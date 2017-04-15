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Обзор игрового дня НХЛ. 14 апреля 2017 года. Радулов принёс победу «Монреал
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Русский Копатель вытащил «Монреаль» из трясины! Радулов ответил за слова

Радулов спас «Монреаль», Малкин пробил Бобровского, а «Сент-Луис» обходится без голов Тарасенко – в обзоре игрового дня НХЛ.
15 апреля 2017, суббота. 09:30. Хоккей

Против Малкина и Кросби бессилен даже Бобровский


В первом матче серии между «Питтсбургом» и «Коламбусом» лидеры «пингвинов» держались в тени. Евгений Малкин пусть и отдал две передачи, Бобровского напрямую не огорчал. Сидни Кросби и вовсе очков не набрал, словно решив посмотреть, как партнёры справятся без помощи своего капитана. Вторая встреча прошла в схожем ключе, если брать в расчёт сценарий, и в совершенно ином, если говорить о главных действующих лицах.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 апреля 2017, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 1 1:0, 1:1, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 08:31 (5x5), 1:1 – Саад (Веннберг, Джонс) – 27:00 (5x5), 2:1 – Гюнцель (Кросби, Коул) – 27:51 (5x5), 3:1 – Малкин (Кросби, Коул) – 42:01 (5x5), 4:1 – Хёрнквист (Каллен, Кюнхакль) – 59:14 (en)

Прежде всего, рубеж в полсотни голов в розыгрышах Кубка Стэнли преодолел Сидни Кросби. Лидер «Питтсбурга» стал третьим игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Не трудно догадаться, что больше только у Марио Лемье (76) и Яромира Ягра (65). Юбилейная шайба Сида позволила «Пингвинз» открыть счёт в матче, а её соавтором во многом стал российский голкипер «Коламбуса». Сергей Бобровский отправился за ворота, но столкнулся с настойчивостью Конора Шири, который обокрал главного претендента на «Везину» и выкатил пас на Кросби.


В отличие от матча №1, «Коламбус» не стал далеко отпускать «Питтсбург» и уже во втором периоде сравнял счёт. Постарался известный кубковый боец Брэндон Саад. Впрочем, это всё, что позволил сопернику Марк-Андре Флёри. Вратарь, который начал серию в старте из-за травмы Мэтта Мюррея, полученной на раскатке, пропускает по одной шайбе за матч. В этот вечер он превзошёл сам себя и отразил 39 бросков из 40! Такого Флёри мы не видели давно.

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Кросби, который пятым среди действующих игроков выбил полтинник в играх плей-офф, на этом не успокоился и к голу добавил две передачи, в том числе на Евгения Малкина. Россиянин нанёс бросок в касание с острого угла – так, как во всей лиге, кажется, умеет только он. Не пощадив своего соотечественника, Малкин забросил первую шайбу после того, как пропустил чёртову дюжину матчей в концовке регулярного чемпионата. Точку «Питтсбург» поставил в момент, когда Бобровский уже покинул свои владения.


Радулов обещал «копать» на пятаке Лундквиста и докопался до победы!


«Понимаю, что Лундквист отбил много бросков, но перед ним открыт весь обзор. Игроки «Монреаля» позволяют ему видеть шайбу.
Перед вратарской зоной «Рейнджерс» всё должно измениться. Вы позволяете Лундквисту разглядеть шайбу. Мне всё равно, кто наносит бросок, он постарается остановить шайбу. Единственный путь – это закрывать ему обзор, но «Монреаль» этого не делал», – выразил мнение о серии между «Рейнджерс» и «Монреалем» знаменитый эксперт Дон Черри. Примерно в таком же ключе после первого матча высказывался Александр Радулов, который был убеждён, если игроки «Канадиенс» будут активнее играть на добивании, то есть «копать» на пятаке, то даже блестяще играющего по первому броску шведа можно застать врасплох. Игра №2 должна была показать, насколько намерения игроков «Монреаля» совпадают с делом.

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С тем чтобы обрушить на Лундквиста лавину бросков, проблем у «Монреаля» не возникло. Шведу пришлось трудиться в поте лица, в общей сложности он отразил 54 выстрела по своим воротам! Впервые он дрогнул уже на четвёртой минуте, когда Джефф Питри хорошенько прицелился и пульнул из правого круга вбрасывания. Защитник «Канадиенс» воспользовался тем, что во время атаки у Короля Хенрика сломалась клюшка и в момент броска он оказался безоружен. Сразу после пропущенной шайбы голкипер «Рейнджерс» нервно отправился на лавку за новым инвентарём. Когда Пол Байрон снова вывел хозяев вперёд, Лундквист уже не мог сетовать на проблемы с амуницией. На этот раз вратарю нью-йоркцев помешал игрок его же команды – Матс Цукарелло.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 апреля 2017, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 3 2:1, 0:2, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Питри (Дано, А. Радулов) – 04:05 (5x5), 1:1 – Грабнер – 13:48 (5x5), 2:1 – Байрон (Галлахер, Плеканец) – 15:42 (5x5), 2:2 – Нэш (Веси, Холден) – 29:58 (5x5), 2:3 – Цуккарелло (Смит, Степан) – 34:47 (5x5), 3:3 – Плеканец (А. Радулов, Гальченюк) – 59:42 (6x5), 4:3 – А. Радулов (Пачьоретти, Уэбер) – 78:34 (5x5)

