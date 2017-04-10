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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кучерову – «Харта», Бобровскому – «Везину». Каким был сезон для наших в НХЛ

Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем. Какой получилась «регулярка»-2016/17 для россиян?
10 апреля 2017, понедельник. 15:15. Хоккей
Регулярный чемпионат-2016/17 завершён. Львиная доля индивидуальных призов ещё не нашла своих обладателей, хотя именно за «регулярку» хоккеисты получают свои «трофи». Для российских легионеров НХЛ сезон получился не таким ярким, как это бывало раньше – не исключено, что россияне останутся без индивидуальных наград. Но в любом случае стоит отметить наших героев заокеанского марафона, которые были на виду у болельщиков и заслужили призвание.

Российский MVP сезона – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)


«Молнии» не смогли попасть в плей-офф, уступив «Торонто» борьбу за последнюю кубковую путёвку, но Никита Кучеров однозначно может занести минувший регулярный чемпионат себе в актив. 23-летний россиянин на 19 очков превзошёл свой предыдущий рекорд результативности и впервые в карьере добрался до отметки в 40 голов за сезон. Учитывая не самый «хлебный» год у всех снайперов лиги, этот результат можно считать выдающимся. Кучеров занял пятую строчку по набранным очкам, уступив второму месту (Кросби и Кейн) лишь 4 балла, а это значит, что вхождение в бомбардирскую элиту лиги у Никиты, без сомнения, состоялось.

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Не случайно Кучеров был отмечен и главным тренером «Тампы» Джоном Купером, который назвал форварда «нашим кандидатом на «Харт Трофи». Как сказал заокеанский эксперт «Чемпионата» Лукас Эйкройд, Кучеров обязательно будет претендовать на «Харта», но это произойдёт в ближайшем будущем, а в нынешнем сезоне у российского нападающего нет шансов перебить авторитет Кросби и статистику Макдэвида. В декабре у Кучерова был отрезок, когда он не забивал на протяжении 6 матчей подряд, но без усилий Никиты измученная травмами «Тампа» прекратила бы борьбу намного раньше, чем это случилось в реальности.


«Когда шайба находится у Кучерова, то на него одно удовольствие смотреть. Никто не может её отобрать, он проводит удивительный сезон», — так отмечал Никиту известный в прошлом центрфорвард, а ныне комментатор TSN Рэй Ферраро. «Именно Кучеров – суперзвезда «Тампы». Не Стэмкос, при всём к нему уважении, а именно Никита», — добавил коллега Ферраро Крейг Баттон.

У Кучерова не получилось до конца реализовать свой потенциал на сентябрьском Кубке мира. Теперь у нападающего есть хороший шанс продлить сезон и успешно сыграть за сборную России на чемпионате мира.

Лучший вратарь сезона – Сергей Бобровский («Коламбус»)


Среди российских голкиперов у Бобровского конкуренции было не так много: Семён Варламов играл не так удачно и много пропустил из-за травмы, а Андрей Василевский стал первым номером «Лайтнинг» только во второй части чемпионата. Однако игра Бобровского в нынешнем сезоне приобрела те краски, которые позволили новокузнечанину взять «Везину» три года назад. Сергей наверняка попадёт в тройку номинантов и в этом году, а помимо вратарского приза может быть очень высоко и в голосовании за «Харта». «Именно Бобровский должен получить «Харт Трофи»! Когда этот приз выигрывал Кэри Прайс, его статистика была хуже», — откровенно высказался всё тот же Крейг Баттон.

Долго время Бобровский шёл лидером лиги по трём главным показателям вратарской статистики: победам, пропущенным голам в среднем за матч и проценту отражённых бросков. Но под конец чемпионата у «Коламбуса» случилась серия поражений и он на один выигрыш отстал от Кэма Тальбо из «Эдмонтона» и Брэйдена Холтби из «Вашингтона».


