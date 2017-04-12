Овечкин против Мэттьюса. Главные интриги Кубка Стэнли на Востоке

«Вашингтон Кэпиталз» (118 очков) – «Торонто Мэйпл Лифс» (95)

Сезонная серия: победа «Вашингтона» 2-1-0, разница шайб 12 – 10.

Сила «Вашингтона»: лучшая в лиге результативность в равных составах.

Слабость «Вашингтона»: 19 минут и 47 секунд – таково среднее игровое время Карла Алзнера.

Сила «Торонто»: большинство. 23,8% эффективности – это второй показатель в лиге.

Слабость «Торонто»: мало бросает в равных составах (28-е место в НХЛ).

«Питтсбург Пингвинз» (111) – «Коламбус Блю Джекетс» (108)

Сезонная серия: победа «Питтсбурга» 2-1-1, разница шайб 13-10 в пользу «Коламбуса».

Сила «Питтсбурга»: 3,4 гола за игру (№1 в НХЛ).

Слабость «Питтсбурга»: травма Криса Летанга.

Сила «Коламбуса»: Бобровский и его лучший в лиге процент отражённых бросков.

Слабость «Коламбуса»: 211 попыток реализовать большинство (на 34 меньше, чем среднее число по лиге).

«Монреаль Канадиенс» (103) – «Нью-Йорк Рейнджерс» (102)

Сезонная серия: победа «Канадиенс» 3-0-0, разница шайб 12 – 7.

Сила «Монреаля»: показатель Corsi for 52,5 (третий в НХЛ).

Слабость «Монреаля»: слабая результативность в равных составах (2,28, 13-е место в лиге)

Сила «Рейнджерс»: 3,14 гола в среднем за матч (4-е место в НХЛ).

Слабость «Рейнджерс»: нестабильность Хенрика Лундквиста.

«Оттава Сенаторз» (98) — «Бостон Брюинз» (95).

Сезонная серия: победа «Оттавы» 4-0-0, разница шайб 12 – 6.

Сила «Оттавы»: 94,2% отражённых бросков Крейга Андерсона в равных составах.

Слабость «Оттавы»: 27-е место в лиге по количеству бросков, нанесённых соперником в равных составах.

Сила «Бостона»: 26,2 броска в створ ворот соперника в среднем за 60 минут (№1 на Востоке)

Слабость «Бостона»: 91,3% отражённых бросков в равных составах (28-е место в НХЛ)

