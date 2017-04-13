Малкин пошутил над Кесселом, Шубская поёт для Овечкина. Соцсети игроков НХЛ

Шутки от Малкина
В «Питтсбурге» любят подшучивать друг над другом. Сначала Фил Кессел пошутил над Малкиным, а после матча с «Нью-Джерси» Евгений ответил своему партнёру по команде. Для Кессела было организовано специальное место со стулом в середине зала, отмеченное плакатом «Зона Фила», мотивирующими постерами и флагом «Питтсбурга», а также упаковкой с газировкой. Осмотрев результат работы, Малкин заметил, что на месте для Кессела не хватает хот-догов.
Соботка продолжил сезон
7 апреля экс-нападающий «Авангарда» Владимир Соботка подписал трёхлетний контракт с «Сент-Луисом» и уже через три дня сыграл в составе «блюзменов» с «Колорадо». В первой же игре после возвращения в НХЛ чешский хоккеист отметился голом. Начало положено!
Карлссон сфокусирован
Защитник «Оттавы» в матче с «Детройтом» получил травму ноги, однако к первому матчу плей-офф с «Бостоном» Эрик уже был в строю. «Всегда оставайся сосредоточенным», — написал Карлссон у себя в «инстаграме».
Голдобин на бейсболе
«Ванкувер» по итогам регулярного чемпионата не смог пробиться в плей-офф, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Голдобин, сыгравший за «Кэнакс» 12 матчей в сезоне, был отправлен в фарм-клуб АХЛ «Ютика». Перед отъездом Николай успел посетить бейсбольный матч.
Гости у Тарасенко
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов на прошлой неделе посетил матч «Флорида» — «Сент-Луис». «Очень рад был увидеть отличного парня и крутого хоккеиста, Владимира Тарасенко. Удачи тебе в плей-офф! P.S. Огромное спасибо от меня и ветеранов СКА за билеты на игру», — написал Сафронов.
Трямкин улетел домой
«Ванкувер» остался без плей-офф, и у игроков уже в середине апреля начался отпуск. Никита Трямкин в Канаде задерживаться не стал и вместе с женой улетел домой в Россию.
Идеальные Марковы
В семье Андрея Маркова царит полная идиллия. «Два года счастья. Кажется, мы вместе вечно», — написал жена игрока Соня у себя в «инстаграме».
Фото: instagram.com/sonya_sonechka_/
«Муж всегда рядом»
Анастасия Шубская перед стартом плей-офф Кубка Стэнли улетела по делам в Москву. Но даже в поездке девушка не забывала о любимом. В караоке Анастасия исполнила песню, в клипе которой несколько лет назад снялся Александр Овечкин.
Неунывающий Марченко
Алексею пока не удаётся закрепиться в составе «Торонто», но хоккеист не собирается сдаваться. Супруга Ульяна — главная опора защитника. С ней не страшны даже природные катаклизмы Канады.
Фото: instagram.com/uliana__marchenko
Панарин во всеоружии
В первом раунде плей-офф «Чикаго» встретится с «Нэшвилом». Артемий Панарин в регулярном чемпионате забросил 31 шайбу, установив личный рекорд по голам. Теперь Панарин готов обновлять рекорды и в плей-офф.