Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. Финал. Третий матч. СКА — «Металлург» — 2:1 (ОТ)
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Чудо Зубарева и чутьё Дадонова. СКА вырвал победу у «Магнитки»

СКА в тяжелейшем матче обыграл «Металлург» благодаря голу Дадонова во втором овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «армейцев».
12 апреля 2017, среда. 23:31. Хоккей
12 апреля в Санкт-Петербурге был запланирован третий матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом». Команды приехали в Северную столицу при счёте 1-1 в серии, а потому шансы на успех оценивались как равные. Правда, некоторые эксперты отмечают, что сил у «армейцев», вероятно, осталось побольше, а «Магнитка» играет на пределе возможностей и постепенно выдыхается. Однако похожую историю мы слышали в прошлом году, в финале с ЦСКА. И все прекрасно помнят, чем закончилось то противостояние.

>>> «Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА

Уральцам предстояло сыграть в 61-й день рождения первого вице-президента команды, одного из главных творцов успехов магнитогорского хоккея Геннадия Величкина.
Геннадий Иванович привычно находился рядом с коллективом, даже внутри него. А хоккеисты и тренерский штаб горели желанием преподнести подарок не только своим болельщикам, но и почётному имениннику.

— Думаю, что победит всё-таки в третьей игре СКА. «Магнитка» в первой игре чуть похуже играла в обороне, в атаке тоже хорошо всё было. Ко второй встрече они подтянули оборону, поэтому и выиграли. СКА хорошо играл в первой игре, да и во второй, они играли так же, просто не забили. Так бывает, в этом нет ничего страшного. Поэтому в третьей встрече у них, возможно, будет больше шансов, — высказал мнение бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и СКА Антон Бут.

>>> «Магнитку» услышали сверху». Что говорили после второго матча финала

В составе хозяев отсутствовал Виктор Тихонов, вместо которого заявили Егора Яковлева. Давно травмированы Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Место в воротах занял Микко Коскинен. Видимо, тренер вратарей Рашит Давыдов никак не определится с первым номером. В свою очередь у «Металлурга» значительных изменений не было.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
12 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Зубарев (Зуб, Широков) – 24:54 (5x5), 1:1 – Казионов (Ли, Калетник) – 39:54 (5x5), 2:1 – Дадонов (Шипачёв, Гусев) – 92:45 (5x5)

В первом периоде СКА с ходу захватил инициативу, а гости терпели и выжидали, стараясь не лезть на рожон. Удалось выстоять и первые две минуты меньшинства, когда Тимкина удалили за неправильную атаку Зубареву. Илья Воробьёв в этот момент ехидно улыбнулся и показал большой палец.

Дважды в большинстве опасно атаковал Белов – сперва за уральцев сыграла штанга, а затем грамотно сыграл Кошечкин, выкатившийся из ворот. Больше ничего создать СКА не удалось, а соперник опасно ответил уже в равных составах. Косов выкатывался на ворота, мощно бросил, однако финский голкипер не сплоховал.

Один на один с Кошечкиным убегал Коскиранта, начал сближаться с вратарём, но переиграть его не смог. Полное преимущество оставалось за командой Олега Знарка.
Вскоре последовало ещё одно удаление. На сей раз Терещенко, по мнению судей, ударил по рукам Гусеву. Главный арбитр Михаил Бурулин не назначил буллит, решив ограничиться двумя минутами. Кошечкин продолжал трудиться без остановки. Прекрасный момент упустил Дадонов, с неудобной руки не сумевший поднять шайбу над щитком голкипера.

Успокаиваться арбитры не собирались и в третий раз подряд отправили хоккеиста «Магнитки» в бокс для штрафников. Оказался неправ Филиппи, сунувший клюшку в сторону убегавшего Прохоркина. Белов и Херсли продолжали стрелять от синей линии, на пятаке работал Кетов. Василий был непробиваем. Не пробил вратаря и Гусев, атаковавший с убойной дистанции. Никита, казалось, сам не понял, как не забил.

В концовке могли отличиться гости. Зарипов удачно подставлял клюшку, Коскинен не зафиксировал шайбу и её едва не добили с пятака. Коварж даже ввязался в небольшую стычку, хоккеисты СКА вытолкали чеха подальше от ворот.

Во втором периоде СКА снова начал активно, а забить могла «Магнитка». Калетник вывел Платонова на ворота, который с неудобной руки мог решать – не хватило мастерства. На лавку для штрафников отправили Плотникова, но «Металлург» не сумел как следует воспользоваться шансом. Всё закончилось потерей Мозякина, Коскиранта убежал в контратаку и едва не открыл счёт.

Ну а забил Зубарев. Причём впервые за СКА. В стиле Кутейкина, от красной линии. Кошечкин, блестяще игравший до этого, откровенно сплоховал. Главное было не сломаться психологически.


«Металлург» серьёзно прибавил, не реализовав целый ряд моментов. Большинство заработал Сёмин, которому досталось клюшкой от Яковлева. Мог отличиться Сантала, бросал Береглазов. Под занавес двадцатиминутки Бирюков неудачно выбросил шайбу через заградительное стекло, за что был наказан.

Уйти на второй перерыв при минимальном преимуществе «армейцам» не удалось. «Сталевары» отыгрались за шесть секунд до сирены. Калетник разогнал атаку и сделал перевод на правый край, Ли от борта прострелил на дальнюю штангу, откуда Денис Казионов переправил шайбу в ворота СКА. Это первый гол Дениса с 1 февраля 2017 года. И как вовремя!


