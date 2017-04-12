Вайсфельд: сила Вестерлунда – в системности, он знает российский рынок

«Капризов – образец для подражания»

«Главная сила Вестерлунда – в его системности»

Я не очень ориентируюсь на рейтинговые дела. Для нас было совершенно очевидно, что Капризов – очень талантливый игрок.

Леонид Вайсфельд Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«Емелин покидает «Салават», основная причина – язык»

«В моём понимании неправильно, когда бэкап 30-летний. Мы куда движемся?»

Леонид Вайсфельд Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«Не знаю, какое решение примет Воробьёв, всё зависит от него»

Мы с Захаркиным давно знакомы, вместе учились в институте, вместе преподавали в институте. Время меняется, люди меняются. Я немного другого ждал.

Леонид Вайсфельд Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«Маловероятно, что Лепистё останется в команде»

«При существующем положении КХЛ никогда не догонит НХЛ»

Леонид Вайсфельд в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«Салават Юлаев» — очень медийная команда. Такой коллектив, почему-то про нас постоянно все пишут. Даже когда у нас ничего не происходит.

«Кто бы, кроме «Кузни», дал Капризову шанс играть в КХЛ в 16 лет?»

Леонид Вайсфельд Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«От Захаркина ждал другого. Но слово «конфликт» здесь неуместно»

«Не могу представить, что из НХЛ в Пхёнчхан уедут Кросби, Стэмкос и Макдэвид»

«Олимпиада – это круто, но готовы ли вы из-за 15 дней поставить на кон свою судьбу?»

Леонид Вайсфельд Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Вестерлунд подскажет какие-то новые направления нашим тренерам в школе, хотя у нас достаточно опытные специалисты. Я очень надеюсь, что наша молодёжь будет развиваться.

«Неважно, какой национальности легионер, хоть папуас!»

