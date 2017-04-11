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175 лет назад 2016
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Теуво Терявяйнен
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

11 европейцев из НХЛ, которые могут приехать в КХЛ ради ОИ-2018

НХЛ не отпустит игроков на ОИ-2018. Российские агенты полагают, что это может подтолкнуть некоторых игроков из НХЛ к возвращению в Европу.
11 апреля 2017, вторник. 10:45. Хоккей
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НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Корее, и, по мнению многих российских агентов, это решение лиги может подтолкнуть некоторых европейских игроков вернуться в Старый Свет, в том числе и в КХЛ. Верится в это с трудом, но мы решили приглядеться, кто из хоккеистов мог бы променять НХЛ на игру в лигах уровням ниже, зато с возможностью помочь своей сборной в Пхёнчхане?

Теему Пулккинен


Одним из таких игроков может стать финский нападающий Теему Пулккинен. Этот хоккеист с юношеских лет выступал в системе нынешнего участника КХЛ «Йокерита», но к моменту вступления финской команды в нашу лигу Пулккинен решил попробовать свои силы в НХЛ. В задрафтовавшем его «Детройте» финн провёл три сезона с регулярными ссылками в фарм-клуб, а в прошлом чемпионате без особого успеха выступал за «Миннесоту» и «Аризону». При этом у Пулккинена весьма неплохая статистика в АХЛ, и не исключено, что при переезде в Россию он станет ведущим легионером любой команды.

Теуво Терявяйнен


Ещё один финский форвард, долгое время находившийся в системе «Йокерита», а затем уехавший за океан. В «Чикаго» Терявяйнен также метался между фарм-клубом и основной командой, но в победном для «ястребов» сезоне-2014/15 Теуво сыграл важную роль, набрав 10 очков в 18 встречах плей-офф. Впрочем, это не помогло финскому нападающему закрепиться в составе «Блэкхоукс», и прошлым летом он был обменян в «Каролину», где провёл неплохой сезон. Сейчас контракт у Терявяйнена и «Харрикейнз» заканчивается, и Теуво вполне может задуматься над сменой обстановки в преддверии Олимпиады.

Михал Кемпны


Чешский игрок обороны в позапрошлом году появился в КХЛ в составе «Авангарда» и провёл настолько удачный сезон, что получил приглашение в «Чикаго». Кемпны заключил годичный контракт, и за этот сезон не сложилось впечатления, что Михал сможет закрепиться в составе американского суперклуба. Чех провёл только 50 матчей в сезоне, в которых набрал лишь 8 очков. Конечно, многое в будущем Кемпны прояснит плей-офф, но в случае неудачи его будут рады видеть не только в КХЛ, но и в сборной Чехии, в составе которой Михал уже является завсегдатаем.
Корпикоски 30 лет, и решение расстаться с НХЛ, где он в последнее время не может найти пристанища, будет вполне логичным.

Томаш Юрчо


Карьера словацкого нападающего за океаном началась ещё до того момента, как его задрафтовал «Детройт». Но, несмотря на долгую подготовку к игре в лучшей лиге мира, Юрчо в период своей игры за «красных крыльев» не мог похвастать результативностью и периодически играл за фарм-клуб, с которым, правда, стал обладателем кубка Колдера в 2013 году. В минувшем сезоне Юрчо перешёл в «Чикаго», но за 13 игр в составе «Блэкхоукс» смог набрать лишь одно очко. При всём этом Томаш высоко ценится в сборной Словакии, куда приезжает регулярно, в том числе он участвовал в сочинской Олимпиаде. Думается, в Словакии будут очень рады, если этот нападающий покинет НХЛ и сможет помочь национальной сборной в следующем году.

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Лаури Корпикоски


Финский нападающий уже достаточно давно выступает в НХЛ и за это время успел сменить немало клубов. Лучшие годы Корпикоски прошли в «Финиксе», но первый же сезон после переименования клуба в «Аризону» получился для Лаури весьма слабым, и он отправился в путешествие по клубам. За последние два года Корпикоски поиграл в «Эдмонтоне», «Далласе» и «Коламбусе», но нигде не смог выйти на уровень своей игры за «койотов». Несмотря на это, Корпикоски – постоянный участник крупных международных турниров в составе финской сборной и, например, на прошлой Олимпиаде сыграл достаточно результативно. Лаури 30 лет, и решение расстаться с НХЛ, где он в последнее время не может найти пристанища, будет вполне логичным.

