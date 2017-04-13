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КХЛ
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

А если бы вам прервали секс? Почему финал КХЛ важнее Лиги чемпионов

«Матч ТВ» не стал прерывать финал Кубка Гагарина ради футбольной Лиги чемпионов. Почему телеканал принял единственное правильное решение.
13 апреля 2017, четверг. 15:00. Хоккей

Прерывать нельзя даже чемпионат Рязанской области по кёрлингу


Только представьте, в разгар овертайма СКА – «Магнитка», когда каждая атака способна привести к сердечному приступу, «Матч ТВ» цинично выключает хоккей и начинает показывать игру «Бавария» — «Реал». Игру, где свой белоснежной улыбкой сверкает Криштиану Роналду, в итоге оформивший дубль, но где нет ни одного российского игрока. Да что там, вчера на «Альянц-Арене» не было даже русского арбитра, за чьё безупречное судейство можно было бы поболеть! Ситуация абсурдная и в некотором роде даже фантастическая. Однако именно такого развития событий, топая ногой по полу, требовали футбольные болельщики.

К чему этот шум, спросите вы? В подобные ситуации «Матч ТВ» за свою короткую историю попадал неоднократно. В частности, сам хоккей не раз страдал от биатлона, который никак не желал заканчиваться в положенное ему время. Собственно, такие накладки заложены у главного спортивного телеканала с самого рождения. 1 ноября 2015 года, когда «Матч ТВ» запускал своё вещание, хоккейная битва «Спартак» — «Динамо» из-за всё того же овертайма отложила начало трансляции с участием футбольного «Спартака», который в тот осенний вечер играл с «Уралом». Разница в масштабе зрелища. Финал Кубка Гагарина – не чета рядовому матчу кахаэловской «регулярки», а болельщиков «Реала» в нашей стране чуть больше поклонников «Урала».
Пусть это даже будет чемпионат Рязанской области по кёрлингу, но если телеканал решился его транслировать – будьте добры, покажите от начала и до конца.

Начнём с того, что сама идея с досрочным прекращением трансляции преступна. Любой. Не важен ни статус, ни вид спорта и другие обстоятельства. Пусть это даже будет чемпионат Рязанской области по кёрлингу, но если телеканал решился его транслировать – будьте добры, покажите от начала и до конца. Кто-то, заранее изучив телепрограмму, изменил планы ради трансляции, другой случайно переключал каналы и завис, не сумев оторваться от увиденного, но объединяет их одно – любой зритель смотрит спорт ради развязки. Разговоры про удовольствие от процесса и эстетику момента – чушь. Всем так или иначе нужен конечный результат. Особенно в России, где если команда безнадёжный аутсайдер, то не помогут ни игра в стеночку, ни различные маркетинговые изощрения.

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Бесконечные овертаймы — головная боль телевидения, но нам с ними жить


И ладно бы прервать трансляцию при счёте 5:0, когда де-факто всё решено. В противовес, конечно, можно вспомнить недавнюю чудо-развязку противостояния «Барселона» — «ПСЖ» или легендарный финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль», но такое бывает раз в десятилетие. К тому же в хоккее, где серии проходят до четырёх побед, лучше сохранить силы на следующий матч и не рвать попросту жилы. Но мы ведь говорим о решающей серии сезона! Когда при счёте 1-1 в серии и 1:1 в третьем матче команды ушли в овертайм, который в итоге стал рекордным в истории финалов Кубка Гагарина.
Круче может быть только ситуация, когда один из финалистов находится в шаге от краха, а другой – от того, чтобы поднять кубок над головой и под мелодию «We are the champions» потонуть в конфетти.

Сами по себе хоккейные овертаймы – штука антителевизонная. Сколько раз она ломала программные сетки, сводя с ума работников ТВ, не счесть. В других видах спорта не так уж и много аналогов. Овертаймы есть в баскетболе, но каков шанс, что по итогам четырёх четвертей счёт будет 99:99? Тай-брейк предусмотрен в волейболе, но длится он минуты, но никак не часы. Футбол, в конце концов, иногда грешит дополнительным временем и сериями пенальти, но это хотя бы как-то можно просчитать, в отличие от хоккейных овертаймов, которые могут оборваться как на первой минуте, так и на 33-й, как накануне в Санкт-Петербурге. Нужны ли нашему хоккею бесконечные овертаймы или же стоит пойти на поводу у телевизионщиков и вернуть буллиты как инструмент, с помощью которого вершатся судьбы, вопрос дискуссионный. Бытует мнение, что буллиты – это даже не совсем хоккей, а значит, они априори не могут быть справедливы. Но всё это лирика. Здесь и сейчас в КХЛ, как и во всём мировом хоккее, титулы разыгрываются по правилу мгновенной смерти, и с этим стоит смириться.
Когда любители рейтингов умело жонглируют цифрами, они должны быть готовы к точно такому же отношению к их любимому спортивному блюду.