Восточная конференция традиционно вызывает больший интерес у российских болельщиков – именно здесь сосредоточены главные герои из числа наших легионеров. По сравнению с Западом разрыв по количеству набранных очков здесь более серьёзен, и главные вывески плей-офф, несомненно, именно на Востоке.Если судить по всеобщим ожиданиям, то мы наконец-то дожили до того времени, когда «Кэпиталз» является абсолютным фаворитомплей-офф и должен как минимум дойти до финала. Однако, как гласит китайская мудрость, путь в тысячу миль начинается с первого шага, и вряд ли противостояние с молодым и задорным «Торонто» будет для командысовсем уж развлекательной прогулкой. «Столичные» — полностью «упакованный» коллектив, в котором забить может любое из трёх «верхних» звеньев, а надёжность голкиперане подвергается никаким сомнениям.Слабости «Вашингтона» — это, конечно, абсолютные придирки к статистике. Главная из них – отсутствие полноценного лидера обороны, каковыми являются для своих команд Летанг, Кит или Дрю Даути. Алзнер, являющийся худшим защитником «Вашингтона» по показателю Corsi, играет почти по 20 минут за матч, и еслине оправится от травмы нижней части тела, то бедолаге Карлу придётся играть ещё больше.У «Торонто» главная надежда связана с атакующим кулаком новичков: Марнер и Мэттьюс набрали сообща 130 очков в регулярном чемпионате, а «второгодник» Нюландер преодолел отметку в 60 баллов. Недостатки при игре в отборе и у своих ворот едва не лишили «кленовых листьев» возможности сыграть в плей-офф – при соперничестве со столь мощным оппонентом, каким являются «столичные», это будет решающим фактором. Кроме того, время «Торонто» проходить далеко в плей-офф обязательно придёт позже, а пока все ждут плей-офф именипобеда «Вашингтона» в пяти матчах.Эта серия выглядит абсолютным хитом первого раунда – обе команды до последнего момента могли выиграть и дивизион, и конференцию. Макдэвид может взять «Харта» в этом году, но не стоит недооценивать Кросби, который впервые выиграл «Морис Ришар Трофи». 44 гола – не самый сильный результат, если не вспомнить, что всю «регулярку» «пингвинов» мучили травмы, и Сидни постоянно выходил с разными партнёрами по звену. Самым стабильным крайним в его тройке стал Конор Шири (700 минут вместе с Сидом), а второй по уровню стабильности форвард едва дотянул до отметки в 300 совместных минут с капитаном.Что касается роли, то он внёс огромный вклад в прошлогоднее чемпионство «Питтсбурга»: он проводил почти по 29 минут в среднем за матч и набрал 15 очков в 23 матчах. Даже с теми улучшениями в линии обороны, которых удалось добиться «Питтсбургу» во время дедлайна, потеря Летанга будет очень чувствительной.Главная надежда «Коламбуса» — это вдохновенные речии не менее вдохновенная игра, который должен в этом году получить свою вторую в карьере «Везину». У «мундиров» есть талантливая молодёжь среди защитников (), есть неплохой костяк форвардов, которые способны доставить неприятности сопернику. Во время «регулярки» хоккеисты «Блю Джекетс» испытывали явные проблемы с тем, чтобы заполучить большинство, и если эта тенденция продолжится, этот фактор может оказать большое влияние. Кроме того, «Коламбус» идёт на 20-м месте по успешности «убивания» меньшинства, а это значит, что отвадить Кросби и Малкина от ворот Бобровского «мундирам» будет очень непросто. В любом случае в этой серии победителя от проигравшего будет разделять абсолютный минимум.победа «Питтсбурга» в семи матчах.«Канадцы» поменяли тренера по ходу сезона и больше не заставляютсправляться с тоннами бросков по своим воротам. Прайс остаётся среди лидеров лиги по проценту отражённых бросков (92,3%), но постепенно нагрузка на вратаря стала спадать, что может придать дополнительных сил и свежести голкиперу, если дело дойдёт до шестого или седьмого матча серии. Серьёзные надежды связывают болельщики «хабов» и с, который набрал 31 очко в равных составах и может стать решающим хоккеистом в атаке «Монреаля», поскольку обладает солидным опытом кубковой игры и завидным запасом энергии. С другой стороны, только Радулов и Пачьоретти преодолели отметку в 50 очков, а один из лидеров команды в начале сезона Алекс Гальченюк был «опущен» в четвёртое звено.У «рейнджеров» однозначной звезды в нападении тоже не наблюдается: лучший бомбардир сезонане преодолел рубеж в 60 очков. У Лундквиста в нынешнем сезоне возникли грандиозные проблемы, что вылилось в худший в карьере процент отражённых бросков (91%). Если швед вернёт былой кураж, эта серия может стать классическим образцом вратарской дуэли.победа «Монреаля» в шести матчах.Команды до последнего момента могли поменяться местами в турнирной таблице, и предсказать сценарий этого противостояния достаточно непросто. Голкипер– один из главных действующих лиц у «Сенаторз», и его «ходьба на голове» является обязательным условием для успеха команды. Своего лидера в атаке, если не брать в расчёт номинального защитника, у «Оттавы» нет. «Бостон» также делает ставку на игру в отборе, где у «мишек» есть такие мастера, как. К основному голкиперу «Брюинз»претензий быть не должно, но 91,9% отражённых бросков в равных составах – худший показатель в его карьере. Впрочем, в кубковых играх финн традиционно действует превосходно, и это – главный козырь «Бостона», хоккей которого также можно назвать кубковым.победа «Бостона» в шести матчах.