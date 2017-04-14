Овечкин, Безумный Макс и легенда «Монреаля». Судьба чемпионов «Динамо»-2005

Виталий Еремеев

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Александр Ерёменко

Владислав Бульин

Максим Кузнецов

Андрей Марков

Илья Никулин

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Олег Ореховский

Яков Рылов

Игорь Щадилов

Андрей Скопинцев

Алексей Трощинский

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Николай Цулыгин

Сергей Вышедкевич

Александр Ждан

Максим Афиногенов

Юрий Бабенко

Любош Бартечко

Артём Чубаров

Алексей Чупин

Павел Дацюк

Александр Фролов

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Денис Карцев

Александр Харитонов

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Алексей Кудашов

Игорь Мирнов

Александр Овечкин

Константин Романов

Павел Роса

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Александр Савченков

Вадим Шахрайчук

Александр Степанов

Алексей Терещенко

Альберт Вишняков

Игорь Волков

Владимир Воробьёв

Владислав Евсеев

Фото: dinamo.ru

Чемпионат Суперлиги-2004/05 получился очень необычным и ярким из-за локаута в НХЛ. Сезон в заокеанской лиге был полностью отменён, в результате чего в Россию приехало множество звёзд, а главным «сборщиком» энхаэловского урожая стал «Ак Барс», в составе которого сыграли 15 человек из Северной Америки. Чемпионами казанцы стать не сумели, проиграв в первом раунде ярославскому «Локомотиву» (1-3 в серии до трёх побед), а золото досталось московскому «Динамо», которое стало первым и в плей-офф, и в регулярном чемпионате. Главным тренером той чемпионской команды был Владимир Крикунов.Уроженец Усть-Каменогорска сыграл в том сезоне почти одинаковое количество матчей с Александром Ерёменко и продемонстрировал очень неплохую статистику: 1,24 гола в среднем за игру в регулярном чемпионате, и 0,9 шайбы – за 10 матчей в плей-офф, где он был стартёром. Московскому клубу Еремеев отдал в общей сложности 10 сезонов, а 4 последних чемпионата провёл за астанинский «Барыс», регулярно играя и за сборную Казахстана. После окончания карьеры перешёл на тренерскую работу, и в минувшем сезоне был тренером вратарей «Динамо».Один из самых титулованных российских голкиперов. В послужном списке Ерёменко есть 3 золота Суперлиги, 3 Кубка Гагарина, 2 золотые медали чемпионата мира, а также серебро и бронза ЧМ. Ерёменко – динамовский воспитанник, но 6 сезонов отыграл в «Ак Барсе» и «Салавате», прежде чем транзитом через ХК МВД снова был востребован бело-голубыми. В нынешнем сезоне побил рекорды Еремеева по количеству сухих матчей в клубной карьере и за «Динамо» в частности.Жёсткий защитник отыграл за «Динамо» четыре сезона. Дважды становился чемпионом России: через год после золота с бело-голубыми выиграл чемпионат вместе с магнитогорским «Металлургом». Завершил карьеру после одного сезона-2011/12 в пензенском «Дизеле» и сразу же принял приглашение войти в тренерский штаб команды.Непродолжительное время возглавлял «Дизель» в чемпионате-2013/14, затем был спортивным директором «Динамо Балашихи» и наставником волжской «Ариады». В настоящее время – ассистент главного тренера усть-каменогорского «Торпедо».Уроженец Павлодара отыграл за «Динамо» 4 сезона. В стан бело-голубых приехал из Северной Америки, где провёл 136 матчей за «Детройт» и «Лос-Анджелес». По ходу чемпионского сезона перешёл в питерский СКА и в настоящее время работает в Петербурге – помощником главного тренера в клубе МХЛ «Серебряные львы».Марков не нуждается в особом представлении. Уроженец Воскресенска дважды брал золото Суперлиги в составе московского «Динамо», стал обладателем высших наград чемпионата мира-2008 вместе со сборной России. 16 последних лет играет за «Монреаль», в «локаутный» сезон провёл за «Динамо» 42 матча, набрав 23 очка.