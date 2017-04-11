Преемник Скабелки, арена, уход лидеров «Сибири». О чём говорил Фастовский?

Павел Зубов – новый тренер «Сибири». И.о. – это вопрос времени?

Шалунов, Шумаков, Окулов и Кемппайнен покидают Новосибирск

Салак прилетел в Новосибирск, а Тейлора и Налимова в «Сибири» не будет

Санников останется в «Сибири» как минимум на сезон

Преемником Андрея Скабелки стал Павел Зубов – его бывший помощник, работавший три последних сезона с защитниками.

Миловзоров ушёл из-за денег, но его не осуждают

От Меньшикова отказался Фастовский, а не Скабелка

Копейкин и Коскиранта в Новосибирск не вернутся

Фастовский не сказал прямо, но очевидно, что поводом для Миловзорова сменить Новосибирск на Екатеринбург стала сумма контракта.

Рабе может снова отвечать за физику новосибирцев

Строительство новой арены начнётся в следующем году

У «Сибири» может появиться новый спонсор, с долгами катастрофы нет

«Сибирь» начнёт сезон 22 августа, но неизвестно где и с кем

До конца этого года будет утверждён проект нового стадиона, а в начале следующего начнётся строительство. Землю уже передали, всю подготовительную работу провели.

Цены на билеты повышать не будут, на абонементы ожидается скидка

«Сибирь» не покинет КХЛ, по другим клубам, кроме «Медвешчака», ясности нет

Смена светильников обойдётся в 16 млн рублей

КХЛ может перейти на канадские или финские коробки

«Сибирь» хочет свой фарм-клуб в ВХЛ, но это дорогое удовольствие

10 апреля в Новосибирске состоялась встреча болельщиков «Сибири» с генеральным менеджером клуба. На традиционное мероприятие, которое откладывалось дважды, собралось несколько тысяч зрителей. О чём говорил Фастовский помимо того, что представил нового главного тренера?По сути, главным вопросом, за которым болельщики шли на встречу с генеральным менеджером, было имя нового главного тренера. В прессе назывались разные фамилии. В Новосибирск сватали, динамовских тренеровговорили даже о возвращении, а последней кандидатурой был. Тем не менее Фастовский произнёс другую фамилию. Преемникомстал– его бывший помощник, работавший три последних сезона с защитниками.«Нового главного тренера мы искали долго и далеко. В итоге нашли близко. Решили, что от добра и добра не ищут. И назначали Зубова, но с приставкой и.о. С сегодняшнего дня начинается сбор, поэтому должен быть главный тренер. С большой вероятностью с ним мы начнём следующий сезон. Зубова должен утвердить попечительский совет. Я не хочу ничего глобально менять, поэтому выбрана такая кандидатура. Учитывая уровень игроков, нам нужно продолжать эту линию. Принципиально хоккей «Сибири» не изменится», — сказал Фастовский.Стоит отметить, что приставка и.о. – скорее формальность. Все тренерские назначения в «Сибири» проходят через попечительский совет, и утверждение Зубова – не исключение.Впервые было объявлено, что «Сибирь» покинут. Ранее как Фастовский, так и владелец клубаговорили разве что о минимальных шансах сохранить эту троицу. Теперь их уход — уже свершившийся факт. Несмотря на то что в кулуарах вовсю говорят, что экс-«сибиряки» переберутся в ЦСКА, Фастовский наотрез отказался называть клуб, где они продолжат карьеру. Кроме того, генменеджер «Сибири» подтвердил информацию «Чемпионата» о том, чтовернётся в родной Екатеринбург, заключив контракт с «Автомобилистом». Также стало известно, что в следующем сезоне не будет в Новосибирске. «Сибирь» делала ему предложение, но он выбрал другой клуб. По нашим данным, им стал «Салават Юлаев», который возглавил соотечественник КемппайненаВ минувшем сезоне за «Сибирь» сыграл квартет вратарей. После травмыклуб приобрёл, остался в команде, а в дедлайн новосибирцы усилились. Однако ни Тейлор, ни Налимов в Новосибирске не останутся. В случае с канадцем это связано с регламентом, не позволяющим российским клубам КХЛ держать в составе двух иностранных вратарей. Кроме того, Фастовский сообщил, что Салак, порвавший осенью крестообразные связки колена, вернулся из затянувшегося отпуска в Новосибирск и приступил к тренировкам. Таким образом, в следующий сезон «Сибирь» войдёт с тем же тандемом вратарей Салак – Красиков, что и начинала предыдущий.Генеральный менеджер «Сибири» опроверг слухи о том, что вслед за Шалуновым и Шумаковым команду может покинуть их партнёр по звену.в данный момент готовится со сборной России к чемпионату мира, а слухи отправляют его, ни много ни мало, в СКА. Поверить в том, чтопожелает видеть в клубе игрока, которого он делал капитаном в национальной команде, не сложно. Однако, по словам Фастовского, Санников останется в «Сибири» как минимум до конца контракта, который действует до 30 апреля 2018 года.Новосибирск в межсезонье покинет не только ударная связка Шумаков – Шалунов, но и пара форвардов Окулов – Миловзоров, на которой держалось второе звено. Не секрет, что Миловзоров продолжит карьеру в «Автомобилисте», где он снова сможет поработать с«Миловзоров ушёл потому, почему ушли и другие. Он ушёл ровно по той же причине, почему не играл за «Сибирь» последние шесть лет. Понятно, какие это причины. Но нельзя никого осуждать, это его выбор», — Фастовский не сказал прямо, но очевидно, что поводом для Миловзорова сменить Новосибирск на Екатеринбург стала сумма контракта. «Автомобилист» ожидает значительное увеличение бюджета, и уральский клуб в состоянии переплачивать свободным агентам.