Третий отрезок встречи начался с силового приёма Тимкина на Дадонове. Мог отличиться Широков – Терещенко помешал Сергею отправить шайбу в пустые ворота, а затем клюшку вытянул Кошечкин.

Постепенно команды начали играть всё аккуратнее, а каждая контратака носила в себе угрозу. За восемь минут до сирены малый штраф за подножку выписали Сёмину. Но ни это удаление, ни нарушение численного состава со стороны хозяев не были реализованы.


Незадолго до сирены супермомент реализовал Барабанов, которого забыли на пятаке. Александр на замахе обыграл Кошечкина, но с неудобной руки не попал в створ.

Дело дошло до овертайма. Один на один с Коскиненом убегал Калетник, но не попал в створ. Несколько бросков с кистей нанёс Херсли, теперь уже с трудом отбилась «Магнитка».

На рандеву с Коскиненом выезжал Мозякин, но удача оказалась на стороне хозяев. В концовке первого овертайма две минуты за выброс шайбы получил Широков, однако спецбригада уральцев не воспользовалась подарком.

Второй овертайм начался с массированных атак СКА. Затем подвёл команду Кетов, удалившийся за подножку. Но «Магнитка» слабо сыграла в формате «5 на 4».

Всё решилось после ошибки Филиппи. Гусев по центру вошёл в зону, на паузе убрал соперника и сделал передачу Дадонову, который в касание бросил в противоход Кошечкину. Шайба влетела в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.


СКА добился тяжелейшей победы и повёл в серии – 2-1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
13 апреля 2017, четверг
00:52 Сборная России U18 провела заключительную тренировку перед ЮЧМ
00:29 Ли: Кошечкин завоевал нам два кубка, надеюсь, он поможет нам выиграть ещё один
00:11 А. Медведев: пускай нытики посмотрят финал «Металлург» — СКА и увидят уровень
00:05 Павел Дацюк пропустит всю серию финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА
12 апреля 2017, среда
23:58 Яковлев: гол в раздевалку подломил СКА, победы было добиться сложно
23:56 Дергачёв: лидерам «Магнитки» по 36 лет? Ягру 58, и ничего, играет
23:50 Воробьёв: соотношение бросков? Вы посмотрите на состав СКА
23:49 Гусев: мы не шутили над Зубаревым, а, наоборот, поздравили
23:44 Знарок: СКА надо реализовывать свои моменты, создавали их очень много
23:39 Пресс-конференция Знарка и И. Воробьёва после 3-го матча серии СКА — «Металлург»
23:19 СКА во втором овертайме одолел «Магнитку» и вышел вперёд в серии со счётом 2-1
22:58 Бойд: Казахстан — фаворит первого дивизиона ЧМ, но будут сильные соперники
22:35 Браташ: планируем, что в Челябинске по матчу сыграют Сорокин и Гарипов
22:06 Степан Санников будет капитаном олимпийской сборной в матчах с Францией
21:37 «Салават Юлаев» объявил о сформировании тренерского штаба
21:29 Доус: надеюсь, сборная Казахстана выиграет свой дивизион на ЧМ-2017
21:03 Защитник университета Денвера Бутчер отклонил предложение контракта «Колорадо»
20:38 СКА — «Металлург» Мг: защитник хозяев Зубарев забросил от красной линии
20:21 Форвард «Пингвинз» Хагелин может сыграть в серии с «Коламбусом»
19:55 Нападающий «Детройта» Татар пропустит 4-6 месяцев
19:35 Нападающие Бортников и Лапенков станут хоккеистами ХК «Сочи»
19:30 «Растим чемпиона». Спецпроект «Чемпионата» и SKODA по детскому хоккею
19:28 Сафронов: «Динамо» не дадут погибнуть, а проблемы есть почти у всех команд в КХЛ
19:09 Никита Зайцев не принял участия в тренировке «Торонто» перед матчем с «Кэпиталз»
18:54 Стал известен календарь матчей молодёжного чемпионата мира–2018
18:52 ХК «Лада» передал пять кондиционеров онкологическому отделению больницы
18:43 Коскинен заменил Шестёркина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
18:29 Олимпийская сборная России провела тренировку в Челябинске
18:21 Тротц: игроки «Торонто» настроены и мотивированы вне зависимости от возраста
18:01 Сноу: Уэйт заслужил доверие и уважение всей команды «Айлендерс»
17:34 Симмондс и Жиру сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
17:21 Кен Хичкок станет главным тренером «Далласа»
17:16 Стржалковский: ходит слух о скором банкротстве ХК «Динамо», проблема есть
17:04 Уэйт: я жажду вернуть «Айлендерс» в плей-офф
16:47 Д. Седин: с такими контрактами мы с Хенриком должны быть лидерами «Кэнакс»
16:43 Уэйт утверждён главным тренером «Айлендерс»
16:39 Читатели: «Магнитка» выиграет Кубок Гагарина
16:37 Боченски: обсудим контракт с «Барысом» после чемпионата мира
16:32 Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на ЮЧМ?
16:14 Руслан Педан остаётся в ХК «Сочи»
16:07 Наибольшие шансы на выигрыш общего 1-го выбора на драфте у «Колорадо»
16:04 Президент «Ванкувера» признался, что клуб не нашёл помощников Сединам
15:37 Занковец: Боченски — капитан сборной Казахстана, Даллмэн и Семёнов — ассистенты
15:26 Скобрев: Сафронов выразил желание сохранить тренерский штаб «Динамо»
15:00 Как завершатся серии первого раунда Кубка Стэнли
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+