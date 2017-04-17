Заслужил ли СКА Кубок и нужно ли сохранить Ковальчука? Мнение экспертов

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и чемпион мира 2008 года в составе сборной России Максим Сушинский порассуждали о победе СКА в Кубке Гагарина, возможном отъезде Ильи Ковальчука в НХЛ, а также оценили игру звена Мозякина в серии с питерскими «армейцами».
— СКА заслужил второй кубок Гагарина?
Бадюков: Конечно заслужил. СКА был фаворитом благодаря приходу Дацюка, приглашению игроков, которые в будущем будут привлекаться в сборную, таких как Зуб. Летом уже было понятно, что перед «армейцами» стоят самые высокие задачи. Подразумевалось, что СКА будет считаться базовым клубом сборной, плюс ЦСКА. СКА в этом сезоне показал, что он фаворит на все времена. Как бы это не хотел кто-то, но это наша действительность. Другой вопрос, что надо было понимать: если бы СКА проиграл «Магнитке», то это была бы другая история. Многие задались бы вопросом, почему базовый клуб проигрывает далеко не молодым игрокам. Произошло то, что должно было случиться. Более глубокий состав Знарка одержал победу. В этом плей-офф было достаточно моментов, когда СКА играл очень аккуратно, с уважением к сопернику. Это говорит о том, что чемпионат сильный. Многие матчи «армейцы» вытаскивали за счёт характера и игры от обороны.
Кожевников: Если иметь в виду весь чемпионат, а не только концовку Кубка Гагарина, то конечно победу заслужили. Пусть немножечко, но они сильней. У них более сбалансированная команда, там хорошие игроки, длинная «скамейка» и мастерства там побольше.
Сушинский: Я считаю, что да, СКА, конечно же, заслужил второй трофей за последние три сезона.
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— Нужно ли СКА сохранить Ковальчука или ему лучше сменить команду?
Бадюков: Илья — лидер команды. Да, у него всего девять очков в этом плей-офф, но личная статистика не самое главное. Можно вспомнить интервью с Радуловым, которое он дал, уже будучи в «Монреале». Он рассказал, что в первом плей-офф в «Салавате» набрал больше всего очков, но в итоге уфимцы выбыли. На следующий сезон Александр набрал меньше очков, но «Салават» взял кубок. То же самое произошло и у Ильи. Ковальчук как настоящий капитан многое сделал для СКА в этом сезоне. Он подсказывал более молодым игрокам. Конечно, Илье не хватило Дацюка. Был бы Павел, большинство было бы гораздо мощнее. Может быть, СКА было бы проще.
Личное дело Ковальчука — как поступать дальше. Но сомневаюсь, что в год Олимпиады, он поедет в НХЛ. Может быть, потом Илья и поедет.
Кожевников: Это не наше решение, сохранить Ковальчука или нет. Да, лидеры в СКА показывают очень хороший хоккей. Но у Ковальчука бывают нехорошие вещи: в победном сезоне за ним был подленький ударчик по ноге, и сейчас удар Коваржа был нехороший. Конечно, это не красит Илью.
Сушинский: Я не знаю. Думаю, что это решение СКА, а не наше с вами.
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— Игры со СКА стали худшей серией плей-офф для Сергея Мозякина за последние годы?
Бадюков: Здесь стоит говорить про всё первое звено. В плей-офф тяжело проявить себя лидерам, когда ты играешь против таких сильных команд. СКА буквально закрыло всё звено. На своём уровне у «Магнитки» сыграло третье и четвёртое звенья. Второго звена не хватило. Сёмин потерялся.
Кожевников: Да, я с этим соглашусь. Не так выглядел не только он, но и всё звено. Игра у них не получалась, «армейцы» нашли против них противоядие в виде жёсткой игры. Они их встречали всё время. У них, конечно же, не получалось той игры, которую ждали от них как от первого звена.
Сушинский: Вы опять свалились на личности. В хоккей играет вся команда, а не один Сергей Мозякин. Наверное, он сделал всё, что мог. Стоит отметить оборону СКА, которая не дала ему ничего сделать. Поэтому здесь она достойна большей похвалы.