Не жонглируйте рейтингами. «Давай поженимся» уделает Лигу чемпионов


Поражает другое. Сторонники отмены трансляции финала Кубка Гагарина между СКА – «Магнитки» ради футбольного матча «Бавария» — «Реал» упирают на популярность футбола и рейтинги, по которым Лига чемпионов действительно уделывает отечественный хоккей. Всё так, футбол в нашей стране популярнее хоккея, небо голубое, а по весне в России вместе с подснежниками вылезают ямы на дорогах. Но пойди разберись, где курица, а где яйцо? Быть может, футбол потому и популярнее, что ту же Лигу чемпионов издревле показывают на федеральных каналах вроде большого НТВ, а одна известная газета ещё в 90-х приняла принципиальное решение писать о футболе даже тогда, когда он этого не заслуживает? Хоккей на неспортивные каналы заглядывает по большим праздникам, а вспоминая декабрь, задумываешься, что лучше и вовсе не показывать, чем так, как последний Кубок Первого канала.

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Когда любители рейтингов умело жонглируют цифрами, они должны быть готовы к точно такому же отношению к их любимому спортивному блюду. Сегодня мы прерываем финал Кубка Гагарина ради футбольной Лиги чемпионов, а завтра, опираясь на всё те же рейтинги, меняем «Реал» на «Давай поженимся», а «Баварию» на очередной фильм со Стивеном Сигалом – завсегдатаем «России 2». Станут ли спорить любители футбола с тем, что даже «игра миллионов», как её принято называть, вчистую уступит любому ток-шоу или мыльной опере? Никакой Криштиану Роналду не выдержит конкуренции с Дианой Шурыгиной. Тут можно вспомнить нетленную фразу Сергея Шнурова о предпочтениях нашего народа, но такова действительность. Когда за ориентир берутся голые рейтинги без оглядки на моральные принципы и социальные факторы, общество заходит в тупик.

Если бы мы говорили о коммерческом телевидении, то, возможно, сторонников срыва трансляции можно было понять. По крайней мере, действовал бы аргумент про спонсоров и стоимость трансляций того или иного соревнования. Ирония момента в том, что Лигу чемпионов, «Матч ТВ» и весь российский хоккей связывает одна могущественная компания, и имя ей — «Газпром». «Матч ТВ» создан на народные деньги по инициативе правительства, а значит, и служить должен государственным задачам. Нет, речь не о примитивной пропаганде или слепой защите наших спортсменов, попавшихся на допинге. Достаточно того, чтобы внутренним соревнованиям или турнирам с участием наших команд отдавалось предпочтение. Для всего остального есть платные каналы, где можно посмотреть всё: от лакросса и бейсбола до Кубка Голландии по футболу. Любой каприз за ваши деньги.

Не нужно жить в иллюзиях насчёт того, что после просмотра матча «Бавария» — «Реал» тысячи мальчишек по всей России побегут записываться в футбольную секцию, на каждой улице будут гонять мяч, а наша многострадальная сборная выиграет чемпионат мира. Восторг от причёсанной Лиги чемпионов не заставит постоянных посетителей спортбаров заполнить трибуны в своих городах. Так же как зарубы на Playstation 4 не подтолкнут пацанов к тому, чтобы записаться ДЮСШ. Если что и пытаться раскручивать, то российский футбол, как бы это наивно ни звучало.
«Матч ТВ» создан на народные деньги по инициативе правительства, а значит, и служить должен государственным задачам.

Как после вчерашнего матча сказал бывший президент лиги Александр Медведев, такой хоккей способен заткнуть рты всем нытикам, которые были недовольны качеством игры в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. И ведь правда, СКА и «Магнитка» показывают в этом финале игру такого космического уровня, что от неё невозможно оторваться. И не их беда, что таких команд в современной КХЛ раз-два и обчёлся. Питерско-магнитогорскому финалу по силам перекрыть не только невнятный плей-офф, но и Лигу чемпионов. Чудо-гол Зубарева от красной линии, волшебные передачи Ли, развязка имени Дадонова – всё это не только круто, но и близко, на расстоянии вытянутой руки. Достаточно лишь попасться разок на крючок, чтобы больше с него никогда не слезть. Все те, кто нервно ждали матч «Бавария» — «Реал», проклиная руководство «Матч ТВ», даже не попробовали проникнуться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария ФК Реал Мадрид ХК Металлург Мг ХК СКА Матч ТВ
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