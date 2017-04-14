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Илья Воробьёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Грамотно…» Как смеялся Воробьёв после вопроса об удалении Зарипова: видео

Так пресс-конференции в финале Кубка Гагарина ещё не заканчивались.
14 апреля 2017, пятница. 23:15. Хоккей
В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — матч завершился со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 3-1, команде Олега Знарка осталось выиграть только одну встречу.

В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев и Динар Хафизуллин, оформивший дубль. У «Магнитки» забитые голы на свой счёт записали Виктор Антипин и Оскар Осала.

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«Однобокое судейство? Не ко мне вопрос»


— Спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу, — главный тренер СКА Олег Знарок вновь был краток в оценки игры.

— Вам не кажется судейство однобоким?
— Не ко мне вопрос.

— СКА пропустил очень быструю шайбу. Как это сказалось на команде или не успели понять?
— Просто ошибка в передаче была, всякое бывает. Наоборот, взбодрило.

«Что такое «грамотно»? Я же сказал – грамотно»


— СКА с победой, грамотно, у меня всё, — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв начал пресс-конференцию с загадки.

— Илья Петрович, а поясните, что такое «грамотно»?
— Я ж сказал — грамотно.

— В смысле?
— В прямом.

— Можно ли так охарактеризовать игру СКА против лидеров «Магнитки»…
— (Перебивая.) Характеризуйте как хотите.

— Можно сказать, что решающими стали два удаления подряд вашей команды в третьем периоде?
— Три подряд.

— Был ли фол у Даниса Зарипова на Вадиме Шипачёве в третьем периоде?

В ответ Илья Воробьёв смог только рассмеяться. Больше вопросов ни у кого не было.

>>> «Балет устроили!» Решение судей убило интригу в финале Кубка Гагарина?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Данис Зарипов Илья Воробьёв Олег Знарок Кубок Гагарина
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