Алеш Гемски


Этот чешский нападающий имеет постоянное место в основе «Далласа», но высокой результативностью похвастать не может уже давно. Лучшие годы Гемски остались в середине прошлого десятилетия, когда в составе «Эдмонтона» он набирал больше 70 очков в сезоне. Гемски регулярно выступает за сборную Чехии, играл на последней Олимпиаде и прошлогоднем Кубке Мира. Практически весь последний сезон 33-летний Алеш потратил на восстановление после травмы, и вполне возможно, что возрастной и потерявший в результативности хоккеист окажется невостребованным в НХЛ.
Потенциальный переход в КХЛ может стать хорошей возможностью для Пяяйарви реанимировать свою карьеру и впервые сыграть на Олимпийских играх.

Мартин Ганзал


Ещё один чех в нашем списке, Мартин Ганзал, практически всю свою карьеру в НХЛ был предан задрафтовавшим его «койотам», но по ходу нынешнего сезона оказался в «Миннесоте». Ганзал никогда не блистал индивидуальной статистикой, не набирая на высшем уровне более 40 очков, но и не опускался ниже своей планки. В сборной Чехии Ганзал востребован и постоянно участвует в крупных международных турнирах. Интересно, что в 2012 году во время локаута Ганзалом уже интересовался клуб КХЛ «Авангард», но тогда переход не состоялся. Сейчас у Мартина снова есть шанс перейти в нашу лигу, а бонусом к этому пойдёт участие в Олимпиаде.

Мика Зибанежад


Талантливый шведский нападающий мог запомниться российским болельщикам тем, что на МЧМ-2012 в овертайме финального матча принёс победу сборной Швеции над сборной России. Зибанежад в 2011 году был выбран «Оттавой» под высоким общим шестым номером на драфте НХЛ, но реализовать свой потенциал в полной мере не смог. Впрочем, результативность Зибанежада в составе «сенаторов» хоть и не была на заоблачном уровне, но росла из сезона в сезон, а длительность ссылок в фарм-клуб уменьшалась. После своего лучшего сезона в «Оттаве» Зибанежад оказался в «Рейнджерс», в составе которых на среднем уровне отыграл предыдущий чемпионат. Конечно, вероятность приезда этого шведского нападающего в КХЛ мала по сравнению с предыдущими хоккеистами нашего списка, но хорошее предложение вкупе с возможностью сыграть на Олимпиаде могут изменить планы Зибанежада.


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Виктор Стольберг


Ещё один нападающий «Тре крунур», карьера которого в НХЛ не выглядит впечатлающей. Стольберг за океаном поиграл за «Торонто», «Чикаго», «Нэшвил», «Нью-Йорк», «Каролину» и «Оттаву». В КХЛ Виктор также был замечен, когда во время последнего локаута провёл 14 игр за «Атлант». Любопытно, что в том укороченном сезона Стольбергу удалось также выиграть Кубок Стэнли с «Чикаго». Этот форвард в последнее время не вызывался в сборную Швеции, но если он решит покинуть НХЛ, то шведам на Олимпиаде может пригодиться нападающий с заокеанским опытом.
Вполне возможно, что возрастной и потерявший в результативности Гемски окажется невостребованным в НХЛ.

Магнус Пяяйарви


Магнус Пяяйарви считался одним из самых талантливых хоккеистов своего возраста и был достаточно высоко задрафтован «Эдмонтоном» в 2009 году. Но в НХЛ Магнус смог провести только один сезон, в котором избежал ссылки в фарм-клуб. Это был дебютный год Пяяйарви в НХЛ, и он же стал самым результативным для шведского нападающего (34 очка). Переход в «Сент-Луис» ничего не изменил в статистике форварда, которого уже давно не рассматривают в числе сильнейших хоккеистов. Похожая история происходит с Пяяйарви и в национальной команде: он был одним из лидеров юниорской и молодёжной сборных своих возрастов, но в главной команде страны ничем себя не проявил. Потенциальный переход в КХЛ может стать хорошей возможностью для Магнуса реанимировать свою карьеру и впервые сыграть на Олимпийских играх.

Йоонас Донской


Финский нападающий долго готовил себя к заокеанской карьере, выступая на родине за «Кярпят», а на переезд за океан решился только в прошлом сезоне. Дебютный год для Донского выдался не слишком результативным, зато Йоонас с ходу поучаствовал в финале Кубка Стэнли, где его «Сан-Хосе» уступил «Питтсбургу». Нынешний чемпионат финский форвард снова провёл в составе «акул», но его результативность стала ещё хуже. Конечно, рано говорить, что Донскому пора расстаться с мечтой об успешной карьере в НХЛ, но вероятность его приезда в КХЛ хотя бы на год всё же существует, ведь здесь он наверняка будет на первых ролях, в отличие от НХЛ, да и к тому же впервые сыграет на Олимпиаде. Любопытно, что Йоонас Донской – единственный в нашем списке хоккеист, задрафтованный в КХЛ. Права на финна в нашей лиге принадлежат «Авангарду».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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