ветеранов.

Антон Бут

Фото: photo.khl.ru

Вячеслав Буцаев

Юрий Буцаев

Дмитрий Власенков

Константин Глазачев

Андрей Коваленко

Иван Непряев

Сергей Немчинов

Немчинов в качестве тренера возглавлял молодёжную сборную России на чемпионате мира и Суперсерии, а в ЦСКА совмещал должности генерального менеджера и главного тренера.

Ян Петерек

Константин Руденко

Владимир Самылин

Вадим Шахрайчук

Александр Скугарев

Александр Суглобов

Иван Ткаченко

Павел Воробьёв

Григорий Шафигулин

В начале XX века ярославский клуб доминировал в Суперлиге и был настоящим законодателем мод. «Локомотив» играл на новенькой «Арене-2000», а руководил командой тренер-иностранец. Вместе с Владимиром Вуйтеком «железнодорожники» выиграли два титула за два года. После уверенной победы над «Ак Барсом» в 2002 году ярославцы повторили успех, одолев «Северсталь». Череповецкая команда стала единственной, кому за два года удалось выиграть у «Локомотива» хотя бы один кубковый матч. Как регулярный чемпионат, так и плей-офф подопечные Вуйтека прошли уверенной походкой, подтвердив статус фаворитов. Андрей Коваленко стал обладателем «Золотой клюшки». Он же удостоился приза «мастер плей-офф». Самым результативным защитником чемпионата стал Александр Гуськов, а лучшим вратарём признан Егор Подомацкий.Уроженец Кирово-Чепецка Малков снова, как и в предыдущем чемпионом сезоне, был сменщиком Егора Подомацкого. В «Локомотиве» отыграл три сезона, после чего сменил множество клубов, но твёрдым первым номером стал только в «Витязе» в сезоне-2005/06. В 2011-м завершил карьеру, отыграв последние матчи за белорусский клуб «Химик-СКА», а затем переключился на тренерскую деятельность. В настоящее время является тренером вратарей юниорской сборной России, принимает участие в матчах ветеранов.К тому моменту Егор Подомацкий уже собрал полный комплект медалей: золото чемпионата страны, серебро чемпионата мира и олимпийскую бронзу, причём в Солт-Лейк-Сити Егор был единственным представителем Суперлиги. Сезон-2002/03 Подомацкий по статистике провёл чуть хуже, чем предыдущий, но снова стал человеком, чья надёжность на последнем рубеже принесла Ярославлю чемпионство. Выступал за «Локомотив» вплоть до 2008 года, после чего мелькал в клубах Высшей лиги. На протяжении четырёх последних лет Подомацкий работает тренером вратарей в молодёжном «Локо».Ещё один ярославский воспитанник, отыгравший за «Локомотив» более 10 сезонов. С 2011 по 2013 год защищал цвета нижегородского «Торпедо», но затем вернулся в стан «железнодорожников». Сыграл 479 матчей подряд в чемпионатах страны, установив рекорд и получив прозвище Железный человек. Сын Алексея, Никита, выступает на позиции защитника за команды школы «Локомотив».Уроженец Новосибирска Жуков отыграл за «Локомотив» 17 сезонов (912 матчей), стал участником четырёх чемпионатов мира, в 2006 году достаточно неожиданно для самого себя попал в сборную России на Олимпиаду в Турине. После сезона-2010/11 завершил карьеру, а два года назад получил должность в структуре «Локомотива» и занимается развитием новых методических программ для спортшкол.Воспитанник ярославского хоккея, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», двукратный обладатель кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В мае 2016 года подписал однолетний контракт с «Сочи», в середине декабря перешёл в хабаровский «Амур». 18 февраля после матча с «Локомотивом» завершил карьеру профессионального хоккеиста.За два первых сезона в профессиональной карьере стал двукратным чемпионом России. Провёл более 200 матчей в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Айлендерс» и «Эдмонтон», в составе сборной России стал двукратным чемпионом мира. В настоящее время — без контракта, но, по его словам, о завершении карьеры не объявлял и готов рассматривать предложения.Двукратный чемпион России в составе «Локомотива», за который отыграл в общей сложности восемь сезонов. В плей-офф-2009/10 стал лучшим снайпером-защитником КХЛ (6 голов). После Ярославля выступал за «Трактор», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Авангард».Является рекордсменом «Локомотива» по голам среди защитников, а в истории отечественных чемпионатов уступает по этому показателю только Вячеславу Фетисову. Завершив карьеру, стал телевизионным ведущим и комментатором. Постоянный эксперт «Чемпионата».