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Что говорили игроки СКА после победы в Кубке Гагарина-2017
Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Тут вдруг раз-раз – и нормально». Игроки СКА после победы в финале

Илья Ковальчук не стал общаться с прессой, но не молчал в чемпионской раздевалке.
16 апреля 2017, воскресенье. 21:45. Хоккей

«Завтра проснусь – и всё осознаю!»


Защитник СКА Антон Белов отметил, что путь на вершину получился очень непростым, и отойти от перипетий пятого матча серии с магнитогорским «Металлургом» ему пока не удаётся.

«Полнейшее опустошение. Не физическое, а больше ментальное. Всё отдали, понимали, что ни в коем случае нельзя домой возвращаться.
«Металлург» такая команда, что в один миг может всё перевернуть. Хорошо, что отдали всё, что у нас есть, и победили. Что с нами случилось в начале матча? Голы пропустили. Естественно, такой установки не было. В свою игру играли, но залетели шайбы. Начиная со второго раунда все серии были суперсложными. Уже никаких сил нет. «Магнитка» — игровая команда, она показывает хороший хоккей, с ней интересно играть. У них не такой стиль, как у ЦСКА. Хоккей был красивый. Усталость такая, что завтра проснусь и всё осознаю», — отметил Белов.

А вот голкипер Игорь Шестёркин, отыгравший в качестве первого номера СКА регулярный чемпионат и уступивший в плей-офф позицию стартёра Микко Коскинену, не был расстроен тем, что не играл в решающих матчах.
Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв и Никита Гусев

Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв и Никита Гусев

Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru

«Это было тренерское решение. Как видите, оно оказалось оправданным. Мыслей о чемпионате мира пока никаких нет. Мысли пока только о том, как долететь домой, увидеться с родителями. Не могу сказать, какая серия в плей-офф была самая сложная в этом году. Каждый соперник проявил себя с лучшей стороны, было очень тяжело, но ребята бились, ложились под шайбу и забивали в нужные моменты», — отметил голкипер, который, вероятно, будет одним из вратарей сборной России на предстоящем чемпионате мира.

А вот сам Коскинен нашёл главное отличие между нынешним финалом Кубка Гагарина и победой двухлетней давности.

«Это потрясающий момент для каждого из нас. К этой победе мы шли весь год. Конечно, это вызывает особые чувства. Если сравнивать две эти победы в Кубке Гагарина, то в наш первый сезон мы были своего рода тёмными лошадками, на нас никто не ставил. А в этом году мы постоянно находились под давлением. Сегодня мы уступали в счёте 0:2, но смогли перебороть трудную ситуацию и выиграть — это потрясающе. Я просто счастлив», — сказал финский голкипер.

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«Есть вопросы по судейству? Смотрите на количество бросков!»


Тема судейства постоянно присутствовала в вопросах, на которые приходилось отвечать хоккеистам СКА. Нападающий питерцев Сергей Плотников призвал скептиков обратить внимание на статистику бросков.

«Было много разговоров о том, что СКА помогают судьи? У нас есть комиссия, которая всё решает. Можно посмотреть на статистику бросков, и всё будет ясно. Мы долго шли к этой победе, много работали в этом сезоне и достигли своей цели. Я не знаю, как объяснить то, что мы пропустили две шайбы. От этого наш дух не пал, и мы пошли вперёд отыгрываться, потому что хотели всё закончить сегодня», — сказал Плотников.

В том же духе высказался и защитник Андрей Зубарев.

«Лучше бы матчи посмотрели, о судействе говорить не буду, в обе стороны не давали, вообще не те разговоры, мы выиграли заслуженно. Мои голы в финале ничего не значат, главное, что это помогло команде, а кто забил — вратарь, защитник, тренер — какая разница? Самое главное, что каждый делает свою работу», — отметил Зубарев, который в плей-офф набрал 4 (2+2) очка, а обе шайбы забросил в финальной серии.

20-летний нападающий Александр Дергачёв с трудом сдерживал эмоции. Молодой форвард не сумел набрать очки в плей-офф, а его единственной отметкой в протоколе стали 27 минут штрафа, набранные в одном из матчей Западного полуфинала с «Динамо».

«Говорить какие-то заурядные слова типа «эмоции положительные» будет просто не в тему. Я просто счастлив, что наконец-то выиграл. Я только сейчас понял, где нахожусь и что случилось. Только что «проснулся». Эта победа дорогого стоит. Раньше я только мечтал об этом, смотрел, как мужики радуются. Думал, насколько же это круто, но понимал, насколько я далёк от этого. А тут вдруг раз-раз – и нормально», — с улыбкой сказал Дергачёв.

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«Злой гений «Магнитки»? Я об этом не думаю»


Один из самых восторженных комментариев о победе дал нападающий Александр Барабанов, ярко описавший характер своей команды.


«Я пока не знаю, какие у меня эмоции, их так много! Я опустошён. Мы играли до конца. Команда – красавцы, проявили характер и забили три гола, поэтому всё супер. Я такой юный, а у меня уже два кубка Гагарина? Это всё команда, не от меня всё зависит. Конечно, этот плей-офф для меня значит больше, чем плей-офф 2015 года, сейчас я был больше чем частью команды, помогал ей. Спасибо большое тренерскому штабу за доверие и партнёрам», — отметил Барабанов.

Опытный нападающий Евгений Дадонов, сравнивая победу СКА в 2015 году и сейчас, также сделал выбор в пользу Кубка Гагарина-2017.

«Мне кажется, что эмоций даже больше, чем когда я в первый раз завоевал Кубок. Тогда я особо не знал, чего ждать, а сейчас знал, поэтому хотел этого. При счёте 0:2 тяжело было. Может быть, с нас было снято напряжение, и мы успокоились. Конечно, мы верили в то, что выиграем — зачем выходить тогда? Второй раз выигрываю Кубок не при своих болельщиках? Если об этом думать, то никогда не выиграешь, поэтому без разницы. Меня назвали злым гением «Магнитки»? Я не думаю об этом вообще», — сказал Дадонов, ставший автором четырёх голов в финальной серии.

Уставший Ковальчук


Капитан СКА Илья Ковальчук не стал общаться с прессой, но не молчал в раздевалке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Александр Барабанов Андрей Зубарев Антон Белов Евгений Дадонов Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Микко Коскинен Сергей Плотников Кубок Гагарина
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18:59 Дергачёв: раньше только мечтал о победе. А тут вдруг раз-раз – и нормально
18:58 Зубарев: по судейству вообще не те разговоры, СКА выиграл заслуженно
18:55 Барабанов: у меня уже два кубка Гагарина? Это команда, не от меня зависит
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