«Сибирь» выбрала тренера и подтвердила уход лидеров. Кемппайнен едет в Уфу

Павел Зубов – и.о. главного тренера «Сибири»

Шумаков, Шалунов, Окулов и Мишарин покинут «Сибирь»

«Салават Юлаев» усилится Кемппайненом

Хороший знак для «Магнитки»

Лайне не сыграет на чемпионате мира

Генеральный менеджер «Сибири»на встрече с болельщиками объявил о том, чтоназначен и.о. главного тренера.«Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но с приставкой «и.о.». С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнём следующий сезон. Зубова должен утвердить попечительский совет. Теперь мы должны найти тренера по защитникам и тренера по физической подготовке».Как сообщил генеральный менеджер «Сибири»на встрече с болельщиками, команду в межсезонье покинут. Мишарин, как ранее сообщал «Чемпионат», продолжит карьеру в «Автомобилисте».Шалунов и Шумаков набрали по 37 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Однако Шалунов провёл 49 матчей, а Шумаков — 54. Поэтому Шалунов находится на первой строчке в споре бомбардиров новосибирской команды. Окулов — третий бомбардир «Сибири» с 28 очками. Кемппайнен набрал 23 очка в 60 матчах, это пятое место в споре бомбардиров «Сибири». На счету Мишарина 6 очков в 36 матчах, это четвёртый результат в новосибирской команде среди защитников.Как стало известно «Чемпионату»,продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».Ранее генеральный менеджер «Сибири»сообщил, что финский центральный нападающий покинет новосибирский клуб. На счету игрока 23 (11+12) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-8».«Металлург» Мг выиграл второй матч финала Кубка Гагарина в серии со СКА со счётом 3:1 (1-1 в серии). В истории КХЛ команда, одержавшая победу во втором матче финала, неизменно становилась чемпионом.2009: «Ак Барс» — «Локомотив» — 4:3 ОТ (итоговый счёт серии — 4-3)2010: ХК МВД — «Ак Барс» — 1:4 (3-4).2011: «Салават Юлаев» — «Атлант» — 3:1 (4-1).2012: «Авангард» — «Динамо» М — 1:2 (3-4).2013: «Динамо» М — «Трактор» — 3:2 (4-2).2014: «Металлург» Мг — «Лев» — 4:1 (4-3).2015: «Ак Барс» — СКА — 0:1 (1-4).2016: ЦСКА — «Металлург» Мг — 1:2 (3-4).Нападающий «Виннипег Джетс»не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает журналист18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. На его счету 64 (36+28) результативных балла в 73 матчах. На чемпионате мира 2016 года Лайне в составе сборной Финляндии завоевал серебряные награды и был признан самым ценным игроком турнира.