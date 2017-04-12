Чудо Зубарева и чутьё Дадонова. СКА вырвал победу у «Магнитки»

12 апреля в Санкт-Петербурге был запланирован третий матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом». Команды приехали в Северную столицу при счёте 1-1 в серии, а потому шансы на успех оценивались как равные. Правда, некоторые эксперты отмечают, что сил у «армейцев», вероятно, осталось побольше, а «Магнитка» играет на пределе возможностей и постепенно выдыхается. Однако похожую историю мы слышали в прошлом году, в финале с ЦСКА. И все прекрасно помнят, чем закончилось то противостояние.Уральцам предстояло сыграть в 61-й день рождения первого вице-президента команды, одного из главных творцов успехов магнитогорского хоккеяГеннадий Иванович привычно находился рядом с коллективом, даже внутри него. А хоккеисты и тренерский штаб горели желанием преподнести подарок не только своим болельщикам, но и почётному имениннику.— Думаю, что победит всё-таки в третьей игре СКА. «Магнитка» в первой игре чуть похуже играла в обороне, в атаке тоже хорошо всё было. Ко второй встрече они подтянули оборону, поэтому и выиграли. СКА хорошо играл в первой игре, да и во второй, они играли так же, просто не забили. Так бывает, в этом нет ничего страшного. Поэтому в третьей встрече у них, возможно, будет больше шансов, — высказал мнение бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и СКАВ составе хозяев отсутствовал, вместо которого заявили. Давно травмированы. Место в воротах занял. Видимо, тренер вратарейникак не определится с первым номером. В свою очередь у «Металлурга» значительных изменений не было.В первом периоде СКА с ходу захватил инициативу, а гости терпели и выжидали, стараясь не лезть на рожон. Удалось выстоять и первые две минуты меньшинства, когдаудалили за неправильную атакув этот момент ехидно улыбнулся и показал большой палец.Дважды в большинстве опасно атаковал– сперва за уральцев сыграла штанга, а затем грамотно сыграл, выкатившийся из ворот. Больше ничего создать СКА не удалось, а соперник опасно ответил уже в равных составах.выкатывался на ворота, мощно бросил, однако финский голкипер не сплоховал.Один на один с Кошечкиным убегал, начал сближаться с вратарём, но переиграть его не смог. Полное преимущество оставалось за командой Олега Знарка.Вскоре последовало ещё одно удаление. На сей раз Терещенко, по мнению судей, ударил по рукам. Главный арбитрне назначил буллит, решив ограничиться двумя минутами. Кошечкин продолжал трудиться без остановки. Прекрасный момент упустил, с неудобной руки не сумевший поднять шайбу над щитком голкипера.Успокаиваться арбитры не собирались и в третий раз подряд отправили хоккеиста «Магнитки» в бокс для штрафников. Оказался неправ, сунувший клюшку в сторону убегавшегопродолжали стрелять от синей линии, на пятаке работал. Василий был непробиваем. Не пробил вратаря и Гусев, атаковавший с убойной дистанции. Никита, казалось, сам не понял, как не забил.В концовке могли отличиться гости.удачно подставлял клюшку, Коскинен не зафиксировал шайбу и её едва не добили с пятака.даже ввязался в небольшую стычку, хоккеисты СКА вытолкали чеха подальше от ворот.Во втором периоде СКА снова начал активно, а забить могла «Магнитка». Калетник вывел Платонова на ворота, который с неудобной руки мог решать – не хватило мастерства. На лавку для штрафников отправили Плотникова, но «Металлург» не сумел как следует воспользоваться шансом. Всё закончилось потерей Мозякина, Коскиранта убежал в контратаку и едва не открыл счёт.Ну а забил Зубарев. Причём впервые за СКА. В стиле Кутейкина, от красной линии. Кошечкин, блестяще игравший до этого, откровенно сплоховал. Главное было не сломаться психологически.«Металлург» серьёзно прибавил, не реализовав целый ряд моментов. Большинство заработал Сёмин, которому досталось клюшкой от. Мог отличиться, бросал. Под занавес двадцатиминутки Бирюков неудачно выбросил шайбу через заградительное стекло, за что был наказан.Уйти на второй перерыв при минимальном преимуществе «армейцам» не удалось. «Сталевары» отыгрались за шесть секунд до сирены. Калетник разогнал атаку и сделал перевод на правый край, Ли от борта прострелил на дальнюю штангу, откуда Денис Казионов переправил шайбу в ворота СКА. Это первый гол Дениса с 1 февраля 2017 года. И как вовремя!Третий отрезок встречи начался с силового приёма Тимкина на Дадонове. Мог отличиться Широков – Терещенко помешал Сергею отправить шайбу в пустые ворота, а затем клюшку вытянул Кошечкин.Постепенно команды начали играть всё аккуратнее, а каждая контратака носила в себе угрозу. За восемь минут до сирены малый штраф за подножку выписали. Но ни это удаление, ни нарушение численного состава со стороны хозяев не были реализованы.Незадолго до сирены супермомент реализовал, которого забыли на пятаке. Александр на замахе обыграл Кошечкина, но с неудобной руки не попал в створ.Дело дошло до овертайма. Один на один с Коскиненом убегал, но не попал в створ. Несколько бросков с кистей нанёс Херсли, теперь уже с трудом отбилась «Магнитка».На рандеву с Коскиненом выезжал Мозякин, но удача оказалась на стороне хозяев. В концовке первого овертайма две минуты за выброс шайбы получил, однако спецбригада уральцев не воспользовалась подарком.Второй овертайм начался с массированных атак СКА. Затем подвёл команду Кетов, удалившийся за подножку. Но «Магнитка» слабо сыграла в формате «5 на 4».Всё решилось после ошибки Филиппи. Гусев по центру вошёл в зону, на паузе убрал соперника и сделал передачу Дадонову, который в касание бросил в противоход Кошечкину. Шайба влетела в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.СКА добился тяжелейшей победы и повёл в серии – 2-1.