Ещё один известнейший российский защитник. Трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», двукратный обладатель золота Суперлиги. После 10 сезонов в Казани вернулся в родное «Динамо», за которое неплохо отыграл нынешний сезон (47 матчей, 7 голов, 16 передач).Воспитанник динамовской школы почти всю карьеру провёл в родном клубе: из 14 сезонов на высшем уровне лишь один отыграл не в «Динамо», а в омском «Авангарде». В своём последнем регулярном чемпионате установил личный рекорд по штрафным минутам (103), а после завершения карьеры перешёл на тренерскую работу. Два сезона был наставником подмосковного «Витязя», в нынешнем сезоне работал в штабе Евгения Попихина в «Нефтехимике».Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» в чемпионском сезоне провёл за «Динамо» 51 матч, а в составе молодёжной сборной России смог взять серебро МЧМ. Затем в его карьере были ЦСКА, «Нефтехимик» и «Ак Барс», а в нынешнем сезоне Рылов вернулся в стан бело-голубых (54 матча, 12 очков).Коренной динамовец трижды за свою карьеру возвращался в родную команду. Стал шестикратным чемпионом страны («Динамо», «Ак Барс», «Салават») и обладателем Кубка Гагарина-2012. В сезоне-2012/13 провёл лишь 7 матчей из-за тяжёлой травмы плеча, после чего завершил карьеру. В настоящее время периодически играет за команду ГЭС в «Ростех» Национальной корпоративной хоккейной лиге.После чемпионского сезона отыграл за «Динамо» ещё один год, а затем надевал форму «Витязя», «Сибири» и ХК МВД. Завершил карьеру в «Динамо», сыграв за бело-голубых два последних матча и переключился на тренерскую работу – сначала в МХЛ, затем в «Динамо-Балашихе», а нынче – помощником в основном «Динамо».Казахстанский защитник провёл в «Динамо» 11 сезонов, был капитаном команды. Постоянно играл за сборную Казахстана, участвовал в Олимпийских играх-1998 в Нагано. Четырёхкратный обладатель золота Суперлиги. В настоящее время возглавляет скаутскую службу ЦСКА.Один из самых опытных в составе того «Динамо». В чемпионский год был выменян из Уфы, но на следующий сезон снова туда вернулся. Поиграл в Новосибирске и Нижнем Новгороде, после чего завершил карьеру. В настоящее время работает помощником главного тренера клуба МХЛ «Толпар».За три года до чемпионства с «Динамо» вернулся из-за океана, где на протяжении пяти сезонов пытался пробиться в НХЛ. В низших лигах провёл больше 200 матчей, но в последний год смог пробиться в основу «Атланты Трэшерз». Вернувшись в Россию, отыграл за «Динамо» 9 сезонов (642 игры, рекорд клуба), а завершил карьеру в Нижнем Новгороде.Ждан, начинавший карьеру в Воскресенске, был одним из самых опытных хоккеистов чемпионского «Динамо». В составе бело-голубых отыграл три сезона, затем перебрался в ЦСКА, а завершил карьеру в столичном «Спартаке». После того как повесил коньки на гвоздь, не стал связывать свою жизнь с хоккеем, но иногда выступает за ветеранскую команду в любительской лиге и изредка даёт экспертные комментарии прессе.Знаменитый Безумный Макс приехал в родной клуб на время локаута, и его помощь «Динамо» оказалась весьма существенной: в 36 матчах «регулярки» он набрал 27 очков, и ещё 8 баллов добавил в 10 кубковых встречах. Через пять сезонов Афиногенов вернётся в Россию окончательно, но уже не в «Динамо», а в питерский СКА. Последние пять лет играет за «Витязь», где в нынешнем сезоне отыграл просто великолепно, установив личный рекорд результативности в КХЛ (47 очков).Уроженец Пензы начинал свою карьеру в «Крыльях Советов», но затем стал настоящим динамовцем, проведя в клубе 9 сезонов. Три последних года Бабенко был капитаном «Динамо», и хотя Юрий не обладал особо яркой статистикой, его авторитет и мнение всегда были уважаемы в клубе. После окончания сезона-2015/16 перешёл на тренерскую работу. В настоящее время трудится ассистентом в штабе молодёжной сборной России.