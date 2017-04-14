Галимов поменяет «Ак Барс» на «Торпедо», а сборная проиграла Франции

Олимпийская сборная России проиграла французам в Челябинске
Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа провела первый из двух спаренных матчей против команды Франции в Челябинске в рамках Еврочелленджа. После последней победы над Латвией со счётом 5:0 было видно, что команда в хорошей форме и настроении, но с французами ей совладать не удалось. Россияне владели преимуществом, создавали больше моментов, но в какой-то момент игра стала довольно вязкой, и ничья после конца третьего периода выглядела справедливым исходом. Основное время матча закончилось со счётом 0:0, а победу гостям в овертайме принёс точный бросок игрока «Куньлуня» Дамьена Флери.
Следующая игра между этими командами состоится в субботу, 15 апреля.
Станислав Галимов покинул «Ак Барс» и будет выступать за «Торпедо». Как стало известно «Чемпионату», казанский «Ак Барс» и вратарь Станислав Галимов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Голкипер продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо». «Контракт Станислава Галимова с «Ак Барсом» расторгнут по обоюдному согласию сторон. На 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. В сезоне-2016/17 Галимов провёл 24 матча в регулярном чемпионате (14 из которых завершились победой) с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 1,94. В плей-офф он не провёл ни одной игры. В составе «Ак Барса» вратарь дважды побеждал в Кубке Гагарина, а после этого он также выступал за ЦСКА и «Атлант».
Балашихинское «Динамо» стартовало с победы в финальной серии Кубка Братины
«Динамо» из Балашихи одержало победу над усть-каменогорским «Торпедо» в первом мачте финала Братины. Встреча, проходившая в Усть-Каменогорске, завершилась со счётом 2:1
Гости открыли счёт уже на первой минуте матча, отличился Владимир Брюквин. В середине периода Александру Архипову представилась возможность восстановить равновесие, но он не реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке Алексей Маклюков увеличил преимущество динамовцев. Вскоре Евгений Фадеев сделал счёт 1:2, но больше шайб заброшено не было. Таким образом, динамовцы повели в серии со счётом 1-0.
Титов: никакой речи о банкротстве ХК «Динамо» не шло
Член президиума центрального совета спортивного общества «Динамо», первый зампред правления банковской группы ВТБ Василий Титов прокомментировал высказывание председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского, который не так давно сказал о том, что бело-голубые в скором времени могут стать банкротами.
«Ничего подобного сказано не было. Никакой речи о банкротстве ХК «Динамо» не шло. Владимир Стржалковский говорил о том, что центральный совет «Динамо» не устраивает непрозрачная форма управления нынешним клубом, непрозрачная структура расходования средств. Структура, созданная в виде АНО, которая объединяет несколько групп, компаний и частных лиц, представляется центральному совету «Динамо» достаточно странной. Центральный совет «Динамо» написал соответствующее письмо, он пытается добиться большей прозрачности. Но ещё раз подчеркну: никогда, ни в каком виде речь о банкротстве клуба не шла», — приводит слова Титова Rambler News Service.
→ Стржалковский: ходит слух о скором банкротстве «Динамо», проблема есть
«Югра» продлила контракты с тремя хоккеистами
С хоккейным клубом «Югра» подписали новые контракты нападающие Артём Булянский, Андрей Алексеев и защитник Александр Угольников, информирует официальный сайт команды из Ханты-Мансийска. Контракты с Булянским и Алексеевым рассчитаны на год, с Угольниковым – на два. Артём Булянский в сезоне-2016/17 сыграл за «Югру» 29 матчей, набрал 5 (2+3) очков. Андрей Алексеев пришёл в «Югру» 15 декабря 2016 года, за клуб провёл 19 игр, заработал 10 (6+4) очков. Александр Угольников сыграл за клуб все 60 матчей чемпионата, набрав 11 (3+8) очков.
Но впереди у «Югры» ещё много работы. В команде пока не так много игроков с контрактами на следующий сезон, а после 30 апреля прекращают действовать соглашения с Никитой Двуреченским, Романом Людучиным, Игорем Фефеловым, Виталием Шулаковым и другими хоккеистами.