В начале марта у Бобровского была впечатляющая серия из трёх матчей на ноль – она прервалась на 183-й минуте в матче с «Баффало», что стало вторым результатом в клубной истории «Блю Джекетс». «Голкипер – самая важная позиция в хоккее. И с ней у «Коламбуса» всё в полном порядке», — такой комплимент отвесил россиянину строгий наставник Джон Торторелла. Кроме всего прочего, не стоит забывать и о том, что Бобровский номинирован «мундирами» на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею. Прошлый сезон был у Сергея худшим в карьере, но голкипер сумел справиться и с игровыми проблемами, и с травмой паха, из-за которой он пропустил 30% матчей в трёх предыдущих чемпионатах.

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Лучший российский защитник сезона – Андрей Марков («Монреаль»)


Традиционно принято считать, что оборона – не самое сильное амплуа российских легионеров, и статистика эту точку зрения охотно подтверждает. Ни один наш защитник не попал в число 35 лучших по количеству набранных очков, а Андрей Марков и Никита Зайцев разделили 38-ю строчку с ещё тремя конкурентами. Марков сыграл на 20 матчей меньше Зайцева, и при равенстве очков имеет куда более приятный показатель полезности («+18» у Андрея против «-22» у Никиты).

В нынешнем сезоне Марков вышел на шестое место в клубной истории «Канадиенс» по количеству сыгранных матчей, а в списке самых результативных защитников вышел на вторую позицию. Несмотря на солидный возраст, Андрей продолжает играть очень уверенно и приносить большую пользу команде, руководство которой наверняка захочет подписать с россиянином новый контракт. «Марков с каждым находит общий язык. Каждый наш новобранец хочет играть с ним, потому что он помогает партнёрам. Да, возможно, Андрей не находится на виду, но он просто не хочет привлекать к себе внимание», — так охарактеризовал Маркова капитан «канадцев» Макс Пачьоретти.

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Открытие сезона – Иван Проворов («Филадельфия»)


Во второй половине регулярного чемпионата успех Проворова и его место в первой паре такого консервативного клуба, как «Филадельфия», уже стали считаться чем-то привычным. Но в начале сезона все не уставали удивляться тому, с какой лёгкостью и непринуждённостью этот 20-летний уроженец Ярославля завоевал место в первой паре обороны «Флайерз», получая по 22 минуты игрового времени за матч.

«Конечно, мне помогает то, что получаю большое количество игрового времени. Главный тренер доверяет мне выходить на лёд в равных составах, в большинстве и в меньшинстве. Любому игроку такая ситуация идёт только на пользу», — сказал Проворов в интервью официальному сайту НХЛ. «С самого первого дня было видно, что это хоккеист с большим будущим. Он хочет стать лучше, хочет добиться прогресса и делает всё возможное для этого. Да, у него бывают ошибки, но Иван очень правильно на них реагирует и делает грамотные выводы», — отметил россиянина главный тренер «Флайерз» Дэйв Хэкстол. Ещё одним шансом сверкнуть на самом высоком уровне будет для Ивана предстоящий чемпионат мира.

Хорошо бы без травм — Евгений Малкин («Питтсбург»)


Темп, с которым Малкин шёл в середине сезона, вполне позволял форварду «Пингвинз» побороться и с Коннором Макдэвидом в споре бомбардиров, и с приятелем по «Питтсбургу» Сидни Кросби в гонке снайперов. В начале марта он шёл вторым после капитана «Ойлерз» по набранным очкам, но всё испортили травмы. В конце января Евгений травмировал нижнюю часть тела, из-за которой пропустил Матч всех звёзд и последовавшие за ним две недели. Затем триумфально вернулся, оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Виннипегом», но затем повредил плечо и в финальной дюжине матчей регулярного чемпионата участия не принял. Компенсировать неполный регулярный чемпионат Евгений вполне может в плей-офф, где «Питтсбург», на правах действующего обладателя Кубка Стэнли, считается одним из фаворитов.

На своём уровне — Артемий Панарин («Чикаго») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)


Оба российских форварда сыграли очень неплохо, поддержав высокую планку, установленную в прошлом сезоне. Панарин установил новый индивидуальный снайперский рекорд, добравшись до отметки в 31 заброшенную шайбу, но на 3 очка отстал от прошлогоднего графика по очкам. Артемий имел прекрасный шанс заработать 1,7-миллионный бонус, если бы завершил чемпионат в десятке лучших по очкам, голам или передачам, но в итоге занял обидное 11-е место, уступив один результативный балл Тарасенко, который замкнул 10 лучших. «Лично у меня не получается идти стабильно по чемпионату. Всё время происходят спады и подъёмы. Психологически немного тяжеловато. А в целом всё хорошо», — отмечал Панарин в интервью официальному сайту НХЛ.


