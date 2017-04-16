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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Судьба чемпионов России 2006 года в составе казанского «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Директор ТВ-компании и друг Анисина. Судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006

Директор МХЛ, тренер юниорской сборной Канады, директор «Кузни», капитан «Динамо» и рекордсмен КХЛ — судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006.
16 апреля 2017, воскресенье. 13:00. Хоккей
Локаут в НХЛ закончился, и российские клубы в сезоне-2005/06 покинули многие звёзды. Молодые хоккеисты, насмотревшиеся на игру лучших мастеров, решили рвануть за океан. Лигу потрясли трансферные скандалы, а самым резонансным получилось дело Александра Овечкина: «Динамо» не дало форварду перейти в «Авангард», и в итоге россиянин отправился в «Вашингтон».

Регулярное первенство проводилось в три круга, и его безоговорочным победителем стал магнитогорский «Металлург», в составе которого зажигал молодой Евгений Малкин. Однако в полуфинале «Магнитка» уступила «Авангарду», а победителем чемпионата России стал казанский «Ак Барс». Главным тренером той чемпионской команды был Зинэтула Билялетдинов.

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Вратари

Александр Ерёменко


В сезоне-2004/05 в составе родного «Динамо» из Москвы выиграл золотые медали, а на следующий год оказался в «Ак Барсе», с которым также стал чемпионом. Стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проведя всего 17 матчей в «регулярке» и ни разу не выйдя на лёд в плей-офф. В составе сборной России завоевал два золота чемпионата мира, с «Динамо» выиграл два Кубка Гагарина и дважды становился MVP турнира. В минувшем сезоне дошёл до второго раунда плей-офф с бело-голубыми. Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов сообщил, что контракт с Ерёменко будет продлён.
Александр Ерёменко

Александр Ерёменко

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Фред Брэтуэйт


Уроженец Барбадоса провёл 32 матча в регулярном чемпионате и 11 игр в плей-офф. По окончании сезона решил вернуться в НХЛ, однако сыграл лишь в АХЛ за «Чикаго-Вулвз». Затем поиграл полгода в омском «Авангарде», а карьеру закончил в Германии. Работал тренером вратарей в немецком клубе «Адлер Мангейм», а также был консультантом в сборной Канады. Сейчас входит в тренерский штаб юниорской сборной Канады.

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Защитники

Раймон Жиру


На протяжении трёх сезонов играл в «Ак Барсе», по два года провёл в СКА и «Тракторе». Закончил карьеру в новокузнецком «Металлурге» в 2014 году. По окончании карьеры вернулся в Америку, сейчас работает операционным директором в компании LiveBarn, которая транслирует любительские и молодёжные хоккейные матчи.

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Сергей Климентьев


Шесть лет играл в низших лигах Америки, после чего вернулся в Россию. Пик карьеры Сергея пришелся на начало 2000-х, когда он выступал за магнитогорский «Металлург». В казанском клубе отыграл два сезона, затем выступал за ХК МВД, «Авангард», «Торпедо». Заканчивал карьеру на родине в Украине. В данный момент работает тренером в ДЮСШ киевского «Сокола».

Илья Никулин


Десять лет играл за «Ак Барс» и именно в Казани стал одним из лучших защитников в стране. Трижды выиграл золото чемпионатов мира в составе сборной России. Два раза становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». В мае 2015-го покинул команду Билялетдинова и перешёл в московское «Динамо», за которое до сих пор играет.
Илья Никулин

Илья Никулин

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
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Денис Денисов


Воспитанник ЦСКА за свою карьеру сменил много клубов. В «Ак Барсе» выступал три сезона. В 2012 году вернулся в родной клуб, за который играет и по сей день. В текущем сезоне провёл за ЦСКА 59 матчей.

Евгений Рясенский


Стал чемпионом России в составе «Ак Барса» в 18 лет. В 2008 году перешёл в «Нефтехимик», играл за ЦСКА и СКА. Выиграл золотые медали чемпионата мира в 2012 году. Последние два года провёл в «Нефтехимике».

