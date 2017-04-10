«Магнитку» услышали сверху». Что говорили после второго матча финала

В первом периоде команды обменялись голами в большинстве. Счёт открыл Ян Коварж, но вскоре «армейцы» отыгрались благодаря голу Вадима Шипачёва. В концовке второй двадцатиминутки Владислав Калетник вновь вывел «Металлург» вперёд, отличившись в меньшинстве. На 59-й минуте Томми Сантала установил окончательный результат, отправив шайбу в пустые ворота СКА.
>>> «Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА
«Металлург» услышали сверху»
Перед началом послематчевой пресс-конференции Олег Знарок что-то на ушко шепнул Илье Воробьёву. Главный тренер «Металлурга» чуть заметно улыбнулся
.
— Горжусь командой, молодцы, выстояли через не могу, отдали очень многое, — сказал Илья Петрович.
— СКА перебросал вашу команду в начале игры. «Металлург» оказался не очень готов к первому периоду?
— СКА — неплохая команда, очень много качественных игроков.
— Один раз «Металлург» играл в большинстве, но победную забили в меньшинстве.
— Нас услышали сверху!
— Сегодня всем довольны?
— Сегодня довольны победой.
— Почему Семёна перевели в третье звено?
— Перевёл, потому что надо было.
Главный тренер СКА Олег Знарок, как и всегда, был немногословен.
— Неплохо играли, но ошибки в большинстве, — сказал наставник петербургских «армейцев».
— Не журили Барабанова за попытку забить из-за ворот?
— А чего журить? Человек сделал классную вещь!
«Металлург» выстоял в меньшинстве, много выручал Кошечкин»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владислав Калетник отметил игру голкипера своей команды Василия Кошечкина.
«Много выстояли в меньшинстве и в равных составах, хорошо оборонялись и играли терпеливо. Нас много выручал вратарь. Болельщики нас сегодня очень поддерживали, были нашим шестым игроком. В первом периоде уступали по броскам, соперник начал активно, мы оборонялись. В раздевалке поговорили, тренер дал установку, и мы в дальнейшем не отклонялись от плана на игру, всё у нас получилось», — сказал Калетник.
>>> Что происходит с Сёминым? Мнения экспертов о первом матче финала КХЛ
«Не верю, что играю в финале Кубка Гагарина»
Нападающий СКА Александр Дергачёв признался, что до сих пор не осознал, что играет в финале Кубка Гагарина.
«Мои задачи не сильно отличаются от тех, которые ставят игрокам первых звеньев. Естественно, нам надо построже сыграть в своей зоне, где-то повозить соперника, всё сделать ради команды. Все четвёртые звенья играют одинаково у СКА.
Финал Кубка Гагарина — это что-то другое. Я до сих пор до конца не осознаю, что играют в финале, наверное, это даже в плюс. Первый финал — большой опыт, плюс тренеры доверяют.
Любое поражение можно назвать обидным, сегодняшнее не исключение. Будем исправлять ошибки. Вратарь «Металлурга» сыграл отлично. Как игралось против ведущего звена «Магнитки»? Спокойно, есть определённая установка, которой надо придерживаться. Все выходят и знают, чего ждать», — заявил Дергачёв.
«СКА знает, в чём добавлять, нас ждут тяжёлые матчи дома»
Нападающий СКА Сергей Широков заявил, что решающую роль в матче сыграла игра в неравных составах.
«Наверное, мы должны были в первом периоде использовать свои моменты и забивать, тогда бы нам было проще. Но мы не забили, и такой результат получился. Победитель второго матча в финале Кубка Гагарина неизменно выигрывает серию? Не знаю, первый раз играю в финале. Действия в неравных составах сыграли свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, у нас были хорошие моменты. Сложно сказать, справедлив ли счёт 1-1 после двух матчей, потому что сегодня мы играли лучше, могли победить и повести 2-0. Впереди нас ждут тяжёлые матчи дома, которые надо выигрывать.
Эксперты говорят, чем дольше затянется серия, тем у «Металлурга» будет меньше сил? Мы не обращаем на это внимания, тренеры вносят коррективы, а отсюда будем действовать так, как нам говорят. Если нам скажут больше забрасывать шайбу за спину защитнику, значит, так и будем делать. Будем всё делать для победы.
Мы играли так, как играли. Это финал, эмоции, поэтому ничего страшного. Действуем по игре. Для нас главное – завести шайбу в зону, удержать там её и создавать моменты, идти на пятак, потому что много добиваний от вратаря. Мы должны лучше играть на чужом пятаке», — сказал Широков.
«Давно хотел попробовать забросить в стиле «лакросс»
Форвард петербургского СКА Александр Барабанов прокомментировал свою попытку забросить шайбу в стиле «лакросс».
«Давно хотел попробовать такой трюк, не получилось. Почему усложнил? А что из-за ворот сделаешь? Где-то перестраховался, не до конца докрутил. Делал пару раз на тренировках. 1-1 – неплохой результат, могли сегодня побеждать, где-то не закрыли вратаря, как в первой игре. Дома будет попроще при своих болельщиках», — отметил Барабанов.
>>> 5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли