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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Вашингтон» отделался испугом, а Панарин и Ко не раскусили Ринне

Овечкин и Ко начали кубковый путь с труднейшей победы над «Торонто» в овертайме, а «Чикаго» неожиданно уступил великолепному Ринне.
14 апреля 2017, пятница. 10:21. Хоккей

Триллер в пользу «Вашингтона»


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
14 апреля 2017, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 2 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 01:35 (5x5), 0:2 – Гардинер – 09:44 (5x5), 1:2 – Уильямс (Оши, Шаттенкирк) – 12:24 (5x4), 2:2 – Уильямс (Нисканен, Кузнецов) – 36:00 (5x5), 3:2 – Уилсон – 65:15 (5x5)

«Да, мы тёмные лошадки. Но все думали, что мы не попадём в плей-офф, а мы здесь. Так что какая разница? Мои команды не раз были аутсайдерами и побеждали. Я выигрывал регулярный чемпионат и терпел поражение. Страх, который испытывает фаворит, — невероятная вещь. Пока не займёшь первое место, не сможешь его прочувствовать и понять, как это играет на руку сопернику. В мой первый сезон в «Детройте» я не мог поверить, что мои игроки не могли кататься и делать передачи. Давление — чудесная вещь, когда ты тёмная лошадка», — с такой речью обратился к своим игрокам главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок перед долгожданным началом плей-офф. Опытнейший наставник «кленовых листьев» безошибочно определил главную болевую точку соперника: если полному молодёжи «Торонто» простителен абсолютно любой результат, то «столичным» необходимо выигрывать здесь и сейчас во что бы то ни стало.

Нынешний «Вашингтон», без сомнения, является одной из самых интригующих команд плей-офф, и старта «Кэпиталз» на кубковом пути ждали абсолютно все. Ради решающих битв «столичные» старались не особо напрягаться в регулярном чемпионате, усилиями Барри Тротца лидеры команды экономили силы, получая минимум игрового времени, а менеджмент клуба трудился с обменами во время дедлайна. Всё это ради главной цели – шанса побороться за Кубок Стэнли, которого у «Кэпиталз» не было с 1998 года, когда коллектив, ведомый Петером Бондрой, в четырёх матчах уступил в финале великолепному «Детройту».

«Торонто», в свою очередь, заново выстраивает всю клубную систему, наигрывая талантливую молодёжь. Второе за последнюю дюжину лет попадание в плей-офф уже стало для «кленовых листьев» неплохой наградой за старания в регулярном чемпионате, но амбициозные новички Бэбкока не упустили возможность «ущипнуть» одного из главных фаворитов.


К середине первого периода многие болельщики «Кэпиталз» были вправе вновь посетовать на судьбу-злодейку, столь неблагосклонную к команде из столицы США. Резкий и скоростной «Торонто» дважды воспользовался оплошностью «Вашингтона» у своих ворот. В середине второй минуты Орпик, Коннолли и Эллер втроём не смогли вытолкать со своего пятачка новобранца Митча Марнера, который дождался передачи из-за ворот и открыл счёт.


Восемь минут спустя цели достиг дальний кистевой бросок защитника Джейка Гардинера, который воспользовался тем, что голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби был закрыт, в том числе и собственным капитаном Овечкиным. Преимущество «Мэйпл Лифс» выросло до двух шайб, и надежды «Вашингтона» на уверенный старт в плей-офф стали стремительно улетучиваться.


К счастью для поклонников «столичных», у команды нашёлся человек, который взял инициативу в свои руки и не дал «Вашингтону» сбиться с грамотной игровой системы на индивидуальные наскоки. Форвард Джастин Уильямс, являющийся трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, сделал то, ради чего его летом 2015 года и звали в команду: опытный кубковый волк успокоил разнервничавшихся партнёров, оформил голевой дубль, и после этого инициатива уже не уходила из рук хозяев. Примечательно, что на счету Уильямса 35 голов в плей-офф за карьеру, что на два больше, чем у всего состава «кленовых листьев».


Когда же дело дошло до овертайма, решающую роль сыграл перевес «Вашингтона» в глубине состава. Качество «поддерживающих» звеньев у «столичных» оказалось выше, а автором решающего броска стал силовик Том Уилсон, обескураживший вратаря гостей Андерсена хитрым кистевым в ближний угол. «Не могу ничего сказать против Уилсона. Потому что он трудится с полной отдачей, бьётся за команду как никто другой», — отметил соперника Майк Бэбкок.


«Уильямс нас спас. Но он уже бывал в таких ситуациях, ему помогает опыт. Он знает, когда игра находится на грани, его не напугаешь неудачно складывающимся матчем. Именно поэтому Джастин – важнейшая часть нашей команды», — похвалил форварда голкипер Холтби.

«Трудно сказать, почему мы так неудачно провели первые минуты. Наверное, в начале матча мы слегка нервничали, чувствовалось некоторое давление. Но паники никакой не было, мы продолжили играть, продолжили работать. Конечно, голы Уильямса нам очень помогли. Это очень опытный игрок, он знает, как нужно действовать в таких ситуациях», — отметил после матча Овечкин, на счету которого 1 бросок, 3 силовых приёма, 1 перехват и показатель полезности «-1» за почти 20 минут игрового времени.

Стоит добавить, что у «Торонто» в составе не было россиян: защитник Никита Зайцев, получивший травму верхней части тела, был готов сыграть, но тренерский штаб предпочёл дать ему долечиться.

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Ринне одолел Панарина и Анисимова


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
14 апреля 2017, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 07:52 (5x5)

Если «Вашингтон» смог преодолеть неудачи, возникшие по ходу первой игры плей-офф, то лидер Западной конференции «Чикаго» этого не сделал. 29 сейвов голкипера «хищников» Пекки Ринне оставили ворота «Нэшвилла» на замке, а единственный гол, забитый на восьмой минуте форвардом гостей Виктором Арвидссоном, стал для «Предаторз» победным.


«Очень хорошо, что мы смогли дотерпеть до конца и одержать победу. Это добавит нам уверенности в своих силах. Мы играли по системе, хорошо сделали свою работу. Сегодня все действия наших хоккеистов были правильными», — сказал Ринне после матча. Артемий Панарин отметился тремя бросками и тремя силовыми приёмами, Артём Анисимов – двумя «выстрелами» и двумя «хитами».

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«Анахайм» начал с победы


НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
14 апреля 2017, пятница. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2 1:1, 2:1, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Гецлаф (Сильверберг, Теодор) – 00:52 (5x4), 1:1 – Монахан (Верстиг, Броди) – 08:43 (5x4), 1:2 – Беннетт (Верстиг, Хэмилтон) – 29:46 (5x5), 2:2 – Ракелль (Гецлаф, Биекса) – 33:53 (5x5), 3:2 – Сильверберг (Ивз, Теодор) – 37:47 (5x4)

Победитель Тихоокеанского дивизиона «Анахайм» также прошёл через некоторые трудности в стартовом кубковом матче, но смог преодолеть сопротивление «огоньков» и начать плей-офф с победы. На стыке первого и второго периодов «утки» упустили преимущество в счёте, дав «Калгари» забить два гола подряд, но в конце второй двадцатиминутки Ракелль и Сильверберг вернули калифорнийцам лидерство.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Нэшвилл Предаторз Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Артемий Панарин Майк Бэбкок Митч Марнер Никита Зайцев Пекка Ринне
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