Очередным гостем редакции «Чемпионата» стал генеральный менеджер «Салавата Юлаева», недавно продливший контракт с уфимским клубом на два года. Вайcфельд рассказал о планах команды на будущее, развитии всей системы, приглашениина пост главного тренера и трансферных новостях. Была затронута и тема недопонимания генменеджера с бывшим главным тренером команды. Но, по словам Вайсфельда, конфликтом ту историю назвать нельзя.— Конечно. Здесь абсолютно ничего удивительного нет.— Вы же знаете, что он стоит на первом месте в мировом рейтинге юниоров. Это лучший игрок 1997 года рождения в стране. Мне кажется, это очевидно.— Я не очень ориентируюсь на рейтинговые дела. Для нас было совершенно очевидно, что он очень талантливый игрок.— Нет, он очень правильный в плане тренировочного процесса и в плане поведения. Ничего отрицательного сказать про него не могу, это положительный персонаж.— Я думаю, можно. Всё в этой жизни бывает. Но если сравнивать с другими молодыми игроками, которые менее талантливы и добились меньших результатов, Капризов – образец для подражания.— К сожалению, оно является одним из немногих.— Да нет, это обычная работа.— Скажу так: мы наконец-то разобрались во внутренней инфраструктуре, и сейчас у нас есть понятная система управления. К сожалению, иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом совершить два шага вперёд.— Мне, в частности, это мешало очень сильно. Что было непонятного – это внутренняя кухня, вопрос интимный. Я не могу его выносить на всеобщее обозрение. С руководством мы эту проблему обсуждали и, с моей точки зрения, сделали правильные выводы. Мы движемся в правильном направлении.— Больше точно не будем. Вопрос не в том, что есть какой-то план по привлечению молодых игроков. Вопрос в том, каким ресурсом ты обладаешь. Что касается Эркки Вестерлунда, то я летал в Хельсинки. Мы с ним общались до того, как подписать контракт. И я ему сказал, что одна из основных проблем, которая существует в России при привлечении иностранного тренера, это то, что ему нужно выдать результат. Ему без разницы, какими путями это сделать, плюс он обращает внимание на молодёжь. Вестерлунд мне ответил: «Леонид, если ты внимательно проанализируешь работу нашей бригады, то мы открыли очень много молодых игроков и развиваем их».— Он сказал, что у нас в России слишком много талантливых игроков. И поэтому мы относимся к этому расточительно. Тот не заиграл – этот заиграет. А вот Финляндия, как он говорил, страна относительно небольшая, там игроков не так много. Поэтому они очень рачительно относятся к молодым игрокам и стараются их развивать. И у меня очень большие ожидания связаны именно с этим. Может быть, Вестерлунд подскажет какие-то новые направления нашим тренерам в школе, хотя у нас достаточно опытные специалисты. Я очень надеюсь, что наша молодёжь будет развиваться.— Вот вы знаете, мне все об этом говорят, что где-то как-то считалось. Но я правда об этом не знаю. Сначала я вообще на это внимания не обращал. А потом мне журналисты начали звонить с вопросами: «Леонид, как же так?». Я начал думать, что здесь что-то не то. Даже в лигу позвонил и спросил:«У вас там какие-то запреты?». А мне говорят: «Да ничего нет, приглашайте кого хотите». Там есть некие моменты юридического характера, которые решаемы. Законным путём, естественно.— Если честно, меня это даже удивило. Он как начал мне задавать вопросы о российских игроках! Я просто был поражён тем, что они настолько глубоко изучили эту тему. Что касается приглашения, то я всегда говорил, что моя философия такова: генеральный менеджер должен заниматься этим вопросом в тесном контакте с главным тренером. Это понятно. Но тренер не должен говорить, что ему нужен игрок Иванов. Он должен говорить, что ему нужен крайний нападающий с правым хватом, с хорошим катанием и броском с неудобной руки, допустим. И генеральный менеджер подыскивает игрока по этим параметрам. Да, бывает, что главный тренер говорит: «Вот этот!». И я ему отвечаю: «Да, я согласен». Не вопрос, такое имеет место быть. Но когда тренер говорит, что ему нужен игрок с такими-то параметрами, и он хочет Иванова, а генеральный менеджер говорит: «Слушай, вот с такими параметрами Сидоров-то лучше» — вот в чём вопрос. Пока у нас, слава богу, разногласий нет. В этом направлении мы работаем.