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Андрей Первышин


Выиграл с «Ак Барсом» ещё два Кубка Гагарина, выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, ХК «Сочи», «Трактор». Летом 2016 года оказался в «Кузне». В первой половине сезона вместе с Михаилом Анисиным зажигал под аккомпанемент гитары Таратухина и был отчислен из команды. Попал в руки к Андрею Назарову и завязал с гулянками.
Андрей Первышин

Андрей Первышин

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Игорь Щадилов


Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, шестикратный чемпион России. В течение всей карьеры боролся с тяжёлыми травмами. В ноябре 2011 года получил травму плеча, из-за чего два последовавших сезона получились скомканными. После сезона-2012/13 завершил карьеру. Сейчас проводит индивидуальные тренировки, а также занимается предпринимательством — открыл сеть тренировочных центров.

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Константин Корнеев


Воспитанник «Крыльев Советов», дебютировал в 17 лет в Суперлиге. Вместе с Александром Овечкиным в 2002
году стал чемпионом мира среди юниоров. Дважды выигрывал золото взрослого мирового первенства. В общей сложности девять сезонов провёл в «Ак Барсе». Летом 2016 года подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

Андрей Зубарев


Пять сезонов отыграл в родной Уфе, три года выступал за «Ак Барс». В 2010-м отправился в Америку, однако в НХЛ провёл всего четыре матча и большую часть сезона отыграл в АХЛ. Последние два года выступает за СКА. 12 апреля в третьем матче финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» забил свой первый гол за «армейцев», а в четвёртой встрече отличился ещё раз.

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Виталий Прошкин


Начинал карьеру в «Кристалле» из Электростали. Становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах. В составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина. Летом 2014 года заключил контракт с «Сочи», но так и не провёл за краснодарский клуб ни одного матча. Год играл в Ночной лиге, сейчас посвящает всё время семье.

Геннадий Разин


В 18 лет уехал за океан, где выступал в юниорской лиге, четыре сезона провёл в АХЛ. Вернувшись в Россию, играл за «Амур», «Ак Барс», «Нефтехимик», московское «Динамо» и «Трактор». Закончил карьеру в донецком «Донбассе». Сейчас живёт в Америке.
Нападающие

Александр Рыбаков


Уроженец Казани сменил множество клубов. После чемпионства с «Ак Барсом» играл в «Нефтехимике», «Спартаке», «Атланте». В мае 2016 года подписал двухлетний контракт с московским «Динамо». В текущем сезоне провёл на льду 38 матчей.

Владимир Воробьёв


Четыре года провёл в Америке, однако в НХЛ сыграл лишь 33 матча. По возвращении на родину выступал за московское «Динамо» и «Ак Барс». Выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». По окончании карьеры начал тренировать, работал в тренерском штабе Сергея Орешкина в «Динамо». На днях был назначен новым главным тренером бело-голубых.

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Денис Логинов


После чемпионства с «Ак Барсом» карьера Дениса пошла по нисходящей. Сменил несколько клубов ВХЛ, но даже на этом уровне не смог закрепиться. Последней командой Логинова стали «Ямальские Стерхи» из Ноябрьска. Попал в аварию, получил серьёзную травму и закончил с хоккеем.

Алексей Чупин


Дважды становился чемпионом России в составе казанского клуба, ещё одно золото выиграл с московским «Динамо». Провёл один сезон в ХК МВД, карьеру завершил в новокузнецком «Металлурге». С 2010 года работает директором спортивно-оздоровительного комплекса «Ватан» в Казани.