Словацкий форвард провёл больше 250 матчей в НХЛ, а в «Динамо» приехал в статусе известного легионера, выступавшего за национальную сборную и на Олимпиаде, и на Кубке мира. Чемпионский сезон получился у Бартечко не вполне успешным: в 40 матчах «регулярки» он набрал лишь 16 очков и отметился голевой передачей в 7 кубковых играх. В российских клубах после этого не играл, но мелькнул в КХЛ вместе с двумя «Львами» — попрадским и пражским. Год назад завершил карьеру в родном «Попраде», а нынче взялся за тренерскую работу, став ассистентом в американской школьной лиге.Талантливый центрфорвард приехал в «Динамо» из-за океана и назад в НХЛ уже не вернулся. В 27 матчах за бело-голубых он набрал 13 очков, после этого провёл три сезона в Омске и один – в Нижнем Новгороде. Завершил карьеру игрока в том же «Динамо». На протяжении трёх последних лет работает ассистентом главного тренера нижегородского «Торпедо».Большую часть карьеры провёл в Казани, но смог завоевать вместе с «Динамо» одну из трёх золотых медалей Суперлиги. Затем снова по разу менял «Ак Барс» на «Динамо», а в сезоне-2008/09 завершил карьеру игрока и перешёл на административную деятельность. Трудился в штабе организаторов Универсиады в Казани, в настоящее время возглавляет спорткомплекс «Ватан».«Волшебник» Дацюк не нуждается в представлении даже для тех, кто за хоккеем следит лишь время от времени. Легенда «Детройта», двукратный обладатель Кубка Стэнли, перед началом текущего сезона вернулся в Россию из НХЛ и выступает за питерский СКА. Правда, в финале Кубка Гагарина ему пока не удаётся выйти на лёд из-за травмы.Ещё один известнейший форвард, приезжавший в Россию из-за океана на время локаута. Фролов начинал тот сезон в ЦСКА, а за динамовский клуб провёл лишь 6 матчей, набрав 3 очка в регулярном чемпионате и 3 – в плей-офф. Шесть лет спустя вернулся в Россию окончательно, но полноценной звездой так и не стал, сверкнув лишь в одном сезоне за «Авангард». В чемпионате-2016/17 выступал за «Торпедо» (34 матча, 18 очков).Трудолюбивый центрфорвард оборонительного плана никогда не набирал больше 22 очков за сезон, но пользу своим командам приносил весьма ощутимую. Карцев – коренной динамовец, отыгравший в родном клубе 12 сезонов. Затем сменил 8 команд, установил личный рекорд по очкам, играя за «Сибирь», а завершил карьеру в Высшей лиге в составе «Крыльев». Играет в корпоративной лиге «Ростех» за команду «Метеор».Ещё один известнейший коренной динамовец. В чемпионском сезоне набрал 29 (15+14) очков в 49 матчах, став четвёртым бомбардиром команды. Известен тем, что получил репутацию самого быстрого хоккеиста Суперлиги. Сезон-2011/12 в составе киевского «Сокола» стал для Харитонова последним в карьере игрока, после чего он стал детским тренером, а сейчас поглощён заботами собственной академии – ставит катание самым юным хоккеистам.Уроженец Электростали провёл яркую и запоминающуюся карьеру. Суммарно отыграл за «Динамо» 8 лет, мелькнул в НХЛ в «Торонто», стал чемпионом немецкой лиги в составе «Дюссельдорфа» и выиграл Кубок Гагарина в свой последний сезон. Работал помощником и главным тренером мытищинского «Атланта», в настоящее время успешно руководит ярославским «Локомотивом».Талантливый нападающий, в карьере которого были как блестящие сезоны, так и крайне неудачные. Уроженец Читы Мирнов начинал в «Динамо» свою профессиональную карьеру, а в чемпионском сезон был твёрдым игроком основного состава (26 очков в 55 матчах регулярного чемпионата, 6 баллов в плей-офф). Через год установил личный рекорд результативности, который не побил до сих пор, хотя сменил 8 клубов. Нынешний сезон начинал в челябинском «Тракторе», затем перешёл в московский «Спартак».Описывать карьеру Великой Восьмёрки нет ни малейшей необходимости. В том чемпионском сезоне Овечкину было лишь 19 лет, и это был его последний полноценный год в российском чемпионате (локаут-2012/13 – не в счёт). Набрав 26 очков в 37 матчах, Овечкин со статусом будущей суперзвезды уехал в «Вашингтон», где нынче пытается выиграть свой первый Кубок Стэнли.