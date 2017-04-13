Русский Next One, новый Нидеррайтер, младший Строум и ещё 7 звёзд ЮЧМ-2017

Андрей Свечников, нападающий, Россия
Сложно быть самым заметным в семье, когда твой брат совсем недавно дебютировал в НХЛ за «Детройт». Андрею Свечникову это удаётся, и дело даже не в том, что «Ред Уингз» в последние годы растеряли свою славу. Его брат Евгений форвард перспективный и уже более-менее сложившийся, но именно Свечникова-младшего называют новой надеждой российского хоккея. Барнаулец, прошедший через школу «Ак Барса», с ранних лет выделялся техникой, зрелостью и лидерскими качествами. Это сейчас заокеанские скауты его в унисон называют фаворитом следующего драфта НХЛ (пока Свечников не проходит по возрасту), а до этого была выигранная с казанским клубом Спартакиада, титул лучшего бомбардира юношеских Олимпийских игр в составе сборной России и другие многочисленные индивидуальные награды. Из-за того что в «Ак Барсе» традиционно сложно пробиваться молодым игрокам, а для CHL Андрей не подходил по возрасту, этот сезон лидер сборной России провёл в США. Ворвавшись в USHL в 16 лет, он стал лучшим бомбардиром «Маскегона». На свой второй юниорский чемпионат мира Свечников едет в статусе форварда первого звена и главной звезды турнира.
На свой второй юниорский чемпионат мира Свечников едет в статусе форварда первого звена и главной звезды турнира.
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Нико Хишир, нападающий, Швейцария
Если Свечников – главный претендент на первый номер драфта НХЛ 2018 года, то Хишир – фаворит ближайшего смотра лучших юниоров мира. Ему практически гарантировано место в топ-3 драфта, а уступает он разве что канадцу Нолану Патрику, который на год старше швейцарского самородка. Со времён Нино Нидеррайтера, которого «Айлендерс» выбрали под общим пятым номером, в Швейцарии не было такого многообещающего игрока. На минувшем МЧМ Хишир своим дублем чуть было не похоронил сборную США так, как за семь лет до этого со сборной России сделал его предшественник Нидеррайтер. В 17 лет этот центральный нападающий отыграл чемпионат в NLA за «Берн», а минувший сезон закончил в десятке лучших бомбардиров лиги Квебека и был признан её лучшим новичком.
На минувшем МЧМ Хишир своим дублем чуть было не похоронил сборную США так, как за семь лет до этого со сборной России сделал его предшественник Нидеррайтер.
Алексей Липанов, нападающий, Россия
Много ли вы знаете хоккеистов, которые в 17 лет играли в Высшей лиге и выдерживали конкуренцию с мужиками? Когда-то Илья Ковальчук после сезона в «Спартаке» транзитом через первый номер драфта НХЛ ворвался в основной состав «Атланты». Примерно в этом же возрасте пылили во второй по силе российской лиге Владислав Наместников и Антон Слепышев. Примеры есть, и не всегда они гарантируют звёздную карьеру, но всё равно каждый случай – уникален. Несмотря на то что главной динамовской звездой принято считать Клима Костина, именно Алексей Липанов, а не фаворит драфта НХЛ среди европейцев, сумел закрепиться в фарм-клубе московского «Динамо» и даже сыграть несколько матчей в розыгрыше Братины. Липанов, будучи центральным нападающим североамериканского плана, вызывает повышенный интерес у скаутов клубов НХЛ. Динамовец проповедует зрелый и агрессивный хоккей, а на предстоящем чемпионате мира он будет капитаном сборной России.
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Тимоти Лильегрен, защитник, Швеция
В Словакии за шведов не сыграет Расмус Далин – защитник, которого уже сейчас ставят в один ряд с Сальмингом и Лидстрёмом. Далин играл на последнем МЧМ и был там самым молодым игроком турнира. Будущая суперзвезда мирового хоккея сейчас играет в плей-офф шведской лиги за «Фрёлунду», а лидером «Тре крунур» в его отсутствие обещает стать Тимоти Лильегрен. Он старше Далина, не играл на молодёжном чемпионате мира, но ему прочат место в десятке предстоящего драфта НХЛ. Лильегрена, как защитника творческого и любящего повозиться с шайбой, сравнивают с Эриком Карлссоном. Начало сезона Тимоти пропустил из-за травмы, но сезон во взрослом хоккее и успешно проведённый Турнир пяти наций позволяют рассчитывать, что он станет одной из главных звёзд чемпионата мира.
