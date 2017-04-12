Панарин против Суббэна. Главные интриги Кубка Стэнли на Западе

«Чикаго Блэкхоукс» (109 очков) – «Нэшвилл Предаторз» (94 очка)

Сезонная серия: победа «Чикаго» 4 – 1 – 0 (4 выигрыша, 1 поражение, 0 проигрышей в овертайме или по буллитам).

Сила «Нэшвилла»: показатель Corsi for 51,4% (второй на Западе).

Слабость «Нэшвилла»: 90,7% отражённых бросков у Пекки Ринне в последних 20 матчах плей-офф.

Сила «Чикаго»: глубина состава и связка Панарин – Кейн.

Слабость «Чикаго»: 77,7% эффективность игры в меньшинстве (шестой с конца на Западе).

Главная интрига: связка Панарин – Кейн против Пи Кей Суббэна.

«Миннесота Уайлд» (106) – «Сент-Луис Блюз» (99)

Сезонная серия: 2-2-1, разница шайб 14 – 11 в пользу «Уайлд».

Сила «Миннесоты»: тройка Койву – Гранлунд – Цукер (65,6% от общего количества голов команды, №1 на Западе среди троек, сыгравших не менее 350 минут вместе).

Слабость «Миннесоты»: Деван Дубник и его 90,2% отражённых бросков после 1 марта (худший в НХЛ среди голкиперов, получивших не менее 10 «стартов»).

Сила «Сент-Луиса»: 51,3% блокированных бросков соперника за 60 минут (№2 на Западе).

Слабость «Сент-Луиса»: 90,2% отражённых бросков вратаря Джейка Аллена (11 матчей в плей-офф).

«Анахайм Дакс» (105) – «Калгари Флэймз» (94)

Сезонная серия: 4-1-0 в пользу «уток», разница шайб 17 – 14.

Сила «Анахайма»: 1,98 гола за 60 минут при игре пять на пять (1 место на Западе).

Слабость «Анахайма»: эффективность игры в большинстве – лишь 18,7% (17 место в НХЛ).

Сила «Калгари»: защитник Дуги Хэмилтон и его лучший в лиге «относительный Corsi» (измерение эффективности владения шайбой игрока относительно остальной команды).

Слабость «Калгари»: слабая результативность. Лишь 2,17 гола за 60 минут (18 место в лиге).

«Эдмонтон Ойлерз» (103) – «Сан-Хосе Шаркс» (99)

Сезонная серия: победа «акул» 3-1-1, разница шайб 16 – 13.

Сила «Эдмонтона»: Макдэвид (вероятность забитого гола – 61,5%, когда Коннор на льду).

Слабость «Эдмонтона»: игра без Макдэвида (вероятность забитого гола – 47,8 без Коннора).

Сила «Сан-Хосе»: глубина состава и большое количество бросков (3 место на Западе).

Слабость «Сан-Хосе»: эффективность игры в большинстве – лишь 16,7% (25 место в НХЛ).