Бессменный капитан «Локомотива», с которым «железнодорожники» снова стали чемпионами… Выступал за ярославский коллектив с 1990 по 2007 год, позже играл за «Северсталь» и минское «Динамо». Завершил карьеру в сезоне-2009/10 в составе «Крыльев Советов», а затем нашёл себя на тренерском поприще и второй год возглавляет «Локо», выступающий в МХЛ. В 2016 году Красоткин вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова.Стал чемпионом в первый же сезон после возвращения в Россию из-за океана. Провёл в Ярославле ещё один сезон, после чего переехал в Череповец. Выступал за «Динамо», СКА и другие клубы, а заканчивал карьеру в Тольятти, когда «Лада» выступала в Высшей лиге. Перед тем как перебраться в волжский клуб, пропустил целый сезон. С 2014 по 2016 год, по признанию самого Королёва, проходил этап перезагрузки от игрока к тренеру. С приходом в «Барыс» Эдуарда Занковца стал помогать белорусскому специалисту, работая с защитниками астанинского клуба.Первый же сезон во взрослой карьере обернулся для Андрея Первышина золотыми медалями чемпионата страны. Однако на пик защитник вышел в «Ак Барсе», с которым стал трёхкратным чемпионом России. По итогам сезона-2008/09, когда казанцы взяли свой первый Кубок Гагарина, Первышин стал самым результативным защитником плей-офф и взял приз джентльмену года. При этом в сборную ведущий защитник «Ак Барса» не вызывался. Минувший сезон начинал в новокузнецком «Металлурге», но по ходу чемпионата перебрался в «Нефтехимик».Девять матчей чешского защитника за «Локомотив» в чемпионском сезоне – его первое появление в России. В дальнейшем Рахунек, который и в НХЛ был на хорошем счету, дважды возвращался в Ярославль, два сезона провёл за московское «Динамо», а попутно выиграл со сборной Чехии чемпионат мира. По праву считается одним из лучших защитников-легионеров в истории нашего хоккея. В сезоне-2010/11 был капитаном «Локомотива» и погиб с ярославской командой в авиакатастрофе под Туношной.На следующий сезон после чемпионского Стонкус получил тяжелейшую травму. В матче с магнитогорским «Металлургом», при счёте 7:1 в пользу ярославцев, чех Томаш Хлубна грубо сыграл против защитника «Локомотива». Последствия оказались страшнее, чем можно было представить. Стонкус получил перелом позвоночника со смещением и чудом избежал поражения нервной системы. Клуб оплатил Андрею сложное лечение, а уже в следующем сезоне он попытался вернуться в хоккей, отыграв сезон за вторую команду «Локомотива». Стонкус провёл ещё несколько сезонов в Высшей лиге, но из-за отсутствия предложений завершил карьеру в 24 года и стал детским тренером.Тот самый сезон так и остался для чешского защитника единственным в России. Тесаржик перешёл в «Локомотив» в разгар чемпионата, а после того как взял золото, вернулся на родину, где и провёл всю оставшуюся карьеру. Лишь на один сезон Радик отлучался в соседнюю Словакию, чтобы примерить форму «Слована». Завершил карьеру в 2016 году, а его последним клубом был «Всетин» из третьей чешской лиги.Воспитанник ярославского хоккея в сезоне-2002/03 не только дебютировал за «Локомотив» с золотых медалей, но и сыграл за сборную России на молодёжном чемпионате мира. В дальнейшем карьера Фахрутдинова складывалась не столь успешно. Дмитрий в основном выступал за клубы Высшей лиги, отметившись в Нижнем Тагиле, Хабаровске, Перми и других городах. Последние три года играет на Сахалине за одноимённую команду в Азиатской хоккейной лиге.Уроженец Ярославля провёл в родном городе практически всю карьеру и снискал любовь болельщиков, считаясь одним из самых мужественных игроков команды. Лишь ближе к её завершению Соболев на непродолжительное время отлучался в «Спартак» и «Торпедо», два года провёл в пензенском «Дизеле», но завершил хоккейный путь всё равно дома, в составе ХК «Рыбинск». В настоящее время – тренер ДЮСШ «Локомотив».«Локомотив» был первым российским клубом в карьере высоченного словацкого защитника, который провёл почти 250 матчей в российской Суперлиге и чуть больше сотни – в КХЛ. Отыграв два сезона в Ярославле, Штрбак совершил попытку прорваться в НХЛ, но, сменив за один сезон три заокеанских клуба, вернулся в Россию. Последней российской командой Штрбака стало московское «Динамо», затем были попрадский «Лев» и шведский «Рёгле». Год назад после трёх сезонов в родном «Кошице» Мартин завершил карьеру. Входил в штаб Мирослава Шатана, комплектовавшего сборную Европы на Кубке мира.