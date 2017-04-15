«Выйти на другой уровень». «Динамо» представило тренера и закрыло сезон

«Динамо» каждый год проводит аудит, минимальная оценка «4+», долгов нет»

Сафронов: Мы проводим аудит каждый год, минимальная оценка «4+». О неправильно потраченных средствах не может быть и речи. Усиление будет согласовано с тренерским штабом.

«Перед московским «Динамо» поставлена задача – победа в Кубке Гагарина»

В. Воробьёв: Хотим выигрывать и побеждать в каждом матче. Будут новшества. Что-то поменяем в нашей игре. Тренировочный процесс будет изменён, больше подумаем об атаке.

«Воробьёву важно найти общий язык с командой»

«Динамо» не выполнило задачу, были причины объективные и субъективные»

Давыдов: Мне нравится оптимизм нового главного тренера Владимира Воробьёва. Готов помогать тренерскому штабу, у меня есть пособие по игре защитников.

Фото: dynamo.ru

На арене «ВТБ Ледовый дворец» состоялось закрытие хоккейного сезона московского «Динамо». Торжественному мероприятию и товарищескому матчу предшествовала специальная пресс-конференция с участием руководства, тренерского штаба и ветеранов бело-голубых. Первым слово взял генеральный директор динамовцев, представивший нового главного тренераи рассказавший о финансовой ситуации.— У Владимира Воробьёва большой опыт, чтобы возглавить «Динамо». Сезон мы закончили рано, не рассчитывали на это. Мы сами проиграли команде СКА, создали колоссальное количество моментов, но не реализовали их.Сильно расстроены, будем ставить новые задачи. Хотим вернуться на ту вершину, которую мы покоряли ранее.Банкротство, финансовые проблемы? Они существуют во всех клубах, за исключением трёх-четырёх команд. Но на сегодняшний день «Динамо» не имеет задолженностей. О банкротстве речи быть не может. Председатель ВФСО Владимир Стржалковский просто сказал, что ему передали записку из зала, а он её зачитал. Мы проводим аудит каждый год, минимальная оценка «4+». О неправильно потраченных средствах не может быть и речи. Усиление будет согласовано с тренерским штабом. Мы усилимся. Плюс рассчитываем на хорошее пополнение из школы, — сказал Сафронов.Также Сафронов пообещал поднять тему больших денежных штрафов в Континентальной хоккейной лиге.— Мы разговаривали с руководством лиги. После окончания сезона будем собираться, решать и предъявлять свои новые претензии, новое видение по вопросам штрафов. Хоккей, как вид спорта, стоит на ступеньку ниже нашего футбола в экономическом плане. В футболе огромные зарплаты, а штрафы ниже. С этим надо разбираться, приходить к общему знаменателю, общаться с руководителями клубов. И высказывать своё мнение руководству КХЛ, — подчеркнул функционер.Новоиспечённый главный тренер «Динамо»отметил, что осознаёт всю ответственность, которая на него ложится. Специалист заявил о намерении выиграть Кубок Гагарина.— Огромное спасибо руководству за доверие, за тот шанс, который выпал нашему тренерскому штабу. Горд, что меня в доблестный клуб «Динамо» в своё время позвал великий защитник Виталий Семёнович Давыдов. Я получил 11-й номер Александра Николаевича Мальцева. Мне сказали, что я не имею права играть плохо. Нам нужно выходить на другой уровень. Теперь я — главный тренер, понимаю уровень ответственности.Что мы будем делать и как решать? Я очень доверяю нашему штабу. Люди работоспособные. Все понимают, как мы будем работать. А если говорить о поставленных задачах, то во все времена ставилась одна цель. В данной ситуации это Кубок Гагарина. Хотим выигрывать и побеждать в каждом матче. Будут новшества. Что-то поменяем в нашей игре. Тренировочный процесс будет изменён, больше подумаем об атаке. С большим оптимизмом смотрю вперёд, — заявил Воробьёв.Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионоценил игру команды и выразил доверие новому главному тренеру.— Я бы поставил «3+» за сезон «Динамо». Плюс в том, что почти влилась в состав команды большая плеяда молодых игроков. «3» – на сегодня наша команда тянет именно на этот балл. Мне нравится оптимизм нового главного тренера Владимира Воробьёва. Готов помогать тренерскому штабу, у меня есть пособие по игре защитников. Самое слабое место – оборона. Игроков не учат обороне, применению силовых приёмов. Ветераны должны быть рядом с командой.Школа работает неплохо, подготовила ряд игроков. Перед началом сезона встречаемся с ребятами, с директором школы. С каждым подразделением проводим беседы. Этот сезон будет толчком для дальнейшей работы. Володе Воробьёву есть что передать игрокам. Главное — найти общий язык с командой. Сблизиться с коллективом, разговаривать на одном языке. Ждём новых побед, — отметил Давыдов.Высказались и действующие хоккеисты, в частности капитан командыи вратарь, посетившие мероприятие.— Оценки за проведённый сезон неуместны. Мы не выполнили ту задачу, которую перед нами ставили. Многое недосказано и в игре, и друг другу. Должны были делать этот шаг, но были причины объективные и субъективные. Мы поможем «Динамо» добраться до верха. Хотим чемпионства, — сказал Терещенко.Ерёменко в свою очередь рассказал о неприятном осадке и пообещал передать профессиональное отношение к делу молодым игрокам.— Остался большой осадок. Не добились того, чего хотели. Потратили много сил и нервов. Вы просто не представляете эту «кухню» изнутри! Не представляете, что прошли в этом сезоне. Всегда переживаю за родной клуб. Отдадим ли место молодым игрокам? Всё должно быть честно и в конкурентной борьбе. Я всю жизнь это прохожу. Постараюсь передать профессиональное отношение к делу всем ребятам, — отметил Ерёменко.Посмотрим, как бело-голубые выступят в следующем году и пойдут ли клубу на пользу произошедшие изменения. В самой команде настроены оптимистично.