— Да, мы на это очень рассчитываем. Надо начать работать и понять, насколько это позволяют загруженность и график. При возможности мы хотим это использовать. В Финляндии Вестерлунд – педагог для тренеров, он их учит. Поэтому, посмотрим.— Сложно однозначно сказать, но, если говорить коротко, то в системности. Системности подхода к игре в сбалансированности. Для меня тренер сильный, когда его команда играет сильнее, чем игроки, которые в ней собраны. К сожалению, часто бывает наоборот. Летом иногда говорят, дескать, вот, эти так усилились, они будут фаворитами. А они бах – и провалились. А другая команда, которую воспринимали, как не пойми что, показывает результат. А когда тренер может сбалансировать подготовку, разработать подготовку игроков, сделать правильную тактику, психологически подготовить команду – для меня это сильный тренер. Я надеюсь, что у нас так будет.— Не сказал бы, что основной, но она была серьёзным аргументом.— С вратарями будет работать Вадим Тарасов. Анатолий Емелин не останется, будет Николай Цулыгин из русскоговорящих. Остальных огласим чуть позже, есть некоторые юридические моменты.— Да, его не будет. Основная причина – это язык. Надо общаться.— Нет. Цулыгин свободно владеет языком, Тарасов говорит, я тоже. Нет необходимости в переводчике. У нас в клубе в основном все говорят.— С моей точки зрения, он один из самых перспективных тренеров в нашей системе. Он играл в НХЛ, поработал в школе, был ассистентом в МХЛ. И проявил себя серьёзным специалистом. При правильном отношении к делу он может ещё многому научиться.— Нет. Это больше в прессе.— Цулыгин тоже местный. К Кравчуку с огромным уважением отношусь, мы с ним были на связи. Но надо понимать, что Игорь живёт в Монреале. Для меня важна связь «Салават Юлаев» — «Толпар» — «Торос». Цулыгин лучше знает этот контингент игроков.— Очень вероятно, что станет. Я надеюсь на это.— Ничего плохого про него сказать не могу, только хорошее. Мы благодарны Игорю за всё, что он сделал для Уфы, но сейчас у нас другие планы.— Он хорошо сыграл, но тут простая история. Нужна философия. В моём понимании неправильно, когда бэкап 30-летний. Мы куда движемся? Должен быть первый вратарь и молодой сменщик. Очень правильно делают в Магнитогорске. Вот вам и причина. А иначе получается путь в никуда. Андрей очень хороший вратарь, проявил себя, но его уровень недостаточен для того, чтобы стать первым вратарём в клубе, претендующем на серьёзные задачи.— Очень много. Мы сейчас голову ломаем, что делать. Есть Циркуль, проявивший себя в МХЛ. Есть Даниил Тарасов, лечивший травму в прошлом году, но сейчас восстановившийся. Мы не форсируем события и надеемся, что он будет готов к сборам. Есть Дубровский 2000 года рождения, который был кандидатом в сборную. В конце концов Литвинов, который 1993 года. С молодыми вратарями всё нормально. Ещё двухметровый Федотов, задрафтованный «Филадельфией».— У нас есть размышления, мы работаем на рынке. Но я себя буду комфортно чувствовать, если кто-то из молодых станет вторым.— Вопрос открыт. У него ещё год контракта.— Моя точка зрения, что проблемы не столько у Сведберга, сколько в организации игры в обороне. В плей-офф он сыграл хорошо, когда стали более ответственно подходить к делу. Другой вопрос, что в регулярном чемпионате он не радовал.— Мы сделали ему предложение. Он принимает решение, всё зависит от Михаила.— Безусловно. Но есть одна проблема. Некоторые говорят, а в каком возрасте надо уезжать в НХЛ? Такого возраста нет. Кому-то в 15, а другому в 25. Но когда я начинаю приводить свои аргументы хоккеисту, то он воспринимает меня как генерального менеджера клуба. Что я хочу его любыми путями оставить в команде. Но я никогда не преследую такой цели. Я 13 лет проработал скаутом НХЛ. Прекрасно знаю все эти вещи. Для меня не является трагедией, если игрок уехал в НХЛ. Я когда работал в «Атланте», там был Вадим Хомицкий. Он был задрафтован «Далласом».