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Илья Воробьёв
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Отдай, отдай им кубок!..» Почему Воробьёв не прав, сдаваясь в финале

Илья Воробьёв иронично оценивает судейство и предлагает отдать кубок Гагарина сопернику. Почему главный тренер «Магнитки» не прав?
15 апреля 2017, суббота. 15:00. Хоккей
Что отделяет просто хорошего тренера от тренера-чемпиона? Богатая теоретическая база – это обязательно. Умение управлять командой по ходу матча – тоже. Тактика тактикой, но не менее важно собрать команду в кулак. Летают ли при этом по раздевалке планшетки и мусорные баки – это не так уж и важно. Всё это обязательный набор, базовая комплектация. На новый уровень тренер выходит в тот момент, когда начинает влиять на происходящее вокруг. Не топорно, а тонко, как настоящий стратег.

Илья Воробьёв – как раз такой тренер. Его не назвать большим любителем общения с прессой, но зато он понимает, что журналистов можно использовать как проводник, чтобы донести что-то важное.
Наставник «сталеваров» не устраивает истерики на скамейке, его ни разу не удаляли до конца игры, но при этом он не даёт судьям спокойно жить. Ещё Сергей Гимаев отмечал, насколько грамотно Воробьёв «поддушивает» арбитров. Такой навык больше свойственен для баскетбольных наставников, нежели хоккейных, потому Илья Петрович и выделяется среди коллег.

Да и мог ли быть простаком тренер, отец которого сам Пётр Воробьёв, а в учителях значатся Дэйв Кинг, Пол Морис и Майк Кинэн? Хоккей наставник «Магнитки» видел с разных сторон, и чего-чего, а хитрости ему точно не занимать. Он не переступает черту, не говорит прямо, но своего в итоге добивается. Взять хотя бы его фразу про «некоторые вещи» после первого матча финальной серии. Воробьёв сказал на пресс-конференции, что если они не изменятся, то у уральцев мало шансов против СКА. Два дня спустя «Металлург» сравнял счёт в серии, а Илья Петрович признался, что его «услышали сверху».

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Рулевой «Магнитки» никого не оскорблял. Более того, он даже открыто никого не критиковал! Штрафовать его лиге попросту не за что. Не подкопаться. Но при этом все, кто хоть сколько-нибудь следит за хоккеем, всё прекрасно понимают. Ироничная манера, присущая Илье Петровичу, только добавляет остроты его высказываниям. Воробьёв тем самым обращал внимание на судейство, которое в матчах со СКА традиционно вызывает вопросы, а порой и бурю негодования. Один раз за финал это сработало, но тут оппонент Олега Знарка свернул с протоптанной дорожки.
Реакция Воробьёва на удаление Зарипова – это только один из звоночков, которые говорят о том, что в Магнитогорске не верят, что могут победить СКА.

«Отдай, отдай им кубок!..» — надрываясь кричал Воробьёв судьям, показывая на лавку, где стоял его соратник по тренерскому штабу сборной России. Столь бурно главный тренер «Магнитки» реагировал на удаление Даниса Зарипова в третьем периоде, словно предчувствуя, что оно станет роковым. Всё это было больше похоже на крик отчаяния, чем на грамотную работу с арбитрами. Специалист, который всегда казался хладнокровным манипулятором, в хорошем смысле этого слова, сорвался. Бьёмся об заклад, что примерно то же самое, сидя перед телевизором, кричали магнитогорские болельщики. Но между фанатами и тренером есть одна большая разница.

Воробьёва, как и любого другого тренера, слушают игроки. А если между тренером и хоккеистами есть контакт, то не только слушают, но и слышат, что гораздо важнее. Любая персональная критика на пресс-конференции – это, прежде всего, посыл игроку. Когда не работает разговор по душам или разнос в раздевалке, включается публичная порка. Но что если тренер сам прилюдно начинает выбрасывать белый флаг? Что если он предлагает отдать титул сопернику, хотя для его команды ещё ничего не потеряно? Даже сейчас, при счёте 3-1 в пользу СКА, а на тот момент, когда Воробьёв прокричал эту фразу, — и подавно. Любая эмоция тренера, будь то паника или смирение, передаётся коллективу. Именно по этой причине шансов у «Металлурга» немного.

Помните, как пять лет назад СКА вчистую проиграл серию московскому «Динамо» в финале конференции? Тогда питерских «армейцев» подвёл главный тренер. После первого же поражения Милош Ржига в свойственной ему эмоциональной манере начал направо и налево говорить о судействе. Было много эмоций, эпитетов, и в чём-то пан Милош был даже прав, но по факту именно его жалобы потопили команду с берегов Невы. Если первый матч серии подопечные Ржиги проиграли лишь в овертайме, то впоследствии попросту рассыпались. Меньше всего хочется, чтобы финал этого года прошёл по тому же сценарию.
Стоит лишь почитать Интернет, чтобы понять: вся страна, за исключением Северной столицы, согласно кивает и готова похлопать Воробьёва по плечу.

Реакция Воробьёва на удаление Зарипова – это только один из звоночков, которые говорят о том, что в Магнитогорске не верят, что могут победить СКА. Неделю назад, ещё до старта финальной серии, тренер «сталеваров» отдавал должное мощи петербуржцев. Но одно дело – дежурные комплименты сопернику, который их действительно заслуживает, и совсем другое — ссылки на состав СКА, когда после третьего матча речь зашла о тотальном превосходстве «армейцев» по броскам. Но разве не сам Воробьёв сделал преимущество монстра из Санкт-Петербурга настолько явным?

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В первом матче серии вся страна видела финал мечты. Ожидания не были нашими проблемами. «Магнитка» хоть и проиграла, но в «перестрелке» ничуть СКА не уступала, а соотношение бросков было 34-34. Разве тогда состав у Знарка был принципиально иным, чем в третьем или четвёртом матче? Но ещё в Магнитогорске Воробьёв отказался от игры, которая принесла ему и его команде Кубок в прошлом году. Откат, игра вторым номером, 16 бросков за матч….«Металлург», ты ли это? То, что принесло результат на короткой дистанции, в итоге может выбросить уральцев на обочину.


Стоит лишь почитать Интернет, чтобы понять: вся страна, за исключением Северной столицы, согласно кивает и готова похлопать Воробьёва по плечу. Его вряд ли стоит считать Дон Кихотом, который в одиночку сражается с ветряными мельницами. Всё-таки Илья Петрович входит в тренерский штаб сборной России, базовым клубом которой является соперник его команды по финалу. Но при этом он играет роль рупора всех несогласных с устройством нашего хоккея. Вот только «Магнитке» от этого не легче.
Любая эмоция тренера, будь то паника или смирение, передаётся коллективу. Именно по этой причине шансов у «Металлурга» немного.

Своим поведением Воробьёв, конечно, может обратить внимание на проблемы лиги, и в частности судейства. Но куда больше наш хоккей выиграл бы, если б уральцы продолжали верить в победу и играть так, как умеют, не распыляясь на разговоры о судействе. Нет, когда на льду творится настоящий беспредел, ни в коем случае нельзя молчать, но и сразу соглашаться на роль жертвы – это точно не рецепт финала мечты.

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Кто-то, как Квартальнов, в тяжёлых ситуациях сгрызает маркеры. Знарок в минуты стресса переходит на грубость, бросая короткие, но ёмкие фразы. У каждого своя защитная реакция. Наставник магнитогорцев смеётся.

Смех Воробьёва – идеальный саундтрек этого финала. Это смех человека, который не может изменить ничего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК СКА Илья Воробьёв Кубок Гагарина
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