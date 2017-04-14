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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. Финал. Четвёртый матч. СКА — «Металлург» — 3:2
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Балет или сила СКА? Команда Знарка — в шаге от Кубка Гагарина

СКА выиграл у «Магнитки» в четвёртом матче финальной серии. Всё решило сомнительное удаление Даниса Зарипова в концовке игры.
14 апреля 2017, пятница. 22:20. Хоккей
Третий матч финальной серии Кубка Гагарина получился изнуряющим. Причём для обеих команд, хотя в прессе почему-то принято больше писать об усталости «Металлурга». Там много возрастных игроков, выпадает колоссальная нагрузка на Василия Кошечкина, а защитник Крис Ли и вовсе провёл на льду 40 с половиной минут чистого времени. Что, конечно, перебор, но учитывая почти два дополнительных овертайма и большинство, получаемое уральцами, логика просматривается.

Чудо Зубарева и чутьё Дадонова. СКА вырвал победу у «Магнитки»

— Все прекрасно понимают значение этого матча. В первую очередь Магнитогорск понимает, что проигрывать в серии 1-3 ни в коем случае нельзя. Не стоит забывать, что это прошлогодний чемпион. Не сомневаюсь ни на секунду, что интрига в этом матче, как и во всех предыдущих, будет жить до последнего, — поделился ожиданиями от четвёртой встречи заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
14 апреля 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2 0:1, 1:1, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Антипин (Бирюков, Мозякин) – 00:27 (5x5), 1:1 – Хафизуллин (Шипачёв, Гусев) – 22:39 (5x5), 1:2 – Осала (Сантала) – 34:14 (5x5), 2:2 – Зубарев (Прохоркин, Гусев) – 41:28 (5x5), 3:2 – Хафизуллин (Херсли, Гусев) – 52:05 (5x4)

Действительно, проигрывать в третий раз «Магнитке» было нельзя, так как при подобном раскладе придётся совершать чудо. У СКА уже точно пропустят всю серию защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк, периодически возникают проблемы в обороне, а потому с «армейцами» можно и нужно играть. Главное — правильно себя подготовить.

Олег Знарок вместо Сергея Широкова внёс в заявку Александра Хохлачёва, а у уральцев в третье звено отправили Александра Сёмина.

Гости взялись за дело с первой же минуты стартового периода. Шайба дошла до Антипина, который внезапно выскочил в правый круг вбрасывания, откуда неотразимо бросил по чужим воротам. Коскинен не смог спасти команду: было непросто. Гол Виктора оказался самым быстрым в финалах.


Обе команды с первых минут взвинтили темп, отличный момент отличиться упустил Ковальчук. Болельщики победно вскинули руки вверх, однако шайба попала в сетку с другой стороны. Так что радоваться было рано.

Зубарев, Прохоркин, Плотников – каждый из них пытался как можно быстрее выровнять положение, но Кошечкин играл уверенно, каждый раз предотвращая угрозу — как бы доказывая, что не зря «Металлург» продлил с ним контракт ещё на два года. Возможно, вице-президент «сталеваров» Геннадий Величкин специально сделал это заявление по ходу финальной серии, чтобы психологически подбодрить вратаря.

В середине двадцатиминутки команды обменялись удалениями – сперва сфолил Шипачёв, а затем и Мозякин – но счёт на табло остался прежним.

Во втором отрезке встречи хозяева стали выполнять тренерскую установку, и это принесло свои плоды. Дело в том, что тренерский штаб в целом и Харийс Витолиньш в частности просил своих хоккеистов побольше бросать и активнее играть на отскоке. Создавать помехи вратарю, больше его нагружать.

В итоге последовал наброс от синей линии, который принял на себя Василий Кошечкин, но шайбу не зафиксировал и позволил подоспевшему Хафизуллину добить её в ворота. Накрыть Динара никто не успел.


«Магнитка» ответила мощным броском Зарипова с пятака. Данис, проводящий сильный плей-офф, в последних матчах сбавил в результативности. От него ожидают прежней нацеленности на ворота.

Своё слово сказал Осала. Не успели игроки СКА за Оскаром, который на огромной скорости прорвался в контратаку и, не сближаясь с голкипером, мощно бросил в ближний нижний угол. Коскинен откровенно не выручил.


В концовке периода Антон Белов толкнул на борт Яна Коваржа, а чех, упав, задел коньком соперника. В результате в бокс для штрафников отправили именно Коваржа, а Белова никак не наказали.

Незадолго до сирены Тимкин провёл жёсткий силовой приём на Зубареве за воротами. Показалось, что Евгений приподнял локоть и попал оппоненту в голову, но судьи посчитали иначе, не став удалять Евгения. Зубарев в свою очередь активно жестикулировал арбитрам, что на нём фолили.

Андрей проводил хорошую встречу и, как и в прошлой игре, смог отличиться. Кошечкин блином отразил шайбу в сторону, Зубарев сильно замахнулся, сломал клюшку, но успел нанести бросок. Тем самым защитник дезориентировал голкипера, забив важнейшую шайбу. Третий период становился всё интереснее.


Филиппи с разворота отдал гениальный пас на Сёмина – Александр на пятаке не переиграл Коскинена, а бросивший следом Ли атаковал в ближний угол, где уже находился голкипер.

Травму получил Дадонов: Хабаров, выбрасывая шайбу через борт, попал в лицо Евгению. Следом одно за другим пошли удаления у Магнитогорска. И если после фола Сёмина гости отбились, то две минуты Зарипову были реализованы. Хафизуллин удачно сыграл на добивании, переправив шайбу за ленточку.


Данис же, присаживаясь на лавку в боксе для штрафников, сказал такое, что нельзя целиком печать и что случайно попало в эфир федерального телеканала. «С..., устроили балет, б….», — прокричал разъярённый Зарипов.

Один из главных арбитров матча Алексей Раводин своим свистком, возможно, решил не только исход матча, но и исход всей серии. Так что же мы наблюдали: балет или сильный хоккей со стороны СКА?

С ошибками пусть разбираются в лиге. В частности, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, отвечающий за своих подчинённых. Мы же констатируем счёт на табло – 3:2 в пользу «армейцев». Команда Олега Знарка остановилась в шаге от второго Кубка Гагарина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина КХЛ
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