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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Судьба чемпионов России 2004 года в составе омского «Авангарда»
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Владелец автосалона и генменеджер «Югры». Судьба чемпионов «Авангарда»-2004

Рассказ о судьбах игроков омского «Авангарда»-2004 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.
12 апреля 2017, среда. 12:00. Хоккей
В межсезонье 2003 года в Россию приехало немало классных игроков из-за рубежа, а самым громким трансфером лета стал переход Олега Твердовского из «Нью-Джерси» в «Авангард». С защитником «ястребы» связывали большие надежды. Омский клуб не без основания считался одним из главных фаворитов.

Произошла и смена главного тренера: место Ивана Глинки занял Сергей Герсонский, никогда до этого не работавший главным тренером в Суперлиге. С ним подписали контракт на три года, но в итоге, проведя лишь 16 игр, Герсонский был уволен за неудовлетворительные результаты.

В итоге вакантное место занял Валерий Белоусов, который едва не заключил соглашение с «Локомотивом», и дела у сибирской команды пошли в гору. В результате была взята и главная вершина, и она стала лучшей в стране. Второе место досталось магнитогорскому «Металлургу». Разбираемся, как сложились судьбы чемпионов.

Вратари

Максим Соколов


Долго выступал за СКА, стал чемпионом страны в составе «Авангарда». Регулярно вызывался в первую сборную России. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. В настоящее время Соколов является ассистентом главного тренера команды СКА-1946, выступающей в МХЛ. Играет за российскую сборную в Лиге Легенд, выиграл недавний суперфинал в Штраубинге.

Александр Вьюхин


Начинал карьеру на Украине, а затем связал свою жизнь с «Авангардом» и «Сибирью». Был любимцем публики. Последним клубом Вьюхина стал ярославский «Локомотив». Вместе с «железнодорожниками» погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Совладелец «Вегаса» и тренер НХЛ. Что стало с чемпионами «Динамо»-1993?
Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: photo.khl.ru

Защитники

Владимир Антипин


В 2000 году покинул «Магнитку» и отправился странствовать по континенту — играл за «Ладу», «Северсталь», «Авангард», «Сибирь», «Амур», казахстанский «Казахмыс» и «Барыс». Работал тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы». Сейчас Владимир — тренер по работе с резервом «Магнитки», а сын Виктор с основой борется за третий в карьере кубок Гагарина.

Игорь Земляной


Родился в Усть-Каменогорске. После чемпионства в Магнитогорске уехал на родину, а также играл за омский «Авангард». В настоящее время работает в системе сибирского клуба, возглавляя его молодёжную команду «Омские Ястребы». Команда не попала в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Агент Малкина и риелтор. Что стало с чемпионами «Лады»-1994?

Игорь Никитин


Многое отдал «Авангарду», стал чемпионом страны вместе с омичами. В Омске же он начинал тренерскую карьеру, даже некоторое время управлял сибирским суперклубом. Последние годы Никитин трудился помощником Дмитрия Квартальнова в «Сибири» и ЦСКА, а параллельно входил в тренерский штаб сборной России. Квартальнова из ЦСКА уволили, а о расставании с его помощником «армейцы» сообщать не спешат.

Олег Ореховский


Почти всю спортивную карьеру Ореховский посвятил московскому «Динамо», с которым достиг больших высот. Но Олега помнят и в омском «Авангарде», с ним он тоже выигрывал золото. Ореховский успел поруководить «Витязем», а затем входил в тренерский штаб «Нефтехимика». Сейчас ищет работу, занимается семьёй.

Бизнесмены и легенда «Сан-Хосе». Что стало с чемпионами «Динамо»-1995?

Юрий Панов


Уроженец Омска большую часть карьеры провёл в «Авангарде». Но успел поиграть и в «Ладе», с которой тоже стал чемпионом страны. Закончив карьеру, Панов приступил к тренерской деятельности. Мы помним, как он успешно работал с омской «молодёжкой», а затем и в первом штабе помощником у Евгения Корноухова. В нынешнем сезоне помогал Вадиму Епанчинцеву в «Сарыарке», выступающей в ВХЛ.

Дмитрий Рябыкин


Один из долгожителей омского клуба. Впоследствии был и капитаном команды. На закате спортивной карьеры выступал в «Тракторе» и «Югре». Трудился в тренерском штабе «Авангарда» ассистентом главного тренера. После окончания нынешнего сезона вёл переговоры со «Спартаком», однако принял решение остаться работать в омском клубе в штабе Андрея Скабелки.

Кроликовод и тренер женской команды. Что стало с чемпионами «Лады»-1996?

Олег Твердовский


Звёздный российский защитник является двукратным обладателем кубка Стэнли, чемпионом мира и триумфатором Кубка Гагарина. В Омск Твердовский перебрался из «Нью-Джерси», сразу вызвав вокруг себя ажиотаж. Позднее играл в «Салавате Юлаеве» и «Магнитке». Золотой капитан омского «Авангарда». Пока предложения работы тренером не рассматривает. Живёт в Лос-Анджелесе, занимается бизнесом, не связанным с хоккеем. Принимает активное участие в воспитании и тренировке своих детей.

