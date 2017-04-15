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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
СКА — «Металлург» Мг — 3:2. Игроки — о 4-м матче финала Кубка Гагарина
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА». Дальше будет ещё жарче?

Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство.
15 апреля 2017, суббота. 08:30. Хоккей
В Санкт-Петербурге местный СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина, матч завершился со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 3-1, и команде Олега Знарка осталось выиграть только одну встречу.

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«Если есть вопросы по судейству, то только у СКА»


Член совета директоров СКА Александр Медведев подвёл итоги игры после победы петербуржцев в четвёртом матче серии с «Металлургом».

«Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что «Магнитку» удаляют больше, СКА — меньше… Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила. Ещё раз скажу: не надо гневить хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов.

Если вопросы и есть — только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально. Нет ли желания всё-таки дома выиграть Кубок Гагарина? Такие комбинации не разыгрываются», — сказал Медведев.

«Приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать «Магнитке»


Защитник СКА Динар Хафизуллин, сделавший дубль в ворота Кошечкина, не скрывал восторга от результата.

«Так получилось просто, вратарь здорово играет у них, приходится из кожи вон лезть, чтобы забивать. Никаких предчувствий перед матчем не было, просто так получилось. Поехал на пятак, шайба отскочила — и добил её. Во втором голе шайба в шлем попала, по правилам можно доигрывать момент, я добил её сразу, если бы она ушла в угол — другое дело. Как Рыкова поздравили с днём рождения? Да победы ему хватит. Когда уступаем в счёте, то действуем лучше, чем когда ведём, не знаю, почему так происходит», — сказал Хафизуллин.


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«Бьют меня игроки «Металлурга», как лидера какого-то»


Защитник СКА Андрей Зубарев, вновь отличившийся в финале, раскрыл свой секрет.

«Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Команда помогает, создаёт мне моменты. Я много не реализовал в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить. Почему отрабатываем на раскатке буллиты? Предчувствий нет. Это просто раскатная программа. Ну как сломала пропущенная шайба план? Конечно, это неожиданно, но в тот же момент это мобилизует команду, больше сплачивает. Начинать игру сразу с 0:1 — тебе сразу надо отыгрываться против такой великолепной команды. Это втройне тяжело, но в то же время сплачивает. У нас команда, поэтому не важно, кто забивает. Хоть вратарь забил. Главное, что команда выиграла. Там уже статистику никто никогда не смотрит, особенно в плей-офф. Когда четвёртый матч выиграем, тогда будет ощущение. Дай бог.

Каждая игра принципиальная, и перед ней ты ставишь определённые задачи. Всё может перевернуться в одну и другую сторону. Ничего не надо загадывать. Надо выходить на каждый матч и делать всё, что можешь, чтобы добиться положительного результата. У меня губа распухла в том столкновении с Тимкиным? Да все меня что-то бьют, как лидера какого-то. Без понятия. Это силовая борьба, Тимкин — молодец. Он честно выполняет свою работу на 110%. С ним всегда тяжело играть, тем более в плей-офф. Видимо, я какой-то лёгкий стал, падаю всё время», — заявил Зубарев.

«Понимаю, что в хоккее – кто кого перехитрит, но обидно, что судьи ведутся»


Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин прокомментировал спорные моменты матча.

«Будем готовиться к пятому матчу. Главное – восстановиться, поспать. На сегодняшнюю игру никак не настраивались, отдыхали. Готовились как обычно, ничего особенного. Всё понемножку не получилось, однозначно не могу ответить. Где-то скорости, где-то реализации моментов, где-то хладнокровия не хватило. Насколько обидно, когда потусторонние силы вмешиваются в игру? Как вам сказать? Конечно, есть это, но на этом внимание акцентировать неохота. Как есть, так есть, это вообще не мой вопрос. Насколько этот фактор разозлит? Уже и так злые, как собаки (смеётся), но пока этого маловато.

Был ли мой фол на Зубареве чистым? Я уже всё сказал в перерыве. Я Зубареву что-то из баскетбола показывал? Я именно это и говорил, что ему надо в волейбол играть. Это всё было сказано на эмоциях, в пылу борьбы. Я прекрасно понимаю, что в хоккее кто кого переиграет и перехитрит. Но всё равно надо обращать на это внимание. Самое обидное, что на это ведутся товарищи судьи. Тройка Шипачёва – очень хорошая, быстрая, хорошо держит шайбу, постоянно бросает. Достаточно сложно ей противостоять», — сказал Тимкин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Андрей Зубарев Евгений Тимкин Кубок Гагарина
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22:54 А. Медведев: если вопросы по судейству есть, то только у СКА
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22:50 Знарок: однобокое судейство? Не ко мне вопрос
22:45 И. Воробьёв: СКА с победой, грамотно, у меня всё
22:44 Зубарев: бьют меня игроки «Металлурга», как лидера какого-то, Тимкин — молодец
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