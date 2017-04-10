«Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА

Сработает ли примета?
Говорят, что в сериях плей-офф какого-то одного определяющего матча, кроме последнего, не бывает. Так или иначе, но вторая игра в Магнитогорске должна была дать ответ на вопрос: сумеют ли хозяева отправиться на выезд в Санкт-Петербург в равных со СКА условиях, или же подопечные Знарка создадут себе крепкий фундамент для дальнейшего строительства своей победы в финале? К тому же, если заглянуть в историю финалов Кубка Гагарина, то можно выяснить, что команда, которая выигрывала второй матч в противостоянии, в конечном итоге брала трофей.
По сравнению с первой встречей в составе «Магнитки» произошло одно изменение. Место Дмитрия Казионова в четвёртом звене занял его брат Денис. А тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга предпочёл убрать Егора Яковлева, поставив вместо него Виктора Тихонова.
Кошечкин дарит надежду
Первый период прошёл при довольно ощутимом перевесе «армейцев». В начале встречи сколько-нибудь интересных подходов к воротам Шестёркина хозяева совершить не могли. Ситуация изменилась, когда Кетов сфолил на Мозякине, и «Металлург» получил численное преимущество. Тут-то подопечные Воробьёва получили свой шанс, которым воспользовались сполна. Уральская команда подтвердила свой статус монстров в реализации большинства. Ударное звено расчертило прекрасную, сродни шахматной, многоходовку, в конце которой Коварж, отдав на синюю линию на Ли, открылся на пятаке, получил обратный пас и открыл счёт в матче.
Впрочем, питерцам нашлось, чем ответить. Они сумели претворить в гол первое же удаление своих визави. И вновь любителям красивого комбинационного хоккея впору было петь осанны, правда, в адрес другого ударного звена. Гусев бросал по воротам с ближней дистанции. Антипин накрыл его бросок, но Никита подобрал шайбу, и отдал её одиноко стоявшему на дальней штанге Шипачёву, который без лишних нервов поразил ворота. Кстати, это была его первая шайба, заброшенная Кошечкину.
Игра продолжалась, преимущество СКА продолжало расти. До перерыва у коллектива из Санкт-Петербурга было ещё два очень опасных момента. Сначала после броска Белова Кошечкин отбил снаряд, тот ударился о штангу, а дальше всё подчистил Антипин. А затем уже Ковальчук хлёстко бросил под перекладину. Вообще, после первой трети по броскам СКА вёл 17:2, и с этим «Магнитке» надо было что-то делать. Хозяева не проигрывали к перерыву лишь благодаря Кошечкину и удаче.
Во втором периоде страсти продолжали накаляться. СКА по-прежнему больше атаковал, но и Магнитогорск временами отвечал. Так, например, Зарипов вошёл в зону, разобрался с соперником, сместился в центр и перевёл на надвигавшегося по другому флангу Мозякина, который бросил прямо в Шестёркина. Но за первые десять минут это был единственный опасный выпад со стороны хозяев. СКА был мощнее, хитрее и изощрённее. Барабанов так вообще едва не повторил знаменитый гол Гранлунда в ворота сборной России в полуфинале ЧМ-2011.
Ближе к концу периода преимущество СКА постепенно начало сходить на нет, и оно уже не выглядело таким огромным. В первую очередь это получилось за счёт того, что «Металлург» прибавил в силовой борьбе.Доставалось даже судьям. Из атак хозяев стоит отметить опасный бросок Филиппи, но Шестёркин был на месте.
За три минуты до второго перерыва Тимкин, который до этого несколько раз приложил соперников силовыми приёмами, чем разбудил свою команду, удалился за толчок соперника. Казалось бы, напряжение у ворот Кошечкина гарантировано. Но всё получилось совсем по-другому. Осала с Калетником убежали в контратаку. Финн бросил по воротам, Шестёркин шайбу отразил, а накатившийся Владислав вогнал её в сетку. Получился настоящий трудовой гол, а если учесть то, что Калетник до этого принял на себя четыре броска, после двух периодов впору было его называть лучшим игроком «Магнитки», наряду с Кошечкиным.
Уральский характер оказался сильнее
Вообще, эта не самая логичная по ходу игры шайбу придала хороший импульс хозяевам. На первых же секундах Мозякин в одиночку прошёл всю пятёрку питерцев и вышел один на один с Шестёркиным, но бросить ему не дали. В целом, «Металлург» сумел нивелировать былой перевес СКА, и той паники у ворот Кошечкина, которая была в начале игры, больше не возникало. Конечно же, ближе к финальной сирене подопечные Олега Знарка добавили в давлении, но «Магнитка» с ним справлялась, а порой отвечала опасными выпадами. В середине периода Береглазов имел неплохой момент, но шайба после его броска со средней дистанции прошла рядом с крестовиной. Спустя некоторое время Широков попытался забросить в стиле Всеволода Боброва, но Кошечкин был начеку. «Металлург» играл максимально чётко, а когда СКА снял Шестёркина с ворот, хозяева забросили третью. Бросок Тимкина был неточным, но шайбу подобрал Сантала. Он и принёс победу хозяевам. 3:1 – «Металлург сравнял счёт в серии. А СКА проиграл, почти втрое перебросав соперника.