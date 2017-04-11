Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Шансы россиян на победу в плей-офф НХЛ

Близится старт очередного розыгрыша Кубка Стэнли. В 9 из 16 команд, попавших в плей-офф, есть российские легионеры, и настало время оценить, с какой вероятностью наши хоккеисты смогут рассчитывать на итоговую победу и обладание заветным трофеем лорда Стэнли.«Питтсбург» наряду с «Чикаго» считается одним из главных претендентов на трофей. Командане слишком сильно изменилась по сравнению с прошлым чемпионским сезоном, до последнего сохраняла шансы на победу в дивизионе и конференции, и в противостоянии первого раунда с «Коламбусом» завоевала преимущество своего льда. «С «Коламбусом» нас ждёт очень жёсткая, физическая серия. Посмотрите, как мы непросто играли с ними в нынешнем регулярном чемпионате. Игры были жёсткими, было много эмоций, был очень интенсивный хоккей. А в плей-офф всего этого будет ещё больше. Для нас это будет хорошей проверкой», — сказал капитан «Пингвинз»С одной стороны, персонально для Малкина жёсткая игра – именно то, что нужно. Евгений не боится силовой борьбы, умело пользуется своими габаритами, а уж кубкового опыта у 71-го номера «Питтсбурга» наберётся едва ли не больше, чем у всего «Коламбуса» вместе взятого. С другой стороны, различные травмы «украли» у Малкина 20 матчей регулярного чемпионата. Повреждение плеча, из-за которого Евгений пропустил последнюю дюжину матчей,оказалось более серьёзным, чем предполагалось вначале, и нет сомнений в том, что «мундиры» будут специально стараться вывести из строя одного из лидеров «Пингвинз». В «регулярке» Малкин сыграл с «Коламбусом» только два матча, отметившись одной голевой передачей, так что назвать «Блю Джекетс» удобным соперником для магнитогорца невозможно.Первые пару матчей Малкину потребуются для того, чтобы снять «ржавчину» после травму и войти в нужный ритм, но если проблем со здоровьем не возникнет, то «Питтсбург» имеет очень неплохие шансы на повторение прошлогоднего успеха. В случае победы над «Блю Джекетс» «пингвины» обретут необходимую уверенность в своих силах. Ну а если Малкин и Кросби будут надёжно прикрыты соперниками, то высокое качество питтсбургских «звеньев поддержки» было наглядно продемонстрировано в прошлом году, когда главными героями плей-офф сталиСлова о том, что Овечкин и компания никогда не проходили дальше второго раунда плей-офф, уже набили оскомину, но актуальности своей пока так и не утратили. Нынешний шанс «Вашингтона» может стать одним из последних, поскольку и ситуация с контрактами, и предстоящий драфт расширения могут внести в состав «Кэпиталз» не самые приятные изменения.Сам Овечкин нынешний регулярный чемпионат провёл в режиме разумной экономии сил. В дело была пущена специальная задумка главного тренера «столичных», который в некоторых матчах сокращал игровое время Александра аж до 14 минут: целью этой меры было «придержать» россиянина и сохранить его свежим, полным эмоций и желания к самому главному этапу сезона. Даже приведя регулярный чемпионат в жертву, «Вашингтон» не прошёл мимо очередного «Президент Трофи», а сам Овечкин закончил «регулярку» в числе 15 лучших по набранным очкам.В первом раунде у «Вашингтона» вполне проходимый соперник – молодой и неопытный «Торонто», для которого попадание в плей-офф второй раз за 12 последних лет уже является серьёзным успехом. А вот дальше могут возникнуть более серьёзные препятствия: на горизонте маячит очередная дуэль с опытнейшим «Питтсбургом», которая должна стать настоящей «проверкой на вшивость» для чемпионских амбиций «Кэпиталз». Многие заокеанские эксперты считают, что в этом году «Вашингтону» по силам выйти в финал Кубка Стэнли, но шансы на победу «столичных» все оценивают достаточно осторожно: груз прежних неудач способен сыграть роковую роль в самый критический момент. Что касается противостояния Овечкина и «Торонто» в регулярном чемпионате, то показатели у Александра неплохие: 1 гол и 2 передачи в трёх матчах.«Чикаго» часто упоминается в одном ряду с «Питтсбургом», когда речь идёт о главных фаворитах Кубка Стэнли-2017. «Чёрные ястребы» до1срочно выиграли Западную конференцию, и всё необходимо для успешного выступления у них есть: и надёжный голкипер Кроуфорд, и приличная глубина состава, и наличие боевых ветеранов, и лидеры среди защитников. Связка Панарина ив этом году выглядела чуть менее ярко, чем в прошлом сезоне, но оба форварда выступили на очень высоком уровне: Кейн набрал 89 баллов и разделил с Кросби второе место в списке бомбардиров, а Панарин едва не ворвался в десятку лучших, установив новый персональный снайперский рекорд.