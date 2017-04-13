Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: instagram.com/p/BSl7gvdhNhl/
Текст: Дарья Тубольцева

Малкин пошутил над Кесселом, Шубская поёт для Овечкина. Соцсети игроков НХЛ

Малкин пошутил над Кесселом, Тарасенко помог ветеранам СКА, Соботка вернулся в НХЛ, Марковы отметили годовщину, а Марченко не грустит.
13 апреля 2017, четверг. 17:00. Хоккей
>>> Тест. Насколько хорошо ты следил за «регуляркой» НХЛ?

Шутки от Малкина


В «Питтсбурге» любят подшучивать друг над другом. Сначала Фил Кессел пошутил над Малкиным, а после матча с «Нью-Джерси» Евгений ответил своему партнёру по команде. Для Кессела было организовано специальное место со стулом в середине зала, отмеченное плакатом «Зона Фила», мотивирующими постерами и флагом «Питтсбурга», а также упаковкой с газировкой. Осмотрев результат работы, Малкин заметил, что на месте для Кессела не хватает хот-догов.

Соботка продолжил сезон


7 апреля экс-нападающий «Авангарда» Владимир Соботка подписал трёхлетний контракт с «Сент-Луисом» и уже через три дня сыграл в составе «блюзменов» с «Колорадо». В первой же игре после возвращения в НХЛ чешский хоккеист отметился голом. Начало положено!

Карлссон сфокусирован


Защитник «Оттавы» в матче с «Детройтом» получил травму ноги, однако к первому матчу плей-офф с «Бостоном» Эрик уже был в строю. «Всегда оставайся сосредоточенным», — написал Карлссон у себя в «инстаграме».

Голдобин на бейсболе


«Ванкувер» по итогам регулярного чемпионата не смог пробиться в плей-офф, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Голдобин, сыгравший за «Кэнакс» 12 матчей в сезоне, был отправлен в фарм-клуб АХЛ «Ютика». Перед отъездом Николай успел посетить бейсбольный матч.

Гости у Тарасенко


Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов на прошлой неделе посетил матч «Флорида» — «Сент-Луис». «Очень рад был увидеть отличного парня и крутого хоккеиста, Владимира Тарасенко. Удачи тебе в плей-офф! P.S. Огромное спасибо от меня и ветеранов СКА за билеты на игру», — написал Сафронов.

Трямкин улетел домой


«Ванкувер» остался без плей-офф, и у игроков уже в середине апреля начался отпуск. Никита Трямкин в Канаде задерживаться не стал и вместе с женой улетел домой в Россию.

Идеальные Марковы


В семье Андрея Маркова царит полная идиллия. «Два года счастья. Кажется, мы вместе вечно», — написал жена игрока Соня у себя в «инстаграме».
Фото: instagram.com/sonya_sonechka_/

«Муж всегда рядом»


Анастасия Шубская перед стартом плей-офф Кубка Стэнли улетела по делам в Москву. Но даже в поездке девушка не забывала о любимом. В караоке Анастасия исполнила песню, в клипе которой несколько лет назад снялся Александр Овечкин.

Неунывающий Марченко


Алексею пока не удаётся закрепиться в составе «Торонто», но хоккеист не собирается сдаваться. Супруга Ульяна — главная опора защитника. С ней не страшны даже природные катаклизмы Канады.
Фото: instagram.com/uliana__marchenko

