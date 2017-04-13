А если бы вам прервали секс? Почему финал КХЛ важнее Лиги чемпионов

Прерывать нельзя даже чемпионат Рязанской области по кёрлингу
Только представьте, в разгар овертайма СКА – «Магнитка», когда каждая атака способна привести к сердечному приступу, «Матч ТВ» цинично выключает хоккей и начинает показывать игру «Бавария» — «Реал». Игру, где свой белоснежной улыбкой сверкает Криштиану Роналду, в итоге оформивший дубль, но где нет ни одного российского игрока. Да что там, вчера на «Альянц-Арене» не было даже русского арбитра, за чьё безупречное судейство можно было бы поболеть! Ситуация абсурдная и в некотором роде даже фантастическая. Однако именно такого развития событий, топая ногой по полу, требовали футбольные болельщики.
К чему этот шум, спросите вы? В подобные ситуации «Матч ТВ» за свою короткую историю попадал неоднократно. В частности, сам хоккей не раз страдал от биатлона, который никак не желал заканчиваться в положенное ему время. Собственно, такие накладки заложены у главного спортивного телеканала с самого рождения. 1 ноября 2015 года, когда «Матч ТВ» запускал своё вещание, хоккейная битва «Спартак» — «Динамо» из-за всё того же овертайма отложила начало трансляции с участием футбольного «Спартака», который в тот осенний вечер играл с «Уралом». Разница в масштабе зрелища. Финал Кубка Гагарина – не чета рядовому матчу кахаэловской «регулярки», а болельщиков «Реала» в нашей стране чуть больше поклонников «Урала».
Пусть это даже будет чемпионат Рязанской области по кёрлингу, но если телеканал решился его транслировать – будьте добры, покажите от начала и до конца.
Начнём с того, что сама идея с досрочным прекращением трансляции преступна. Любой. Не важен ни статус, ни вид спорта и другие обстоятельства. Пусть это даже будет чемпионат Рязанской области по кёрлингу, но если телеканал решился его транслировать – будьте добры, покажите от начала и до конца. Кто-то, заранее изучив телепрограмму, изменил планы ради трансляции, другой случайно переключал каналы и завис, не сумев оторваться от увиденного, но объединяет их одно – любой зритель смотрит спорт ради развязки. Разговоры про удовольствие от процесса и эстетику момента – чушь. Всем так или иначе нужен конечный результат. Особенно в России, где если команда безнадёжный аутсайдер, то не помогут ни игра в стеночку, ни различные маркетинговые изощрения.
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Бесконечные овертаймы — головная боль телевидения, но нам с ними жить
И ладно бы прервать трансляцию при счёте 5:0, когда де-факто всё решено. В противовес, конечно, можно вспомнить недавнюю чудо-развязку противостояния «Барселона» — «ПСЖ» или легендарный финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль», но такое бывает раз в десятилетие. К тому же в хоккее, где серии проходят до четырёх побед, лучше сохранить силы на следующий матч и не рвать попросту жилы. Но мы ведь говорим о решающей серии сезона! Когда при счёте 1-1 в серии и 1:1 в третьем матче команды ушли в овертайм, который в итоге стал рекордным в истории финалов Кубка Гагарина. Круче может быть только ситуация, когда один из финалистов находится в шаге от краха, а другой – от того, чтобы поднять кубок над головой и под мелодию «We are the champions» потонуть в конфетти.
Сами по себе хоккейные овертаймы – штука антителевизонная. Сколько раз она ломала программные сетки, сводя с ума работников ТВ, не счесть. В других видах спорта не так уж и много аналогов. Овертаймы есть в баскетболе, но каков шанс, что по итогам четырёх четвертей счёт будет 99:99? Тай-брейк предусмотрен в волейболе, но длится он минуты, но никак не часы. Футбол, в конце концов, иногда грешит дополнительным временем и сериями пенальти, но это хотя бы как-то можно просчитать, в отличие от хоккейных овертаймов, которые могут оборваться как на первой минуте, так и на 33-й, как накануне в Санкт-Петербурге. Нужны ли нашему хоккею бесконечные овертаймы или же стоит пойти на поводу у телевизионщиков и вернуть буллиты как инструмент, с помощью которого вершатся судьбы, вопрос дискуссионный. Бытует мнение, что буллиты – это даже не совсем хоккей, а значит, они априори не могут быть справедливы. Но всё это лирика. Здесь и сейчас в КХЛ, как и во всём мировом хоккее, титулы разыгрываются по правилу мгновенной смерти, и с этим стоит смириться.