Анисимов, очень неплохо отыгравший первые полтора месяца «регулярки», затем сосредоточился на привычных для себя диспетчерских функциях и очень часто подстраховывал Кейна и Панарина, выходя с ними в одной тройке. Артём на 1 балл превзошёл предыдущее личное достижение по набранным очкам, но из-за травмы не выходит на лёд уже почти месяц. «Лично у меня нет сомнений, что Анисимов будет играть в плей-офф», — сказал главный тренер «Чикаго»По всем предварительным раскладам, «Чикаго» должен дойти минимум до финала конференции.Трудная середина сезона, когда «блюзмены» рисковали выпасть из кубковой восьмёрки, потребовала от «Сент-Луиса» полного напряжения сил. Место в плей-офф в итоге было «музыкантами» добыто, но ощущения запаса прочности команда Майка Йео не производит, играя очень нестабильно. «Миннесота», соперник «Сент-Луиса» по первому раунду, выиграла у «Блюз» два матча из пяти в регулярном чемпионате, и борьба в плей-офф ожидается очень упорной.Тарасенко улучшил персональное достижение по набранным очкам, и был близок к тому, чтобы второй год подряд добраться до отметки в 40 голов. К его бомбардирским и лидерским качествам не может быть никаких вопросов, но общий уровень «Сент-Луиса» по сравнению с прошлым сезоном, когда был пройден барьер первого раунда, выглядит чуть ниже. Новичок Барбашёв смог закрепиться в составе, что уже очень неплохо, а перспективы Наиля Якупова выглядят несколько туманными. Пять последних матчей он пропустил из-за травмы, и вероятность появления форварда в составе в первых играх плей-офф не слишком велика.«Канадцы» выиграли Атлантический дивизион, но произошло это не без своеобразной помощи «Оттавы», «Бостона» и «Тампы», которые играли крайне нестабильно, и не оказали «Монреалю» должного уровня конкуренции. В первом раунде Радулову и компании предстоит сражаться с «Рейнджерс», который занял первую строчку, дающую «уайлд-кард», но и здесь болельщикам «хабов» не стоит обольщаться. «Рейнджеры» набрали больше 100 очков и по этому показателю являются четвёртой командой Восточной конференции, так что силы в этом противостоянии будут примерно равными. Главной интригой этой серии будет противостояние вратарей, а что касается российских легионеров «Монреаля», то они могут выйти на первые роли при определённых условиях.Радулов в двух матчах с «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата не набрал ни одного очка, и оборона ньюйоркцев во главе с Макдоной и Жирарди наверняка будет присматривать за Тасманским Дьяволом в оба. Марков традиционно опасен при розыгрыше большинства, но предоставят ли «синерубашечники» соперникам возможность разыгрывать преимущество – большой вопрос: в регулярном чемпионате «Рейнджерс» занял третье место по количеству штрафного времени (лишь 7:13 в среднем за матч). Емелин наверняка отметится попытками «залезть под кожу», а что касается Нестерова, то у него не так много возможностей внести заметный вклад в игру команды. Даже если «Монреаль» сможет пройти барьер первого раунда, это потребует от «канадцев» полного напряжения сил, и дальнейший кубковый путь окажется ещё более непростым.«Коламбус» по праву заслужил титул главного открытия нынешнего сезона, поразив болельщиков и длительной победной серией, и многочисленными «сухарями» Бобровского. Однако на чудесное продолжение этой сказки в рамках плей-офф верится с трудом, поскольку кубкового опыта у «Блю Джекетс» не так много, а соперник по первому раунду – самый сложный из всех, какие только можно было представить. Бобровский – единственный человек, который реально что-то сможет противопоставить «Питтсбургу», однако насколько хватит сил у новокузнецкого гения, предположить трудно.Для команд Зайцева и Худобина само попадание в плей-офф уже является серьёзным успехом, и ресурсов для того, чтобы продвинуться по кубковой сетке, у «Торонто» и «Бостона» не так много. «Кленовые листья» не имеют опыта игры в плей-офф и располагают молодым коллективом, который способен сверкнуть в одном-двух матчах, но вряд ли продержится на длительной дистанции. «Бостон» выглядит более крепким, но вряд ли способным преодолеть барьер второго раунда, а что касается Худобина, то его выход на лёд возможен только в случае катастрофы уБучневич, очень неплохо игравший в первой половине сезона, ближе к окончанию «регулярки» несколько утратил темп, что вполне объяснимо его молодостью и статусом новичка. За последние 10 матчей он трижды оставался в запасе, и в плей-офф Павел также рискует выходить на лёд далеко не в каждой встрече. «Рейнджеры» способны «пошуметь» в плей-офф на ранних стадиях, но представить себе попадание «синерубашечников» в финал Кубка Стэнли довольно сложно, особенно если учесть известные проблемы в игре Хенрика Лундквиста.