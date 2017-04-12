Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин против Мэттьюса. Главные интриги Кубка Стэнли на Востоке

Овечкин против Мэттьюса, Малкин против Бобровского и другие интриги первого раунда в Восточной конференции НХЛ.
12 апреля 2017, среда. 17:00. Хоккей
Восточная конференция традиционно вызывает больший интерес у российских болельщиков – именно здесь сосредоточены главные герои из числа наших легионеров. По сравнению с Западом разрыв по количеству набранных очков здесь более серьёзен, и главные вывески плей-офф, несомненно, именно на Востоке.

«Вашингтон Кэпиталз» (118 очков) – «Торонто Мэйпл Лифс» (95)


Сезонная серия: победа «Вашингтона» 2-1-0, разница шайб 12 – 10.
Сила «Вашингтона»: лучшая в лиге результативность в равных составах.
Слабость «Вашингтона»: 19 минут и 47 секунд – таково среднее игровое время Карла Алзнера.
Сила «Торонто»: большинство. 23,8% эффективности – это второй показатель в лиге.
Слабость «Торонто»: мало бросает в равных составах (28-е место в НХЛ).
Если судить по всеобщим ожиданиям, то мы наконец-то дожили до того времени, когда «Кэпиталз» является абсолютным фаворитом
плей-офф и должен как минимум дойти до финала. Однако, как гласит китайская мудрость, путь в тысячу миль начинается с первого шага, и вряд ли противостояние с молодым и задорным «Торонто» будет для команды Барри Тротца совсем уж развлекательной прогулкой. «Столичные» — полностью «упакованный» коллектив, в котором забить может любое из трёх «верхних» звеньев, а надёжность голкипера Брэйдена Холтби не подвергается никаким сомнениям.

Слабости «Вашингтона» — это, конечно, абсолютные придирки к статистике. Главная из них – отсутствие полноценного лидера обороны, каковыми являются для своих команд Летанг, Кит или Дрю Даути. Алзнер, являющийся худшим защитником «Вашингтона» по показателю Corsi, играет почти по 20 минут за матч, и если Джон Карлсон не оправится от травмы нижней части тела, то бедолаге Карлу придётся играть ещё больше.

→ Выиграет ли Овечкин Кубок Стэнли? Шансы россиян на победу в плей-офф НХЛ

У «Торонто» главная надежда связана с атакующим кулаком новичков: Марнер и Мэттьюс набрали сообща 130 очков в регулярном чемпионате, а «второгодник» Нюландер преодолел отметку в 60 баллов. Недостатки при игре в отборе и у своих ворот едва не лишили «кленовых листьев» возможности сыграть в плей-офф – при соперничестве со столь мощным оппонентом, каким являются «столичные», это будет решающим фактором. Кроме того, время «Торонто» проходить далеко в плей-офф обязательно придёт позже, а пока все ждут плей-офф имени Александра Овечкина.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Вашингтона» в пяти матчах.

«Питтсбург Пингвинз» (111) – «Коламбус Блю Джекетс» (108)


Сезонная серия: победа «Питтсбурга» 2-1-1, разница шайб 13-10 в пользу «Коламбуса».
Сила «Питтсбурга»: 3,4 гола за игру (№1 в НХЛ).
Слабость «Питтсбурга»: травма Криса Летанга.
Сила «Коламбуса»: Бобровский и его лучший в лиге процент отражённых бросков.
Слабость «Коламбуса»: 211 попыток реализовать большинство (на 34 меньше, чем среднее число по лиге).
Эта серия выглядит абсолютным хитом первого раунда – обе команды до последнего момента могли выиграть и дивизион, и конференцию. Макдэвид может взять «Харта» в этом году, но не стоит недооценивать Кросби, который впервые выиграл «Морис Ришар Трофи». 44 гола – не самый сильный результат, если не вспомнить, что всю «регулярку» «пингвинов» мучили травмы, и Сидни постоянно выходил с разными партнёрами по звену. Самым стабильным крайним в его тройке стал Конор Шири (700 минут вместе с Сидом), а второй по уровню стабильности форвард едва дотянул до отметки в 300 совместных минут с капитаном.
Что касается роли Криса Летанга, то он внёс огромный вклад в прошлогоднее чемпионство «Питтсбурга»: он проводил почти по 29 минут в среднем за матч и набрал 15 очков в 23 матчах. Даже с теми улучшениями в линии обороны, которых удалось добиться «Питтсбургу» во время дедлайна, потеря Летанга будет очень чувствительной.

