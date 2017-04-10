«Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА

Сработает ли примета?

Кошечкин дарит надежду

Уральский характер оказался сильнее

Говорят, что в сериях плей-офф какого-то одного определяющего матча, кроме последнего, не бывает. Так или иначе, но вторая игра в Магнитогорске должна была дать ответ на вопрос: сумеют ли хозяева отправиться на выезд в Санкт-Петербург в равных со СКА условиях, или же подопечные Знарка создадут себе крепкий фундамент для дальнейшего строительства своей победы в финале? К тому же, если заглянуть в историю финалов Кубка Гагарина, то можно выяснить, что команда, которая выигрывала второй матч в противостоянии, в конечном итоге брала трофей.По сравнению с первой встречей в составе «Магнитки» произошло одно изменение. Местов четвёртом звене занял его брат Денис. А тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга предпочёл убрать, поставив вместо негоПервый период прошёл при довольно ощутимом перевесе «армейцев». В начале встречи сколько-нибудь интересных подходов к воротамхозяева совершить не могли. Ситуация изменилась, когдасфолил на, и «Металлург» получил численное преимущество. Тут-то подопечные Воробьёва получили свой шанс, которым воспользовались сполна. Уральская команда подтвердила свой статус монстров в реализации большинства. Ударное звено расчертило прекрасную, сродни шахматной, многоходовку, в конце которой, отдав на синюю линию на, открылся на пятаке, получил обратный пас и открыл счёт в матче.Впрочем, питерцам нашлось, чем ответить. Они сумели претворить в гол первое же удаление своих визави. И вновь любителям красивого комбинационного хоккея впору было петь осанны, правда, в адрес другого ударного звена.бросал по воротам с ближней дистанции.накрыл его бросок, но Никита подобрал шайбу, и отдал её одиноко стоявшему на дальней штанге, который без лишних нервов поразил ворота. Кстати, это была его первая шайба, заброшенная Кошечкину.Игра продолжалась, преимущество СКА продолжало расти. До перерыва у коллектива из Санкт-Петербурга было ещё два очень опасных момента. Сначала после броскаотбил снаряд, тот ударился о штангу, а дальше всё подчистил. А затем ужехлёстко бросил под перекладину. Вообще, после первой трети по броскам СКА вёл 17:2, и с этим «Магнитке» надо было что-то делать. Хозяева не проигрывали к перерыву лишь благодаря Кошечкину и удаче.Во втором периоде страсти продолжали накаляться. СКА по-прежнему больше атаковал, но и Магнитогорск временами отвечал. Так, например,вошёл в зону, разобрался с соперником, сместился в центр и перевёл на надвигавшегося по другому флангу, который бросил прямо в. Но за первые десять минут это был единственный опасный выпад со стороны хозяев. СКА был мощнее, хитрее и изощрённее.так вообще едва не повторил знаменитый голв ворота сборной России в полуфинале ЧМ-2011.Ближе к концу периода преимущество СКА постепенно начало сходить на нет, и оно уже не выглядело таким огромным. В первую очередь это получилось за счёт того, что «Металлург» прибавил в силовой борьбе.Доставалось даже судьям. Из атак хозяев стоит отметить опасный бросок, нобыл на месте.За три минуты до второго перерыва, который до этого несколько раз приложил соперников силовыми приёмами, чем разбудил свою команду, удалился за толчок соперника. Казалось бы, напряжение у воротгарантировано. Но всё получилось совсем по-другому.убежали в контратаку. Финн бросил по воротам,шайбу отразил, а накатившийся Владислав вогнал её в сетку. Получился настоящий трудовой гол, а если учесть то, чтодо этого принял на себя четыре броска, после двух периодов впору было его называть лучшим игроком «Магнитки», наряду сВообще, эта не самая логичная по ходу игры шайбу придала хороший импульс хозяевам. На первых же секундахв одиночку прошёл всю пятёрку питерцев и вышел один на один с, но бросить ему не дали. В целом, «Металлург» сумел нивелировать былой перевес СКА, и той паники у ворот, которая была в начале игры, больше не возникало. Конечно же, ближе к финальной сирене подопечныедобавили в давлении, но «Магнитка» с ним справлялась, а порой отвечала опасными выпадами. В середине периодаимел неплохой момент, но шайба после его броска со средней дистанции прошла рядом с крестовиной. Спустя некоторое времяпопытался забросить в стиле Всеволода Боброва, нобыл начеку. «Металлург» играл максимально чётко, а когда СКА снялс ворот, хозяева забросили третью. Бросокбыл неточным, но шайбу подобрал. Он и принёс победу хозяевам. 3:1 – «Металлург сравнял счёт в серии. А СКА проиграл, почти втрое перебросав соперника.