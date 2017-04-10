Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Илья Воробьёв
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

«Магнитку» услышали сверху». Что говорили после второго матча финала

Олег Знарок не ругал Барабанова, Илья Воробьёва отметил, что «Металлург» услышали сверху, а Дергачёв не верит, что играет в финале.
10 апреля 2017, понедельник. 21:15. Хоккей
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над СКА во втором матче финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии — 1-1. Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде команды обменялись голами в большинстве. Счёт открыл Ян Коварж, но вскоре «армейцы» отыгрались благодаря голу Вадима Шипачёва. В концовке второй двадцатиминутки Владислав Калетник вновь вывел «Металлург» вперёд, отличившись в меньшинстве. На 59-й минуте Томми Сантала установил окончательный результат, отправив шайбу в пустые ворота СКА.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
10 апреля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Коварж (Ли) – 07:20 (5x4), 1:1 – Шипачёв (Ковальчук, Гусев) – 11:40 (5x4), 2:1 – Калетник (Осала) – 37:17 (4x5), 3:1 – Сантала (Тимкин, Бирюков) – 58:49 (en)

>>> «Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА

«Металлург» услышали сверху»


Перед началом послематчевой пресс-конференции Олег Знарок что-то на ушко шепнул Илье Воробьёву. Главный тренер «Металлурга» чуть заметно улыбнулся
.
— Горжусь командой, молодцы, выстояли через не могу, отдали очень многое, — сказал Илья Петрович.

— СКА перебросал вашу команду в начале игры. «Металлург» оказался не очень готов к первому периоду?
— СКА — неплохая команда, очень много качественных игроков.

— Один раз «Металлург» играл в большинстве, но победную забили в меньшинстве.
— Нас услышали сверху!

— Сегодня всем довольны?
— Сегодня довольны победой.

— Почему Семёна перевели в третье звено?
— Перевёл, потому что надо было.

Главный тренер СКА Олег Знарок, как и всегда, был немногословен.

— Неплохо играли, но ошибки в большинстве, — сказал наставник петербургских «армейцев».

— Не журили Барабанова за попытку забить из-за ворот?
— А чего журить? Человек сделал классную вещь!

«Металлург» выстоял в меньшинстве, много выручал Кошечкин»


Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владислав Калетник отметил игру голкипера своей команды Василия Кошечкина.

«Много выстояли в меньшинстве и в равных составах, хорошо оборонялись и играли терпеливо. Нас много выручал вратарь. Болельщики нас сегодня очень поддерживали, были нашим шестым игроком. В первом периоде уступали по броскам, соперник начал активно, мы оборонялись. В раздевалке поговорили, тренер дал установку, и мы в дальнейшем не отклонялись от плана на игру, всё у нас получилось», — сказал Калетник.

>>> Что происходит с Сёминым? Мнения экспертов о первом матче финала КХЛ

«Не верю, что играю в финале Кубка Гагарина»


Нападающий СКА Александр Дергачёв признался, что до сих пор не осознал, что играет в финале Кубка Гагарина.

«Мои задачи не сильно отличаются от тех, которые ставят игрокам первых звеньев. Естественно, нам надо построже сыграть в своей зоне, где-то повозить соперника, всё сделать ради команды. Все четвёртые звенья играют одинаково у СКА.

Финал Кубка Гагарина — это что-то другое. Я до сих пор до конца не осознаю, что играют в финале, наверное, это даже в плюс. Первый финал — большой опыт, плюс тренеры доверяют.

Любое поражение можно назвать обидным, сегодняшнее не исключение. Будем исправлять ошибки. Вратарь «Металлурга» сыграл отлично. Как игралось против ведущего звена «Магнитки»? Спокойно, есть определённая установка, которой надо придерживаться. Все выходят и знают, чего ждать», — заявил Дергачёв.

«СКА знает, в чём добавлять, нас ждут тяжёлые матчи дома»


Нападающий СКА Сергей Широков заявил, что решающую роль в матче сыграла игра в неравных составах.

«Наверное, мы должны были в первом периоде использовать свои моменты и забивать, тогда бы нам было проще. Но мы не забили, и такой результат получился. Победитель второго матча в финале Кубка Гагарина неизменно выигрывает серию? Не знаю, первый раз играю в финале. Действия в неравных составах сыграли свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, у нас были хорошие моменты. Сложно сказать, справедлив ли счёт 1-1 после двух матчей, потому что сегодня мы играли лучше, могли победить и повести 2-0. Впереди нас ждут тяжёлые матчи дома, которые надо выигрывать.

Эксперты говорят, чем дольше затянется серия, тем у «Металлурга» будет меньше сил? Мы не обращаем на это внимания, тренеры вносят коррективы, а отсюда будем действовать так, как нам говорят. Если нам скажут больше забрасывать шайбу за спину защитнику, значит, так и будем делать. Будем всё делать для победы.

