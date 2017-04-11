ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ?

ЦСКА покупает Шалунова, Шумакова и Окулова за 400 млн рублей

Третьяк и ИИХФ обсудят вопрос о недопуске игроков НХЛ на Олимпиаду

Клим Костин возглавил рейтинг драфта НХЛ среди игроков, выступающих в Европе

410 млн рублей – ориентировочная величина зарплатного бюджета клубов-середняков.

Вирта покинул «Йокерит», чтобы работать с Вестерлундом в Уфе

Александр Барков на сыграет на чемпионате мира

Прах тафгая Проберта развеяли на скамейке штрафников «Джо-Луис Арены»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Сибирью» о переходе нападающих. Общая сумма трансферов составит около 410 млн рублей. Официально о переходах будет объявлено после 30 апреля, когда в КХЛ открывается рынок свободных агентов.Шалунов и Шумаков набрали по 37 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Однако Шалунов провёл 49 матчей, а Шумаков — 54. Поэтому Шалунов находится на первой строчке в споре бомбардиров новосибирской команды. Окулов — третий бомбардир «Сибири» с 28 очками.Стоит отметить, что 410 млн рублей – ориентировочная величина зарплатного бюджета клубов-середняков КХЛ. Так, «Сибирь» в 2015 году доходила до финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина примерно с таким бюджетом. На данный момент менее 400 млн на зарплаты тратит «Адмирал», сумевший навязать борьбу «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина.Президент Федерации хоккея Россиисообщил, что сегодня состоится конференция ИИХФ, на которой будут обсуждаться решения, связанные с недопуском игроков НХЛ на Игры.«Очень сложно об этом говорить. Всё может быть в этом мире. Вы помните, что и Радулов к нам приезжал. Мы будем уважать правила НХЛ в расчёте на то, что они будут уважать наши правила. Мы живём в одном мире, в одной области развития хоккея, поэтому мы будем уважать правила НХЛ и хотим, чтобы и они уважали правила Международной федерации хоккея. Сейчас мне сложно сказать, как решится этот вопрос. Это их проблемы, они должны решить — или отпускают всех, или выборочно. Я не хочу принимать решение за НХЛ. У нас сегодня состоится телефонная пресс-конференция всех федераций хоккея. Рене Фазель будет всех обзванивать, и там уже будут приняты какие-то решения», — сказал Третьяк.На официальном сайте НХЛ опубликованы рейтинги хоккеистов, доступных для выбора на драфте 2017 года. Нападающий московского «Динамо», несмотря на серьёзную травму, идёт на первом месте в списке полевых игроков, выступающих в Европе. Высоко котируются и другие динамовцы —. Первое место среди игроков, выступающих в Северной Америке, занимает нападающий. Среди российских хоккеистов, играющих в Северной Америке, в список попали 14 игроков. Наиболее высокое, 28-е место занял«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о расставании с ассистентом главного тренера. Специалист с нового сезона будет работать с, который ранее возглавил «Салават Юлаев».Вирта работал в тренерском штабе финской команды с 2010 года. В новом сезоне помощниками главного тренера финского клубаостанутсяРанее стало известно, что русскоязычным помощником нового главного тренера «Салавата Юлаева» станет воспитанник уфимского хоккеяНападающий «Флориды Пантерз»не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает журналист Sun Sentinelсо ссылкой на игрока.В сезоне-2016/17 финский нападающий российского происхождения, чей отецродился в Новосибирске, провёл 61 матч и набрал 52 (21+31) очка. Он принимал участие в последних двух чемпионатах мира, завоевав серебро ЧМ-2016.Прах тафгая Боба Проберта, выступавшего за «Детройт Ред Уингз» с 1985 по 1994 год, развеяли на скамейке штрафников «Джо-Луис Арены». «Красные крылья» с сезона-2017/18 будут выступать на новом стадионе, а старая арена будет снесена.«Мама развеяла папин прах на скамейке штрафников „Джо-Луис Арены“. Нельзя придумать для него лучшего места», — написала в «Твиттере» дочь Проберта Броган.Проберт скончался в 2010 году от сердечного приступа.