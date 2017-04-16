Знарок с кувалдой. Раздевалка СКА после завоевания Кубка Гагарина: видео

>>> Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй Кубок Гагарина
Последние секунды сезона
СКА выиграл Кубок Гагарина сезона-2016/17 с рекордной разницей выигранных и проигранных матчей. Питерские «армейцы» в этом плей-офф проиграли всего два матча, и это минимальное количество матчей, в которых уступил будущий обладатель кубка.
До этого лучшим результатом была разница 16-5, по пять матчей проиграли «Салават Юлаев», дважды московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» перед победой в плей-офф КХЛ.
Рукопожатие игроков
Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА.
До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.
Награда для Кошечкина
Самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина был признан голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, во время плей-офф отразивший 94,3% бросков по своим воротам и оформивший два шат-аута.
Ковальчук и Дацюк поднимают кубок
Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались общаться с прессой. Видимо, после поднятия кубка над головой силы покинули игроков. Дацюк, к слову, стал вторым в истории игроком после Вячеслава Козлова, кто выигрывал кубок Стэнли и кубок Гагарина.
Победный ритуал СКА
Как только кубок Гагарина доставили в раздевалку СКА и все игроки собрались вместе, Олег Знарок обратился к своей команде:
— Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю «спасибо». У нас отличная команда, я вас благодарю.