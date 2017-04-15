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Мнение экспертов о финале Кубка Гагарина
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Было ли удаление Зарипова и что может помешать СКА? Мнение экспертов

Бадюков, Гуськов и Гомоляко – об удалении Зарипова и шансах магнитогорского «Металлурга» на спасение в серии со СКА.
15 апреля 2017, суббота. 13:00. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков, заслуженный мастер спорта, эксперт «КХЛ ТВ» Александр Гуськов и чемпион России Сергей Гомоляко поделились мнением о развитии событий в финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».

— Можно сказать, что удаление Зарипова предопределило исход всего финала Кубка Гагарина? Была ли в этом эпизоде ошибка судей?

Бадюков: Не стал бы так говорить. Это лишь эпизод третьего периода и удаление, после которого была заброшена третья шайба. Нельзя ни в коем случае так говорить. Надо проще относиться к такой ситуации.
Удаление было, и оно реализовано, не более того. Не надо искать подводные течения или видеть предвзятое судейство в какую-либо сторону.

Гуськов: Зарипов двигался по синей линии и освобождал пространство своему партнёру для входа в зону. Умышленного блокирования игрока я не увидел, но факт остаётся фактом – Шипачёв упал. Здесь есть такой момент: один судья может свистнуть, а другой – промолчать. Всё на усмотрение судьи. То, что Зарипов делал это ненамеренно, не говорит о том, что судья не может поднять руку. Здесь очень спорный момент, в котором один арбитр может дать удаление, а второй — проигнорировать. В том эпизоде Зарипова удалили. Это человеческий фактор. Конечно, этот момент может стать судьбоносным. Счёт в серии стал 3-1 в пользу СКА. Игра была «на волоске» у той и у другой команды. Естественно, при счёте 2-2 шансы снова становились бы равными. Сейчас их намного больше у СКА, чем у «Металлурга». Но серия ещё не закончилась. Мы видели, как серии вытаскиваются, и это сделал СКА. Сами петербуржцы понимают, что дело ещё не сделано. Поэтому всё ещё впереди.
Бадюков: Удаление было, и оно реализовано, не более того. Не надо искать подводные течения или видеть предвзятое судейство в какую-либо сторону.

Гомоляко: Не скажу, что предопределило судьбу Кубка Гагарина. Ещё есть у «Магнитки» несколько матчей, чтобы переломить ход серии. Другое дело, что судьи иногда по-разному интерпретируют удаления. Думаю, удаление, которое получил Зарипов за фол на Шипачёве, было. Но выписывать штраф в рамках плей-офф за это не стоит. В регулярном чемпионате, конечно, за это дали бы. Шипачёв не видел Даниса, а Зарипов соперника видел.

>>> «Балет устроили!» Решение судей убило интригу в финале Кубка Гагарина?

— Три подряд удаления у «Магнитки», в том числе Зарипова при счёте 2:2 за девять минут до конца третьего периода, и всего 39 секунд меньшинства за весь матч у СКА. Судьи испортили четвёртый матч финала?

Бадюков: Ержабек и Раводин отработали довольно хорошо, хотя матч был сложный, и в начале встречи они давали командам проявлять себя. Были спорные моменты со столкновением Тимкина. Но таких столкновений было много, арбитры давали играть и не перебарщивали. Три подряд удаления – стечение обстоятельств. Мы видели, что и в первом периоде предыдущей встречи «Магнитка» трижды подряд удалилась, но ничего, выстояли. Здесь, конечно, надо понимать, с экспертной точки зрения, откуда идут удаления. Где-то, может быть, проигрывали и старались. Удаление Коваржа бесспорно, оно совершенно чёткое. Хоккеисты тоже понимают, что надо играть правильно. Я не склонен обобщать эти удаления с исходом борьбы за Кубок Гагарина. Игра была жёсткой, но корректной. И здесь говорить, что кто-то кому-то помог, я бы не стал.
Гомоляко: Стоит отметить Кошечкина, который играет здорово. Уж не знаю, станет ли он MVP турнира, но лучшим вратарём быть должен.

Гуськов: Всегда есть какие-то претензии к судьям. Причём неважно, выиграла команда или проиграла, вопросы остаются. Поэтому тут сложно комментировать. Думаю, что люди, которые отвечают за судейство в КХЛ, должны это как-то прокомментировать.


Гомоляко: Почему сразу на судей валят? Сейчас можно кого угодно обвинить, но «Металлургу» надо забивать голы и не пропускать. К примеру, в третьем матче у СКА было два удаления в овертайме, «Магнитка» их не реализовала, но никто про это не вспоминает.

>>> «Если есть вопросы по судейству, то только у СКА». Дальше будет ещё жарче?
— Что должно произойти, чтобы «Металлург» выиграл три матча подряд у СКА и завоевал Кубок Гагарина?
Гуськов: Очень сложная ситуация для Магнитогорска. Поэтому надо забыть про счёт и просто выигрывать, несмотря ни на что.

Бадюков: «Магнитка» приезжает домой, и полный стадион будет её поддерживать. Чтобы преодолеть какую-то дистанцию, нужно сделать первый шаг. Вот «Металлургу» сейчас нужно думать о первом шаге – выиграть ближайший матч и решать там конкретные задачи, например, повести в счёте. «Магнитка» умеет играть, там опытные бойцы, у них есть характер и силы. Тут надо будет думать только об одном матче, и, если он сложится удачно, дальше уже посмотрим. О длинной дистанции, что надо три матча подряд выиграть, думать не надо. Один раз такое уже было, когда СКА выиграл. Почему бы в обратную сторону так не сделать? «Металлург» может. Мы видим, что два равных соперника играют, здесь может произойти перелом. У петербуржцев нет явного преимущества. Психологически мяч может скакать на одной стороне, а в следующей игре — на другой. Может, Сёмин вдруг заиграет, например? Кто знает, что может произойти?

Гуськов: «Металлург» должен три раза выиграть. Здесь такой момент: можно смотреть, что СКА надо выиграть всего лишь одну игру и у них на это три попытки. У «Магнитки» нет права на ошибку. Очень сложная ситуация для Магнитогорска. Поэтому надо забыть про счёт и просто выигрывать, несмотря ни на что.

Гомоляко: Естественно, возможно! Надо только шайбы забрасывать и помогать вратарю. Потому что 150 бросков по воротам Васи Кошечкина — это очень много. Как бы «Магнитка» хорошо ни играла в обороне, СКА постоянно бросает. Стоит отметить Кошечкина, который играет здорово. Уж не знаю, станет ли он MVP турнира, но лучшим вратарём быть должен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Александр Гуськов Алексей Бадюков Сергей Гомоляко Кубок Гагарина
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