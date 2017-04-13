Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Русский Next One, новый Нидеррайтер, младший Строум и ещё 7 звёзд ЮЧМ-2017

Младший Свечников, третий из братьев Строум, швейцарский самородок Хишир и другие звёзды юниорского чемпионата мира 2017 года в Словакии.