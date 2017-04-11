Запасной путь вместо свежего взгляда. Почему «Сибирь» выбрала Зубова?

Кто такой Павел Зубов?

Почему ставка на Зубова – это логично?

Павел Зубов – россиянин, но его тренерская карьера во многом связана с белорусским хоккеем.

Почему ставка на Зубова – это риск?

Обладая такой спаянной обороной, а также восстановившимся от травмы Александром Салаком, новый рулевой новосибирцев сможет сосредоточиться на построении игры в нападении.

Почему Зубов не главный тренер, а и.о.?

Кто ещё мог стать тренером «Сибири»?

Этот пост предлагали ещё одному члену тренерского штаба Андрею Тарасенко, но он уже не в первый раз взял самоотвод.

Когда мы произносим фамилию Зубов, у среднестатистического российского любителя хоккея всплывает образ двукратного обладателя Кубка Стэнли, одного из самых результативных защитников в истории НХЛ, а ныне тренера. Сергей Зубов также будет работать в следующем сезоне КХЛ, но с командой из Сочи. Новосибирский клуб выбрал его однофамильца, тоже в прошлом защитника, но куда менее известного, чем Сергей. Будучи игроком, он в основном путешествовал по клубам Высшей лиги, но в начале карьеры новому наставнику сибиряков удалось стать чемпионом России.Будучи уроженцем Тольятти, в сезоне-1993/94 он провёл три десятка матчей за «Ладу», которая первой из немосковских клубов завоевала золотые медали.– россиянин, но его тренерская карьера во многом связана с белорусским хоккеем. В «Металлурге» из Жлобина он провёл пару сезонов как игрок, и там же пробовал себя на новом поприще: пять сезонов в качестве помощника и два в роли главного тренера. Зубов доводил жлобинский «Металлург» до финала кубка Беларуси и полуфинала плей-офф местного чемпионата. А в ноябре 2014 года он откликнулся на предложение– тренера, с которым они неоднократно зарубались в белорусском чемпионате. Зубов уже по ходу сезона заменил помощника Скабелки Игоря Матушкина, который был признан виновником провального старта новосибирской команды. С приходом Зубова наладилась организация игры в обороне и дела сибиряков пошли в гору.Назначение Павла Зубова на пост главного тренера «Сибири» — решение рискованное, неоднозначное, но в некотором роде всё-таки логичное. Сам, чьей кандидатурой является Зубов, упирает на то, что глобально он ничего не хочет менять, на первый план ставит преемственность и уверяет, что «Сибирь» при новом главном тренере будет играть примерно в тот же хоккей, что и раньше. Все, кто ждали революции, просто плохо знают Фастовского. Даже в неудачные сезоны, а их за семь лет работы в Новосибирске было два, он не шёл на радикальные меры.в своё время он не уволил, а лишь понизил в должности до ассистента, сделав рокировку с. Скабелке он и вовсе дал доработать до конца сезона, хотя в другом клубе отставка могла грянуть ещё осенью.Но дело не только в лояльности Фастовского к тренерам. Он не только не рубит сплеча, но и пытается по возможности проложить мостик от одного специалиста к другому. Скабелка был помощником Скудры в Нижнем Новгороде, который, в свою очередь, ассистировал Квартальнову в Новосибирске, а вот теперь ставка сделана на ассистента Скабелки. К тому же все эти годы роль проводника в тренерском штабе исполняет Андрей Тарасенко. Даже несмотря на то что в минувшем сезоне «Сибирь» осталась без плей-офф, глупо спорить с тем, что система, которая годами культивировалась в Новосибирске, не потеряла актуальности. При скромных финансовых возможностях и соответствующем подборе игроков никуда без отлаженной обороны, а команда должна быть готова к тяжёлому труду и соблюдению дисциплины. Зубов – единомышленник Скабелки, и он способен выдержать эту линию.Ещё один аргумент «за» Зубова – состав, который вырисовывается у «Сибири». Если с нападением пока ничего не понятно, команду покидают ведущие форварды отдо, то оборона, за исключением, останется в том же виде, что и в прошлом сезоне. Зубову, который в штабе Скабелки работал как раз с защитниками, будет проще, чем тренеру со стороны. Как минимум от одной линии он точно знает, чего ждать.– все они хорошо знакомы Зубову, а последний как раз продлил контракт с «Сибирью» ещё на один сезон. Обладая такой спаянной обороной, а также восстановившимся от травмы Александром Салаком, новый рулевой новосибирцев сможет сосредоточиться на построении игры в нападении.