У Владимира также не обошлось без личного рекорда: Тарасенко на 1 гол отстал от результата прошлого сезона по голам, зато на 1 очко улучшил персональный результат по очкам.

С надеждой на продолжение — Александр Бурмистров («Аризона») и Никита Трямкин («Ванкувер»)


1 января нападающего Александра Бурмистрова ждал не самый приятный новогодний сюрприз: «Виннипег», за который тогда выступал форвард, выставил его на драфт отказов. С уэйвера россиянина забрала «Аризона», в которой Александр достаточно долго не мог дебютировать из-за визовых проблем, но когда заиграл, то сполна продемонстрировал нераскрытый потенциал. В 26 матчах за «койотов» он набрал 14 (5+9) очков, выдал несколько результативных серий и заработал добрые отзывы в команде. В матче с «Бостоном» его унесли со льда на носилках после силового приёма защитника Колина Миллера https://www.championat.com/hockey/article-268152-obzor-igrovogo-dnja-nhl-28-fevralja-2017-goda-malkin-zabil-dallasu.html, но травмы Бурмистров избежал. В целом Александр продемонстрировал неплохую уверенную игру, которая поможет россиянину остаться в НХЛ.


На новый контракт наработал и Никита Трямкин, который начинал сезон странным конфликтом с руководством «Ванкувера», когда клуб хотел отправить россиянина в фарм-клуб, а защитник, сославшись на пункт контракта, отказался. Набрав форму, Трямкин без проблем застолбил за собой место во второй паре обороны, временами поднимаясь и в первую, а его драка с лидером «Далласа» Джейми Бенном стала настоящим хитом у болельщиков.

«Он по-настоящему расцвёл, стал важной частью оборонительной линии, которая не может похвастать той глубиной, которая была в сезоне-2010/11 – тогда свой лучший хоккей показывали Дэн Хэмьюс, Кевин Биекса, Кристиан Эрхофф и Сами Сало. Трямкин прибавил в жёсткости, стал более напористым и постепенно завоевал симпатии болельщиков. Думаю, что Никите предложат около $ 3 млн на три года», — так охарактеризовал игру Трямкина эксперт «Чемпионата» Лукас Эйкройд.

В ожидании большего – Семён Варламов («Колорадо») и Наиль Якупов («Сент-Луис»)


Согласно статистике, нынешний сезон получился для Варламова худшим из всех, что он провёл за океаном. Неожиданный уход из «Колорадо» Патрика Руа обрёк «лавин» на постоянный поиск нужной стратегии, потерю уверенности и общую беспомощную суету. Уже к Новому году «Эвеланш» утратил реальные шансы на попадание в плей-офф, а игра Варламова была далека от идеала: он сыграл в сезоне лишь 24 матча, и 8 раз пропускал по пять и более голов. Завершился тяжёлый год травмой паха и двумя операциями, от которых вратарь должен полностью восстановиться к старту нового сезона.


Что касается Наиля Якупова, то форвард не смог оправдать те ожидания, которые многие возлагали на него после смены «Эдмонтона» на «Сент-Луис». Начал Якупов очень неплохо, набрав 4 очка в 6 первых матчах, но постепенно утратил уверенность и доверие со стороны тренерского штаба. Игровое время Наиля вновь стало постепенно опускаться до минимально возможной отметки, но отставка Кена Хичкока с поста главного тренера немного изменила состояние дел в лучшую сторону. Свой последний матч в «регулярке» Якупов сыграл 31 марта, после чего пропустил 5 матчей подряд из-за травмы. 9 (3+6) очков в 40 матчах – это намного скромнее, чем было в «Эдмонтоне», и в плей-офф Наиль должен показать свой максимум, чтобы рассчитывать на новый достойный контракт.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бурмистров Андрей Марков Евгений Малкин Иван Проворов Никита Кучеров Никита Трямкин Сергей Бобровский
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