— Я ему говорю: «Вадик, у тебя нет шансов в НХЛ». Достаточно посмотреть на их состав, где шесть защитников с миллионными односторонними контрактами. Что должен сделать двухсторонний защитник, чтобы выбить кого-то из состава? Нападающий понятно: забил 10, отдал 15. Что может сделать защитник? Ну, я обороняюсь хорошо, не пропускаю, а дальше что? Я ему говорю: «Вадик будет следующее: ты уедешь в НХЛ, я сэкономлю кучу денег. Через полгода ты вернешься, я тебя возьму обратно, потом я буду 1-1,5 года тебя реанимировать». Так и произошло примерно.— Что касается Миши, то я на эту проблему смотрю таким образом. Когда нужно уезжать в молодом возрасте? Вот Сергей Самсонов уехал из ЦСКА. Там такая ситуация была, что ЦСКА развалился, непонятно, где красные, где белые, что будет дальше, где он будет играть. Он уехал и правильно сделал. Стоит дилемма у молодого игрока: уезжать или не уезжать, в КХЛ не очень-то берут, говорят ему играть в МХЛ или ВХЛ. Ну ладно, надо ехать. Воробьёв только в конце зацепился за основной состав. Если говорить о нём, он хоккеист креативного плана, по большему счёту центр первого-второго звена, а это набор очков. Посмотрите его статистику, и она не потрясает сейчас. В моём понимании ещё два-три года, и он будет топовым игроком, но какое решение он примет, я не знаю.— Таких проявлений не наблюдал.— Могу сказать через ваш портал, что в его положении, когда у него есть высокая вероятность места в основном составе команды КХЛ, ему нужно стать первым-вторым центром, попасть в национальную сборную и тогда ехать в НХЛ. Если бы он не попадал в состав, то тогда другое дело. Сейчас ехать неразумно!— Без комментариев.— Точно не знаю характер травмы, там такая травма, с которой он играл. Несмотря на это, он вполне может поехать.— Это был очень серьёзный довод. У Теему есть ещё мечта — попробовать себя в НХЛ. Ему нравится в Уфе, и он уже почти уфимский. По продолжительности нахождения в команде он здесь дольше всех.— У нас есть ещё Денис Куляш, очень авторитетный человек.— Пока вопрос открыт, но маловероятно. Это обусловлено ограниченностью легионерских мест в команде.— Да, у Евгения ещё год контракта.— Разные причины. По своему отношению к делу, по выполнению своих обязанностей — это очень профессиональные ребята. И Дениса, и Диму просто хочу поблагодарить за проделанную работу, но у нас сейчас другие планы.— Что касается этой ситуации, мы её пересмотрим, мы, скорее всего, сделаем всех игроков ВХЛ на двусторонних. Что касается слабой подпитки, то это вопрос дискуссионный, «скамейка» может быть и короткая, но в системе клуба 60 человек. Вот говорят, хорошо работает школа или нет. С моей точки зрения, школы везде работают примерно одинаково. Говорят, что в Новокузнецке хорошая школа, но там огромные возможности молодым быть в составе, там нет дорогих игроков. Мест много, вот их и ставят. Вопрос в том – ставишь их или нет.В 2003 году работал в «Ладе», сижу на трибуне и смотрю матч «молодёжки». Подходит Пётр Ильич Воробьёв и спрашивает, кого возьмём. Условного Петрова? Он травмирован. Сидорова? Он в сборную уезжает. Кто ещё есть? Есть Форточкин. Давай так, чтобы он был завтра на тренировке. И он его ставит в состав. К чему это говорю: Пётр Ильич восьмого и девятого возьмёт. Есть те, кто предпочитает молодых не ставить. Разные философии.— Цели у нас не меняются, всегда одни и те же. Что касается моего контракта, то у нас особых дискуссий не было, проблема была в том, что организация клуба, с моей точки зрения, была выстроена неправильно. Я это высказывал, я сказал своё видение, а дальше определялось руководство. Они приняли мою идеологию – предложили мне контракт, и я с удовольствием его подписал. Не было таких дискуссий по условиям контракта, была некая проблема по методологии, которая разрешилась.