Один из самых титулованных хоккеистов страны. Пятикратный чемпион России, трижды выигрывавший Суперлигу вместе с «Локомотивом» и два раза – с «Салаватом Юлаевым». Вместе с уфимской командой стал также обладателем Кубка Гагарина. После «Салавата» успешно выступал за «Трактор» и «Северсталь», но в сезоне-2014/15 не получил контрактного предложения и вместе с Олегом Квашой, Дмитрием Власенковым, Дмитрием Быковым и Михаилом Любушиным тренировался с софийским ЦСКА. Антипов владеет большим автосервисом в Ярославле, занимается детьми-хоккеистами, а год назад выиграл чемпионат мира среди ветеранов. Ярославское «Торпедо» с Антиповым в роли капитана одержало победу в турнире Carha World Cup 2016, который проходил в апреле в Виндзоре.Харьковчанин Бут вместе с «Локомотивом» стал двукратным чемпионом России, постоянно привлекался в российскую сборную на этапы Евротура. В 2006 году сменил «Локомотив» на питерский СКА, где отыграл четыре сезона, затем транзитом через «Магнитку» и «Югру» вернулся в Ярославль. В сезоне-2014/15 провёл пять матчей за «Северсталь», спустя месяц клуб расторг контракт. Один из экспертов «Чемпионата».Один из известнейших российских нападающих. Олимпийский чемпион Альбервилля-1992, чемпион мира — 1993. Провёл больше сотни матчей в НХЛ, выступая за «Филадельфию», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Оттаву» и «Тампу». Поиграв за океаном, вернулся в Россию и в составе «Локомотива» дважды стал чемпионом страны. С мая 2014 по март 2017 года был главным тренером ХК «Сочи». С фамилией Буцаева связана вся непродолжительная история сочинского клуба.Младший брат Вячеслава Буцаева был в составе чемпионской «Лады», но провёл слишком мало матчей и медаль не получил. В «Локомотиве», куда Юрий приехал по ходу сезона, завершив свой заокеанский этап карьеры, его роль была куда значительнее. Впрочем, это был первый и последний сезон Буцаева-младшего в форме «Локомотива». В дальнейшем он сменил немало клубов, последним из которых был ЦСКА, который тренировал его старший брат. В 2009 году был приговорён финским судом к условному заключению за изнасилование. В настоящее время проводит мастер-классы для детей, появлялся на телевидении в качестве эксперта.Трёхкратный чемпион России. Всё золото, а также три бронзы выиграл в составе ярославского «Локомотива». Помимо ярославского клуба выступал за «Атлант», «Северсталь» и «Авангард», где был ассистентом капитана. В 2012 году последний раз появлялся в КХЛ, после чего засветился в чемпионате Казахстана и в составе болгарской «Софии». Постоянный эксперт «Чемпионата».Был одним из многочисленных молодых игроков «Локомотива», которые проводили первый сезон в Суперлиге. Если не считать полгода, проведённые в аренде в «Сибири», до 2007 года выступал в Ярославле, после чего пустился в путешествие по клубам. За семь лет Глазачев сменил девять клубов! Причём в его послужном списке значатся как такие гранды, как СКА и «Ак Барс», так и скромные клубы вроде «Югры». Предстоящий сезон Константин проведёт в «Спартаке». На данный момент восстанавливается после операции.Знаменитый Русский Танк не нуждается в особом представлении. Коваленко провёл более 600 матчей в НХЛ, а вернувшись в Россию, успешно выступал за «Локомотив», «Авангард» и «Северсталь». Был настоящим лидером всех клубов, за которые выступал. После окончания карьеры игрока стал спортивным функционером и в настоящее время возглавляет профсоюз хоккеистов КХЛ.Бронзовый призёр московского чемпионата мира — 2007, участник Олимпиады в Турине. Уроженец Ярославля, провёл в «Локомотиве» 10 сезонов, постоянно вызывался в сборную России на матчи Евротура. За три последних года карьеры сменил три клуба (СКА, ЦСКА, «Авангард»), но в Омске получил травму плеча и в настоящее время — без команды. О завершении карьеры не объявлял. Периодически появлялся в эфире КХЛ ТВ в качестве эксперта.В 38 лет нападающий, отыгравший в НХЛ свыше 800 матчей, приехал доигрывать в Ярославль. Немчинов провёл в «Локомотиве» два сезона, за которые успел выиграть золото чемпионата России. Там же двукратный чемпион мира и обладатель кубка Стэнли завершил карьеру игрока. Немчинов в качестве тренера возглавлял молодёжную сборную России на чемпионате мира и Суперсерии, а в ЦСКА совмещал должности генерального менеджера и главного тренера. Впрочем, каких-то значимых успехов на этих постах он не добился. С 2005 года является директором усть-каменогорского «Торпедо», выступающего в Высшей лиге.Первый европейский легионер в истории «Локомотива». Чешский форвард практически всю карьеру провёл на родине – исключением стали один сезон в Финляндии и три года, проведённых в «Локомотиве», за которые он стал двукратным чемпионом. Второй сезон в Ярославле пусть и принёс ему второе золото, индивидуально сложился менее удачно, чем первый. Затем Петерек вернулся в Чехию, где очень долго выступал за «Тршинец». В составе сборной Чехии принял участие в суперфинале Лиги Легенд.