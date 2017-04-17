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Обзор игрового дня НХЛ. 16 апреля 2017 года. Малкин набрал 3 очка
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин не жалеет Бобровского, а Радулов забивает Лундквисту одной рукой!

3 очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу в серии с «Коламбусом», а Александру Радулову удался «однорукий» гол.
17 апреля 2017, понедельник. 10:00. Хоккей

Малкин поставил Бобровского на грань вылета

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 апреля 2017, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 5 3:1, 0:2, 1:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Аткинсон (Дубински, Фолиньо) – 00:11 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Хэйнси, Кросби) – 03:17 (5x5), 2:1 – Аткинсон – 05:02 (5x5), 3:1 – Веренски (Ганье, Фолиньо) – 06:10 (5x4), 3:2 – Раст (Дюмоулин, Малкин) – 25:21 (5x5), 3:3 – Малкин – 33:25 (5x5), 3:4 – Гюнцель (Малкин, Кессел) – 51:48 (5x4), 4:4 – Дубински (Джонсон, Бьёркстранд) – 55:11 (5x5), 4:5 – Гюнцель (Кросби) – 73:10 (5x5)

«Синие мундиры» проиграли два стартовых матча серии, проходивших в Стальном городе, и перед началом
домашней части противостояния издание Columbus Dispatch выступило с любопытной инициативой, решив оказать дополнительное давление на Сидни Кросби. Газета приготовила специальное приложение к своему воскресному выпуску, напечатав тираж картонных масок с изображением плачущего капитана «Питтсбурга» и надписью «Малыш Сид» на шлеме, что мгновенно вызвало бурю эмоций у болельщиков в социальных сетях. Кто-то хвалил журналистов за остроумие, кто-то говорил о глупости и необходимости фокусироваться на своей команде, а не на лидере соперников, но в итоге эту идею очень тихо спустили на тормозах. Сам Кросби предпочёл пройти мимо – к подобным нападкам и различным «фотожабам» форварду «Пингвинз» не привыкать. «Я отправлюсь туда играть в хоккей. Подобные истории происходят на протяжении долгого времени. Я сталкивался с этим не только в этом году. Я рад, что мы играем в плей-офф, и это не изменит мой подход», – сказал Кросби.
Огорчить 87-го номера «Питтсбурга» непосредственно на поле «Коламбусу» и его болельщикам не удалось, хотя «мундиры» здорово отыграли первую половину встречи. К концу стартовой двадцатиминутки счёт был 3:1 в пользу «Блю Джекетс», но, несмотря на все старания Сергея Бобровского, удержать преимущество хозяева не смогли. Главным обидчиком российского вратаря стал 22-летний новобранец «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, оформивший первый в кубковой карьере хет-трик и ставший автором победной шайбы в овертайме.
Свой солидный вклад в результат внёс и Евгений Малкин, которого поначалу все поздравляли с ассистентским хет-триком. Однако затем статистическая бригада изменила автора третьей шайбы «Пингвинз», отдав её именно россиянину: первоначально гол был записан на Брайана Раста, но повтор показал, что шайба влетела в сетку от игрока хозяев. В результате этого Малкин добрался до отметки в 50 кубковых голов за карьеру и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф.
«Я приметил Гюнцеля, когда он в ноябре забил свой первый гол в НХЛ. Уже тогда было понятно, что это талантливый и умный парень. У него невероятный бросок, и он очень быстр. Нам не удался первый период, особенно стартовые 10 минут. Мы много говорили об этом перед матчем, но соперник забил в первой же смене! Пять минут прошло – снова гол. Но это плей-офф, и здесь одна заброшенная шайба может поменять ход игры. Это была очень важная победа, потому что 2-1 в серии – это далеко не так комфортно, как 3-0. «Коламбус» играл очень здорово, но мы смогли найти возможность добиться результата. Наверное, самым важным был второй гол, когда мы поверили в то, что сможем вернуться в игру. В овертайме старались действовать попроще. У нас отличная команда, парни хорошо понимают друг друга. Много опытных хоккеистов, которые выигрывали различные призы, но есть и молодёжь – Шири, Раст, Гюнцель. Мы играем на высоких скоростях и это работает. Мы – удачливая команда, мы смогли выиграть в прошлом году, и нынче будем стремиться к повторению успеха», — отметил Малкин.

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Однорукий дьявол Радулов

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 апреля 2017, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Лехконен (Галлахер, Плеканец) – 37:37 (5x4), 0:2 – Уэбер (Гальченюк, А. Радулов) – 47:42 (5x4), 0:3 – А. Радулов (Дано) – 55:35 (5x5), 1:3 – Шей (Кляйн, Зибанеджад) – 57:04 (6x5)

Не остался в стороне и форвард «Монреаля» Александр Радулов, который во втором матче серии с «Рейнджерс» забил критически важный гол и прибавил к нему 2 результативные передачи. После того как противостояние переехало в «Мэдисон Сквер Гарден», эффективность Тасманского Дьявола осталась на прежнем высочайшем уровне. В третьем периоде третьего матча в серии Радулов забил потрясающий по красоте гол, держа клюшку одной рукой – болельщики в Интернете назвали эту шайбу «The Forsberg» в честь известного шведского нападающего, часто применявшего подобный трюк. «Я просто сыграл по моменту. Видел, что Лундквист сел на колени. Всё случилось очень быстро, а главное заключается в том, что мы получили победу. В следующем матче всё начнётся сначала, нам надо продолжать действовать по своей системе. Надо лучше действовать в обороне, не допускать провалов, потому что у «рейнджеров» очень хорошая команда», — скромно сказал Радулов, который вместе с Кросби и Гюнцелем делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф.
«Этого парня не интересует ничего, кроме победы. Он полностью отдаёт себя игре, не жалеет сил. Он действительно хочет одного – чтобы команда выигрывала», — отметил Радулова наставник «Канадиенс» Клод Жюльен.

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Победный блюз не смолкает

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Парэйко (Берглунд, Перрон) – 03:25 (5x5), 1:1 – Койл (Паризе, Сутер) – 32:59 (5x5), 2:1 – Шварц (Стин, Тарасенко) – 35:19 (5x4), 3:1 – Стин (Берглунд, Соботка) – 58:49 (en)

Неплохо идут дела и у команды Владимира Тарасенко, которая повела в серии с «Миннесотой» со счётом 3-0. Два первых матча в этом упорном противостоянии завершились со счётом 2:1, а в третьей встрече зрители увидели на один гол больше. Тарасенко поучаствовал в комбинации, которая привела к победной шайбе Джейдена Шварца, а главным героем в составе «музыкантов» вновь стал голкипер Джейк Аллен, отразивший 40 бросков. «Он сыграл просто фантастически. Я не очень хорошо умею объяснять, путаюсь в длинных словах. Я скажу просто: это фантастика. Самая большая фантастика, которую я вообще могу понять», — сказал после матча капитан «Блюз» Алекс Пьетранжело.
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«Акулы» сели на мель

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
17 апреля 2017, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Кассиан – 50:45 (5x5)

«Сан-Хосе» потерпел второе поражение в серии с «Эдмонтоном» и второй раз подряд не смог забить в ворота «нефтяников» ни одного гола. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил все 23 броска по своим воротам и оформил второй кряду «сухарь», а автором единственной шайбы в матче стал нападающий Зак Кассиан.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов Владимир Тарасенко Евгений Малкин Сергей Бобровский Хенрик Лундквист
Новости. Хоккей
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