Исаак Рэтклифф, нападающий, Канада
Согласно прогнозу Hockeyprospect.com этот молодой человек – шестой по очереди канадец, который будет выбран на предстоящем драфте НХЛ. Много это или мало? Из тех, кто котируется выше Рэтклиффа, трое не смогли бы сыграть в Словакии из-за возраста, а двое до сих пор заняты в плей-офф CHL. То, что юниорские канадские лиги не прерывают чемпионат на время мирового первенства среди 18-летних, лишает турнир целого ряда звёзд, но на шансы сборной Канады это особенно не влияет. Родоначальники хоккея, будь то олимпийская команда, молодёжная или юниорская, всегда остаются фаворитами. Во многом благодаря таким парням, как Исаак Рэтклифф.
Мэттью Строум, нападающий, Канада
Самый младший брат в семье Строум. Райан уже третий год играет в НХЛ за «Айлендерс», средний Дилан в этом сезоне дебютировал за «Аризону», а Мэттью только готовится выйти на драфт. Вряд ли он будет выбран также высоко, как его старшие братья (3-й и 5-й номера драфта), но место в первом раунде ему практически гарантировано. Любопытно то, что Мэттью Строум станет первым в семье, кому представится возможность сыграть на юниорском чемпионате мира. Дилан и Райан в апреле были заняты клубными делами, оставив в своей карьере пробел в виде отсутствия золотой медали ЮЧМ. Мэттью может его восполнить, пополнив семейный музей. Строума-младшего характеризуют как двустороннего неуступчивого вингера, который на сто процентов пользуется своими внушительными габаритами. Хорошие руки и точный бросок позволили ему стать лучшим бомбардиром «Гамильтона» в прошлом сезоне.
Любопытно то, что Мэттью Строум станет первым в семье, кому представится возможность сыграть на юниорском чемпионате мира.
Максим Комтуа, нападающий, Канада
Ещё один лидер юниорской сборной Канады, способный стать героем предстоящего чемпионата мира. Мало у кого из игроков, которые приехали в Словакию, есть настолько уникальное сочетание габаритов, скорости и понимания игры. Достаётся от него вратарям, с которыми мощный форвард кленовых листьев не церемонится. Комтуа не только набирает пачками очки (он был лучшим бомбардиром канадцев на мемориале Глинкин), но и очень грамотно играет по всей площадке. Именно с тем, что он стал больше уделять времени обороне, связывают падение его результативности в лиге Квебека. Статистика Комтуа не поражает воображение, но его зрелость должна пойти на пользу канадской команде, а также перспективам самого Максима в НХЛ.
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Мартин Нечас, нападающий, Чехия
Этот парень был капитаном юниорской сборной Чехии на мемориале Глинки, а за чешскую «молодёжку» он выступал на минувшем чемпионате мира в Торонто и Монреале, где отметился тремя очками в пяти играх. Мартин Нечас – главная молодая звёздочка Экстралиги. Выступая за «Комету» из Брно, в свои 17 лет он забросил семь шайб в «регулярке», а его звёздным часом стал плей-офф. С четырьмя голами Нечас стал вторым снайпером команды, опередив таких именитых одноклубников, как Марек Квапил, Мартин Эрат и Мартин Затович. Это форвард, который берёт своё скоростью и энергичностью, не забывая при этом про завершение моментов. Скауты прочат ему место в топ-10 драфта.
Мартин Фехервары, защитник Словакия
На драфт НХЛ этот словак выходит только через год, но уже сейчас очевидно, что такого одарённого защитника в Словакии не было со времён самого Здено Хары. Фехервары совсем не похож на двухметрового монстра: 183 сантиметра роста, 80 килограмм – показатели вполне земные. Мартин не может похвастаться впечатляющей статистикой, но зато в зрелости ему не откажешь. Фехервары второй сезон кряду выступает за основной состав шведского «Мальмё», пусть и проводит совсем немного матчей в SHL. Он уже играл на прошлом юниорском и последнем молодёжном чемпионатах мира. На предстоящем турнире, который станет для сборной Словакии домашним, этот защитник будет исполнять роль капитана.
Брэйди Ткачак, нападающий, США
Юниорская сборная США традиционно самая ровная из всех участниц юниорского чемпионата мира. Команда, которая почти в полном составе выступает вместе в USHL, сильна своей сыгранностью. Однако обойти стороной одних из фаворитов турнира будет неправильно. У «звёздно-полосатых» есть несколько ярких форвардов, и один из них – младший сын Кита Ткачака. Мэттью, который старше его на два года, был выбран «Калгари» под шестым номером драфта и в дебютный сезон набрал 48 очков в НХЛ. Брэйди обладает примерно такими же габаритами как старший брат, а на драфт выходит только в следующем сезоне. Выступая за эдакий базовый клуб американской юниорки, стал её лучшим снайпером. На ЮЧМ ожидается продолжение голевого банкета.