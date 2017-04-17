Малкин не жалеет Бобровского, а Радулов забивает Лундквисту одной рукой!

Малкин поставил Бобровского на грань вылета
«Синие мундиры» проиграли два стартовых матча серии, проходивших в Стальном городе, и перед началом домашней части противостояния издание Columbus Dispatch выступило с любопытной инициативой, решив оказать дополнительное давление на Сидни Кросби. Газета приготовила специальное приложение к своему воскресному выпуску, напечатав тираж картонных масок с изображением плачущего капитана «Питтсбурга» и надписью «Малыш Сид» на шлеме, что мгновенно вызвало бурю эмоций у болельщиков в социальных сетях. Кто-то хвалил журналистов за остроумие, кто-то говорил о глупости и необходимости фокусироваться на своей команде, а не на лидере соперников, но в итоге эту идею очень тихо спустили на тормозах. Сам Кросби предпочёл пройти мимо – к подобным нападкам и различным «фотожабам» форварду «Пингвинз» не привыкать. «Я отправлюсь туда играть в хоккей. Подобные истории происходят на протяжении долгого времени. Я сталкивался с этим не только в этом году. Я рад, что мы играем в плей-офф, и это не изменит мой подход», – сказал Кросби.
Огорчить 87-го номера «Питтсбурга» непосредственно на поле «Коламбусу» и его болельщикам не удалось, хотя «мундиры» здорово отыграли первую половину встречи. К концу стартовой двадцатиминутки счёт был 3:1 в пользу «Блю Джекетс», но, несмотря на все старания Сергея Бобровского, удержать преимущество хозяева не смогли. Главным обидчиком российского вратаря стал 22-летний новобранец «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, оформивший первый в кубковой карьере хет-трик и ставший автором победной шайбы в овертайме.
Свой солидный вклад в результат внёс и Евгений Малкин, которого поначалу все поздравляли с ассистентским хет-триком. Однако затем статистическая бригада изменила автора третьей шайбы «Пингвинз», отдав её именно россиянину: первоначально гол был записан на Брайана Раста, но повтор показал, что шайба влетела в сетку от игрока хозяев. В результате этого Малкин добрался до отметки в 50 кубковых голов за карьеру и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф.
«Я приметил Гюнцеля, когда он в ноябре забил свой первый гол в НХЛ. Уже тогда было понятно, что это талантливый и умный парень. У него невероятный бросок, и он очень быстр. Нам не удался первый период, особенно стартовые 10 минут. Мы много говорили об этом перед матчем, но соперник забил в первой же смене! Пять минут прошло – снова гол. Но это плей-офф, и здесь одна заброшенная шайба может поменять ход игры. Это была очень важная победа, потому что 2-1 в серии – это далеко не так комфортно, как 3-0. «Коламбус» играл очень здорово, но мы смогли найти возможность добиться результата. Наверное, самым важным был второй гол, когда мы поверили в то, что сможем вернуться в игру. В овертайме старались действовать попроще. У нас отличная команда, парни хорошо понимают друг друга. Много опытных хоккеистов, которые выигрывали различные призы, но есть и молодёжь – Шири, Раст, Гюнцель. Мы играем на высоких скоростях и это работает. Мы – удачливая команда, мы смогли выиграть в прошлом году, и нынче будем стремиться к повторению успеха», — отметил Малкин.
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Однорукий дьявол Радулов
Не остался в стороне и форвард «Монреаля» Александр Радулов, который во втором матче серии с «Рейнджерс» забил критически важный гол и прибавил к нему 2 результативные передачи. После того как противостояние переехало в «Мэдисон Сквер Гарден», эффективность Тасманского Дьявола осталась на прежнем высочайшем уровне. В третьем периоде третьего матча в серии Радулов забил потрясающий по красоте гол, держа клюшку одной рукой – болельщики в Интернете назвали эту шайбу «The Forsberg» в честь известного шведского нападающего, часто применявшего подобный трюк. «Я просто сыграл по моменту. Видел, что Лундквист сел на колени. Всё случилось очень быстро, а главное заключается в том, что мы получили победу. В следующем матче всё начнётся сначала, нам надо продолжать действовать по своей системе. Надо лучше действовать в обороне, не допускать провалов, потому что у «рейнджеров» очень хорошая команда», — скромно сказал Радулов, который вместе с Кросби и Гюнцелем делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров плей-офф.
«Этого парня не интересует ничего, кроме победы. Он полностью отдаёт себя игре, не жалеет сил. Он действительно хочет одного – чтобы команда выигрывала», — отметил Радулова наставник «Канадиенс» Клод Жюльен.
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Победный блюз не смолкает
Неплохо идут дела и у команды Владимира Тарасенко, которая повела в серии с «Миннесотой» со счётом 3-0. Два первых матча в этом упорном противостоянии завершились со счётом 2:1, а в третьей встрече зрители увидели на один гол больше. Тарасенко поучаствовал в комбинации, которая привела к победной шайбе Джейдена Шварца, а главным героем в составе «музыкантов» вновь стал голкипер Джейк Аллен, отразивший 40 бросков. «Он сыграл просто фантастически. Я не очень хорошо умею объяснять, путаюсь в длинных словах. Я скажу просто: это фантастика. Самая большая фантастика, которую я вообще могу понять», — сказал после матча капитан «Блюз» Алекс Пьетранжело.
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«Акулы» сели на мель
«Сан-Хосе» потерпел второе поражение в серии с «Эдмонтоном» и второй раз подряд не смог забить в ворота «нефтяников» ни одного гола. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил все 23 броска по своим воротам и оформил второй кряду «сухарь», а автором единственной шайбы в матче стал нападающий Зак Кассиан.