Когда любители рейтингов умело жонглируют цифрами, они должны быть готовы к точно такому же отношению к их любимому спортивному блюду.
Не жонглируйте рейтингами. «Давай поженимся» уделает Лигу чемпионов
Поражает другое. Сторонники отмены трансляции финала Кубка Гагарина между СКА – «Магнитки» ради футбольного матча «Бавария» — «Реал» упирают на популярность футбола и рейтинги, по которым Лига чемпионов действительно уделывает отечественный хоккей. Всё так, футбол в нашей стране популярнее хоккея, небо голубое, а по весне в России вместе с подснежниками вылезают ямы на дорогах. Но пойди разберись, где курица, а где яйцо? Быть может, футбол потому и популярнее, что ту же Лигу чемпионов издревле показывают на федеральных каналах вроде большого НТВ, а одна известная газета ещё в 90-х приняла принципиальное решение писать о футболе даже тогда, когда он этого не заслуживает? Хоккей на неспортивные каналы заглядывает по большим праздникам, а вспоминая декабрь, задумываешься, что лучше и вовсе не показывать, чем так, как последний Кубок Первого канала.
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Когда любители рейтингов умело жонглируют цифрами, они должны быть готовы к точно такому же отношению к их любимому спортивному блюду. Сегодня мы прерываем финал Кубка Гагарина ради футбольной Лиги чемпионов, а завтра, опираясь на всё те же рейтинги, меняем «Реал» на «Давай поженимся», а «Баварию» на очередной фильм со Стивеном Сигалом – завсегдатаем «России 2». Станут ли спорить любители футбола с тем, что даже «игра миллионов», как её принято называть, вчистую уступит любому ток-шоу или мыльной опере? Никакой Криштиану Роналду не выдержит конкуренции с Дианой Шурыгиной. Тут можно вспомнить нетленную фразу Сергея Шнурова о предпочтениях нашего народа, но такова действительность. Когда за ориентир берутся голые рейтинги без оглядки на моральные принципы и социальные факторы, общество заходит в тупик.
Если бы мы говорили о коммерческом телевидении, то, возможно, сторонников срыва трансляции можно было понять. По крайней мере, действовал бы аргумент про спонсоров и стоимость трансляций того или иного соревнования. Ирония момента в том, что Лигу чемпионов, «Матч ТВ» и весь российский хоккей связывает одна могущественная компания, и имя ей — «Газпром». «Матч ТВ» создан на народные деньги по инициативе правительства, а значит, и служить должен государственным задачам. Нет, речь не о примитивной пропаганде или слепой защите наших спортсменов, попавшихся на допинге. Достаточно того, чтобы внутренним соревнованиям или турнирам с участием наших команд отдавалось предпочтение. Для всего остального есть платные каналы, где можно посмотреть всё: от лакросса и бейсбола до Кубка Голландии по футболу. Любой каприз за ваши деньги.
Не нужно жить в иллюзиях насчёт того, что после просмотра матча «Бавария» — «Реал» тысячи мальчишек по всей России побегут записываться в футбольную секцию, на каждой улице будут гонять мяч, а наша многострадальная сборная выиграет чемпионат мира. Восторг от причёсанной Лиги чемпионов не заставит постоянных посетителей спортбаров заполнить трибуны в своих городах. Так же как зарубы на Playstation 4 не подтолкнут пацанов к тому, чтобы записаться ДЮСШ. Если что и пытаться раскручивать, то российский футбол, как бы это наивно ни звучало.
«Матч ТВ» создан на народные деньги по инициативе правительства, а значит, и служить должен государственным задачам.
Как после вчерашнего матча сказал бывший президент лиги Александр Медведев, такой хоккей способен заткнуть рты всем нытикам, которые были недовольны качеством игры в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. И ведь правда, СКА и «Магнитка» показывают в этом финале игру такого космического уровня, что от неё невозможно оторваться. И не их беда, что таких команд в современной КХЛ раз-два и обчёлся. Питерско-магнитогорскому финалу по силам перекрыть не только невнятный плей-офф, но и Лигу чемпионов. Чудо-гол Зубарева от красной линии, волшебные передачи Ли, развязка имени Дадонова – всё это не только круто, но и близко, на расстоянии вытянутой руки. Достаточно лишь попасться разок на крючок, чтобы больше с него никогда не слезть. Все те, кто нервно ждали матч «Бавария» — «Реал», проклиная руководство «Матч ТВ», даже не попробовали проникнуться.