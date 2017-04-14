«Грамотно…» Как смеялся Воробьёв после вопроса об удалении Зарипова: видео

В составе «армейцев» заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев и Динар Хафизуллин, оформивший дубль. У «Магнитки» забитые голы на свой счёт записали Виктор Антипин и Оскар Осала.
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«Однобокое судейство? Не ко мне вопрос»
— Спасибо, нас с победой, готовимся к следующему матчу, — главный тренер СКА Олег Знарок вновь был краток в оценки игры.
— Вам не кажется судейство однобоким?
— Не ко мне вопрос.
— СКА пропустил очень быструю шайбу. Как это сказалось на команде или не успели понять?
— Просто ошибка в передаче была, всякое бывает. Наоборот, взбодрило.
«Что такое «грамотно»? Я же сказал – грамотно»
— СКА с победой, грамотно, у меня всё, — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв начал пресс-конференцию с загадки.
— Илья Петрович, а поясните, что такое «грамотно»?
— Я ж сказал — грамотно.
— В смысле?
— В прямом.
— Можно ли так охарактеризовать игру СКА против лидеров «Магнитки»…
— (Перебивая.) Характеризуйте как хотите.
— Можно сказать, что решающими стали два удаления подряд вашей команды в третьем периоде?
— Три подряд.
— Был ли фол у Даниса Зарипова на Вадиме Шипачёве в третьем периоде?
В ответ Илья Воробьёв смог только рассмеяться. Больше вопросов ни у кого не было.
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