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Михаил Юньков


Выиграл золото юниорского чемпионата мира, становился серебряным призёром молодёжного первенства. Выступал за «Крылья Советов», «Ак Барс», с родным братом Александром играл в «Спартаке». Является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в составе казанского клуба и «Магнитки». В 2016 году заключил двухлетний контракт с «Авангардом».
Михаил Юньков

Михаил Юньков

Фото: photo.khl.ru

Михаил Жуков


Уроженец Санкт-Петербурга начинал карьеру в Швеции. В Россию вернулся в 19 лет и пять сезонов отыграл за «Ак Барс». Затем сменил множество клубов — «Лада», СКА, «Спартак», «Витязь», «Авангард». В этом сезоне вернулся в Казань, однако в декабре прошлого года клуб обменял его в «Нефтехимик».

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Дмитрий Дударев


Воспитанник усть-каменогорского хоккея наибольших успехов добился в «Ак Барсе», за который выступал всего один сезон. Играл в московском «Динамо», «Сибири», ХК МВД, «Амуре», «Кузне». Закончил карьеру на родине в Казахстане. Открыл хоккейную академию в Сочи.

Данис Зарипов


12 сезонов провёл в «Ак Барсе», с 2013 года выступает за магнитогорский «Металлург». Трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Установил в этом сезоне рекорд, сделав три хет-трика в одном розыгрыше плей-офф. С 15 шайбами на данный момент является лучшим снайпером нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

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Алексей Терещенко


Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Семь лет выступал за «Ак Барс», отлучался на два сезона в «Салават». В 2014 году вернулся в родное московское «Динамо». Является капитаном бело-голубых. Неоднократно заявлял, что намерен завершить карьеру в родном клубе.

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Александр Степанов


Ещё один воспитанник московского «Динамо». Двукратный обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный чемпион России. Выступал за «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Северсталь». Сезон-2015/16 пропустил в качестве свободного агента. Нынешний сезон провёл в подольском «Витязе».

Дмитрий Обухов


Большую часть карьеры провёл в Казани. На сезон отлучался в «Нефтехимик» и «Магнитку». Несколько раз попадал в неприятные истории — был задержан пьяным за рулём, подозревался в изнасиловании. В нынешнем сезоне провёл за «Ак Барс» 58 матчей.
Дмитрий Обухов

Дмитрий Обухов

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сергей Зиновьев


Центрфорвард тройки (Зарипов – Зиновьев – Морозов), наводящей ужас на соперников. До 2008 года выступал за «Ак Барс», затем перешёл в московское «Динамо». Завершил карьеру в Уфе. В июле 2016 года был назначен генеральным директором «Кузни».

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Алексей Бадюков


Начинал карьеру в московском «Динамо». С «Ак Барсом» выиграл два Кубка Гагарина и трижды становился чемпионом России. Выступал за «Авангард», ЦСКА, «Витязь», «Северсталь», «Торпедо». В настоящее время работает экспертом на канале КХЛ ТВ, а также является главным тренером и методистом хоккейного центра IceMasters.

Энвер Лисин


В 2006 году решил попробовать силы за океаном. За четыре сезона сыграл в НХЛ 135 матчей в составе «Рейнджерс» и «Финикса», затем вернулся в Россию. Выступал за «Магнитку», «Адмирал», имеет действующий контракт с «Салаватом».

Алексей Косоуров


По ходу сезона пришёл из «Молота» в «Ак Барс», но в Казани надолго не задержался. Играл за ЦСКА, «Торпедо», «Кузню», «Амур». В ВХЛ выступал за «Сарыарку» и «Дизель». Сезон-2016/17 провёл в венгерской лиге.

Алексей Морозов


Лучший бомбардир сезона и самый результативный игрок. Один из лучших нападающих России. Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. За казанский клуб выступал до 2013 года, сезон отыграл в ЦСКА, после чего завершил карьеру. Сейчас является управляющим директором МХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс Александр Ерёменко Алексей Бадюков Алексей Морозов Алексей Терещенко Андрей Зубарев Андрей Первышин Данис Зарипов Сергей Зиновьев Энвер Лисин
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