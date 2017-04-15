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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Россия — США — 4:5. Юниорский чемпионат мира. Комментарии тренеров, игроков
Фото: fhr.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Надо было не спать во втором периоде». Реакция юниоров на поражение от США

Голубович, Саморуков, Торопченко, Колтыгин рассказали о поражение в матче со сборной США на групповом этапе юниорского чемпионата мира.
15 апреля 2017, суббота. 21:30. Хоккей
Во втором матче юниорского чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды США со счётом 4:5. Команда Сергея Голубовича вела в счёте до середины второго периода, пока не пропустила три быстрые шайбы. В третьем периоде россияне сумели сократить отставание до минимума — 4:5, но на большее у них не осталось времени.

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«Сегодня плохого было больше»


Главный тренер команды Сергей Голубович по окончании встречи подвёл её итог.

— Каждая игра делится на два момента: когда у тебя всё хорошо и когда у тебя всё плохо. Сегодня плохого было больше. Может быть ненамного, но всё-таки.

— Концовку матча можно отнести всё-таки к хорошему?
— Да и первый период тоже. Провалили второй период, причём по необъяснимым причинам.

— Это похоже на то, что было два дня назад в игре со шведами?
— Сейчас было немного другое. Проблемы первого матча чемпионата мира сегодня не было.

— Показалось, что к своим моментам относились не очень серьёзно?
— Я бы сказал, что со страхом относились к моментам. Боялись брать на себя инициативу.

— В какой-то момент эта встреча начала напоминать прошлогодний матч с американцами на юниорском чемпионате мира. Вроде равная игра, а затем пропустили несколько нелепых шайб.
— Сейчас к нелепым шайбам можно здесь отнести только одну, третью.

— Планируете ли дальше производить ротацию звеньев? Сегодняшние перемены, кажется, повлияли положительно.
— В любой игре бывают изменения, что будет дальше, не знаем. Будем смотреть, кто в каком состоянии, проанализируем прошедшие игры.

«Во втором периоде нужно было не спать»


Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды принимал поздравления с забитым голом, но затем обе его шайбы переписали на партнёров.

— Хорошо начали игру, во втором периоде пошли ненужные удаления. Где-то нужно было от обороны сыграть, где-то подстраховать ребят, были ошибки, где-то не усмотрели. В третьем периоде собрались, поговорили, пытались сделать всё, что можно. Можно сказать, что не легла карта, бились. Американцы хорошо в защите на последней минуте сыграли. В принципе, за мужиков рад, мы бились до конца, не опустили руки и играли до последнего. Это самое главное.
Голубович: так, может, не говорят, но со страхом относились к моментам. Боялись брать на себя инициативу

— Показалось, что во втором периоде все побежали забивать и стали допускать ошибки.
— Пропустили два быстрых гола. Все задумались о чём-то другом. Во втором периоде не спать нужно было и всё было бы хорошо.

— На вас изначально две шайбы записали…
— Было бы отлично, если бы я их забил. Пас отдал, а номер перепутали. На таком турнире неважно, кто забивает, а кто отдаёт. Нужно всем быть одной командой здесь.

— Несмотря на поражение, такая игра добавляет уверенности команде?
— Очень доволен, что мы бились до последнего. Нужно всю игру так действовать, но турнир только начался, мы не вешаем нос, посмотрим ошибки и будем готовиться дальше.

Саморуков: в принципе, за мужиков рад, мы бились до конца, не опустили руки и играли до последнего. Это самое главное

«Претензий ни к кому нет, ключевые игры впереди»


Форвард Павел Колтыгин был переведён в четвёртое звено в этом матче, но именно он стал автором первой шайбы. Колтыгин поразил ворота американцев при игре в меньшинстве.

— Немножко поздно спохватились, нужно было пораньше просыпаться. В конце собрались, но не получилось. Позитива никакого нет, всё-таки мы проиграли, но мы бились до конца, играли на победу. Претензий ни к кому нет, ключевые игры впереди. Американцы много провоцировали, мы поддались на провокации, нам не стоило это делать, большинство удалений были глупыми, надо исправлять. Это может поломать игру в дальнейшем, — сказал Колтыгин.

«Было ощущение, будто мы играем дома»


Нападающего Алексея Торопченко тренеры перевели из четвёртого звена во второе, он отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком в составе российской команды.

— Не хватило реализации, ребят упрекнуть не в чем. Просто на будущее не нужно допускать такие глупые ошибки, которые мы совершили во втором периоде. Верить, что мы можем отыграться, нужно всегда, всё возможно, нужно играть до конца. Эта игра прошла, настраиваемся дальше. Болельщики поддерживали, это очень приятно, даже волну запускали. Особенно в конце матча было ощущение, будто мы играем дома, — отметил Торопченко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Голубович U18 — Хоккей
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