— Не совсем по остаточному, но, с моей точки зрения, в лиге есть очень серьёзные проблемы. Когда КХЛ была только образована, декларировали идею, что мы догоним и перегоним НХЛ. Я тогда подумал, что это невозможно. Социальный уровень разный у наших стран. Когда мы стали работать, я осознал, что основная проблема в другом. Суть в том, что при существующем положении мы их никогда не догоним. В НХЛ вся идея связана с тем, чтобы был соревновательный эффект, чтобы поддерживался интерес у аудитории, чтобы любая команда могла выиграть. «Чикаго» болтался внизу, а потом за счёт грамотной селекционной работы стал командой-династией. «Детройт» долгие годы выигрывал, а сейчас они отступили назад. Думаю, через несколько лет «Ред Уингз» вновь поднимутся.— У нас какая ситуация в КХЛ? Соревнования подразумевают равные возможности на старте. Понятно, что есть бедные и богатые клубы, это нормально. Другое дело, что нужно эту разницу между бедными и богатыми сокращать. Почему одна команда может иметь пять иностранцев, а другая — сколько хочешь? Потолок зарплат условно есть, но его можно превышать.Я работал в разных клубах. Как рассуждают хозяева команд? Они спрашивают: «Какой потолок?». Допустим — 1000 рублей. Они дают эту сумму и ставят цель выиграть Кубок Гагарина. Другое дело, что этот потолок можно превышать хоть в два, хоть в пять раз. Главное — плати налог на роскошь. А руководитель рассуждает с той позиции, что дал максимальные деньги. Но на самом деле это не максимум. Надо стараться минимизировать расстояние между потолком и полом. Весомым аргументом было против этого то, что тогда в КХЛ не останется звёзд. Давайте двух звёзд выведем за потолок, и тогда звёздные хоккеисты будут равномерно распределены по всем клубам и интерес будет у всех зрителей. Не должно быть полуфиналов со счётом 4-0.— Нет.— С точки зрения популяризации хоккея в регионах, это неправильно. Но с точки зрения маркетинга, это разумно. Другое дело, что нельзя руководителям клуба так относиться к хоккею. Не знаю, какая сейчас ситуация в Новокузнецке, но в течение трёх лет, пока я работал, ни разу не видел руководителей. Я просто уже смеялся и говорил: «Покажите, кто эти люди?» А мне говорят: «Зачем тебе?» Интересно, кто ежегодно платит 350 миллионов и не спрашивает, что делается с этими деньгами. Я думаю, что хозяева отдают эти деньги просто как на социальный проект. Но они даже не интересуются, что с этой суммой стало. Мы дома проигрываем «Барысу» со счётом 2:10. Прихожу на следующий день в офис, а никто ничего не говорит.— Убить-то не убьёт, но практика показывает, что как только команды КХЛ нет в регионе, то всё. У «Лады» такая школа была, каждый год два-три кандидата в сборную появлялись. Как только тольяттинцы попали в ВХЛ, всё пропало. Это проблема.— Критерии есть, но находят много способов их обойти. Есть пол зарплат. Допустим, 250 миллионов — минимальный зарплатный фонд. Я подписал на эту сумму, начался сезон и через неделю распродал игроков. Если говорить о размерах городов. Магнитогорск — небольшой город, но при такой любви к местной команде, отношении хозяев, конечно, такие клубы надо поддерживать. В Швейцарии есть команды в элитном дивизионе из совсем маленьких поселений. Но с близлежащих деревень съезжается много болельщиков на матчи. Здесь надо в комплексе смотреть на критерии. К Новокузнецку я отношусь очень трепетно, с удовольствием там работал, там великолепные болельщики. Всё есть, чтобы была команда КХЛ. Но надо заниматься клубом.В Новокузнецке дворец, правда, не в лучшем состоянии, но его можно легко привести в порядок, это можно сделать. Но этим же надо заниматься! А когда команда существует по остаточному принципу, то получается, что она, кроме болельщиков, никому не нужна. Когда есть такое отношение, то какие вопросы могут быть… И из-за этого, к сожалению, приходится принимать такие решения.