Станислав Шальнов


В «Авангард» перешёл из ЦСКА. Провёл в Омске три сезона, выиграл с сибиряками звание чемпиона страны. Последним профессиональным клубом в карьере Шальнова стали «Крылья Советов». Сейчас тренирует ребят 2003 года рождения команды «Центр» из Москвы. Недавно вместе с подопечными участвовал в чемпионате столицы среди юношей.

Роковой выстрел из охотничьего ружья. Судьба чемпионов «Торпедо»-1997

Вячеслав Белов


В сезоне-2002/03 Вячеслав дебютировал в Суперлиге в основном составе омичей, однако уже после трёх матчей перешёл в новосибирскую «Сибирь». Перед началом следующего чемпионата Белов вернулся в состав «ястребов» и, проведя в основном составе шесть матчей, завоевал вместе с клубом золотые награды чемпионата России. Сейчас играет в Беларуси за солигорский «Шахтёр».
Владимир Антипин

Владимир Антипин

Фото: photo.khl.ru

Нападающие

Константин Баранов


Чемпион России 2004 года в настоящее время является правым нападающим клуба «Бейбарыс», выступающего в чемпионате Казахстана. Баранов – уроженец Омска, а потому то чемпионство стало для него особенным. Главное достижение в спортивной жизни.

Тренер по теннису и спортивный босс ЦСКА. Судьба чемпионов «Ак Барса»-1998

Ярослав Беднарж


Титулованный форвард, добивавшийся успехов в Чехии, Швейцарии и России. В составе национальной команды выигрывал серебряные медали чемпионата мира. Профессиональную карьеру ещё не закончил, играя на родине за команду «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. Капитан команды.

Сергей Бердников


Долго выступал за «Северсталь», а в последние годы был в «Кузне», которую позднее начал тренировать. Работал в штабе клуба, а затем сам возглавил его. После нынешнего сезона «Металлург» объявил о расставании с Бердниковым, сейчас Сергей ищет работу. По последней информации, он войдёт в тренерский штаб Андрея Скабелки в «Авангарде».

Жертва воров и утонувший в озере. Судьба чемпионов «Магнитки»-1999

Томаш Власак


Один из лидеров команды. Мастеровитый бритоголовый чех становился чемпионом мира, а также лучшим в своей стране и в России. После завершения карьеры работал спортивным менеджером чешского хоккейного клуба «Шкода Пльзень», а сейчас трудится тренером в этом коллективе.

После окончания регулярного чемпионата Рябыкин вёл переговоры со «Спартаком», однако принял решение остаться работать в омском клубе в штабе Андрея Скабелки.

Александр Головин


Чемпион России и чемпион мира среди юниоров. Родился в Усть-Каменогорске, после «Авангарда» сменил множество клубов. Запомнился его обмен из «Кузни» в «Спартак», когда Александр отыграл против москвичей, забил, а затем с ними же улетел на самолёте. Нынче выступает за хоккейный клуб «Сахалин», являющийся участником Азиатской хоккейной лиги.

Сгоревший от меланомы и зять Билялетдинова. Судьба чемпионов «Динамо»-2000

Дмитрий Затонский


Уроженец Новосибирска Дмитрий Затонский стал чемпионом России не в родной «Сибири», а в «Авангарде». Дмитрий выступал в Омске в золотые для клуба годы, сделав очень многое для этой команды. В настоящее время Дмитрий отошёл от хоккея. Он живёт в родном городе, где занимается гостиничным бизнесом. Легендарная тройка нападения «ястребов» Сушинский — Прокопьев — Затонский наводила ужас на соперников.

Рихард Капуш


Опытнейший словак собрал множество титулов в родной стране, а также успел зарекомендовать себя в России, выступая за «Авангард» и новокузнецкий «Металлург». В последнее время трудился ассистентом главного тренера юношей братиславского «Слована» U18.

Антон Курьянов


Действующий нападающий ханты-мансийской «Югры» прекрасно знаком омским болельщикам. Курьянов внёс весомый вклад в развитие местного хоккея, долго верой и правдой прослужив «Авангарду» и призываясь под знамёна сборной страны. Чемпион мира 2009 года.

Главный скаут ЦСКА и президент «Барыса». Судьба чемпионов «Магнитки»-2001

Прокопьев приступил к тренерской деятельности. В настоящее время старший тренер чеховской «Звезды», в которой помогает Дмитрию Ерофееву.

Павел Патера


Один из лучших легионеров в истории «Авангарда». Уроженец Кладно, заканчивавший карьеру на родине в родной команде в качестве капитана и в клубе «Оломуц». Вместе с Томашем Власаком и своим давним партнёром Мартином Прохазкой, к 2004 году вернувшемуся в Чехию, составлял ударную тройку «Авангарда», которая по итогам сезона-2002/03 стала самой результативной в российской Суперлиге. Сейчас Патера – главный тренер ХК «Кладно».