Впрочем, норвежский форвард «Рейнджерс» исправился. Если в первом периоде он перекрыл видимость своему вратарю, то во втором – огорчил чужого. Бросок Цукарелло впервые вывел гостей вперёд. До самой концовки подопечные Алена Виньо вели в счёте, будучи в шаге от того, чтобы увезти из «Белл-центра» два победы. Быть может, всё так бы и закончилось, не будь в рукаве у Клода Жюльена такого козыря, как Александр Радулов. Российский форвард «Канадиенс», который в этот вечер нанёс шесть бросков по воротам Лундквиста (больше только у Галлахера и Пачьоретти), перевернул игру и подарил Монреалю надежду. Для начала он выдал блестящий пас на Томаша Плеканеца, который спас хозяев от поражения за 18 секунд до сирены.


Радулов нашёл передачей Плеканеца, когда тот честно дежурил на пятаке. Чех всё сделал просто, но предельно эффективно, подставив клюшку. Но настоящий урок, как надо играть против Лундквиста и обороны «Рейнджерс», преподал сам 47-й номер «Монреаля». Радулов, много говоривший о том, как важно играть на пятачке, устроил мастер-класс. На предпоследней минуте первого овертайма он буквально вцепился в шайбу и яростно «закопал» её в ворота. Кажется, в этот момент Александру было всё равно, сколько человек вокруг него и по каким частям тела его в этот момент бьют. Радулов собственноручно вытащил «Монреаль» из трясины, сравняв счёт в серии.


«Сент-Луису» для победы не понадобились голы Тарасенко


Удивительное дело, «Сент-Луис» после двух гостевых матчей с «Миннесотой» ведёт в серии 2-0, а на счету Владимир Тарасенко нет ни одной шайбы. И это при том, что в минувшем регулярном чемпионате, благо «музыканты» и «дикари» играют в одном дивизионе, сибиряк забивал трижды. В первом матче серии Тарасенко отметился голевой передачей, а на этот раз и вовсе остался без очков. Но вряд ли у кого-то повернётся язык сказать, что Владимир проваливается. Нет, он всё так же активен и чаще, чем подавляющее большинство форвардов «Блюз», угрожает воротам, но на табло появляются совсем другие фамилии. Лучший снайпер «Сент-Луиса» немного ушёл в тень, что нисколько не пошло команде во вред.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
15 апреля 2017, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Эдмундсон (Берглунд, Пяаярви) – 23:51 (5x5), 1:1 – Паризе (Стаал, Сутер) – 37:44 (5x4), 1:2 – Шварц (Пьетранджело, Бродзяк) – 57:33 (4x4)


Вряд ли кто-то ждал от серии «Миннесота» — «Сент-Луис» искромётного хоккея. Матчи в Сент-Поле подтверждают тезис, что это прежде всего тактическое противостояние. И в этом не самом зрелищном стиле Майк Йео пока переигрывает свою бывшую команду. «Блюзменам» снова хватило двух шайб, чтобы добиться успеха. Главная неожиданность – это результативность защитника Джоэла Эдмундсона, забивающего во второй встрече подряд. Джейк Аллен, отразивший 23 броска, пропустил только в меньшинстве, а победная шайба оказалась на счету Джейдена Шварца, который нанёс филигранный бросок в концовке третьего периода. «Сент-Луис», вылетевший от «Миннесоты» два года назад, едет домой с огромным преимуществом.

Меньшинство – смертельное оружие «Эдмонтона»


В некотором роде уникальный матч состоялся в Эдмонтоне. И дело даже не в том, что Кэм Тальбо отыграл на ноль, а Коннор Макдэвид забросил первую кубковую шайбу в карьере. В конце концов, от таланта такого калибра, как МакДи, этого ждут, а Тальбо стал уже третьим вратарём в этом плей-офф, кому удалось не пропустить. Куда менее типично то, что «Ойлерз» забивали исключительно в… меньшинстве! Зак Кассиан сначала сам удалился, а затем поразил ворота «Сан-Хосе», когда его одноклубник Патрик Марун коротал время на скамейке штрафников. А стоило в третьем периоде нарушить правила Милану Лучичу, как подопечные Тодда Маклеллана снова наказали «акул» за беспечность в большинстве. «Эдмонтон» сравнял счёт в серии, добившись успеха не самым типичным способом.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
15 апреля 2017, суббота. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Кассиан (Летестю) – 20:47 (4x5), 2:0 – Макдэвид – 50:31 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов Евгений Малкин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
15 апреля 2017, суббота
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10:00 Бадюков: три подряд удаления у «Магнитки» — стечение обстоятельств
09:41 Форвард «Бостона» Крейчи пропустит второй матч серии с «Оттавой»
09:30 Радулов: рад, что «Монреаль» победил, мы хотим играть по-умному
09:11 Бобровский: если команда проиграла два матча, её вратарь должен играть лучше
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08:12 «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе», забив оба гола в меньшинстве
06:03 «Сент-Луис» выиграл второй матч на выезде у «Миннесоты» и повёл в серии — 2-0
05:50 Гол Радулова в овертайме принёс победу «Монреалю» в матче с «Рейнджерс»
04:42 Гол Малкина и 3 очка Кросби принесли «Питтсбургу» 2-ю победу над «Коламбусом»
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