— Конечно. Когда мы там работали, были полные трибуны. Там говорят: «Вот тебе 350 миллионов, и ни в чём себе не отказывай». Это как в анекдоте, когда официанта просят принести ведро воды и вилку. Что можно сделать на 350 миллионов?! В эти деньги причём входят детская школа, «Кузнецкие медведи», «Металлург», содержание дворца, все текущие дела. Это нереально, это невозможно. Это обрекает клуб на прозябание.— Да, потому что их бросают сразу в бой. Кто-то выживает, кто-то нет, есть большая ротация. Молодых талантов там не больше, чем в других регионах, просто у молодёжи в Новокузнецке значительно больше шансов. Тому же Капризову, при всей его гениальности, никто бы не дал играть в КХЛ в 16 лет.— Я не думаю, что здесь есть целесообразность. Есть же такое понятие, как дерби, оно привлекает людей. Например, «Спартак» сейчас не в лучшем состоянии, но матчи «Спартак» — ЦСКА очень популярны, как ни крути. То же самое у нас, «зелёное дерби» — это сумасшествие в хорошем смысле. Я не вижу серьёзных аргументов в пользу изменения нынешней системы. Хотя это не так принципиально. Если завтра поменяют, для меня не будет особой разницы.— Так в НХЛ как раз рассматривают возможность перехода на трёхочковую систему. Я думаю, что она более справедлива.— Скажем так: я очень удивился. Относительно шага назад я бы не сказал. У нас разные взгляды на часть общего процесса, но если он реализует свои идеи в «Югре», то я буду очень рад. Я желаю ему успеха.— Это слово вообще неправильное. Обид никаких не было вообще. А что касается разных взглядов – это сто процентов. Игорь об этом знает, мы об этом спокойно разговаривали. Мы же цивилизованные люди. Мне тут был звонок, и кто-то сказал: «Слушай, ты правда с Захаркиным полгода не разговаривал?» Я отвечаю: «Вы что, с ума сошли, с чего вы взяли?». У него совершенно другой взгляд на организацию дел в команде. Я смотрю на эти вещи иначе, он это знает, но я искренне желаю ему удачи.— Я ожидал совсем другого. Мы с Игорем давно знакомы, вместе учились в институте, вместе преподавали в институте. Время меняется, люди меняются. Я немного другого ждал.— Видит бог, я ничего не делал, чтобы многие моменты выходили на широкое обсуждение. Но «Салават Юлаев» — очень медийная команда. Такой коллектив, почему-то про нас постоянно все пишут. Даже когда у нас ничего не происходит (). Так что шила в мешке не утаишь, я же здесь ничего не скрываю. Но слово «конфликт» – это неправильно. И обида – тоже неправильно. Были разногласия. И я Игоря очень уважаю как специалиста, он всем доказал свою состоятельность.— Это сильно скажется на имидже хоккея в принципе, в мировом масштабе. Что касается нас, функционеров… Просто перестроимся, по-другому будем планировать процесс. Мы недавно были на телевидении, где с Третьяком и Фёдоровым эту проблему обсуждали. Владислав Александрович сказал, что у ФХР есть «план Б», они всё это понимали и не исключали такого развития событий. Они к этому готовы.— Конечно. Я не делал бы громких заявлений, что Россия – фаворит, если не будет энхаэловцев. Но шансы наших значительно повышаются, а у канадцев – значительно понижаются.— А здесь речь об Овечкине-то не идёт. Он сказал, что хочет поехать, это понятно, тут он молодец. Но решать-то вопрос будет не Овечкин. Решать будет НХЛ. Ну, приедет он туда без разрешения, но есть ведь трансферная карта, есть ряд формальностей, которые надо выполнить. И потом, НХЛ – это же бизнес-проект. И представьте себе, что люди заплатили немалые деньги за абонементы, а в лиге отсутствуют Кросби, Макдэвид, Стэмкос, Овечкин. Каждый скажет: «Ребята, я за что деньги-то заплатил?!» Мне кажется, что это просто нереально. Лично я себе это представить не могу. Хотя, если честно, эта проблема меня не очень волнует. Это одна из последних вещей в этой жизни, которая меня беспокоит. Я плохо себе представляю, что руководство НХЛ разрешит таким звёздам, как Овечкин, уехать. Допустим, Леонсис захочет его отпустить, но лига скажет: «Вы наносите урон всей корпорации, люди заплатили деньги».