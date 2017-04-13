Свечников был в шаге от любви до ненависти. Россия обыграла Швецию на ЮЧМ!

Сборная России на ЮЧМ: 10 лет без побед

Кто угонится за США? Белорусы уже получили семь шайб

Год назад «Тре крунур» не пощадили «зелёных» россиян

Шведы наказали за первое же удаление

Голубович, где позиционные атаки?

0:0 во втором периоде – удача для России

Селепец помог Максимову исправиться

Свечников принёс победу, но мог стать антигероем

Сложно назвать сборную России фаворитом предстоящего чемпионата мира. Тем более чтоне может рассчитывать на– ведущего форварда своего года, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Были у нас команды более талантливые, чего только стоит сборная 1993 г.р. с Василевским в воротах и Кучеровым с Якуповым в нападении. Однако с какими бы надеждами ни вступала наша юниорская сборная в главный турнир года, в конечном итоге её ждало глубокое разочарование. В этомгоду исполняется 10 лет с того момента, когда наши юниоры последний раз выигрывали золото ЮЧМ. В 2007 году на чемпионате мира в Финляндии российская команда св составе одержала победу над американцами в бесшабашном финале. С тех пор юниорская сборной России дважды брала серебро и один раз – бронзу, но чаще вовсе не добиралась до медалей. Статистика поистине удручающая.С первого же матча на турнире сборной России выпало серьёзное испытание в виде шведской команды. Матч с «Тре крунур», определённо, один их ключевых на групповом этапе. Однако главными фаворитами группы являются не наши хоккеисты и не скандинавские сверстники, а американцы. За них говорят результаты: за последние восемь лет юниорская сборная США шесть раз выигрывала золотые медали, а кому проигрывала в плей-офф – тот становился чемпионом, как год назад финны. Вот и этот чемпионат «звёздно-полосатые» начали с уверенной победы, как и полагается фаворитам. Сыграв свой матч до того, как Россия и Швеция вышли на лёд, они не оставили камня на камне от белорусских юниоров. 7:0 – с таким счётом американцы разгромили наших соседей, завладев единоличным лидерством в группе. Чтобы угнаться за ними, нужно будет не просто выигрывать, а выигрывать крупно.Когда речь идёт о юниорских чемпионатах мира, к истории личных встреч стоит относиться снисходительно. То, что одна команда обыгрывала другую три или четыре года назад, ровным счётом ничего не значит. Поколения меняются, составы перемешиваются, так что искать закономерности в случайностях не всегда уместно. Встреча со шведами – совсем другое дело. Год назад мы пересекались с «Тре крунур» на той же стадии и были биты со счётом 1:5. На этот результат невозможно закрыть глаза хотя бы потому, что из тех, кто терпел фиаско в Гранд-Форксе, сразу одиннадцать человек спустя год добрались Словакии. Как раз в том матче Максим Жуков пропустил три шайбы чуть больше чем за период и окончательно проиграл конкуренцию, а единственный гол в составе нашей команды провёлПоражение пусть и было для наших юниоров болезненным, все понимали, что шведы старше и опытнее.Не прошло и половины периода с начала новой встречи россиян со шведами, как «Тре крунур» дали понять нашим ребятам, что любое удаление может обернуться большими проблемами. Стоилосхватить две минуты, как шведы, долго не раздумывая, реализовали большинство.получил шайбу на синей линии, качнул Никиту Шашкова и броском с дистанции прошил Жукова! То, что именно этот защитник открыл счёт, вполне закономерно. Бреннстрём и в клубе играет результативно, уже успев отличиться за основной состав ХВ-71, и в сборной нацелен на бросок. Не зря этому парню, который и на прошлом юниорском чемпионате мира играл против сборной России, предрекают выбор в первом раунде драфта НХЛ.Не сказать, что это что-то новое для сборной России, но в стартовой игре турнира у нас как класс ответствовало позиционное нападение. Сергей Голубович собрал как минимум два созидающих звена, но даже у них на фоне шведских сверстников шайба не держалась от слова совсем. Практически весь матч попытки россиян взломать ворота Эрикссона Эка сводились к простой формуле «войти в зону – укрыть шайбу — бросить». Чуть опаснее, чем у других, подобные манёвры удавались Свечникову, но его же, как самого острого форварда сборной России, шведы приняли на жёсткий силовой приём в средней зоне. Приятное впечатление производил форвард четвёртого звена Иван Муранов, однако целостной картины это всё равно не давало. Особенно на фоне шведов, у которых с контролем шайбы традиционно не было никаких проблем.То, что на третий период сборная России ушла, проигрывая с разницей всего в одну шайбу, впору считать счастливым случаем. Достаточно быстро забив, в дальнейшем шведы только наращивали своё преимущество. Второй период они и вовсе закончили с соотношением бросков 16:6! Почти сразу после перерыва скандинавы провели атаку, в которой нападающий, игравший на добивании, не попал с двух метров по пустым воротам. У россиян было два удаления, которые вылились почти в четыре минуты беспрерывного шведского большинства. Не обошлось, разумеется, и без вратарских геройств в исполнении Жукова. Только благодаря удаче и надёжной игре голкипера сборной России удавалось удерживать соперника на досягаемом расстоянии.Гол, который долгое время оставался единственным, это и исполнительское мастерство Бреннстрёма, и недоработка Шашкова, и беспечность Максимова. Кирилл, схвативший то самое удаление, дождался решающего отрезка матча и сполна исправился за свою оплошность. Москвич, выступающий за «Ниагару», сравнял счёт на третьей минуте третьего периода. Максимов оказался в нужное время в нужном месте и просто не промахнулся по пустым воротам, а гол для него сделал тёзка Слепец. Юркий ярославский форвард протащил шайбу на пятак, стянул на себя двух шведов, но самостоятельно не сумел переиграть вратаря. Максимов был тут как тут! После этого гола сборная России задышала куда спокойнее.Ключом к победе для сборной России стала комбинационная игра первого звена. Как тольконачали искать друг друга передачами и проводить более-менее осмысленные атаки, в зоне Швеции возникал пожар. Именно так, коллективно, подопечные Голубовича организовали шайбу, которая в итоге стала победной. Иван Чехович промчался по левому флангу и выдал изумительную передачу на дальнюю штангу, где своевременное движение клюшкой сделал Свечников., опекавший нашу звезду, оказался на шаг позади. 2:1! Перевернув ход неудачно складывающегося матча, россияне пусть и довели дело до победы, но не обошлись без нервотрёпки. Две из последних трёх минут наша сборная провела в меньшинстве, а виной тому шведская клюшка, подбитая Свечниковым. Андрей, который в итоге стал героем матча, чуть было не сделал шаг от любви до ненависти.