Казахстанский хоккеист провёл в «Локомотиве» 11 сезонов, но в чемпионате-2001/02 сыграл лишь восемь матчей в «регулярке» и один – в плей-офф. В сезоне-2011/12 перешёл в «Атлант», приняв приглашение Николая Борщевского, затем четыре года выступал за «Барыс». Летом 2016 года астанинский клуб расторг контракт с Руденко и Краснослободцевым, но если Вадим нашёл себе работу в «Адмирале», то Константин по-прежнему остаётся без клуба.Габаритный центральный нападающий отыграл за команду из Ярославля более 600 матчей и из 16 сезонов на высшем уровне только два провёл в за пределами этого города. Трёхкратный чемпион России (1997, 2002, 2003), весной 2009 года награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем. В настоящее время работает директором СДЮШОР «Локомотив».Воспитанник киевского «Сокола» к моменту своего первого чемпионства с «Локомотивом» успел поиграть в «Ак Барсе», «Авангарде» и немецком «Нюрнберге», а также стать многократным участником чемпионатов мира и олимпийской квалификации в составе сборной Украины. В Ярославле Шахрайчук провёл два золотых сезона, затем выступал за московское «Динамо», «Трактор», «Магнитку», «Торпедо». Четыре года назад завершил карьеру, после чего переключился на тренерскую работу. Шахрайчук работал в чемпионате Украины, а в конце марта 2017 года был назначен главным тренером новокузнецкого «Металлурга».Уроженец Ангарска приехал в «Локомотив» после нескольких лет выступлений в Хабаровске. Участник чемпионата мира 2004 года запомнился ярославским болельщикам своим трудолюбием и игрой на команду. После трёх сезонов в «Локомотиве» перешёл в «Ладу», где стал серебряным призёром Суперлиги, затем выступал за московское «Динамо», ЦСКА и «Барыс». Сезон-2009/10 полностью пропустил по семейным причинам, но затем вернулся в хоккей, подписав контракт с родным «Ермаком». Последним клубом Скугарева в сезоне-2011/12 был воронежский «Буран». Живёт в Москве, занимается бизнесом.Талантливый форвард оказался в «Локомотиве» в конце сезона-2000/01, перейдя в стан «железнодорожников» из «Салавата Юлаева». В чемпионский для ярославцев сезон Суглобов стал не только обладателем золота Суперлиги, но и победителем МЧМ в составе сборной России. Через год Александр уехал за океан, откуда вернулся спустя четыре сезона, но уже не в «Локомотив». Поиграв в СКА, ЦСКА, «Спартаке», «Торпедо», «Тракторе» и «Сибири», Суглобов завершил профессиональную карьеру, так и не раскрыв до конца свой потенциал. В настоящее время периодически участвует в благотворительных матчах, является главным тренером и основателем хоккейной школы для детей и взрослых Suglobov Hockey School.Талантливый форвард, уроженец Ярославля и воспитанник школы «Локомотива». Рекордсмен «Локомотива» за всю историю клуба по количеству набранных очков (313), а также количеству голевых пасов (178). Серебряный призёр чемпионата мира — 2002 (3 гола, 2 передачи в 9 матчах). Погиб вместе с командой 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. После его гибели в авиакатастрофе выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, оказывал крупную материальную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Посмертно награждён «Орденом Ладошки» — почётным знаком детского признания, который вручается за милосердие, благотворительность и меценатство в пользу несовершеннолетних детей.У воспитанника карагандинского «Строителя» получилась очень яркая карьера. После двух чемпионств подряд с «Локомотивом» Воробьёв уехал в НХЛ, где сверкнул в «Чикаго». Затем вернулся в Россию, где сменил множество команд КХЛ. В сезоне-2013/14 перебрался в Высшую лигу, подписав контракт с ХК «Рязань», а сейчас блестяще выступает в Британской элитной хоккейной лиге, играя за «Эдинбург Кэпиталз» (50 очков в 50 матчах).Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира выступал за родной «Локомотив» до 2007 года. С московским «Динамо» стал двукратным обладателем кубка Гагарина, после чего его карьера пошла на спад. Последние сезоны Шафгулин проводил в клубах-аутсайдерах: «Амуре» и «Спартаке». В межсезонье прошёл просмотр в московском «Динамо», даже подписал контракты, но помешали проблемы со здоровьем – рецидив травмы колена. В минувшем сезоне Шафигулин оставался безработным, но завершать карьеру игрока пока не планирует. Недавно признался, что ему интересна тренерская деятельность.