Уроженец Москвы Романов провёл за «Динамо» 7 первых сезонов в профессиональной карьере, а затем связал свою судьбу с Казахстаном. Долго выступал за «Барыс», играл за казахстанскую сборную на чемпионате мира и в матчах олимпийской квалификации. Последний сезон провёл в Усть-Каменогорске, играя за «Торпедо» и «Алтай».Чех с цветочной фамилией был одним из лучших легионеров эпохи до возникновения КХЛ. После «Динамо» (44 очка в 54 матчах чемпионского сезона) успешно играл за омский «Авангард», а затем перебрался в Европу. В финском «Кярпяте» установил личный рекорд результативности (51 балл в 45 матчах), поиграл в швейцарском «Фрибур-Готтероне», в молодёжной команде которого сейчас работает помощником главного тренера.Савченков начинал карьеру в 1991 году в составе «Крыльев Советов» и к чемпионскому сезону «Динамо» был в команде одним из самых опытных, но доиграть чемпионат в стане бело-голубых ему не удалось – последовал переход в магнитогорский «Металлург». Провёл по сезону в Чехове и «Крыльях Советов», а потом возглавил команду, выступающую в МХЛ. В настоящее время работает в штабе Кудашова в ярославском «Локомотиве».Воспитанник киевского «Сокола» к моменту своего первого чемпионства с «Локомотивом» успел поиграть в «Ак Барсе», «Авангарде» и немецком «Нюрнберге», а также стать многократным участником чемпионатов мира и олимпийской квалификации в составе сборной Украины. В Ярославле Шахрайчук провёл два «золотых» сезона, затем выступал за московское «Динамо», «Трактор», «Магнитку», «Торпедо». Четыре года назад завершил карьеру, после чего переключился на тренерскую работу. В конце марта 2017 года назначен главным тренером новокузнецкого «Металлурга».В победном для «Динамо» плей-офф так и не провёл ни одного матча. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», выступал также за «Северсталь» и «Салават Юлаев». После пропущенного сезона-2015/16 подписал контракт с подмосковным «Витязем», но нынешний чемпионат вряд ли можно считать для него удачным: в 40 матчах Степанов набрал лишь 1 очко за результативную передачу.Креативный центрфорвард за свою карьеру собрал богатую коллекцию наград высшей пробы: три золота чемпионатов мира, четыре чемпионства в Суперлиге и один Кубок Гагарина. После 9 лет выступлений в Уфе и Казани Терещенко вернулся в родное «Динамо», где в нынешнем сезоне был капитаном команды.Форвард из Альметьевска провёл за «Динамо» три сезона. В «золотом» чемпионате сыграл 28 матчей, набрав 3 очка. Затем выступал за «Спартак», «Кузню» и «Нефтехимик», ненадолго вернулся в родной «Нефтяник», а два последних чемпионата провёл в Казахстане, вполне успешно играя за «Бейбарыс» из Атырау.Воспитанник уфимского хоккея мелькнул в «Динамо», сыграв 10 матчей в регулярном чемпионате и 4 матча в плей-офф. Свой лучший хоккей Волков показал в составе «Салавата» и омского «Авангарда», которым нападающий отдал суммарно 13 лет карьеры. Последним его клубом в КХЛ был «Нефтехимик», а сезон-2016/17 Игорь начинал в ВХЛ в «Торосе».Провёл 33 матча в НХЛ, после чего успешно вернулся в Россию, став четырёхкратным обладателем золота Суперлиги: дважды – с «Динамо» и по разу в составе «Салавата» и «Ак Барса». В сезоне-2011/12 начал тренерскую карьеру, войдя в штаб череповецкой «Северстали». Затем были аналогичные должности в «Барысе» и «Донбассе», два последних сезона работал вместе с Сергеем Орешкиным в «Динамо».Воспитанник динамовской школы в чемпионский сезон отыграл за основную команду 12 матчей (2 очка). Несмотря на многочисленные попытки, закрепиться в стане бело-голубых Евсееву не удалось. В сезоне-2008/09 удачно перешёл в «Витязь», за который отыграл 52 матча, но после этой вспышки снова последовал спад. Чемпионат-2009/10 стал последним в его профессиональной карьере, в настоящее время играет за «Стройгазмонтаж» в лиге РТХЛ.