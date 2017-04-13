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Свечников и «Динамо» как базовый клуб. Кто сыграет за Россию на ЮЧМ?

Без травмированного Костина, с русским Next One Свечниковым и «Динамо» как базовым клубом – такой будет сборная России на ЮЧМ в Словакии.