Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Владимир Воробьёв
Фото: dynamo.ru
Текст: Павел Панышев

«Выйти на другой уровень». «Динамо» представило тренера и закрыло сезон

Московское «Динамо» представило нового главного тренера и закрыло сезон-2016/17, подведя его итоги.
15 апреля 2017, суббота. 17:00. Хоккей
На арене «ВТБ Ледовый дворец» состоялось закрытие хоккейного сезона московского «Динамо». Торжественному мероприятию и товарищескому матчу предшествовала специальная пресс-конференция с участием руководства, тренерского штаба и ветеранов бело-голубых. Первым слово взял генеральный директор динамовцев Андрей Сафронов, представивший нового главного тренера Владимира Воробьёва и рассказавший о финансовой ситуации.

>>> Сафронов: поражение от СКА – тренерское, эта зубная боль началась с ноября

«Динамо» каждый год проводит аудит, минимальная оценка «4+», долгов нет»


— У Владимира Воробьёва большой опыт, чтобы возглавить «Динамо». Сезон мы закончили рано, не рассчитывали на это. Мы сами проиграли команде СКА, создали колоссальное количество моментов, но не реализовали их.
Сильно расстроены, будем ставить новые задачи. Хотим вернуться на ту вершину, которую мы покоряли ранее.

Банкротство, финансовые проблемы? Они существуют во всех клубах, за исключением трёх-четырёх команд. Но на сегодняшний день «Динамо» не имеет задолженностей. О банкротстве речи быть не может. Председатель ВФСО Владимир Стржалковский просто сказал, что ему передали записку из зала, а он её зачитал. Мы проводим аудит каждый год, минимальная оценка «4+». О неправильно потраченных средствах не может быть и речи. Усиление будет согласовано с тренерским штабом. Мы усилимся. Плюс рассчитываем на хорошее пополнение из школы, — сказал Сафронов.
Также Сафронов пообещал поднять тему больших денежных штрафов в Континентальной хоккейной лиге.

— Мы разговаривали с руководством лиги. После окончания сезона будем собираться, решать и предъявлять свои новые претензии, новое видение по вопросам штрафов. Хоккей, как вид спорта, стоит на ступеньку ниже нашего футбола в экономическом плане. В футболе огромные зарплаты, а штрафы ниже. С этим надо разбираться, приходить к общему знаменателю, общаться с руководителями клубов. И высказывать своё мнение руководству КХЛ, — подчеркнул функционер.
Сафронов: Мы проводим аудит каждый год, минимальная оценка «4+». О неправильно потраченных средствах не может быть и речи. Усиление будет согласовано с тренерским штабом.

«Перед московским «Динамо» поставлена задача – победа в Кубке Гагарина»


Новоиспечённый главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв отметил, что осознаёт всю ответственность, которая на него ложится. Специалист заявил о намерении выиграть Кубок Гагарина.

— Огромное спасибо руководству за доверие, за тот шанс, который выпал нашему тренерскому штабу. Горд, что меня в доблестный клуб «Динамо» в своё время позвал великий защитник Виталий Семёнович Давыдов. Я получил 11-й номер Александра Николаевича Мальцева. Мне сказали, что я не имею права играть плохо. Нам нужно выходить на другой уровень. Теперь я — главный тренер, понимаю уровень ответственности.

Что мы будем делать и как решать? Я очень доверяю нашему штабу. Люди работоспособные. Все понимают, как мы будем работать. А если говорить о поставленных задачах, то во все времена ставилась одна цель. В данной ситуации это Кубок Гагарина. Хотим выигрывать и побеждать в каждом матче. Будут новшества. Что-то поменяем в нашей игре. Тренировочный процесс будет изменён, больше подумаем об атаке. С большим оптимизмом смотрю вперёд, — заявил Воробьёв.
В. Воробьёв: Хотим выигрывать и побеждать в каждом матче. Будут новшества. Что-то поменяем в нашей игре. Тренировочный процесс будет изменён, больше подумаем об атаке.

«Воробьёву важно найти общий язык с командой»


Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил игру команды и выразил доверие новому главному тренеру.

— Я бы поставил «3+» за сезон «Динамо». Плюс в том, что почти влилась в состав команды большая плеяда молодых игроков. «3» – на сегодня наша команда тянет именно на этот балл. Мне нравится оптимизм нового главного тренера Владимира Воробьёва. Готов помогать тренерскому штабу, у меня есть пособие по игре защитников. Самое слабое место – оборона. Игроков не учат обороне, применению силовых приёмов. Ветераны должны быть рядом с командой.


Школа работает неплохо, подготовила ряд игроков. Перед началом сезона встречаемся с ребятами, с директором школы. С каждым подразделением проводим беседы. Этот сезон будет толчком для дальнейшей работы. Володе Воробьёву есть что передать игрокам. Главное — найти общий язык с командой. Сблизиться с коллективом, разговаривать на одном языке. Ждём новых побед, — отметил Давыдов.

«Динамо» не выполнило задачу, были причины объективные и субъективные»


Высказались и действующие хоккеисты, в частности капитан команды Алексей Терещенко и вратарь Александр Ерёменко, посетившие мероприятие.
Давыдов: Мне нравится оптимизм нового главного тренера Владимира Воробьёва. Готов помогать тренерскому штабу, у меня есть пособие по игре защитников.

