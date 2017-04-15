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Хоккей. Итоги дня. 15 апреля 2017 года
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Странное устройство в тренерской «Магнитки» и разъяснения КХЛ по судейству

Олимпийская сборная России взяла реванш у французов, юниоры проиграли США, а в тренерской «Магнитки» нашли странную вещь.
15 апреля 2017, суббота. 23:00. Хоккей

Олимпийская сборная России взяла реванш у Франции


После предыдущего матча с командой Франции в рамках Еврочелленджа, в котором россияне уступили со счётом 0:1, по игре и результату к дружине Олега Браташа возникли вопросы.

Начали россияне очень резво. Уже к первому перерыву у гостей практически не осталось шансов на победу, а всё благодаря шайбам Миронова, Киселевича и Шалунова. Вторая двадцатиминутка получилась менее богатой на голы — единственный раз за весь период взять ворота соперника смог Валерий Ничушкин. И вновь сработала клубная взаимосвязь — результативную передачу воспитаннику местного, челябинского хоккея отдал Михаил Науменков. А под конец матча Науменкову удалось отличиться самому — помог ему в этом открывший счёт в поединке Андрей Миронов. Завершил разгром соперника Егор Коршков.

Таким образом, олимпийская сборная России победила французов со счётом 6:0 и сполна взяла реванш за поражение в четверг.
Товарищеские матчи (сборные)
15 апреля 2017, суббота. 12:00 МСК
Россия (олимп.)
6 : 0 3:0, 1:0, 2:0
Франция
1:0 – Миронов (Телегин) – 06:05 (5x5), 2:0 – Киселевич (Шалунов) – 07:18 (5x4), 3:0 – Шалунов (Санников, Шумаков) – 13:08 (5x4), 4:0 – Ничушкин (Науменков) – 24:05 (5x5), 5:0 – Науменков (Миронов) – 54:18 (5x5), 6:0 – Коршков (Ткачёв) – 54:59 (5x5)

Поражение с характером


На юниорском чемпионате мира российская команда, составленная из игроков младше 18 лет, в первом матче смогла выиграть у шведов со счётом 3:1. Но два дня спустя ей предстояло встретиться с одним из фаворитов турнира — командой США. И поначалу эта встреча складывалась весьма неплохо для подопечных Сергея Голубовича. Первый период прошёл довольно активно, и его логичным итогом стала единственная заброшенная шайба за авторством Павла Колтыгина.

Вторую треть встречи американцы ожидаемо провели мощнее. А особенно им удалась его концовка. Сначала Мисмаш, выкатившись слева, бросил между ногами нашего вратаря Жукова. А до конца второго периода Пилинг сумел оформить дубль. Сначала он хорошо сработал на пятаке, а затем его усилиями сборная США отличилась в меньшинстве. Форвард выбежал в атаку по левому флангу и точно бросил по воротам.

Когда в начале третьего периода Джош Норрис сделал счёт 4:1, то показалось, что исход встречи уже решён. Как бы не так! У команды Голубовича на то были совсем иные планы. Михаил Бицадзе своим подставлением на дальней штанге сумел сократить разрыв. Сборная США, правда, вскоре разрыв в три шайбы восстановила — ворота Максима Жукова поразил Хагес. Но затем россияне показали свой характер. На 57-й минуте Слепец забросил с пятака, а спустя минуту Чехович обеспечил сопернику нервную концовку. Липанов за несколько секунд до сирены мог с ползоны попасть по воротам. Но у него это не получилось. Сборная России проиграла, но показала настоящий русский характер.

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U18 ЧМ-2017
15 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
США U18
5 : 4 0:1, 3:0, 2:3
Россия U18
0:1 – Колтыгин (Рубинчик, Торопченко) – 10:59 (4x5), 1:1 – Мисмаш – 33:57 (5x5), 2:1 – Пилинг (Дуге, Фараби) – 36:28 (5x5), 3:1 – Пилинг (Миллер, Нипке) – 39:30 (4x5), 4:1 – Норрис (Ткачук, Дуге) – 41:16 (5x5), 4:2 – Саморуков (Переляев, Торопченко) – 45:19 (5x5), 5:2 – Хагес (Баррат, Дуге) – 49:59 (5x5), 5:3 – Саморуков (Слепец, Рубинчик) – 56:33 (5x4), 5:4 – Чехович (Свечников, Колтыгин) – 57:09 (5x5)

Департамент судейства КХЛ дал разъяснения по двум эпизодам 4-го матча финала


В четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск), состоявшемся 14 апреля в Санкт-Петербурге, произошли два эпизода, по которым Департамент судейства КХЛ счёл необходимым дать разъяснения.

Нарушение нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова (Атака игрока, не владеющего шайбой (блокировка), Правило 534 а) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачёва, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.

Согласно правилу 234 е «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» «если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол». Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота «Металлурга» (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил её в сетку.

В тренерской «Металлурга» было найдено устройство, напоминающее микрофон


В тренерской магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА было обнаружено устройство, похожее на микрофон, сообщает «Спорт-экспресс». Напомним, «Магнитка» проиграла оба матча в Санкт-Петербурге.

По информации издания, команда из Магнитогорска собирается отправить устройство в руководство лиги для разбирательства.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей ХК Металлург Мг U18 — Хоккей Кубок Гагарина
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