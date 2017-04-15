Жукова пробили, Свечникова закрыли. Как США разобрались с Россией

Игра с американцами — битва за первое место в группе?

Свечников и Жуков: свои среди чужих, чужие среди своих

Торопченко и Колтыгин взяли пример с «Эдмонтона»

Контратаки – оружие России, стреляющее холостыми

Проиграть матч за шесть минут. Дрогнул даже Жуков

Зубы в концовке показали, но не спаслись

Победа над шведами в стартовом матче чемпионата мира практически гарантировала сборной России выход из группы (в плей-офф попадают четыре команды из пяти) и сделала матч с американцами ключевым в борьбе за первое место. Звёздно-полосатые свою стартовую игру на словацком льду тоже выиграли, разбомбив белорусов со счётом 7:0. Таким образом, уже во втором матче на турнире де-факто решалось, кто станет победителем нашей группы. Поверить в то, что чехи одолеют и шведов, и американцев, и нашу команду, непросто. В остальном у победителя появляется неоспоримое преимущество – победа в личных встречах, которая может стать мерилом при равенстве очков.Несмотря на то, что американцы практически монополизировали юниорские чемпионаты мира, выиграв шесть из последних восьми турниров, у нашей команды нет комплекса сборной США. Прошлогоднее фиаско команды 1999 г.р. от американцев со счётом 2:8 легко объяснить критичной на этом уровне разницей в возрасте, зато два года назад сборная России с Самсоновым в воротах и Гурьяновым и Капризовым в атаке одолела хвалёных американцев на той же стадии, что и сейчас. Сборная США в итоге взяла очередное золото, а команда Румянцева вылетела в четвертьфинале от швейцарцев, но это совсем другая история.Главными героями матча Россия – Швеция впору признать нашего вратаря, на счету которого победная шайба. Подвигов от них впору было ждать и в матче с американцами, но ситуация осложнялась тем, что тренерскому штабу сборной США и тот и другой прекрасно знакомы. Свечников стал шестым бомбардиром всей USHL в составе «Маскегона», а Жуков провёл добротный сезон за «Грин Бэй». В том, что их сильные и слабые стороны были полностью изучены соперником, можно не сомневаться.«Первое звено сборной России– невероятное, Свечникова хорошо знаем, он один из тех игроков, кто ведёт за собой всю команду. У них будут шансы, нужно вымотать их, чтобы не было сил и свежести для бросков, а также заставить их больше играть в своей зоне», — сказал главный тренер юниорской сборной США, чья персона интересна тем, что он был в первом наборе программы USNTDP, а теперь сам тренирует будущих американских звёзд.Как часто можно увидеть голы в меньшинстве? А чтобы на разных турнирах, да и в один день? Буквально этой ночью «Эдмонтон» добился победы над «Сан-Хосе» благодаря тому, что дважды забил, когда «нефтяников» было на одного игрока меньше. Случай, казалось бы, редкий, но менее чем через сутки игроки юниорской сборной России повторили этот трюк. Наши юниоры, правда, ограничились одним голом в меньшинстве. Но зато каким!убежал в контратаку и вслепую выдал отменную передачу с неудобной руки на, а тот не промахнулся. 1:0!Любопытно, что форварды, оказавшиеся вместе в спецбригаде меньшинстве, в равных составах – прямые конкуренты. На матч с американцами Голубович решил сделать между ними рокировку, поставив Торопченко вместо Колтыгина во второе звено. И не прогадал. Нападающий, который в экспресс-режиме прошёл путь от тринадцатого нападающего до игрока ведущих звеньев, с завидной регулярностью создавал голевые ситуации. Динамовец должен был забивать больше одной шайбы, но то от него отвернётся Фортуна, то встанет на пути американский вратарь. Ставший для наших нападающих преградой– это сын, известной как единственная женщина, которая играла в НХЛ, пусть и только в контрольных матчах.Если в матче со шведами сборной России долгое время приходилось откровенно терпеть, не помышляя о собственных атаках примерно полтора периода, то с американцами наши парни дышали куда свободнее. Сборная США и сама играет и сопернику многое позволяет. Нашим скоростным нападающим палец в рот не клади – откусят по локоть. В таком встречном хоккее, казалось, россияне чувствуют себя максимально комфортно. Сколько было выходов один на один или хотя бы попыток выкатиться на рандеву с вратарём! Убегал и Чехович, и Бицадзе, и всё тот же Торопченко. Всё тщетно. Моментов, сколько создали игроки сборной России за один только второй период, хватило бы на несколько матчей со шведами, но вместо того, чтобы удвоить преимущество, россияне ушли на перерыв, проигрывая с «-2».Пока россияне создавали момент за моментом, американцы выжимали максимум даже из не самых очевидных ситуаций. Счёт им удалось сравнять благодаря проходу, а вперёд соперники вышли меньше, чем через три минуты. Не лучшим образом сыграл наш защитник. В случае с первым голом он проиграл ногами, а затем не смог ничего поделать на пятаке с, который переправил шайбу в ворота. Преимущества сборной России как не бывало. А на последней минуте второго периода, когда американцы играли в меньшинстве, дрогнул Жуков. Наш вратарь, весь матч выручавший полевых игроков, ошибся, не справившись с не самым сложным броском из-под защитника. Вот так, всего за шесть минут, подопечные Голубовича отдали игру, которая вполне могла принести нам лидерство в группе. Американцам удалось не только пробить Жукова, но и закрыть Свечникова – главную звезду сборной России.Уже на второй минуте третьего периода американцы при помощи младшего сынасделали счёт 4:1, Саморуков одну шайбу отквитал, но вскоре подопечные Врублевски довели разрыв достоль привычного и комфортного. К части наших парней, они не стали покорно доигрывать матч и показали зубы. Впервые на турнире реализовав большинство, уже в следующей смене россияне сократили счёт до минимума! Надежду на спасение сборной России подарил Чехович. Тренер американцев предсказуемо взял тайм-аут, чем погасил панику в своих рядах. Россияне дали понять, что не сдаются в любых ситуациях, но перевести игру в овертайм не смогли. Юниоры из США остаются лидерами группы, а нашей команде остаётся готовиться к следующему сопернику. Послезавтра сборная России сыграет со сверстниками из Беларуси, которые пока пропускают в среднем по семь шайб за игру.