Панарин во всеоружии


В первом раунде плей-офф «Чикаго» встретится с «Нэшвилом». Артемий Панарин в регулярном чемпионате забросил 31 шайбу, установив личный рекорд по голам. Теперь Панарин готов обновлять рекорды и в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 10
Теги
Александр Овечкин Артемий Панарин Владимир Соботка Владимир Тарасенко Евгений Малкин Никита Трямкин Фото
Новости. Хоккей
13 апреля 2017, четверг
19:51 Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира со Швецией
19:40 «Даллас» официально объявил о назначении Кена Хичкока главным тренером
19:33 Титов: совет «Динамо» хочет добиться прозрачности расходования клубом средств
19:19 Канада уверенно обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира по хоккею — 2017
19:08 Сборная Беларуси разгромно проиграла США на юниорском ЧМ по хоккею — 2017
19:07 Галлант: благодарю «Вегас» за возможность стать первым тренером в истории клуба
18:27 Вратарь Галимов расторг контракт с «Ак Барсом» и продолжит карьеру в «Торпедо»
18:19 «Динамо» Балашиха обыграло «Торпедо» в первом матче финала Братины
18:07 Сорокин будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с Францией
17:56 Йео: не будем себя обманывать, «Блюз» должны были играть лучше
17:24 Жюльен: разница в первой игре с «Рейнджерс» была лишь в мелочах
17:00 Василий Кошечкин продлил контракт с «Металлургом» на два года
16:42 Дубински: «Питтсбург» нас переиграл, но серия плей-офф — это марафон
16:16 Состоялась жеребьёвка участников финала VI фестиваля Ночной лиги
15:57 Прайс: когда пропустил первую шайбу, подумал, что ничего страшного не произошло
15:30 «Чикаго» в 9-й раз подряд стал самой посещаемой командой НХЛ
15:14 Болельщики «Авангарда» признали Николая Лемтюгова лучшим игроком сезона
14:59 Гашпарич: играя в ЖХЛ, чувствую себя более опытным игроком
14:45 Д. Тарасов: «Динамо» хотело выиграть Кубок, но чего-то нам не хватило
14:23 Шипачёв стал рекордсменом СКА по голевым передачам
14:05 Торторелла: после второго периода «Коламбус» немного потерял веру в себя
14:00 Гертл: если «Сан-Хосе» будет играть так же, то победит и во втором матче
13:27 Тарасенко: цель «Сент-Луиса» — только Кубок Стэнли
13:02 Открытые мастер-классы от звёзд российского хоккея в рамках ŠKODA Junior Hockey
13:02 Мостовой: в детстве хоккей для меня был видом спорта номер один
12:53 Булянский, Алексеев и Угольников продлили контракты с «Югрой»
12:25 Бахмутов: в Ночную хоккейную лигу хотят вступить команды из США и Канады
12:16 НХЛ разрешила тренерам использовать планшетные компьютеры во время матчей
12:00 Бадюков: если «Металлург» выиграет Кубок Гагарина, то Кошечкин — главный герой
11:52 На фестивале Ночной хоккейной лиги сыграет команда из Германии
11:41 Гласс: в Монреале крайне тяжело играть, «Рейнджерс» справились со штурмом
11:15 Флёри: немного нервничал, но старался отнестись спокойно к матчу с «Джекетс»
10:53 Браташ: рад, что олимпийская сборная проведёт матчи в Челябинске
10:49 Защитник «Амура» Коларж продлил контракт с клубом
10:35 Малкин: первые 20 минут «Питтсбург» играл не слишком хорошо
10:19 Салливан: Флёри и Мюррей — оба основные вратари «Пингвинз», сейчас такой хоккей
09:56 «Айлендерс» могут вернуться на свою старую арену Nassau Coliseum
09:46 Юдин: пригласив пятёрку финских тренеров, Вайсфельд подписал себе приговор
09:29 Макдона: у «Монреаля» талантливая команда, они играют на скорости
09:16 Лундквист: считаю, что это был один из лучших матчей «Рейнджерс» за долгое время
08:23 «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко отдал голевую передачу
08:13 «Сан-Хосе» в овертайме одержал верх над «Эдмонтоном»
06:36 Галлант станет главным тренером «Лас-Вегас Голден Найтс»
05:44 «Питтсбург» обыграл «Коламбус», у Малкина 2 результативные передачи
05:10 31 сейв Лундквиста помог «Рейнджерс» победить «Монреаль»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+