→ 11 европейцев из НХЛ, которые могут приехать в КХЛ ради ОИ-2018

Главная надежда «Коламбуса» — это вдохновенные речи Джона Тортореллы и не менее вдохновенная игра Сергея Бобровского, который должен в этом году получить свою вторую в карьере «Везину». У «мундиров» есть талантливая молодёжь среди защитников (Сет Джонс и Зак Веренски), есть неплохой костяк форвардов, которые способны доставить неприятности сопернику. Во время «регулярки» хоккеисты «Блю Джекетс» испытывали явные проблемы с тем, чтобы заполучить большинство, и если эта тенденция продолжится, этот фактор может оказать большое влияние. Кроме того, «Коламбус» идёт на 20-м месте по успешности «убивания» меньшинства, а это значит, что отвадить Кросби и Малкина от ворот Бобровского «мундирам» будет очень непросто. В любом случае в этой серии победителя от проигравшего будет разделять абсолютный минимум.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Питтсбурга» в семи матчах.

«Монреаль Канадиенс» (103) – «Нью-Йорк Рейнджерс» (102)


Сезонная серия: победа «Канадиенс» 3-0-0, разница шайб 12 – 7.
Сила «Монреаля»: показатель Corsi for 52,5 (третий в НХЛ).
Слабость «Монреаля»: слабая результативность в равных составах (2,28, 13-е место в лиге)
Сила «Рейнджерс»: 3,14 гола в среднем за матч (4-е место в НХЛ).
Слабость «Рейнджерс»: нестабильность Хенрика Лундквиста.
«Канадцы» поменяли тренера по ходу сезона и больше не заставляют Кэри Прайса справляться с тоннами бросков по своим воротам. Прайс остаётся среди лидеров лиги по проценту отражённых бросков (92,3%), но постепенно нагрузка на вратаря стала спадать, что может придать дополнительных сил и свежести голкиперу, если дело дойдёт до шестого или седьмого матча серии. Серьёзные надежды связывают болельщики «хабов» и с Александром Радуловым, который набрал 31 очко в равных составах и может стать решающим хоккеистом в атаке «Монреаля», поскольку обладает солидным опытом кубковой игры и завидным запасом энергии. С другой стороны, только Радулов и Пачьоретти преодолели отметку в 50 очков, а один из лидеров команды в начале сезона Алекс Гальченюк был «опущен» в четвёртое звено.

→ Тест. Насколько хорошо ты следил за «регуляркой» НХЛ?

У «рейнджеров» однозначной звезды в нападении тоже не наблюдается: лучший бомбардир сезона Матс Цуккарелло не преодолел рубеж в 60 очков. У Лундквиста в нынешнем сезоне возникли грандиозные проблемы, что вылилось в худший в карьере процент отражённых бросков (91%). Если швед вернёт былой кураж, эта серия может стать классическим образцом вратарской дуэли.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Монреаля» в шести матчах.

«Оттава Сенаторз» (98) — «Бостон Брюинз» (95).


