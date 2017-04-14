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Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Звоночек для Овечкина. 5 причин, почему «Вашингтон» остаётся фаворитом КС

Первый матч «Вашингтона» в серии с «Торонто» оставил тревожные впечатления, но не лишил «столичных» статуса претендента на Кубок Стэнли.
14 апреля 2017, пятница. 15:00. Хоккей
Старт в Кубке Стэнли-2017 получился для «Кэпиталз» своеобразным ответом на долгие ожидания успеха двукратного обладателя «Президент Трофи». Ответ этот прозвучал невнятно: к середине стартового периода Овечкин и компания «горели» торонтскому молодняку со счётом 0:2, но сумели взять себя в руки и одержать важнейшую победу. То, каким образом «Вашингтон» отреагировал на первые трудности, говорит о том, что в этом сезоне «Кэпиталз» готов показать тот результат, которого от команды давно ждут болельщики.

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Опыт – энтузиазм – 1:0


Когда вы молоды, то считаете, что опыт очень сильно переоценён. Как только возраст начинает брать своё, то большая часть надежд связывается именно с ним, и в хоккее этот фактор проявляется весьма отчётливо. Первый матч серии плей-офф между «Вашингтоном» и «Торонто» показал, что пресловутый кубковый опыт – не просто фигура речи, часто встречающаяся в прессе. Хоккеисты «Кэпиталз» вышли на игру излишне нервными и в первые минуты матча совершили критическое количество ошибок — глупых офсайдов, потерь шайбы и неточных передач. Всё это привело к счёту 0:2 уже к исходу 10-й минуты, но затем опыт Джастина Уильямса, сломанная клюшка и розыгрыш большинства помогли «Вашингтону» переломить ход матча.


Сразу 9 хоккеистов «Торонто» сыграли свой первый матч в плей-офф, а кубковый опыт всех «кленовых листьев» был отмечен цифрой в 386 матчей, 100 из которых провёл габаритный нападающий Брайан Бойл. «Это данность, это просто нужно принять. Когда играет такая молодая команда, то инициатива неизменно будет переходить от одного соперника к другому, так что такие взлёты и падения неизбежны», — сказал Бойл.

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«Вашингтон» суммарно имеет опыт 1043 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, а главный аксакал плей-офф Джастин Уильямс оформил голевой дубль и наглядно продемонстрировал, для чего его приглашали два года назад из чемпионского «Лос-Анджелеса».

«Торонто» сник без Зайцева


В составе «Мэйпл Лифс» отсутствовал Никита Зайцев, который получил травму верхней части тела в последней игре регулярного чемпионата с «Коламбусом» и не смог выйти на лёд в первом матче серии.
По словам Майка Бэбкока, Зайцев мог бы сыграть, если бы речь шла, например, о финале Кубка Стэнли. Но пока 25-летнего россиянина решили поберечь, что стало на руку «Вашингтону». Заменивший Зайцева чех Мартин Маринчин старался, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы остановить решающий бросок Тома Уилсона в овертайме.

«Нельзя сходу выйти на лёд и начать играть так, как кто-то другой, это просто невозможно. Нужно адаптироваться, привыкнуть, а для этого очень важны первые несколько минут», — сказал защитник Коннор Кэррик, который в свои 23 года уже имел возможность похвастаться, что является одним из «стариков» в раздевалке. Состояние здоровья Зайцева, возможно, заставит Бэбкока отказаться от услуг россиянина и во второй игре серии, что автоматически повысит шансы «Вашингтона» на удачу у чужих ворот.

Будильник прозвенел вовремя


На протяжении многих матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» действовал в «экономичном» режиме: тренерский штаб придерживал лидеров, стараясь оставить им силы на кубковые встречи, а очковый запас вполне позволял отдать в жертву даже несколько игр регулярного чемпионата. Выйти из такого тепличного состояния и окунуться в атмосферу жесточайшего соперничества было вполне непросто и с точки зрения физического состояния, и с точки зрения психологии. «Торонто», забивший два быстрых гола и погрузивший «Верайзон-центр» в состояние недоумения, сделал «столичным» потрясающий подарок – он вовремя «разбудил» «Вашингтон», дав понять, что время экономии сил уже закончилось.

«Вы правы, это было словно звонок будильника, причём не только для хоккеистов, но и для меня. Мы услышали этот звонок, мы проснулись, и это здорово. Уверен, что вы увидите во втором матче совсем другой «Вашингтон», не похожий на команду, которая действовала в начале стартового матча. У нас есть ещё один уровень в запасе», — пообещал главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц.

Холтби подтвердил свой уровень


В плей-офф невозможно добиться успеха без классной игры вратаря – эта истина для хоккея остаётся неизменной, и в этом аспекте страж ворот «Вашингтона» Брэйден Холтби продемонстрировал тот уровень, который позволяет рассчитывать на высокий результат. Два быстрых гола не были виной Холтби, а 35 сейвов после 37 бросков позволили самому Брэйдену выиграть дуэль у Фредерика Андерсена (94,6% отражённых выстрелов против 93,2% — у датчанина).

«В целом оба вратаря были очень хороши, действовали умно и спокойно, хотя на каждого оказывалось серьёзное давление. Жаль, что одному из них пришлось записать в свою статистику поражение. Холтби подтвердил свою репутацию одного из претендентов на «Везину», — отметил обозреватель Sportsnet Люк Фокс.

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Овечкин ещё не начал забивать


Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в стартовой игре, отметившись отрицательным показателем полезности, но этот факт также не должен расстраивать поклонников «Кэпиталз». Боезапас Овечкина ещё понадобится «столичным» по ходу этой серии, а готовность хоккеистов из третьего и четвёртого звеньев поддерживать лидеров голами является весьма оптимистичным моментом – и без подвигов Овечкина этот матч был достаточно интересным и весёлым.

«Огромный плюс «Вашингтона» заключается в том, что команда начала забивать вовремя. Справедливо будет предположить, что после этой игры «столичные» будут играть по-другому», — отметил обозреватель ESPN Крейг Кастенс. «Конечно, наши опытные игроки, такие как Овечкин и Бекстрём, стали на год старше. Но они по-прежнему в расцвете сил. У нас есть талантливая молодёжь, и мы готовы сделать то, к чему шли все эти годы», — резюмировал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Никита Зайцев
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