В ночь с 12 на 13 апреля мск в НХЛ стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Настало время пристально посмотреть на каждую пару, определить самые интересные противостояния и сделать свои прогнозы.«Чикаго» — лучшая командаЗападной конференции, а потому «чёрные ястребы» логично считаются фаворитом этой пары, а также претендентом на выход в финал Кубка Стэнли. Глубина состава у «Блэкхоукс» уже не такая серьёзная, как была раньше, виной чему жёсткий потолок зарплат. Однако определённые «вспышки» результатов у командыбыли и в нынешнем сезоне: в промежутке с 2 февраля по 19 марта «Чикаго» выиграл 17 из проведённых 20 матчей, живо напомнив недалёкое прошлое и три завоёванных кубка Стэнли.по-прежнему очень хорош (второе место в списке бомбардиров лиги), анеплохо противостоит лидерам соперников на «точке». Защитник, выучивший репертуар Розенбаума благодаря проделкам Панарина, идёт на четвёртом месте в команде по очкам, а Кори Кроуфорд обеспечивает солидность и надёжность вратарской линии.Одно из главных преимуществ «Чикаго», которое может практически полностью нейтрализовать «пушку Суббэна», это малое количество удалений. По штрафным минутам «чёрные ястребы» идут вторыми с конца, и если не случится чего-то непредвиденного, то в большинстве «хищники» будут играть достаточно редко. Особенно важен этот нюанс, если учесть слабую игру спецбригады меньшинства у «Блэкхоукс». Безусловно, энергичный и заводной Пи Кей, которому предстоит играть по 30 минут за матч, будет стараться взбодрить свой коллектив, но Кейн, Тэйвз, Кит, Панарин и Анисимов – слишком серьёзные соперники, чтобы у «Предаторз» появились реальные шансы пройти первый раунд.победа «Чикаго» в пяти матчах.На протяжении большей части регулярного чемпионата командашла лидером Западной конференции, и одной из главных причин успеха была тройка. Ветеран Койву здорово подстраховывает партнёров в отборе и обороне, что позволяет двум другим форвардам использовать свою скорость и хорошее взаимопонимание в атаке. Неплохим подкреплением для «Уайлд» стал и пришедший в межсезонье, чьи 65 очков стали лучшим результатом форварда с сезона-2010/11. Настоящей загадкой у «Миннесоты» выглядит, который весь сезон конкурировал с Бобровским по количеству побед, но статистику в кубковых матчах имеет откровенно неважную – 89,6% отражённых бросков в 16 матчах.«Блюзмены» очень хороши в деле блокирования бросков оппонентов – здесь явно видно «наследство», оставленное Кеном Хичкоком. Пополнение в лице оборонительного центрфорварда Владимира Соботки лишь укрепит глубину состава, но в целомнаверняка изберёт своей тактикой достаточно закрытый и скучный хоккей, а импровизировать будет позволено лишь Тарасенко и Шварцу. Голкипер «Сент-Луиса» Аллен неплохо выглядел во второй половине «регулярки», но, так же как и Дубник, в кубковых матчах раньше играл неуверенно. Дополнительной интригой станет противостояние Майка Йео со своей бывшей командой.победа «Миннесоты» в шести матчах.Год назад «утки» выбыли в первом же раунде, но в нынешнем сезоне смогли вернуться в круг фаворитов и выиграли Тихоокеанский дивизион. Пару великолепных оборонительных форвардовдополняет лидер обороны, и от этого наверняка будет выстраиваться весь кубковый хоккей «Анахайма». Тем более что главная огневая мощь «Дакс» в лице Перри и Гецлафа уже несколько потускнела и утратила свою динамичность.«Калгари» есть чем ответить на оборонительные успехи калифорнийцев – в первую очередь это молодые талантливые форварды Гудро и Монахан, а также доминирующий защитник Хэмилтон, но необходимой глубины состава «огоньки» не располагают. Если «Анахайм» не будет удаляться, то в равных составах у «Флэймз» остаётся не много шансов пройти опытного соперника.победа «Анахайма» в пяти матчах.В 20-летнем возрасте обладатель «Арт Росс Трофи»уже стал для «Эдмонтона» абсолютно всем. Нападающий, про которого говорят, что он парит надо льдом, делает всю игру «нефтяников» и его успешные действия способны скрасить недостатки в виде слабой глубины состава и недостаточной поддержки в плане результативности. Разыгравшегося голкипера Кэма Тальбо также можно отнести к сильным сторонам «Ойлерз».У прошлогодних финалистов из «Шаркс» состав почти тот же, что и в прошлом сезоне. У «Сан-Хосе» есть штатный герой Брент Бёрнс, есть наконечник копья Джо Павелски, но нет темпа, который есть у Макдэвида и компании. Кроме того, столь ужасная игра в большинстве удивительна для команды, в составе которой выступают Марло, Торнтон и компания.победа «Эдмонтона» в шести матчах.