Сезонная серия: победа «Оттавы» 4-0-0, разница шайб 12 – 6.
Сила «Оттавы»: 94,2% отражённых бросков Крейга Андерсона в равных составах.
Слабость «Оттавы»: 27-е место в лиге по количеству бросков, нанесённых соперником в равных составах.
Сила «Бостона»: 26,2 броска в створ ворот соперника в среднем за 60 минут (№1 на Востоке)
Слабость «Бостона»: 91,3% отражённых бросков в равных составах (28-е место в НХЛ)
Команды до последнего момента могли поменяться местами в турнирной таблице, и предсказать сценарий этого противостояния достаточно непросто. Голкипер Крэйг Андерсон – один из главных действующих лиц у «Сенаторз», и его «ходьба на голове» является обязательным условием для успеха команды. Своего лидера в атаке, если не брать в расчёт номинального защитника Эрика Карлссона, у «Оттавы» нет. «Бостон» также делает ставку на игру в отборе, где у «мишек» есть такие мастера, как Патрис Бержерон и Дэвид Бэйкс. К основному голкиперу «Брюинз» Туукке Раску претензий быть не должно, но 91,9% отражённых бросков в равных составах – худший показатель в его карьере. Впрочем, в кубковых играх финн традиционно действует превосходно, и это – главный козырь «Бостона», хоккей которого также можно назвать кубковым.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Бостона» в шести матчах.
→ Каспарайтис: Кучеров – звезда НХЛ, весь сезон тащил «Тампу» без Стэмкоса
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Александр Радулов Остон Мэттьюс Сидни Кросби
Новости. Хоккей
12 апреля 2017, среда
17:34 Симмондс и Жиру сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
17:21 Кен Хичкок станет главным тренером «Далласа»
17:16 Стржалковский: ходит слух о скором банкротстве ХК «Динамо», проблема есть
17:04 Уэйт: я жажду вернуть «Айлендерс» в плей-офф
16:47 Д. Седин: с такими контрактами мы с Хенриком должны быть лидерами «Кэнакс»
16:43 Уэйт утверждён главным тренером «Айлендерс»
16:39 Читатели: «Магнитка» выиграет Кубок Гагарина
16:37 Боченски: обсудим контракт с «Барысом» после чемпионата мира
16:32 Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на ЮЧМ?
16:14 Руслан Педан остаётся в ХК «Сочи»
16:07 Наибольшие шансы на выигрыш общего 1-го выбора на драфте у «Колорадо»
16:04 Президент «Ванкувера» признался, что клуб не нашёл помощников Сединам
15:37 Занковец: Боченски — капитан сборной Казахстана, Даллмэн и Семёнов — ассистенты
15:26 Скобрев: Сафронов выразил желание сохранить тренерский штаб «Динамо»
15:00 Как завершатся серии первого раунда Кубка Стэнли
14:38 Сборная Казахстана назвала состав на ближайшие товарищеские матчи
14:26 Зиновьев: поздравляю каждого, кто причастен к этой бронзе «Кузнецких Медведей»
14:25 Йео: плей-офф гораздо важнее, чем маленькая месть «Миннесоте»
14:19 Х. Седин: в следующем сезоне мы с братом будем набирать очки за «Ванкувер»
14:04 Защитник Провольнев остаётся в «Спартаке»
13:58 Сорокин: однозначно, нужно помогать «Кузне», у молодых есть шанс проявить себя
13:45 Головков: уверен, следующий сезон — не последний в карьере Афиногенова
13:41 Китаров и Амброжейчик покинули расположение сборной Беларуси
13:35 Миллер: хочу играть, пока меня не выкинут из «Ванкувера»
13:33 «Автомобилист» заинтересован в возвращении Трямкина из «Ванкувера»
13:26 Саморуков: мы играем в хоккей ради таких турниров, как ЮЧМ
13:01 «Спартак» продлил контракт с нападающим Кляузовым
12:56 Состав сборной РФ на ЮЧМ, Липанов — капитан, Саморуков и Рубинчик — ассистенты
12:40 Малкин пообещал обязательно сыграть в серии с «Коламбусом»
12:25 Президент «Ванкувера»: не факт, что мы пригласим опытного тренера
11:53 Сборная Франции впервые в своей истории вышла в элитный дивизион ЮЧМ
11:48 НХЛ: Торторелла – главный претендент на приз лучшему тренеру
11:22 Нисканен: «Торонто» очень опасен
11:00 Бут: думаю, СКА победит в третьем матче финала, у них будет больше шансов
10:51 Бобровский: не хочу бить себя в грудь и кричать, что поеду на Олимпиаду
10:49 Овечкин подчеркнул, что «Вашингтон» уделяет внимание ближайшей игре плей-офф
10:43 Анисимов признался, что сделал выводы после прошлогоднего плей-офф
10:33 Защитник Валентенко остаётся в «Югре»
10:30 Орпик: молодёжь «Торонто» уже многое повидала
10:30 Защитник «Чикаго» Розсивал перенёс операцию на лице
10:28 Ахо, Рантанен и Хонка сыграют за сборную Финляндии на ЧМ-2017
10:24 Защитник «Коламбуса» Веренски сыграет в первом матче серии с «Питтсбургом»
10:20 Карпов: кубок динамовцы Москвы не взяли, значит, играли плохо
10:20 Голкипер Андерсен, скорее всего, сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»
10:15 Генменеджер «Тампы»: подпишем всех игроков, которых надо подписать
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+