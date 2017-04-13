«Вы состав СКА смотрели? Я всех знаю по сборной». На что намекнул Воробьёв?

В Санкт-Петербурге СКА во втором овертайме одержал победу в третьем матче серии с магнитогорским «Металлургом», матч завершился со счётом 2:1 ОТ. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Матч стал самым продолжительным в истории финальных серий Кубка Гагарина.
Во втором периоде защитник «армейцев» Андрей Зубарев открыл счёт, забросив шайбу с центра площадки. На 40-й минуте Денис Казионов сравнял счёт. Во втором овертайме победную точку в матче поставил Евгений Дадонов.
«Соотношение бросков? А вы состав СКА смотрели?»
— Хорошая игра, у нас уже полвторого ночи, ребята всё отдали, — подвёл итог матча главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.
— Что скажете про соотношение бросков?
— А вы состав соперника смотрели? Я их всех знаю по разным сборным, хороший соперник.
— После первой игры вы сказали, что если ничего не изменится, вам будет сложно…
— Это всё забыли уже, готовимся к четвёртому матчу.
Главный тренер СКА Олег Знарок был привычно немногословен.
— Моменты свои надо реализовывать, потому что создавали их очень много. С победой, готовимся к следующей игре, — сказал Знарок.
— Чем обусловлена низкая результативность?
— Я вам только что сказал. Моменты надо реализовывать.
«Над Зубаревым не шутили, наоборот, поздравили»
Нападающий СКА Никита Гусев рассказал, как команда поздравила Андрея Зубарева, который забил свой первый гол в составе питерского клуба.
«В моменте с победной шайбой я сначала сам хотел бросить, но до этого я уже четыре раза бросал с пятака и не мог попасть, поэтому решил в этот раз отдать. Может быть, мы плохо закрывали вратаря или бросали. Надо лучше бросать, идти на ворота, и тогда будут голы. Мы, вроде, не так много играли в защите, один опасный момент создали у наших ворот. Силы на пятничный матч остались. В этом плей-офф много голов с середины площадки? Сегодня опять шайба отскочила ото льда, немножко не повезло. Над Зубаревым не шутили, а, наоборот, поздравили».
«Лидерам «Магнитки» по 36 лет? Ягру 58, и ничего, играет»
Нападающий СКА Александр Дергачёв рассказал о своих впечатлениях от третьего матча финальной серии Кубка Гагарина.
«Мы справились с первым звеном «Магнитки», раз они так мало забили. Думаю, у нас все звенья лупятся и борются. Что нужно противопоставлять лидерам «Магнитки», которым по 36 лет? Да я даже не знаю. Ягру 58 лет, он играет, и ничего. Так что, неважно, сколько им лет. Чем я спровоцировал Бирюкова? Не знаю, мы парой слов перекинулись. Отвечать не надо, это плей-офф, надо терпеть в таких моментах. Нужно дождаться своего шансика и реализовать его. Осознание того, что играю в финале, пока не пришло».
«Пусть нытики посмотрят финал «Металлург» — СКА и увидят уровень»
Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал победу «армейцев» над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ) в третьем матче финала Кубка Гагарина.
«Впечатляющий матч. В первом периоде СКА доминировал, соотношение бросков было 18 на 2, но не забили. Гол за шесть секунд, и 1:1. Не стал бы сравнивать гол Зубарева с голом Кутейкина, потому что бросок Зубарева никто не загородил, Кошечкин просто не видел, как летела шайба. В овертайме выдержали в меньшинстве. Все матчи в финале очень хорошие, ещё нам предстоят увлекательные встречи. Главное, что уровень хоккея очень высокий в финале. Все нытики, которые говорят, что у нас плохой хоккей, пускай посмотрят несколько раз эти матчи.
Физический потенциал игроков не измеришь на весах, так что сложно сказать, у кого больше сил. Было видно, что команды немножко подсели, но при этом они продолжали отдаваться игре. Все хоккеисты заслуживают огромного уважения. Считаю, в этом финале самый высокий уровень хоккея. Кошечкин отразил более 50 бросков за матч, даже статистика говорит, что хороший вратарь пропускает. Перед прошлым финалом СКА в Кубке Гагарина набил тату, в этом дополню его отдельными деталями».
Дацюк не сыграет в финальной серии
Также Александр Медведев сообщил, что нападающий Павел Дацюк точно не сможет выйти на лёд в финальной серии.
«К сожалению, Павел Дацюк не сможет сыграть в этом финале. Но он с командой, так же, как и Войнов».