Александр Попов


Ещё одна легендарная для «Авангарда» личность. До 2016 года Попов неизменно выступал за омскую команду, вызывался в сборную, становился с ней чемпионом мира. Сезон-2015/16 стал 18-м для Попова в «Авангарде». Александр обновил клубный рекорд, обойдя Николая Березовского и Юрия Панова, на счету которых по 15 сезонов. 25 июля 2016 года Попов подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА.

Сергей Кривокрасов


Долгое время поиграв в Северной Америке, Кривокрасов вернулся домой и подписал контракт с «Амуром», став первым энхаэловцем клуба. После Дальнего Востока Сергей сменил обстановку и переехал в Сибирь. Именно с «Авангардом» он стал чемпионом, а завершил карьеру в Новокузнецке. Сейчас проживает в США, где работает детским тренером. Занимался с командой «Роки-Маунтин Ренегадс» U18.

Глава профсоюза и добытчик нефти. Что стало с чемпионами «Локомотива»-2002?

Сушинский — владелец автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге.

Александр Прокопьев


Центральный нападающий знаменитой тройки с Сушинским и Затонским по краям. Воспитанник электростальского хоккея, двукратный чемпион России в составе московского «Динамо» и «Авангарда». Повесив коньки на гвоздь, приступил к тренерской деятельности. В настоящее время старший тренер чеховской «Звезды», в которой помогает Дмитрию Ерофееву.

Рамиль Сайфуллин


Уроженец Ижевска выступал в Омске на протяжении семи сезонов, под конец успев выиграть золотые медали первенства. Последним профессиональным клубом Сайфуллина стала «Сарыарка», а сейчас Рамиль занимает должность главного тренера клуба «Северские Волки», выступающего в Национальной молодёжной хоккейной лиге.

Виталий Семенченко


Киевлянин, выступавший на родине, а также в России и Беларуси. Семенченко дважды выигрывал белорусский чемпионат, успел стать чемпионом в омском «Авангарде». Работал директором по скаутингу в «Кривбассе», а затем возглавил польский клуб «Подхале».

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Максим Сушинский


Сушинского по праву считают своим в «Авангарде» и СКА. Уроженец Ленинграда многое сделал для обеих команд. Су-33, как прозвали нападающего, стал ярким примером забивного и техничного хоккеиста, что в полной мере ощущали соперники Максима на льду. Чемпион мира в составе сборной России. Владелец автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге.
Максим Сушинский

Максим Сушинский

Фото: photo.khl.ru

Дмитрий Субботин


Профессиональную карьеру начал 18 апреля 1990 года в свердловском «Автомобилисте». В дальнейшем выступал за московский ЦСКА, омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь». Пробовал силы в ХК МВД и «Витязе». Заканчивал в ВХЛ. В настоящее время выступает за команду «Стройгазмонтаж» из Российской товарищеской хоккейной лиги.

Евгений Хацей


Хацей вовремя оказался в команде, перейдя в «Авангард» из «Мечела» в чемпионский год. После «Авангарда» был в «Сибири», затем снова возвращался в Омск, а закончил с хоккеем в «Витязе». Воспитывает сына-хоккеиста Арсения, занимает должность генерального менеджера ханты-мансийской «Югры».

Сергей Тополь


Коренной омич после чемпионского сезона сменил «Авангард» на челябинский «Мечел», после чего снова вернулся в Омск. В свои 32 года Сергей продолжает профессиональную карьеру, переехав из нижнетагильского «Спутника» в Беларусь. Там Тополь является форвардом команды из Гомеля.

Сергей Пайор


Центральный нападающий, поигравший в «Авангарде», «Нефтянике», «Сибири», «Автомобилисте», «Мечеле», «Кубани». С 2017 года выступает в Высшей хоккейной лиге России, нынче защищает цвета тюменского «Рубина». Не смог вместе с командой выйти в финал плей-офф нынешнего сезона, уступив в полуфинале усть-каменогорскому «Торпедо».

Хацей воспитывает сына-хоккеиста Арсения, занимает должность генерального менеджера ханты-мансийской «Югры».

Денис Афиногенов


Сейчас Афиногенов тренирует женскую команду «Агидель» из Уфы. А в 2004 году вместе с «Авангардом» он завоёвывал золотые медали российской Суперлиги. Денис является воспитанником уфимской хоккейной школы, поэтому нет ничего удивительного в том, что он принял решение трудиться на родине.

Константин Пушкарёв


32-летний нападающий астанинского «Барыса», родившийся в Усть-Каменогорске, в сезоне-2003/04 и 2004/05 играл за «Авангард». Вообще, чемпионов из Устинки в отечественном хоккее хватает, эта казахстанская школа вырастила много талантливых хоккеистов.

Андрей Таратухин


Воспитанник омской школы хоккея в чемпионском для «Авангарда» сезоне провёл лишь восемь матчей в основе, отправившись в «Мечел». Сейчас выступает за новокузнецкий «Металлург». Стал героем видеоролика, на котором он, Андрей Первышин и Михаил Анисин (последних двух уже нет в команде) играют на гитаре на кухне, распевая патриотические песни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Александр Попов - хоккей Антон Курьянов Дмитрий Рябыкин Игорь Никитин Максим Сушинский Олег Твердовский Сергей Бердников
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