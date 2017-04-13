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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин обошёл Ягра, Лундквист «засушил» Радулова. В НХЛ стартовал плей-офф

Две передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Коламбус» и Сергея Бобровского, а Хенрик Лундквист сказал «нет» Радулову и Ко.
13 апреля 2017, четверг. 10:00. Хоккей

Ассистентский дубль Малкина


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2017, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 1 0:0, 3:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:15 (5x5), 2:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 23:45 (5x4), 3:0 – Бонино (Хёрнквист, Мяяття) – 36:25 (5x5), 3:1 – Калверт (Андерсон) – 52:41 (5x5)

«Питтсбург» с победы начал свой кубковый путь, и первый матч серии с «Коламбусом» вполне оправдал ожидания болельщиков, называвших эту пару одной из самых интригующих во всём стартовом раунде. В первый и второй периоды команды словно устроили соревнование по отзеркаливанию событий, происходивших на площадке. «Мундиры» начали с потрясающего штурма ворот Марка-Андре Флёри, которому доверили пост номер один на старте плей-офф (Мэтт Мюррей получил травму на разминке), и со своей задачей опытный голкипер справился блестяще. За первые 20 минут Флёри отразил 16 выстрелов «Блю Джекетс», чем воодушевил партнёров, чья бросковая активность была в пять раз меньше, и несколько поубавил пыл «Коламбуса».

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Всё это обернулось голами во второй двадцатиминутке, и картина матча развернулась в противоположную сторону. Теперь уже крутиться в рамке своих ворот пришлось Сергею Бобровскому, который из 16 бросков в периоде не справился с тремя, в том числе и великолепным кистевым от Фила Кессела. Этот выстрел в большинстве и стал для «Питтсбурга» победным.


В заключительной трети команды продемонстрировали примерно равную игру. Подопечные Джона Тортореллы смогли распечатать ворота «Пингвинз», но на полноценную интригу в концовке у гостей не хватило сил. «Мне очень понравилось начало серии. Нет причин для беспокойства о команде. Да, мы проиграли матч, но я воодушевлён», — заметил Торторелла после матча. А Малкин и Кессел стали единственными хоккеистами матча, кто набрал более одного очка: за счёт этого ассистентского дубля россиянин обошёл в клубной истории Яромира Ягра и стал третьим по количеству голевых передач в плей-офф (83).

Битва вратарей: Лундквист пока сильнее Прайса


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2017, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Глэсс – 09:50 (5x5), 0:2 – Грабнер (Фаст) – 58:50 (en)

По 31 броску от каждой команды, плотнейшая игра, равное соперничество и ни сантиметра свободного льда – так стартовала серия между «Монреалем» и «Рейнджерс», где номинальными фаворитами считались «канадцы». «Синерубашечники» с первых же минут продемонстрировали, что это деление носит абсолютно условный характер, а главным героем у «парней с Бродвея» стал голкипер Хенрик Лундквист. Швед провёл не лучший регулярный чемпионат, за время которого успел даже побывать в запасе за спиной своего партнёра Антти Раанты, но в первой кубковой игре продемонстрировал высочайший уровень. Ни один бросок игрока «Канадиенс» не достиг цели, и за счёт этого Лундквист обошёл знаменитого Майка Рихтера в клубной истории: теперь именно Хенрик самый «сухой» кубковый вратарь «Рейнджерс» (10 матчей на ноль в плей-офф за карьеру).

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Победным голом для гостей стала шайба Тэннера Глэсса, заброшенная в середине первого периода – минимальное преимущество «Рейнджерс» сохранилось до последних минут, когда Грабнер броском в пустые ворота упрочил перевес ньюйоркцев.

Победный от Маршана


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2017, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Райан (Карлссон) – 30:28 (5x5), 1:1 – Ватрано (Нэш, Маккуэйд) – 44:55 (5x5), 1:2 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 57:27 (5x5)

«Оттава» и «Бостон» также выдали классический кубковый матч с максимальным напряжением и живучей интригой. «Мишки» не нанесли ни одного броска в створ ворот Крэйга Андерсона во втором периоде, но это не помешало «Брюинз», уступавшему со счётом 0:1, взвинтить темп в третьей двадцатиминутке и склонить чашу весов в свою пользу. За две с половиной минуты до окончания основного времени победу чёрно-золотым принёс штатный везунчик Брэд Маршан, который удачно сыграл на дальнем отскоке и завершил несколько сумбурную атаку своей команды.

«Блюзмены» начали с победы


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 апреля 2017, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Соботка (Стин) – 26:21 (5x5), 1:1 – Паризе (Койву, Гранлунд) – 59:37 (6x5), 1:2 – Эдмундсон (Тарасенко, Шварц) – 77:48 (5x5)

«Сент-Луис» сделал не самый приятный сюрприз болельщикам «Миннесоты», сумев вырвать победу в овертайме стартового матча серии, хотя «дикари» имели подавляющее преимущество по броскам. За 77 минут матча хоккеисты «Уайлд» нанесли 52 выстрела по воротам Джейка Аллена, и лишь раз голкипер «музыкантов» не справился, позволив забить опытному Заку Паризе. Тарасенко и компания, несмотря на отсутствие игровой инициативы, бережно отнеслись к созданным моментам и благодаря усилиям Владимира Соботки повели в счёте.


В овертайме победу «Блюз» принесли два человека – нападающий Владимир Тарасенко и защитник Джоэль Эдмундсон. Россиянин протащил шайбу по правому флангу, и, не обращая внимания на повисшего на руках соперника, доставил её к воротам, где вовремя оказался партнёр. «Почему скромно праздновал гол? Потому что у меня празднование шайбы не отрепетировано. Буду тренировать его на завтрашнем занятии», — с улыбкой сказал Эдмундсон. По словам главного тренера «Блюз» Майка Йео, у Аллена после матча будет выходной день. «Если он этого захочет», — сказал тренер.

«Акулы» огорчили оранжевого Макдэвида


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 апреля 2017, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3 2:0, 0:1, 0:1, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Клефбом (Эберле, Лучич) – 06:44 (5x5), 2:0 – Лучич (Летестю, Макдэвид) – 17:07 (5x4), 2:1 – Уорд (Донской, Власич) – 21:43 (5x4), 2:2 – Мартин (Гертл) – 45:22 (4x4), 2:3 – Карлссон (Павелски, Власич) – 63:22 (5x5)

Оранжевое море болельщиков «Ойлерз» на домашнем стадионе «нефтяников» «Роджерс Плэйс» не помогло Макдэвиду и компании начать плей-офф с победы. «Эдмонтон» упустил преимущество в две шайбы, добытое к концу первого периода, а в овертайме не справился с Мелькером Карлссоном, которого оставили в одиночестве на левом фланге атаки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Брэд Маршан Евгений Малкин Сергей Бобровский Хенрик Лундквист
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