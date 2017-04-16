Бэбкок – кошмар Овечкина. «Вашингтон» уступил, «Чикаго» близок к провалу

«Торонто»: без защитников, но с победой
«Во втором матче вы увидите совершенно другую команду», — пообещал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после очень непростой победы в овертайме дебютной встречи в серии с «Торонто». Тогда «столичные» были полны оптимизма, называя первый матч своеобразной разминкой перед главными кубковыми баталиями, а обозреватели сходились во мнении, что такая ранняя встряска послужит Овечкину и компании только на пользу.
На деле всё вышло совсем не так, как предполагал Тротц. «Торонто», у которого почти нет кубкового опыта, ничем не уступал «столичным», которые продолжили играть нервно, результатом чего стало большое количество удалений. Хоккеисты «Кэпиталз» не смогли воспользоваться кадровыми проблемами, случившимися у «Мэйпл Лифс» в обороне: один из лидеров защитной линии Никита Зайцев пропустил второй матч подряд, не успев восстановиться от травмы верхней части тела, а во втором периоде серьёзное повреждение получил главный «домосед» «Торонто» Роман Полак, выбывший до конца сезона.
Гости вновь начали матч чуть более активно, заставив поработать голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби, а ближе к перерыву в его ворота влетела первая шайба. Неразбериха на пятачке «столичных» привела к тому, что Мэтт Нисканен в борьбе потерял клюшку, а его напарник Дмитрий Орлов не успел предотвратить выстрел Ван Римсдайка со средней дистанции.
Ответный ход уже во втором периоде предпринял Овечкин, забивший свой первый гол в нынешнем плей-офф. Александр реализовал удаление Маринчина классическим способом, точно бросив в касание из левого круга вбрасывания, и эта шайба стала для россиянина рекордной. Овечкин стал единоличным лидером «Вашингтона» по кубковым голам в большинстве (14), обогнав Петера Бондру и вышел по этому показателю на девятое место в лиге среди действующих хоккеистов.
Активность Овечкина в этой игре не вызывала никаких вопросов. Капитан «Вашингтона» сделал 10 силовых приёмов и нанёс 9 бросков в створ, но, как известно, выиграть хоккейный матч в одиночку – задача практически нерешаемая. В середине второго периода «столичные» вышли вперёд после точного дальнего броска Джона Карлсона в большинстве, но не смогли удержать своё преимущество. Ещё до второго перерыва «Торонто» смог восстановить равновесие, и даже выйти вперёд. По признанию самих игроков «Вашингтона», это был ключевой момент в матче: «столичным» не хватило пресловутого «инстинкта убийцы», и судьба игры вновь повисла на колеблющихся весах.
Усилиями Никласа Бекстрёма «Вашингтон» смог отыграться и перевести встречу в овертайм. По логике вещей, уставший играть в пять защитников «Торонто» должен был отдать инициативу и окопаться у собственных ворот, но этого не произошло. В середине второго овертайма защитник «столичных» вновь потерял клюшку, когда шайба была у ворот хозяев, что дало возможность опытному Бойлу отдать пас на пятачок. Бросок в касание новобранца Каспери Капанена принёс молодому финну первый кубковый голевой дубль и заставил поутихнуть обескураженный «Верайзон-центр».
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Кузнецов сдерживает Мэттьюса
Главной фигурой, на которой необходимо было сосредоточить внимание «Вашингтону» в этом противостоянии, был лучший новичок сезона Остон Мэттьюс, и пока «столичным» удаётся сдерживать молодого таланта. Большую часть микродуэлей с Мэттьюсом было доверено проводить Евгению Кузнецову, который неплохо справился со своей задачей: Остон сделал лишь 4 броска в створ и не сумел набрать очков. «Кузнецов – игрок мирового уровня, здесь нет никаких проблем. Евгений играл по ходу сезона в самых разных ситуациях, ему приходилось выполнять и сдерживающие функции. Он здорово сыграл в дуэли против Макдэвида, так что это решение лежало на поверхности. Я чувствовал, что это будет хорошее противостояние», — сказал Тротц, однако настроение игроков и тренеров «Вашингтона» после поражения было не слишком радужным.
«Сегодня хорошо играл вратарь соперников. Впрочем, здесь не было ничего нового по сравнению с первым матчем. Никто не говорит, что мы должны разгромить «Торонто» 4-0 и ждать своих оппонентов по второму раунду. Это битва. У «Мэйпл Лифс» очень хорошая команда. Мы должны сделать необходимые выводы, исправить ошибки и двигаться дальше. Будем делать всё возможное, что он нас зависит», — заявил Овечкин.
«Для нас эта победа имеет огромное значение. Если бы счёт в серии стал 0-2, то нужно было бы выиграть четыре матча из последовавших пяти, а это намного труднее. Теперь же мы едем домой с растущей на глазах уверенностью в своих силах. Что касается голов Капанена, то все увидели, как здорово он катается. Он выиграл главное вбрасывание и решил игру. Полак выбыл до конца сезона, это очень печально для нас. Возможно, в третьем матче его заменит Алексей Марченко, либо же это будет Зайцев, если он готов играть», — отметил после победы главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок.
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Супермен по фамилии Ринне
Перед стартом этой серии игра голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне представлялась многим болельщикам одним из возможных слабых мест: за последние 20 кубковых матчей финский страж ворот «хищников» отразил лишь 90,7% бросков. Однако старт противостояния с «Чикаго» сделал из Ринне настоящего супергероя: голкипер второй раз сыграл на ноль, отразив 30 выстрелов от Панарина и компании, а вишенкой на торте стали две голевые передачи, благодаря которым он опережает в списках результативности весь состав «Блэкхоукс». Визави Ринне Кори Кроуфорд, в свою очередь, выглядел не очень уверенно, пропустив 5 шайб после 29 бросков.
«В первом матче, который завершился со счётом 1:0, всё было похоже на шахматы. А сегодня мы хотели больше атаковать, было намного больше острых моментов», — сказал защитник «Нэшвилла» Райан Эллис. Из последних девяти кубковых сезонов «Чикаго» впервые начал плей-офф двумя домашними поражениями.
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«Оттава» взяла реванш у «мишек»
«Сенаторы», уступив в первом матче «Бостону» со счётом 1:2, смогли взять реванш, хотя события во второй встрече развивались весьма драматично. На протяжении больше части игры подопечным Ги Буше пришлось отыгрываться, и дефицит в две шайбы, полученный в конце второго периода, казалось, оставлял «Оттаве» не так много шансов. Однако у команды из столицы Канады нашёлся человек, возглавивший «возвращение»: им стал бывший капитан «Торонто» Дион Фанёф, который двумя передачами помог партнёрам сравнять счёт, а в овертайме забил сам.