Мы играли так, как играли. Это финал, эмоции, поэтому ничего страшного. Действуем по игре. Для нас главное – завести шайбу в зону, удержать там её и создавать моменты, идти на пятак, потому что много добиваний от вратаря. Мы должны лучше играть на чужом пятаке», — сказал Широков.

«Давно хотел попробовать забросить в стиле «лакросс»


Форвард петербургского СКА Александр Барабанов прокомментировал свою попытку забросить шайбу в стиле «лакросс».

«Давно хотел попробовать такой трюк, не получилось. Почему усложнил? А что из-за ворот сделаешь? Где-то перестраховался, не до конца докрутил. Делал пару раз на тренировках. 1-1 – неплохой результат, могли сегодня побеждать, где-то не закрыли вратаря, как в первой игре. Дома будет попроще при своих болельщиках», — отметил Барабанов.

>>> 5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Илья Воробьёв Олег Знарок Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
10 апреля 2017, понедельник
23:33 Стэмкос: я потерял 7 килограммов, пока был на костылях, пришлось начинать с нуля
23:19 Черри: «Торонто» надо выиграть один матч, и сезон «Кэпиталз» может уйти насмарку
22:51 «Тампа» рассчитывает заключить новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном
22:32 Йео: Соботка меня впечатлил, он провёл сильный матч
22:21 Победитель МЧМ-2017 защитник Макэвой заключил контракт с «Бостоном»
21:47 Букмекеры назвали «Чикаго» и «Вашингтон» фаворитами на победу в Кубке Стэнли
21:21 «Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»
21:16 Защитник Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»
21:09 Очаровательная чирлидерша и необычная кепка. Фото с матча «Металлург» — СКА
21:02 Патрик Лайне не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2017
20:59 Величкин: призываю фанатов СКА больше поддерживать свою команду, они помогут нам
20:49 Защитник «Монреаля» Емелин пропустит первый матч серии плей-офф с «Рейнджерс»
20:35 К. Андерсон, Клефбом и Пойнт — три звезды недели в НХЛ
20:28 Дергачёв: до сих пор не верю, что играю в финале КГ, СКА надо исправлять ошибки
20:28 Широков: СКА знает, в чём добавлять, нас ждут тяжёлые матчи дома
20:26 Барабанов: давно хотел попробовать забросить в стиле «лакросс»
20:10 Сантала: во втором матче финала «Металлург» лучше играл в меньшинстве
20:03 И. Воробьёв: горжусь «Металлургом», нас сегодня услышали сверху
20:01 Знарок: за что журить Барабанова? Человек сделал классную вещь, почему нет?
19:59 В истории КХЛ победитель второго матча финала всегда выигрывал Кубок Гагарина
19:51 Калетник: «Металлург» Мг отстоял в меньшинстве, много выручал Кошечкин
19:50 Пресс-конференция И. Воробьёва и Знарка после 2-го матча серии «Металлург» — СКА
19:29 «Ванкувер» отправил главного тренера Уилли Дежардена в отставку
19:24 «Металлург» Мг обыграл СКА во втором матче финала КГ и сравнял счёт в серии
19:03 Соботка: на маленькой площадке чувствовал себя хорошо, думал, будет хуже
18:47 Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на чемпионате мира—2017
18:43 Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам сезона
18:28 Айкелу не хватило 0,01 очка, чтобы войти в топ-10 НХЛ и получить бонус в $ 2 млн
18:13 Нападающий «Баффало» Райан О'Райлли сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
17:53 Зеттерберг: у меня никогда в жизни не было столько мурашек во время матча
17:35 Палат: обещал себе не смотреть плей-офф, но буду, потому что люблю хоккей
17:09 НХЛ опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф
17:01 Кронвалль: так же, как голу Шихэна, радовался, когда Лидстрёму удался хет-трик
16:58 «Флорида»: Тэллон вновь генменеджер клуба, Роу больше не главный тренер
16:41 «Виннипег» — на 1 месте в рейтинге команд, в которые игроки не хотят переходить
16:22 Уэйт: могу остаться главным тренером или работать в «Айлендерс» в другой роли
16:00 Тротц: у «Торонто» есть игрок поколения в лице Мэттьюса
16:00 Стали известны составы «Металлурга» и СКА на второй матч финала Кубка Гагарина
15:47 Защитник Бэйлен не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2017
15:34 Йоонас Кемппайнен перейдёт в «Салават Юлаев»
15:29 Шалунов, Шумаков, Окулов, Мишарин и Кемппайнен покинут «Сибирь»
15:29 Cалливан: вратарь Джерри очень уверенно провёл игру с «Рейнджерс»
15:20 Ерёменко: Нижний Новгород был самым сильным соперником в плей-офф
15:17 Павел Зубов назначен и.о. главного тренера «Сибири»
14:54 22 апреля вратарь Масальскис проведёт свой последний матч за сборную Латвии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+