Из последнего пункта «за» Зубова вытекает главный пункт «против» этого специалиста. Да, он хорошо знаком с защитниками «Сибири». Да, они знают его требования и без труда адаптируются к нему как главному тренеру. Но только с игровой точки зрения. Куда сложнее принять Зубова как главного тренера в плане взаимоотношений внутри коллектива. Не секрет, что переход от помощника к главному – процесс болезненный, далеко не всегда выигрышный. Не каждый успешный ассистент готов брать на себя ответственность, а главное – выдерживать её груз. Кто-то слишком мягкий, другой, напротив, «пережимает гайки». Все потенциальные риски возводятся в квадрат, когда это повышение происходит внутри команды, а не на стороне. Когда тренер, ранее работавший только помощником, начинает самостоятельную карьеру в клубе, где он не работал, – это чистый лист, отсутствие какой-либо предыстории. Как положительной, так и отрицательной. Случай Зубова сложнее.В тренерском штабе почти любой команды есть разделение на «хорошего полицейского» и «плохого полицейского». Нельзя сказать, что в «Сибири» было столь чёткое распределение ролей, хотя бы потому что Скабелка тоже мог включить «режим диктатора». Однако и Зубов, будучи его ассистентом, не был любимцем игроков. Сразу несколько источников говорят о том, что хоккеисты были не в восторге от его методов и, скажем прямо, недолюбливали второго тренера. Сумеет ли Зубов правильно выстроить отношения с игроками, с которыми он работал последние годы? Смогут ли стороны забыть старые обиды и начать всё с нуля? Будут ли игроки биться за нового наставника? Впрочем, примерно такие же опасения озвучивались в кулуарах, когда Илья Воробьёв менял на посту главного тренера «Магнитки» Майка Кинэна. Под вопрос ставился и авторитет Ильи Петровича, и его умение найти общий язык с лидерами, но жизнь расставила всё на свои места: Воробьёв второй год подряд выводит уральцев в финал Кубка Гагарина.Удивило не только то, что Фастовский сделал выбор в пользу Зубова, но и то, что тот назначен исполняющим обязанности главного тренера. К чему эта неопределённость? Неужели «Сибирь» продолжит искать замену Скабелке, а Зубов – это всего лишь временный вариант? Исключать нельзя ничего, но, по сути, это всего лишь бюрократическая формальность. Ни в «Сибири», ни в других клубах генеральный менеджер не решает в одиночку такие глобальные вопросы, как назначение главного тренера. Он может отбирать кандидатуры, вести переговоры, но последнее слово – за владельцами. Эркку Вестерлунд в «Салават Юлаев» хоть и привёл Леонид Вайсфельд, без одобрения руководства республики его назначение было бы невозможным. В ЦСКА, где затягивают с объявлением Андрея Николишина, последнее слово за наблюдательным советом. В «Сибири» же Зубова должен утвердить попечительский совет клуба, в который в том числе входит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Пока же новый главный тренер сибиряков работает с молодёжью на апрельском сборе с приставкой и.о. Иначе кроме как формальностью две эти буквы это воспринимать не стоит.«Искали долго и далеко, а нашли близко», — так Фастовский описал процесс поиска нового главного тренера. Так кто же мог возглавить «Сибирь» до того, как возникла кандидатура Павла Зубова? Этот пост предлагали ещё одному члену тренерского штаба Андрею Тарасенко, но он уже не в первый раз взял самоотвод. Индивидуальная работа с игроками, их развитие для отца звезды «Сент-Луиса», видимо, важнее личных амбиций. Рассматривались в качестве кандидатур на замену Скабелки помощникив «Динамо». Причём более предметный интерес сибиряки проявляли к Воробьёву, который, с большой долей вероятности, займёт должность отправленного в отставку Орешкина.В Новосибирск активно сватали, но ни с «Сибирью», ни с «Ак Барсом», ни с «Авангардом», куда также сватали экс-рулевого ЦСКА, он не вступал в активные переговоры. Однако это не означает, что Фастовский не рассматривал вариант с возвращением тренера, который три года назад сбежал в Москву с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Последним же кандидатом был Николай Заварухин – человек для Новосибирска не чужой. Именно здесь с «Сибирскими Снайперами» он впервые попробовал себя в качестве главного тренера. Заварухин знаком с системой клуба, работал с рядом игроков, а главное – он созрел для самостоятельной работы. Помощникбыл одной ногой в «Сибири», переговоры по нескольким причинам зашли в тупик. В том числе потому, что «Автомобилист» не захотел просто так отпускать перспективного тренера. Таким витиеватым путём хоккейный Новосибирск пришёл к кандидатуре Зубова.