— Это так. Может быть, в последний день они договорятся. Хотя это тоже не есть хорошо. Как там было в «Осеннем марафоне»? Раскардаш! Мы знаем, что не будет энхаэловцев, готовимся, а за два дня до Олимпиады они приезжают. Представляете, какой хаос будет? Но это может быть.Овечкин сказал, что поедет на Олимпиаду, несмотря ни на что. Как это «несмотря ни на что»? А если НХЛ скажет, что никого не отпускает? У них один из пунктов гласит, что если хозяин клуба наносит урон лиге – в качестве санкций могут ввести даже внешнее управление. Я не представляю, как это может быть. Может, там знают то, что мы не знаем? С моей обывательской точки зрения всё это невозможно.— Мы слишком часто ищем сложные разъяснения простых явлений. Мне кажется, всё банально: причины — деньги. Идёт чемпионат, в феврале играет, по-моему, только баскетбол. Нет конкурентов. И тут они останавливают чемпионат!— Я слышал эту точку зрения, но мне кажется, что это очень сомнительный посыл. Я разговариваю с некоторыми агентами, говорю об интересе к игроку и спрашиваю, а он что, готов приехать? И мне как раз начинают рассказывать про Олимпиаду и готовность из-за неё приехать в Европу. Но у меня на этот счёт большие сомнения. Возьмите того же Никиту Зайцева. Ему светит семилетний контракт на $ 31 млн. Представляете? Олимпиада – это, конечно, круто, но это 15 дней. Готов ли ты из-за 15 дней поставить на кон даже не карьеру, а свою судьбу? Ещё раз: $ 31 млн!— Не думаю. Мы всё равно будем болеть за Россию. Не скажем же «а, ну раз энхаэловцы не приехали, болеть не будем». Интерес у нас будет тот же.— Я вообще во всё это не очень верю. Но если так случится… Вспомните, какая была теория во время локаута. Мол, они приехали, занимают места наших молодых игроков, а те не развиваются. Я как генеральный менеджер пережил уже три локаута и могу сказать, что они приносят колоссальную пользу как раз для молодых игроков. Возможность потренироваться с Малкиным дорогого стоит. Представляете, если Кросби приедет в Казань? Это же фантастика! Там и так всё хорошо со зрителями, а если приедет такой звёздный игрок? Этот сценарий маловероятен, но если это случится, будет только польза.— Я – нет. А вы верите? $ 9,5 млн в год. До 2021 года! Повторюсь, я не верю.— Если бы это было возможно, это можно было бы обсуждать. Но это невозможно! Как он это сделает-то? У Овечкина контракт с «Вашингтоном». Вот сравнивают его ситуацию с Ковальчуком. Но Ковальчук это сделал перед сезоном и с согласия «Нью-Джерси». Это было обоюдное согласие. Не думаю, что Леонсис хочет отпустить свою главную звезду.— Да, конечно. В отличие от прошлого сезона, у нас не будет таких больших поездок. Начнём подготовку дома, потом будет сбор в Финляндии, примем участие в турнире в Нижнем Новгороде, вернёмся домой, потренируемся и сыграем в нашем домашнем турнире.— Такого нет даже близко. Национальность не имеет никакого значения. Хоть папуас! Лишь бы он играл. Какая разница? Когда я работал скаутом в НХЛ, периодически появлялись статьи с посылом, что какой-то тренер не любит русских. Я спрашивал у людей из клуба, может ли быть такое. Мне отвечали: «Представь, Леонид, что ты не ненавидишь китайцев и у тебя в команде есть китаец, который по 80 очков за сезон набирает. Убери его и ты следующий». Знаете, что они мне ещё сказали? «Пока ты даёшь результат, ты Форсберг, Фёдоров и Ягр, а когда перестаёшь – швед, русский и чех».— У Регина действующий контракт, а вообще, такое желание есть. Он заинтересован в одном крайнем нападающем, но тут какая история? Я ему объяснил, что могу подписать его, но тогда мы не сможем взять центрального нападающего, в котором нуждается сам Эркка. После этого вопрос отпал сам собой.— Нет.— Я вам открою военную тайну: ни одна команда не смогла бы существовать, не только «Салават». Понятно, что есть такие люди, как Рашников, но это исключение.— Для меня вообще не проблема, хоть в июле! Главное, чтобы все были в одинаковых условиях. Все в августе начинают? Все. Нет ведь такого, что кто-то в августе, а кто-то в сентябре.