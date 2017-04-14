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СКА – «Металлург» Мг – 3:2. Реакция Даниса Зарипова на удаление
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Балет устроили!» Решение судей убило интригу в финале Кубка Гагарина?

Решающее удаление в матче Зарипов назвал «балетом». Спустя минуту шайба попала в голову Кошечкину, но судьи не успели остановить игру.
14 апреля 2017, пятница. 22:40. Хоккей
В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2. Общий счёт в серии стал 3-1, команде Олега Знарка осталось выиграть только одну встречу.

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Развязка встречи наступила на 52-й минуте, когда при счёте 2:2 судейская бригада во главе с Алексеем Раводиным и Антонином Ержабеком усмотрела нарушение правил в действиях Даниса Зарипова, врезавшегося на синей линии в Вадима Шипачёва во время атаки «Магнитки».

Форвард гостей эмоционально отреагировал на решение судей: «Балет устроили, а не хоккей!» — произнёс Данис в боксе для штрафников.

На тот момент это было уже третье полноценное большинство для СКА, при том что «Магнитка» до этого имела всего 39 секунд для реализации лишнего.

Своё мнение относительно судейства высказал и известный арбитр Александр Зайцев.

— Было ли удаление в моменте, когда Даниса Зарипова отправили на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой? 

— Как понять, было – не было? Здесь всё зависит от классификации судьи, всё на его усмотрение. Один может давать, а другой — нет. Здесь сложно подойти к этому моменту, тем более что в третьем периоде это происходит. Оно было, и его можно давать, а можно не давать – всё зависит от квалификации арбитра, от того, какой уровень он взял. Если судья даёт поиграть, то не надо давать, а если он решил, что всё должно быть по правилам, значит, надо. 

— Это было уже третье удаление у «Металлурга», игроков СКА же до этого не удаляли. Были ли для того поводы?

— Вы понимаете, если бы это был один судья, который в этом моменте удаление дал, а в другом нет, то тут о чём-то можно было говорить. Но когда их двое, то очень сложно подобрать двух одинаковых судей. Один считает, что было, а другой – что не было. Здесь сложно что-то сказать. Должна быть единая бригада, где судьи по своей квалификации должны соответствовать друг другу. А тут один даёт играть, а другой нет. Это очень сложный вопрос.

— Согласны ли вы со словами Даниса Зарипова, который сказал, что это — балет, или же всё по правилам?

— Можно говорить всё. Просто гол забили, поэтому, по его мнению, это был балет. А если бы не забили, он бы ничего не сказал. Это всё субъективизм. Человек, который пропустил,  может всё что угодно сказать. А если бы «Металлург» в меньшинстве забил, тогда бы что он сказал? Наверно, сказал бы, что всё правильно сделали.  Здесь всё очень сложно, это всё субъективность, человеческий фактор, по-другому это никак нельзя было назвать.

— Но Зарипов сказал это не после того, как «Металлург» пропустил, а сразу после момента с удалением.

— Ему кажется, что не надо было удалять, а судья считает, что надо. Здесь сложно за что-то зацепиться, подоплёку искать здесь очень сложно. У кого-то этот момент может вызвать подозрение на какую-то определённую необъективность. Но нельзя здесь обсуждать, что это было умышленно сделано.

— В моменте с третьим голом СКА могли ли судьи успеть свистнуть после того, как шайба попала в маску Кошечкину?

— Это гол. Как в правилах написано? Гол считается, если шайба после попадания вратарю в голову была заброшена до завершения момента. Момент не был завершён, Хафизуллин сразу добил. Это чистый гол. Почему судьи не могли свистнуть? Я так думаю, что вне зависимости от того, успели они или нет, всё получилось как надо, по правилам. Даже опытный судья не свистнул бы, сделал паузу, и после завершения момента произвёл свисток. Я считаю, что здесь всё нормально, не к чему придраться, это чистый гол. К сожалению, шайба попала в голову, наверное, она привела к травме вратаря. Однако тут нельзя придраться. Правила есть правила, тут никуда не денешься. 

СКА действительно своим шансом воспользовался. После мощнейшего броска Херсли шайба попала в голову Кошечкину, упала прямо перед вратарём, откуда её тут же послал в сетку Хафизуллин. Судьи не успели остановить игру, а сброшенный шлем Кошечкина уже никак не мог отменить взятие ворот.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Данис Зарипов Кубок Гагарина Хоккейное судейство
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