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Кубок Гагарина. 5-й матч. «Металлург» — СКА – 3:5
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй кубок Гагарина

СКА выиграл пятый матч серии у «Металлурга» и завоевал свой второй в истории кубок Гагарина.
16 апреля 2017, воскресенье. 17:50. Хоккей
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Четвёртый матч финальной серии между «Металлургом» и СКА был омрачён сразу двумя скандалами. Первый связан с неоднозначной работой пары арбитров Раводин – Ержабек, в особенности российского судьи, который в третьем периоде за сомнительное нарушение удалил Даниса Зарипова. В итоге «армейцы» реализовали численное преимущество и выиграли матч со счётом 3:2. Зарипов, оказавшись в боксе для штрафников, рвал и метал, позволив себе выкрикнуть в прямом эфире непечатные слова. Даниса завели,
поэтому его можно понять. Любой на его месте мог сорваться. Не выдержал и главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв, громко предложивший судьям прямо по ходу встречи отдать кубок в распоряжение СКА. К слову, перед началом пятой игры Воробьёв извинился за столь эмоциональное поведение.

Вообще, работа арбитров вызывает много нареканий по ходу всего сезона, каких-то серьёзных сдвигов после увольнения Владимира Плющева и назначения Алексея Анисимова не наблюдается. Но и «Металлургу» не стоит всё сваливать только на судей. К примеру, в третьей встрече магнитогорцы дважды играли в большинстве в овертайме, Калетник и Мозякин выходили едва ли не один на один с голкипером, но гола так и не состоялось. А вот СКА забил. Выиграй тогда «Металлург», улетела бы команда Воробьёва в родной Магнитогорск при 2-2 в серии.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
16 апреля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 5 1:0, 1:3, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Осала (Сантала, Хабаров) – 08:49 (5x5), 2:0 – Антипин (Коварж) – 23:56 (5x5), 2:1 – Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 27:00 (5x4), 2:2 – Барабанов (Ковальчук) – 29:33 (5x5), 2:3 – Дадонов (Шипачёв, Гусев) – 34:29 (5x5), 2:4 – Ковальчук (Херсли) – 40:09 (5x5), 3:4 – Косов – 40:55 (5x5), 3:5 – Плотников (Прохоркин) – 58:54 (en)

Второй скандал – обнаружение в тренерской «Металлурга» некоего прослушивающего устройства. Три батарейки, наспех обмотанные изолентой и проводами. Выглядело это устройство смешно и вряд ли в столь богатом клубе, как СКА, захотев поставить просушку, занимались бы такой ерундой, слепленной на скорую руку. В 2017 году есть более современные «жучки», которые бы никто не заметил. Это же чудо техники больше похоже на поделку в детском саду, а не на какую-то хитрую выдумку.

→ Странное устройство в тренерской «Магнитки» и разъяснения КХЛ по судейству

В стартовых составах команд на пятую схватку обошлось без изменений. Первый период прошёл в равной борьбе. Понравилось то, что хозяева не отсиживались в обороне и смело бежали вперёд. И именно уральцы создали голевой момент:

Береглазов набросил от синей линии, Мозякин подставил клюшку на пятаке, но шайба угодила в штангу.

СКА ответил комбинацией с участием Барабанова и Прохоркина, а затем из выгодной позиции в створ не попал Гусев, не воспользовавшийся передачей Шипачёва.

«Магнитка» ответила голом и отличным проходом Осалы. Очень похожим на тот, который финн совершил в предыдущем матче. Оскар на скорости протащил шайбу по левому флангу, ушёл от Барабанова и из круга вбрасывания послал игровой снаряд в дальний угол. Коскинен махнул ловушкой, но выручить не сумел.

Следом начались странности. Ковальчук откровенно толкнул клюшкой Коваржа – судейские свистки молчали, а немного позднее Сантала тоже применил клюшку в борьбе с Кетовым. И здесь уже Оленин с Бутурлиным усмотрели нарушение. Зрители недовольно гудели, а на VIP-трибуне «Металлурга» были замечены люди в свитерах судей и с нашивками СКА. Они как бы намекали.

Несмотря на активность СКА, Кошечкин уверенно сыграл в неравных составах, несколько раз выручил команду. Помогали и защитники. Страсти накалялась, в результате чего сцепились Прохоркин и Тимкин. Обоим выписали по две минуты. На перерыв коллективы отправились при минимальном преимуществе хозяев.

Вторая двадцатиминутка началась с мощных бросков Херсли. Мы знаем, что Патрик может бросить так, что порвётся сетка. Ну а забил снова Магнитогорск. Коварж сделал перевод в свободную зону на ход Антипину. Виктор с левого края вошёл в зону и щёлкнул, а шайба после рикошета влетела в ближнюю девятку.
Как мог ответить СКА? Голом в большинстве. Зарипова отправили в бокс для штрафников за фол в атаке, а соперник снова воспользовался удалением Даниса. Правда, повтора нарушения зрителям так и не показали. Дадонов же совершил проход по правому флангу и сделал перевод в центр на свободного Гусева, который без помех расстрелял ворота Кошечкина. Никита прервал свою серию из пяти матчей без голов.
Малейшая расслабленность коллектива Ильи Воробьёва привела и ко второй пропущенной шайбе. Четвёртое звено «Металлурга» играло против первой пятёрки СКА и допустило ошибку. Её подкараулил Ковальчук. Илья ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Барабанов с нескольких метров спокойно поразил цель.
Далее «металлурги» напоролись на контратаку два в одного. Шипачёв выдержал паузу и прострелил на дальнюю штангу точно на крюк клюшки партнёра, откуда Дадонов поразил ворота. «Магнитка» стала реже играть в зоне атаки, появился брак, отсюда и результат. Отметим и невезение – после кистевого броска Ли шайба попал в стойку ворот. Тренерскому штабу было нужно срочно что-то придумывать. Время для «Металлурга» стремительно летело.
Третий отрезок встречи начался для «Металлурга» обескураживающе — Ковальчук забил уже на девятой секунде. Херсли разогнал атаку «армейцев» и отдал передачу на капитана, а Илья со средней дистанции вонзил шайбу под перекладину. Пал ли духом «Металлург»? Ни в коем случае.
Проснулся Косов. «Сталевары» провели атаку левым флангом, Ярослав из круга вбрасывания нанёс бросок в дальний нижний угол — Коскинен не дотянулся. Микко явно не выручил. Причём не в первый раз в этом матче. Следом Плотников опасно атаковал Косова, попав оппоненту в голову и разбив заградительное стекло. Воробьёв начал активно жестикулировать, но судьи не отреагировали. В матче образовалась пауза.
Первое большинство «Металлург» получил после удаления Каблукова, но реализовать лишнего не вышло, хотя Береглазов создал для Мозякина отличный момент, был шанс и у Зарипова. Подвёл команду Сёмин — попал клюшкой по лицу Зубареву и получил две минуты.

«Магнитка» выстояла, однако додавить в концовке не смогла. Суперсейв после броска в упор совершил Коскинен, а точку в матче поставил Плотников. Ли и Мозякин не разобрались на синей линии, Сергей убежал на пустые ворота и спокойно их поразил.

СКА выиграл матч со счётом 5:3 и завоевал свой второй в истории кубок Гагарина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина
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