Странное устройство в тренерской «Магнитки» и разъяснения КХЛ по судейству

Олимпийская сборная России взяла реванш у Франции

Поражение с характером

Департамент судейства КХЛ дал разъяснения по двум эпизодам 4-го матча финала

В тренерской «Металлурга» было найдено устройство, напоминающее микрофон

После предыдущего матча с командой Франции в рамках Еврочелленджа, в котором россияне уступили со счётом 0:1, по игре и результату к дружиневозникли вопросы.Начали россияне очень резво. Уже к первому перерыву у гостей практически не осталось шансов на победу, а всё благодаря шайбам Миронова, Киселевича и Шалунова. Вторая двадцатиминутка получилась менее богатой на голы — единственный раз за весь период взять ворота соперника смог. И вновь сработала клубная взаимосвязь — результативную передачу воспитаннику местного, челябинского хоккея отдал. А под конец матча Науменкову удалось отличиться самому — помог ему в этом открывший счёт в поединке. Завершил разгром соперникаТаким образом, олимпийская сборная России победила французов со счётом 6:0 и сполна взяла реванш за поражение в четверг.На юниорском чемпионате мира российская команда, составленная из игроков младше 18 лет, в первом матче смогла выиграть у шведов со счётом 3:1. Но два дня спустя ей предстояло встретиться с одним из фаворитов турнира — командой США. И поначалу эта встреча складывалась весьма неплохо для подопечных. Первый период прошёл довольно активно, и его логичным итогом стала единственная заброшенная шайба за авторствомВторую треть встречи американцы ожидаемо провели мощнее. А особенно им удалась его концовка. Сначала Мисмаш, выкатившись слева, бросил между ногами нашего вратаря Жукова. А до конца второго периода Пилинг сумел оформить дубль. Сначала он хорошо сработал на пятаке, а затем его усилиями сборная США отличилась в меньшинстве. Форвард выбежал в атаку по левому флангу и точно бросил по воротам.Когда в начале третьего периодасделал счёт 4:1, то показалось, что исход встречи уже решён. Как бы не так! У команды Голубовича на то были совсем иные планы.своим подставлением на дальней штанге сумел сократить разрыв. Сборная США, правда, вскоре разрыв в три шайбы восстановила — воротапоразил Хагес. Но затем россияне показали свой характер. На 57-й минуте Слепец забросил с пятака, а спустя минуту Чехович обеспечил сопернику нервную концовку. Липанов за несколько секунд до сирены мог с ползоны попасть по воротам. Но у него это не получилось. Сборная России проиграла, но показала настоящий русский характер.В четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск), состоявшемся 14 апреля в Санкт-Петербурге, произошли два эпизода, по которым Департамент судейства КХЛ счёл необходимым дать разъяснения.Нарушение нападающего «Магнитки»(Атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), Правило 534 а) очевидно. Атака была совершена в область спины, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать, который входил в зону.Согласно правилу 234 е «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» «если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол». Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКАшайба от маски голкипера «Металлурга»отскочила к защитнику СКА, который и добил её в сетку.В тренерской магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА было обнаружено устройство, похожее на микрофон, сообщает «Спорт-экспресс». Напомним, «Магнитка» проиграла оба матча в Санкт-Петербурге.По информации издания, команда из Магнитогорска собирается отправить устройство в руководство лиги для разбирательства.