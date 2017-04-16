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175 лет назад 2016
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Как может «Магнитка» остановить СКА
Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Почему СКА не выиграет Кубок Гагарина. Это ещё возможно

Магнитогорский «Металлург» проиграл 4-й матч серии, поставив себя в почти безвыходное положение. Разбираемся, что может остановить СКА.
16 апреля 2017, воскресенье. 11:00. Хоккей
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Выход лидеров «Магнитки» из спячки


Перед началом серии таблица бомбардиров плей-офф состояла исключительно из игроков «Металлурга» и «СКА», причём на первых трёх строчках полностью расположилось первое звено уральцев: Коварж — Зарипов — Мозякин. Дальше в списке шли Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов. Дуэль двух лучших троек этого сезона, безусловно, подогревала интерес к серии, однако по факту четырёх матчей звено Магнитогорска полностью уступает лидерам Санкт-Петербурга. У лучшего нападения лиги (как говорили о тройке Коваржа до старта серии) за четыре матча лишь четыре очка на троих, причём три из них на счету Мозякина. У Зарипова пока полный ноль, в активе Коваржа лишь одна заброшенная шайба в первом матче.

Для сравнения — ударное звено СКА набрало за эту серию уже 14 очков и, кажется, не собирается останавливаться. Лидеров уральцев связали по рукам и ногам, в их игре нет той лёгкости, какая была в предыдущих сериях. Коваржа в каждой смене нещадно провоцируют на пятаке, Мозякина бьют при каждом приёме шайбы, Зарипова вынуждают жаловаться на «балет». И ведь, пожалуй, прав Владислав Третьяк, говоря, что Зарипову нужно шайбы забрасывать, а не жаловаться. Если «Металлург» сможет разбудить своё первое звено и тройка Коваржа почувствует хоть немного свободы на площадке, то шансы клуба на продолжение борьбы в серии значительно увеличатся.

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Вдохновенная игра других звеньев «Металлурга»


Кажется, за последние годы мы уже привыкли к тому, что результат для «Магнитки» делают Коварж с партнёрами, а потому факт наличия в обойме клуба других высококлассных игроков как-то позабылся. Однако, как известно, плей-офф выигрывают третьи звенья, и для «Металлурга» эта аксиома может сработать. СКА нейтрализует лидеров соперника настолько хорошо, насколько это возможно, вот только порой «армейцы» забывают, что «Металлург» — команда отнюдь не одного звена. Именно отсюда и победная шайба Калетника во втором матче, шайба Филиппи в концовке первого матча, такой важный гол Осалы в чётвертой встрече, перевод Сёмина в третье звено в пользу сумасшедше настроенного Тимкина.

У Воробьёва есть кому решать игру, и уже с первого матча стало понятно, что клуб не рассчитывает лишь на своё ударное звено. Если даже по ходу этого плей-офф можно было увидеть, что 3-4 звено «Магнитки» выходили скорее в качестве сдерживающей силы, то сейчас этого нет. Каждое звено Воробьёва готово забивать и уже забивало в этой серии. А что будут делать «армейцы», если вдруг в Магнитогорске игра у лидеров не заладится? У соперника есть условный Калетник из четвёртого звена, который смог решить исход одного матча в пользу своей команды, а сможет ли условный Дергачёв из четвёртого звена СКА сделать так же?
У лучшего нападения лиги (как говорили о тройке Коваржа до старта серии) за четыре матча лишь четыре очка на троих, причём три из них на счету Мозякина.

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Желание выиграть здесь и сейчас


Разговоры о том, что петербуржцам захочется поднять над головой Кубок при своих трибунах, абсолютно бессмысленны. СКА ни за что не отступит от своей игры, ни за что не сядет в оборону и ни за что не отдаст весь лёд хозяевам. Вполне возможен другой вариант — СКА может увлечься атакой, стремясь завершить серию как можно скорее, чем с удовольствием не преминут воспользоваться хозяева. «Металлург» в четвёртом матче сделал одну очень важную вещь — вытеснил из игры всех нападающих СКА. Все три шайбы в матче на счету защитников «армейцев», а помимо броска Шипачёва в штангу по-настоящему опасных моментов у форвардов СКА не возникало. Безусловно, на ворота Кошечкина было давление, было большое количество бросков, но не возникало ощущения, что нападение СКА вот-вот добьётся своего и забросит. Игроки Воробьёва не чувствовали дискомфорта, в отличие от второго и третьего матчей. Да, шайба куда больше времени находилась в зоне «сталеваров», но их соперники никак не могли довести её до разумного завершения. Из 50 бросков в створ по-настоящему претендовать на гол могли лишь 5-6, что для СКА не самые приятные цифры.
У соперника есть условный Калетник из четвёртого звена, который смог решить исход одного матча в пользу своей команды, а сможет ли условный Дергачёв из четвёртого звена СКА сделать так же?

Оттого ещё более удивительно, что «Магнитка», лишив игры форвардов «армейцев», умудрилась пропустить дважды от Хафизуллина с пятака. Поэтому нельзя не рассматривать возможность того, что СКА сыграет в более атакующей манере, с риском и азартом. Плюс ли это для «Магнитки»? Да, безусловно. Команда Воробьёва отлично смотрится при контратаках в этой серии, чему подтверждение — голы Осалы и Казионова. Играть вторым номером СКА не будет, менталитет не позволяет, но и забрать узды правления игрой на сто процентов в свои руки чревато.

Каждый матч «Магнитки» — как седьмой


Для «Металлурга» настал тот момент, когда права на ошибку больше нет. Теперь каждый матч для подопечных Воробьёва всё равно что седьмой, ведь выигрывать нужно в каждом из оставшихся. В этом плане за «Металлург» играет тот факт, что серия начиналась в Магнитогорске, и пытаться вернуть интригу в серию клуб будет при родных трибунах. С другой стороны, «Магнитка» просто не знает, как вытаскивать почти безнадёжные серии. Перед третьим матчем все в один голос говорили, что клуб уже дважды проигрывал в серии 1-2 и дважды брал кубок, но разница в том, что в тех сериях со «Львом» и ЦСКА клуб сравнивал счёт в четвёртом матче.

Такого опыта у «Металлурга» нет, зато СКА может похвастать не просто своей исторической победой над ЦСКА в чемпионский сезон, но и во многом схожим результатом в финальной серии с «Ак Барсом». Тогда в пятом матче на выезде СКА камня на камне не оставил от казанцев, разгромив их 6:1 и подняв над головой долгожданный трофей. Очевидно, что ход финальной серии этого года не предполагает разгрома, а потому надеяться на повторение того финала петербуржцам не стоит. «Магнитка» будет играть на максимуме своих возможностей, будет рисковать, будет позволять себе то, чего не могла позволить в предыдущих матчах. Команда, настроенная на последний бой, всегда страшна, и «Магнитка» ляжет костьми, лишь бы продолжить серию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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