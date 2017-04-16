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Тимченко, Чернышенко, Ротенберг, Медведев – о победе СКА в Кубке Гагарина
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Оно не коррумпированное, как было раньше». Первые лица КХЛ – о судействе

Тимченко, Чернышенко, Ротенберг и Медведев – о победе СКА в Кубке Гагарина и итогах сезона КХЛ-2016/17.
16 апреля 2017, воскресенье. 20:30. Хоккей
СКА, выиграв пятый матч у «Металлурга» со счётом 5:3, победил в серии 4-1 и стал двукратным обладателем кубка Гагарина. «Армейцы» — четвёртая команда, дважды выигрывавшая почётный трофей. Ранее подобного достижения добивались «Ак Барс», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». После игры на вопросы журналистов ответили в том числе и первые лица клуба и лиги, прокомментировав и самую жаркую тему завершившегося сезона – судейство в КХЛ.

Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй кубок Гагарина

«Сейчас в КХЛ не то коррумпированное судейство, которое было раньше»


Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко заявил об опустошённости и отсутствии коррумпированного судейства, как было раньше.

— Президент ИИХФ Рене Фазель логично объясняет, что наше отношение к судейству очень низкой культуры. И в этом самая главная проблема. Да, судьи делают ошибки. Но это не то коррумпированное судейство, которое было раньше в лиге. Этого сегодня нет. Мы все хотим видеть красивый хоккей, честную игру. На мой взгляд, эмоции зашкаливают. Я рад, что мы выиграли. Мне кажется, что игра была очень интересной и напряжённой. Было много силовых приёмов. Я испытываю с одной стороны радость, а с другой – опустошение. Напряжение всего плей-офф тяжёлое. Не смог досмотреть матч в Питере, когда мы выиграли только во втором овертайме. Меня трясло, не мог выдержать. Сейчас всё закончилось, и мы опустошены, — сказал Тимченко.

Также Тимченко рассказал о контрактной ситуации форвардов СКА Ильи Ковальчука, Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. У всех троих соглашения действуют до 30 апреля 2017 года.

— Удастся ли усилить сборную в олимпийский сезон, зависит от НХЛ. Я так полагаю, что в ИИХФ делают всё возможное, чтобы лучшие игроки, включая россиян, приехали и сыграли на Олимпиаде. Повторюсь, зависит от руководства лиги, а мы будем готовить команду из хоккеистов КХЛ. Есть достойные игроки в СКА, «Магнитке» и в других клубах.

Останутся ли Ковальчук, Шипачёв и Дадонов? Мы будем с ними разговаривать, предлагать сыграть на Олимпиаде. Потом посмотрим. Захотят ли они уехать и не сыграть или останутся с нами в клубе. Я очень надеюсь, что они останутся. На их игру очень приятно смотреть. Это большие мастера. Что касается понижения потолка в КХЛ, то это серьёзный вопрос. Не сейчас, будем обсуждать на совете директоров и принимать решение, — добавил функционер.

«Судейские решения были по игре, а реакция проигравших понятна»


Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил бескомпромиссную борьбу в финале и поздравил с победой питерский СКА.
Р. Ротенберг: Сегодня судья ошибся: в него попала шайба, и магнитогорцы забили свой третий гол. Что мы теперь можем предъявить ему в этой ситуации?! Он тоже человек.

— На домашней арене предыдущего обладателя кубка Гагарина определилась сильнейшая команда. Остаётся поблагодарить «Металлург» за бескомпромиссную борьбу и поздравить СКА, который стал четвёртым в когорте двукратных обладателей кубка Гагарина. Победа заслуженная, уважаемая, был большой труд. Команда высочайшего уровня. Спасибо вам, что внимательно следите, критикуете. Это всё работает на нашу общую цель, чтобы игра в хоккей была более интересной и справедливой. Напряжённый сезон. Не знаю, будет ли в лиге когда-нибудь столько клубов. Отсюда больше 1000 игроков, почти 200 игровых дней, 870 игр. Серьёзная нагрузка, испытание. Будем работать над тем, чтобы лига стала ещё сильнее и интереснее.
Тимченко: Да, судьи делают ошибки. Но это не то коррумпированное судейство, которое было раньше в лиге. Этого сегодня нет.

Некоторые болельщики недовольны судейством? Вы знаете, во время плей-офф, когда эмоции достигают предела и такого накала, вполне естественная реакция тех, кто проигрывает. Мы опираемся на профессиональное мнение нашего судейского корпуса. Все судейские решения были по игре, — отметил Чернышенко.

«Комментировать судейство должны профессионалы»


Вице-президент СКА Роман Ротенберг также прокомментировал итоги финальной серии Кубка Гагарина, которая завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга.


— Были моменты, в которых мы ошибались, но мы преодолевали все трудности как настоящая команда с большой буквы. Было очень непросто и с магнитогорским «Металлургом», и с московским «Динамо», с «Локомотивом» была сложнейшая серия. Ребята просто молодцы, надо отдать должное всей команде. Была взаимовыручка, а в этом и заключается командная победа. Несмотря на то что у нас были травмы, у нас капитан вылетел, Павел Дацюк. Вячеслав Войнов также не смог сыграть. Но у нас нашлись люди, которые заняли лидерские позиции, и это по ходу плей-офф! Это говорит о силе команды. Наш воспитанник Саша Барабанов забил в финале, Илья Ковальчук сегодня забил победную шайбу – это была кульминация сезона.
Чернышенко: Напряжённый сезон. Не знаю, будет ли в лиге когда-нибудь столько клубов. Отсюда больше 1000 игроков, почти 200 игровых дней, 870 игр.

Разговоры про судейство? Таких разговоров всегда очень много. И в футболе, и в разных лигах. Это должны комментировать профессионалы. Сегодня судья ошибся: в него попала шайба, и магнитогорцы забили свой третий гол. Что мы теперь можем предъявить ему в этой ситуации?! Он тоже человек. Да, он ошибся, но комментировать эти вещи должны профессионалы. Мы выиграли второй Кубок Гагарина, и это уже другие эмоции. Второй раз победить – это тяжелее. И сопротивления стало больше, и история уже совсем другая. Сейчас она пишется заново. Считаю, что победить во второй раз было намного труднее. Это результат нашей работы, которая показывает, что мы на правильном пути, — заявил Ротенберг.

«В третий раз выиграть Кубок Гагарина будет ещё труднее»


Член совета директоров СКА Александр Медведев считает, что выиграть кубок Гагарина в третий раз будет ещё сложнее.

— Игра была высочайшего уровня, очень драматичная. Проигрывали 0:2, потом сравняли. Казалось бы, при счёте 4:2 игра была уже сделана, но «Магнитка» — очень хорошая команда. Они смогли сократить разрыв в счёте, бились до конца. Надо отдать им должное. Решающую роль сыграло мастерство, воля к победе, преданность, дружба. Все факторы сыграли свою роль, но главное – это команда. Сегодня была именно командная победа. Это второй Кубок Гагарина для СКА. Второй раз всегда тяжелее выигрывать, а третий будет ещё тяжелее, — сказал Медведев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Александр Медведев Борис Ротенберг-младший Геннадий Тимченко Дмитрий Чернышенко Кубок Гагарина
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