Болельщики затронули тему уходав «Авангард» и вопрос его взаимоотношений с, экс-защитником «Сибири». Считалось, что инициатором расставания с Меньшиковым был именно Скабелка, что добавляло бы интриги их встрече на берегу Иртыша. Однако Фастовский неожиданно заявил, что от услуг защитника, который в «Сибири» проделал быстрый путь от Высшей лиги до сборной России, отказался он, а вовсе не главный тренер.В болельщицкой среде нередко проскальзывает желание снова увидеть кого-то из числа бывших игроков. Порой желаемое выдаётся за действительность. Разговоры о возвращении– именно из этой оперы. Фастовский признался, что ценит финского центрфорварда и действительно разговаривал с ним, но никакого предварительного согласия тот не давал. «У него всё хорошо во всем известном скромном клубе. Он там и планирует остаться». Кроме того, Фастовский исключил возвращение в Новосибирск экс-капитана, который продолжит выступление за «Витязь».После того как Скабелка покинул «Сибирь», а Зубов перешёл на должность главного тренера, вакантными оказались сразу две позиции в тренерском штабе: специалиста по защитникам и тренера по физической подготовке. И если о том, кто будет работать с новосибирской обороной, пока говорить рано, то кандидат №1 на роль «физрука» уже известен. Это– человек, который уже работал в «Сибири», но вынужден был покинуть клуб по ходу сезона-2014/15 из-за конфликта со Скабелкой. Теперь Рабе, проработавший некоторое время в рижском «Динамо», может прийти на место, который переехал в Омск вместе с главным тренером. Считается, что блестящая физическая подготовка «Сибири» тех лет и минимальное количество травмированных – заслуга именно этого латвийского специалиста.Что же с новой ареной, которую обещают построить к МЧМ-2023? На это у Фастовского также нашёлся ответ.«Процесс идёт так, как и было заявлено. Создано юридическое лицо, готовится документация. До конца этого года будет утверждён проект нового стадиона, а в начале следующего начнётся строительство. Землю уже передали, всю подготовительную работу провели. Принято решение, что возле новой арены будет станция метро «Спортивная». Сейчас готовится презентация Новосибирска как города-претендента на молодёжный чемпионат мира 2023 года. В мае будет конгресс ИИХФ, там всё решится. В Кёльн прилетит наша делегация», — поведал генменеджер новосибирцев.Денежная тема – самая болезненная для хоккейного Новосибирска. Последние годы задержки по зарплате стали привычным делом как для игроков, так и для сотрудников клуба. Ситуацию, которая сложилась в «Сибири» сейчас, Фастовский описал следующим образом: «Не идеально, но никакой катастрофы нет». Ожидается, что вот-вот будет достигнута договорённость с новым крупным спонсором. «Что касается «Сибирского антрацита», то он работает как дизель в Заполярье, огромный ему поклон», — сказал Фастовский про генерального спонсора клуба.В СМИ уже появлялась информация, что следующий сезон КХЛ стартует 21 августа. Фастовский, входящий в совет директоров лиги, подтвердил эту информацию. «Сибирь» при этом проведёт первый матч на следующий день – 22 августа. Открытым на данный момент остаётся вопрос, где и с кем новосибирцы начнут 10-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги.Хорошие новости для новосибирских болельщиков: цены на билеты в следующем сезоне повышаться не будут. Фастовский это решение объяснил следующим образом: «Мы с болельщиками должны честно смотреть друг другу в глаза. Мы не пошли вперёд – не должны идти вверх и цены». Кроме того, на следующий сезон предусмотрена скидка на абонемент, которая связана с тем, что в минувшем чемпионате болельщики переплатили тысячу рублей.Руководитель «Сибири» уверенно отмёл слухи о том, что новосибирцы входят в число команд, которые могут быть исключены из КХЛ. При этом сообщил, что насчёт других клубов, будь то «Кузня» или «Югра», никакой ясности нет. Единственным клубом, который почти со стопроцентной вероятностью покинет лигу, является «Медвешчак».Масштабной реконструкции, вроде установки видеокуба или смены табло, на ЛДС «Сибирь» не планируется. Тем не менее клуб ожидают серьёзные траты на инфраструктуру. Из-за того что домашняя арена новосибирской команды не соответствует требованиям КХЛ по освещению, будет произведена замена светильников. Фастовский даже назвал сумму – 16 млн рублей. Чтобы понимать, это годовая зарплата нападающего третьего звена или крепкого защитника команды уровня «Сибири».– не только генеральный менеджер клуба КХЛ, но и член совета директоров лиги. А это означает, что он в курсе всех последних течений и возможных преобразований. На встрече с болельщиками Фастовский допустил, что впереди наши клубы ожидает переход на формат финских, а то и канадских коробок. В таком случае он надеется, что замена коробки и плиты под ней (что неизбежно) на ЛДС «Сибирь» будет произведена на федеральные деньги. Что касается новых арен, то к ним у КХЛ достаточно чёткие требования: должна быть предусмотрена техническая возможность установить площадку всех трёх размеров.Уже не в первый раз Фастовский во всеуслышание заявил об острой необходимости создания в Новосибирске команды Высшей лиги. «Сибири» нужен фарм-клуб в системе клуба, что в очередной раз подтвердил генеральный менеджер. Всё упирается в деньги, и на данный момент для новосибирцев это удовольствие непосильно.