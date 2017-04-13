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Хоккей. Итоги дня 12 апреля 2017 года, обзоры матчей, видео
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Автомобилист» хочет вернуть Трямкина, а «Динамо» грозит банкротство?

Состав сборной России на ЮЧМ, возможное банкротство «Динамо», интерес к Трямкину и тяжелейшая победа СКА – в итогах дня.
13 апреля 2017, четверг. 08:00. Хоккей

«Автомобилист» хочет вернуть Трямкина


Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Автомобилист» заинтересован в возвращении экс-защитника команды Никиты Трямкина, выступавшего в текущем сезоне за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Контракт 22-летнего хоккеиста с канадской командой подошёл к концу. Генеральный менеджер уральцев Олег Гросс не стал комментировать «Чемпионату» эту информацию. Права в КХЛ на защитника принадлежат «Автомобилисту», за который Никита до отъезда в Северную Америку провёл четыре сезона. В текущем сезоне Трямкин сыграл 66 матчей в НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков с показателем полезности «-7».

Липанов назначен капитаном юниорской сборной России


13 апреля юниорская сборная России начинает выступление на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет.
Капитаном команды в отсутствие травмированного Клима Костина будет Алексей Липанов, а его ассистентами Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик. В своём первом матче на турнире команда Сергея Голубовича сыграет против сверстников из Швеции.

«Команда сделала выбор, мы с тренерами согласились. Эти трое — одни из самых опытных игроков нашей команды. Хочу заметить, что на капитана и ассистентов ляжет дополнительная психологическая нагрузка. Они должны постараться не только справиться с ней, но и помочь партнёрам сделать это. Традиционно не стану оценивать готовность команды — всё увидим в игре со Швецией», — сказал Голубович.

«Спартак» продлил контракты Провольнева и Кляузова, а «Югра» — Валентенко


Московский «Спартак» продлил на один сезон контракт с форвардом Ильёй Кляузовым, который сыграл в прошлом сезоне 11 матчей в КХЛ и набрал 2 (0+2) очка, а также с защитником Владиславом Провольневым на два сезона. В сезоне-2016/17 в регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2».

Защитник Павел Валентенко продлил контракт с «Югрой». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон. В сезоне-2016/17 Валентенко принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4) очков при показателе полезности «+1».

СКА выиграл у «Магнитки» во втором овертайме


В Санкт-Петербурге СКА одержал победу во втором овертайме третьего матча серии с магнитогорским «Металлургом» — 2:1. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Матч стал самым продолжительным в истории финальных серий Кубка Гагарина.

Во втором периоде защитник «армейцев» Андрей Зубарев открыл счёт, забросив шайбу с центра площадки, а на 40-й минуте Денис Казионов сравнял счёт. Во втором овертайме победную точку в матче поставил Евгений Дадонов.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
12 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Зубарев (Зуб, Широков) – 24:54 (5x5), 1:1 – Казионов (Ли, Калетник) – 39:54 (5x5), 2:1 – Дадонов (Шипачёв, Гусев) – 92:45 (5x5)

Московскому «Динамо» грозит банкротство


Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский выразил обеспокоенность финансовым состоянием хоккейного клуба «Динамо» (Москва). «Прошёл слух о скором банкротстве хоккейного «Динамо». Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», — приводит слова Стржалковского ТАСС.

«У каждого клуба, за исключением трёх-четырёх команд КХЛ, есть экономические проблемы. Но команде «Динамо», которая ни разу не вылетала в низшие дивизионы, не дадут ни обанкротиться, ни погибнуть», — пояснил генеральный директор клуба Андрей Сафронов

Бортников и Лапенков станут хоккеистами ХК «Сочи»


Как стало известно «Чемпионату», нападающие Игорь Бортников и Евгений Лапенков продолжат карьеру в ХК «Сочи». Бортников в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик», а Лапенков – за «Югру». Действующие контракты обоих игроков заканчиваются 30 апреля 2017 года.

32-летний Лапенков в прошедшем регулярном чемпионате отметился 36 (15+21) очками в 56 играх при показателе полезности "+8" и 40 минутах штрафного времени. 27-летний Бортников в 27 встречах набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности "+4".

Хичкок возглавит «Даллас»


Новым главным тренером «Даллас Старз» станет Кен Хичкок, информирует инсайдер TSN Боб Маккензи. 65-летний специалист займёт пост, с которого несколько дней назад был уволен Линди Рафф.

65-летний Хичкок возглавлял на протяжении последних шести сезонов «Сент-Луис Блюз», откуда был уволен несколько месяцев назад, его наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2015/16.

После своего увольнения Хичкок сообщал, что может завершить тренерскую карьеру.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Спартак Андрей Сафронов Никита Трямкин U18 — Хоккей
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