— Оценки за проведённый сезон неуместны. Мы не выполнили ту задачу, которую перед нами ставили. Многое недосказано и в игре, и друг другу. Должны были делать этот шаг, но были причины объективные и субъективные. Мы поможем «Динамо» добраться до верха. Хотим чемпионства, — сказал Терещенко.

Ерёменко в свою очередь рассказал о неприятном осадке и пообещал передать профессиональное отношение к делу молодым игрокам.

— Остался большой осадок. Не добились того, чего хотели. Потратили много сил и нервов. Вы просто не представляете эту «кухню» изнутри! Не представляете, что прошли в этом сезоне. Всегда переживаю за родной клуб. Отдадим ли место молодым игрокам? Всё должно быть честно и в конкурентной борьбе. Я всю жизнь это прохожу. Постараюсь передать профессиональное отношение к делу всем ребятам, — отметил Ерёменко.

Посмотрим, как бело-голубые выступят в следующем году и пойдут ли клубу на пользу произошедшие изменения. В самой команде настроены оптимистично.
Фото: dynamo.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Динамо Москва Александр Ерёменко Алексей Терещенко Андрей Сафронов Виталий Давыдов Владимир Воробьёв
Новости. Хоккей
15 апреля 2017, суббота
19:40 Голубович: провалили второй период с США на ЮЧМ, причём по непонятным причинам
19:40 В Омске Лемтюгову и Ковалёву вручили приз им.Киселёва
19:27 Сборная России U16 в овертайме проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
19:00 Сборная России уступила США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
18:49 ЮЧМ-2017: сборная Финляндии уверенно обыграла Швейцарию
18:42 Дубник: от гола и победы «Миннесоту» отделяет один розыгрыш или контратака
18:15 Йео: «Сент-Луису» нужно было подкрутить пару вещей, и это получилось
17:55 Дебур: перед третьим периодом надеялся, что «Шаркс» сумеют выбраться
17:29 Фазель: двери ОИ открыты для всех желающих, нет правила, которое это запрещает
17:15 Власенков: в моменте с удалением Зарипова судья ошибся, и игра закончилась
17:01 Будро: не знаю, почему «Миннесота» стала играть грубее
16:32 Маклеллан: если «Ойлерз» перестанут удаляться, всё будет в порядке
16:04 Браташ: пока преждевременно говорить, что игроки из НХЛ поедут на Еврочеллендж
16:00 Департамент судейства КХЛ разъяснил два эпизода 4-го матча СКА — «Металлург» Мг
15:39 Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c США
15:35 Киселевич: разобрали игру французов, а в Челябинске играть одно удовольствие
15:23 На юниорском турнире произошла массовая драка с участием белорусских игроков
15:00 Фазель: если сомневаться в уровне судей, то под угрозой вся система, это опасно
14:53 Виньо: когда начнётся третий матч, пропущенные сегодня голы мы не вспомним
14:21 Олимпийская сборная России разгромила Францию в матче Еврочелленджа
14:12 Шварц: «Блюз» отлично начали серию, но работа ещё не сделана
13:49 Белов: всегда приятно встретиться с болельщиками, пообщаться, выйти на лёд
13:44 Новокузнецкий «Металлург» подпишет контракт с защитником Кириллом Свиязовым
13:38 В «Динамо» планируют поднять тему больших денежных штрафов в КХЛ
13:36 В. Воробьёв: в команде «Динамо» есть у кого учиться, завидую молодым ребятам
13:20 В тренерской «Металлурга» было обнаружено устройство, похожее на микрофон
13:19 Перед московским «Динамо» поставлена задача – победа в Кубке Гагарина
13:06 Гомоляко: удаление Зарипова было, но в плей-офф за это выписывать штраф не стоит
13:01 Фетисов: чем меньше будет противоречий, тем больше будет интерес к хоккею
13:00 Ерёменко: вы даже не представляете, что прошло «Динамо» в этом сезоне
12:59 Терещенко: «Динамо» не выполнило задачу, были причины объективные и субъективные
12:53 Фетисов: у «Витязя» был успешный сезон, характер и мастерство сложились в успех
12:50 Давыдов: наши судьи отстают от развития хоккея, нет профессионализма, как в НХЛ
12:39 Вице-президент «Динамо» М: Воробьёву важно найти общий язык с командой
12:29 Третьяк: Зарипову надо не о балете говорить, а шайбы забрасывать
12:19 Сафронов: «Динамо» каждый год проводит аудит, минимальная оценка 4+, долгов нет
12:04 Пачьоретти: «Монреалю» было некуда отступать, не хотелось проиграть второй матч
12:00 Тренер сборной США U18: Свечникова хорошо знаем, нужно вымотать его звено
11:41 Гуськов: Зарипов неумышленно блокировал Шипачёва, момент на усмотрение судьи
11:34 Главный арбитр КХЛ: было удаление у Зарипова, со всех камер посмотрели — было
11:16 Сорокин займёт место в воротах олимпийской сборной России в матче с Францией
11:00 Переляев: удивлены тем, как за нас болеют на юниорском ЧМ в Словакии
10:55 Светлов: вдаваться в детали судейства матчей финала смысла нет — поезд уже ушёл
10:19 Торторелла: сегодня я горжусь «Коламбусом», многое у нас получалось
10:03 Лундквист: «Монреаль» контролировал шайбу, это доставило нам много хлопот
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+