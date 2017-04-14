«Балет устроили!» Решение судей убило интригу в финале Кубка Гагарина?

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2. Общий счёт в серии стал 3-1, командеосталось выиграть только одну встречу.Развязка встречи наступила на 52-й минуте, когда при счёте 2:2 судейская бригада во главе сусмотрела нарушение правил в действиях, врезавшегося на синей линии вво время атаки «Магнитки».Форвард гостей эмоционально отреагировал на решение судей: «Балет устроили, а не хоккей!» — произнёс Данис в боксе для штрафников.На тот момент это было уже третье полноценное большинство для СКА, при том что «Магнитка» до этого имела всего 39 секунд для реализации лишнего.Своё мнение относительно судейства высказал и известный арбитр— Как понять, было – не было? Здесь всё зависит от классификации судьи, всё на его усмотрение. Один может давать, а другой — нет. Здесь сложно подойти к этому моменту, тем более что в третьем периоде это происходит. Оно было, и его можно давать, а можно не давать – всё зависит от квалификации арбитра, от того, какой уровень он взял. Если судья даёт поиграть, то не надо давать, а если он решил, что всё должно быть по правилам, значит, надо.— Вы понимаете, если бы это был один судья, который в этом моменте удаление дал, а в другом нет, то тут о чём-то можно было говорить. Но когда их двое, то очень сложно подобрать двух одинаковых судей. Один считает, что было, а другой – что не было. Здесь сложно что-то сказать. Должна быть единая бригада, где судьи по своей квалификации должны соответствовать друг другу. А тут один даёт играть, а другой нет. Это очень сложный вопрос.— Можно говорить всё. Просто гол забили, поэтому, по его мнению, это был балет. А если бы не забили, он бы ничего не сказал. Это всё субъективизм. Человек, который пропустил, может всё что угодно сказать. А если бы «Металлург» в меньшинстве забил, тогда бы что он сказал? Наверно, сказал бы, что всё правильно сделали. Здесь всё очень сложно, это всё субъективность, человеческий фактор, по-другому это никак нельзя было назвать.— Ему кажется, что не надо было удалять, а судья считает, что надо. Здесь сложно за что-то зацепиться, подоплёку искать здесь очень сложно. У кого-то этот момент может вызвать подозрение на какую-то определённую необъективность. Но нельзя здесь обсуждать, что это было умышленно сделано.— Это гол. Как в правилах написано? Гол считается, если шайба после попадания вратарю в голову была заброшена до завершения момента. Момент не был завершён, Хафизуллин сразу добил. Это чистый гол. Почему судьи не могли свистнуть? Я так думаю, что вне зависимости от того, успели они или нет, всё получилось как надо, по правилам. Даже опытный судья не свистнул бы, сделал паузу, и после завершения момента произвёл свисток. Я считаю, что здесь всё нормально, не к чему придраться, это чистый гол. К сожалению, шайба попала в голову, наверное, она привела к травме вратаря. Однако тут нельзя придраться. Правила есть правила, тут никуда не денешься.СКА действительно своим шансом воспользовался. После мощнейшего броска Херсли шайба попала в голову Кошечкину, упала прямо перед вратарём, откуда её тут же послал в сетку Хафизуллин. Судьи не успели остановить игру, а сброшенный шлем Кошечкина уже никак не мог отменить взятие ворот.